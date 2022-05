Kiedyś wystarczyło kupić rower lub zegarek by mieć pewność, że to dobry prezent na komunię. Obecnie polecane są przede wszystkim urządzenia elektroniczne. A co jeśli dziecko lubi siedzieć przy komputerze? Może warto rozejrzeć się za dobrym monitorem? Polecamy te marki iiyama.

Co kupić na komunię?

Wybór prezentu na komunię nie jest łatwy. Jeśli jest to możliwe to warto dowiedzieć się co lubi dziecko, które ten prezent otrzyma. Obecnie bardzo popularne są różnego rodzaju urządzenia elektroniczne. W poradnikach, które znaleźć można w sieci jako propozycję prezentu najczęściej podaje się między innymi hulajnogi elektryczne, smartwatche, smartfony, tablety, drukarki, głośniki bezprzewodowe oraz monitory. Tym razem zajmiemy się ostatnią z wymienionych propozycji.

Monitor jako prezent na komunię

Dobry monitor nie musi kosztować majątku. Należy jednak wiedzieć co wziąć pod uwagę wybierając monitor, aby nie kupić sprzętu, który nie jest wart swojej ceny. Warto zadbać o to by nie dać się wpuścić sprzedawcom w maliny i kupić taki, który spełni oczekiwania dziecka. Postaramy się pokrótce wyjaśnić na co zwracać uwagę przy zakupie monitora.

Należy rozpocząć od zidentyfikowania zastosowań, do których będzie on wykorzystywany. Inne monitory poleca się do tak zwanego użytku domowego i do oglądania filmów, a jeszcze inne do gier. W każdym przypadku warto rozważyć zakup urządzenia z matrycą typu VA lub IPS. Matryce TN są tańsze, ale mają nieco gorsze parametry.

Najłatwiej wybrać monitor do użytku domowego, czyli taki do wszystkiego. Użytkownicy takiego sprzętu nie mają konkretnie określonych wymagań. Warto jednak zwrócić uwagę by charakteryzował się rozdzielczością co najmniej Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli. Przy takiej rozdzielczości warto wybrać ekran z przekątną o długości 24 lub ewentualnie 27 cali. Na większych wyświetlaczach o takiej rozdzielczości obraz będzie mniej ostry.

Dla fanów filmów można kupić monitor o parametrach, które wspomniane zostały wyżej. Warto pokusić się o wybór monitora w formacie panoramicznym 21:9, ale trzeba mieć na uwadze, że będzie on nieco mniej komfortowy w innych zastosowaniach.

Monitor do gier powinien mieć wysoką rozdzielczość, na przykład 4K Ultra HD, czyli 3180 x 2160 pikseli. Przy takiej rozdzielczości można wybrać monitory, których przekątne mają długość 27 cali i więcej. Dla graczy ważna jest także wysoka częstotliwość odświeżania matrycy (na przykład 144 Hz lub więcej) oraz wysoka jasność matrycy (co najmniej 250 cd/m2).

To tylko podstawowe informacje. Na temat tego co wziąć pod uwagę podczas wyboru monitora można by napisać książkę, ale my mamy na to inne rozwiązanie. Przygotowaliśmy dla Was pięć propozycji monitorów renomowanej marki iiyama. Są wśród nich monitory z różnych półek cenowych, różnej wielkości i o różnych parametrach, więc z pewnością znajdziecie coś co spełni oczekiwania obdarowywanego dziecka. Każdy z nich wart jest polecenia, więc decydując się na zakup któregoś z nich możecie zapomnieć o tym co przeczytaliście wyżej i nie zaprzątać sobie tym głowy.

Monitory iiyama jako prezent na komunię

G-MASTER G2450HSU-B1 – niedrogi monitor na komunię

Niedrogi nie znaczy nie warty zakupu. Proponowany model to uniwersalny monitor z gamingowym zacięciem, o czym świadczy między innymi czas reakcji na poziomie 1 ms oraz technologia FreeSync, która wspiera płynność gry. Przekątna ekranu ma długość 24 cali, a jego rozdzielczość to Full HD, czyli niezbędne minimum, które przy tej wielkości ekranu zapewnia dobrą jakość obrazu. Monitor posiada także funkcję Black Tuner, która pozwala na regulowanie jasności i poziomu czerni. Warto dodać, że urządzenie posiada głośniki, więc w przypadku komputera stacjonarnego nie trzeba dodatkowo dokupywać tego akcesorium.

G-MASTER G2466HSU-B1 - dobry monitor na komunię

Drugi z proponowanych modeli ma niemal takie same parametry jak opisywany wyżej monitor. Jest więc 24-calowy ekran o rozdzielczości Full HD, technologia Free Sync oraz Black Tuner. Oba monitory wyposażone są w matrycę typu VA, która zapewnia dobry czas reakcji, szerokie kąty widzenia i wysoki kontrast. Pierwszą różnicą jest ekran z krzywizną 1500R, dzięki któremu wrażenia z gry są jeszcze lepsze niż w przypadku płaskich ekranów. Druga zasadnicza różnica to zdecydowanie większa częstotliwość odświeżania ekranu, która w przypadku zakrzywionego modelu wynosi 165 Hz.

G-MASTER G2770HSU-B1 - duży, niedrogi monitor dla dziecka

G-MASTER G2770HSU-B1 to monitor z ekranem, którego przekątna ma długość 27 cali i rozdzielczości Full HD, więc jest większy niż poprzednicy. Dużą różnicę stanowi w tym przypadku matryca typu Fast IPS, która charakteryzuje się czasem reakcji wynoszącym 0,8 ms oraz zapewnia bardzo dobre odwzorowanie kolorów. Podobnie jak dwa poprzednie modele, ten monitor posiada także możliwość predefiniowania ustawień więc w łatwy sposób można dostosowywać parametry obrazu do typu gry.

G-MASTER GB2770QSU-B1- dobry monitor na komunię

Monitor wygląda niemal tak samo jak poprzednia propozycja, ale niech Was to nie zmyli. Posiada 27 calową matrycę typu Fast IPS, ale jej czas reakcji wynosi 0,5 ms. Dużo wyższa jest także rozdzielczość, ponieważ w przypadku tego modelu mamy do czynienia z WQHD, czyli 2560 x 1440 pikseli. Dzięki temu obraz jest znacznie wyraźniejszy niż w przypadku Full HD. Warto także wspomnieć o odświeżaniu na poziomie 165 Hz oraz jasności, która wynosi 400 cd/m2. Nie brakuje tutaj także rozwiązań, które opisywane były wcześniej, czyli FreeSync, Black Tuner oraz predefiniowanych ustawień.

G-MASTER GB3467WQSU-B1 - najlepszy monitor dla dziecka

Najdroższy, a zarazem zdecydowanie najlepszy z naszego zestawienia monitor. Posiada zakrzywioną matrycę, której przekątna ma długość aż 34 cali, czyli więcej niż niejeden telewizor. Rozdzielczość wynosi 3440 x 1440 pikseli, a częstotliwości odświeżania 165 Hz. Zastosowana w tym monitorze matryca VA charakteryzuje się czas reakcji 0.4 ms oraz jasnością 550 cd/m2. Także w tym przypadku są wszystkie opisywane wcześniej technologie i funkcje. To monitor, który zadowoliłby nawet bardziej wymagających graczy, więc będzie zapewne świetnym prezentem na komunię.

Jaki monitor na komunię?

Uniwersalnym wyborem będzie model G-MASTER GB2770QSU-B1, który sprawi, że wypieki pojawią się nawet na buziach dzieci, które sporo grają w gry komputerowe. Ma duży ekran i dobrą rozdzielczość, ale to nie koniec zalet. Dzięki swoim parametrom sprawdzi się zarówno w grach jaki w każdym innym zastosowaniu. Warto dodać, że każdy proponowany przez nas model będzie dobrym wyborem, ponieważ monitory iiyama to wysoka półka. Najważniejsza kwestia to w tym przypadku budżet jaki chcemy przeznaczyć na taki prezent.

Wart rozważenia jest także najtańszy z proponowanych modeli. G-MASTER G2450HSU-B1 nadaje się do domowego użytku, ale nic nie stoi na przeszkodzie by dzieci wykorzystywały go także do gier. Mniej wymagające w tej kwestii pociechy na pewno będą z niego bardzo zadowolone.

