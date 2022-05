Dobry monitor dla graczy i profesjonalistów? Firma AOC przygotowała wyjątkową propozycję, która powinna spełnić oczekiwania obydwóch grup użytkowników – to AGON Pro AG274QZM, który ma zaliczać się do najlepszych modeli na rynku.

AOC AGON Pro AG274QZM – premiera topowego monitora dla graczy

Model AGON Pro AG274QZM zalicza się do 27-calowych konstrukcji o rozdzielczości 2560 x 1440 px. Producent zastosował tutaj 10-bitową matrycę IPS z podświetleniem Mini LED (576 stref), dzięki czemu zapewnia ona jasność do 1200 nitów i jest zgodna ze standardem VESA DisplayHDR 1000.

Monitor zapewnia zatem świetną jakość obrazu – jest on w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów przy 149% pokryciu palety barw sRGB, co powinni docenić profesjonaliści zajmujący się tworzeniem treści.

To jednak nie wszystko! Monitor wyróżnia się bardzo szybką pracą – panel oferuje odświeżanie 240 Hz i czas reakcji 1 ms (GtG). Nie zapomniano też o wsparciu dla technologii AdaptiveSync. Monitor powinni zatem docenić gracze (szczególnie ci, którzy lubują się w dynamicznych strzelankach).

Do dyspozycji oddano dwa wejścia HDMI 2.1 i jedno DisplayPort 1.4. Do tego hub z czterema portami USB 3.0, głośniki stereo o mocy 2x 5 W, uchwyt na słuchawki oraz przełącznik KVM. Dodatkowym atutem jest złącze USB typ C ze standardem ładowania Power Delivery 65W (można nim np. podładować laptopa).

Specyfikacja AOC AGON Pro AG274QZM

przekątna: 27 cali

matryca: IPS (10 bit)

podświetlenie: MiniLED (576 stref)

rozdzielczość: 2560 x 1440 px

odświeżanie: 240 Hz

czas reakji: 1 ms GtG

kontrast statyczny: 1000:1

maksymalna jasność: 1200 nitów

kąty widzenia: 178/178 stopni

odwzorowanie kolorów: sRGB 149%, NTSC 100 %, DCI-P3 97%

wejścia wide: 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4

dodatkowe: głośniki 2x 5 W, przełącznik KVM, hub USB 3.0, złącze USB typ C (65 W), uchwyt na słuchawki

dodatkowe technologie: VESA DisplayHDR 1000, Adaptive Sync

regulacja wysokość: 120 mm pochylenie: od -30 do 210 obrót : -200 do 200

wymiary: 556 x (399 – 529) x 308 mm

waga: 7,5 kg

AOC AGON Pro AG274QZM to propozycja z górnej półki, która powinna zainteresować najbardziej wymagających i majętnych klientów. Monitor ma trafić do sprzedaży w czerwcu, a jego sugerowana cena wynosi 5829 złotych.

Źródło: AOC