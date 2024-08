Forever Kids Look Me! 3 to smartwatch, który daje dużo radości dzieciom, a dorosłym gwarantuje spokój ducha! Zegarek jest doskonałym narzędziem do dbania o bezpieczeństwo najmłodszych, co każdy rodzic powinien docenić.

Płatna współpraca z marką Forever

W dzisiejszych czasach mamy, jako rodzice, możliwość umożliwienia naszym dzieciom bezpiecznej i swobodnej zabawy, odkrywania otoczenia oraz budowania relacji z rówieśnikami. Kluczem do tego jest wyposażenie ich w smartwatche, które zapewniają radość najmłodszym i spokój ducha rodzicom, dzięki możliwości monitorowania lokalizacji swoich pociech. Przykładem takiego urządzenia jest Forever Kids Look Me! 3, który miałem przyjemność przetestować.

Design i jakość wykonania

Wysoka estetyka i solidność wykonania są nieodzownymi elementami elektroniki użytkowej, co znajduje odzwierciedlenie w smartwatchu dla dzieci marki Forever, a konkretnie w testowanym modelu Kids Look Me! 3. Urządzenie charakteryzuje się prostokątnym ekranem, który osadzony jest w precyzyjnie dopasowanej plastikowej obudowie z certyfikatem wodoodporności IP65. Lekkość konstrukcji, zaledwie 48 gramów, oraz elastyczny pasek z silikonu zapewniają komfort noszenia. Serio – tego zegarka niemal nie czuć na ręce.

Dodatkowym atutem są dwa przyciski mechaniczne, w tym jeden w formie obracanej koronki z satysfakcjonującym “klikaniem”. Ułatwieniem jest również magnetyczna ładowarka, co podkreślam przy podobnych urządzeniach zawsze i co prywatnie lubię. Smartwatch wyróżnia się na tle konkurencji szkłem o twardości porównywalnej do szkła szafirowego – to szkło klasy 6H, co jest unikatowe wśród zegarków dla dzieci!

Co potrafi Forever Kids Look Me! 3?

Forever Kids Look Me! 3 wyróżnia się przemyślaną konstrukcją, która łączy w sobie solidność i estetykę, o czym wspominałem powyżej. Zegarek ma duży, prostokątny wyświetlacz LCD o przekątnej 1,85 cala, który sprawia, że korzystanie z urządzenia jest prawdziwą przyjemnością. Ekran dobrze reaguje na dotyk i oferuje rozdzielczość 240x280 pikseli.

Zegarek zapewnia niezawodną komunikację z dzieckiem przez dwa pełne dni, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu do ograniczeń baterii w zegarkach na Androidzie, które często wytrzymują tylko kilkanaście godzin. Jest to super istotna cecha, gdyż Forever Kids Look Me! 3 ma na celu monitorowanie aktywności dzieci – to swoisty strażnik, inteligentny towarzysz dzieci, który melduje rodzicom o ich aktywnościach. Bezpośredni kontakt rodzica z jego pociechą umożliwia łączność 4G, która pozwala na wykonywanie połączeń głosowych i wysyłanie wiadomości SMS. Dodatkowo zegarek jest wyposażony w kamerę, czym zachęca wręcz do prowadzania wideorozmów i sprawdzenia, podczas niezobowiązującej rozmowy, gdzie akurat znajduje się nasza pociecha.

System RTOS, na którym oparto urządzenie, gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania, pozwalając na określenie autoryzowanych kontaktów. Bezpieczeństwo jest tu priorytetem, co jest widoczne w każdym aspekcie tego modelu, stanowiąc jego bezsprzeczną zaletę.

Zegarek synchronizuje się ze smartfonem rodzica za pomocą aplikacji Forever KidsCare, kompatybilnej z Androidem od wersji 5.0 i iOS od wersji 8.0. Aplikacja daje rodzicom możliwość zarządzania kontaktami dziecka i blokowania nieznanych numerów, oferując przy tym wiele innych funkcji. Okej, to co dokładnie potrafi Forever Kids Look Me! 3? Wymieńmy najważniejsze cechy zegarka:

lokalizacja GPS – rodzice mogą w aplikacji na smartfonie sprawdzić aktualną lokalizację dziecka na mapie, ustawić geo-ogrodzenia – swoistą strefę bezpieczeństwa, po której przekroczeniu zegarek natychmiast prześle na telefon rodzica stosowną informację. Co ważne, lokalizacja GPS jest bardzo dokładna, a w budynkach, np. w szkole, zegarek wspiera się w tym kontekście sieciami Wi-Fi;

SOS – funkcja pozwalająca na skonfigurowanie numeru alarmowego w aplikacji, pod który dziecko może zadzwonić, przytrzymując na zegarku przycisk oznaczony czerwoną obwódką; w smartwatchu rodzic może również zdalnie włączyć kamerę czy mikrofon, by rozeznać się w sytuacji i sprawdzić otoczenie, w którym przebywa dziecko;

Face Unlock pozwala na odblokowywanie smartwatcha twarzą, co zwiększa bezpieczeństwo, a jednocześnie uczy dzieci dobrych nawyków i podstawowych zasad dbania o swoje dane i bezpieczeństwo użytkowanych urządzeń.

Do zestawu powyższych cech doliczyć trzeba jeszcze inne funkcje Forever Kids Look Me! 3, wśród których znajdziemy:

krokomierz, kalkulator, stoper, budzik, aparat i galerię zdjęć oraz gry zręcznościowe i matematyczne. Mamy tu dokładnie 7 gier, 6 zręcznościowych, ze świetnym Ninja Runner, i jedną matematyczną.

Jak korzysta się z tego smartwatcha?

Jak przedstawiają się moje wrażenia z użytkowania smartwacha marki Forever? Cóż, pozytywnie! Jak na sprzęt dla dzieci, zegarek jest doskonale przemyślany i genialnie wyceniony – 349 zł to solidny argument przemawiający na jego korzyść. Zaznaczę też, że sprzęt działa szybko i responsywnie, nie odnotowuje zawieszek i sprawnie wykonuje wszystkie polecenia.

Czy obsługa jest wygodna? Bardzo! Wygodna i intuicyjna, a przedstawia się następująco:

prawym dolnym przyciskiem blokujemy i odblokowujemy urządzenie;

prawym górnym przyciskiem wchodzimy w listę aplikacji lub wracamy do głównego ekranu;

po przytrzymaniu prawego górnego przycisku wywołujemy numer SOS.

obracaną koronką możemy przesuwać listę aplikacji lub zmieniać tapetę na ekranie głównym;

przesuwając palcem od prawego do lewego boku zegarka, podejrzymy zainstalowane aplikacje;

przesuwając palcem od dołu do góry, włączymy podgląd krokomierza;

przesuwając palcem z góry na dół, otworzymy menu powiadomień z ustawieniami jasności, głośności oraz ikoną ustawień zegarka.

Co z aplikacją? Co z baterią?

Aplikacja Forever KidsCare to świetnie przemyślany soft, w którym skonfigurujemy najważniejsze funkcje smartwatcha, a także włączymy zdalnie mikrofon czy kamerę, a nawet zablokujemy urządzenie. Opcji jest wiele, a sama aplikacja jest super przejrzysta i łatwa w obsłudze. Serio, rzadko spotyka się oprogramowanie napisane w tak przejrzysty sposób, tak intuicyjne i nieupakowane zbędnymi funkcjami – brawo Forever!

Co z baterią? Zastosowane ogniwo i świetnie zoptymalizowany system przekładają się na mniej więcej dwa dni pracy, co jest wynikiem świetnym, ale też sporym wyróżnikiem tego zegarka na tle konkurencji. Dodam tylko, że mimo dobrej baterii warto wyrobić w dziecku nawyk, by po powrocie do domu podłączało zegarek do ładowarki, ot, tak, by ten zawsze był naładowany i gotowy do drogi.

Warto wybrać Forever Kids Look Me! 3?

Jeżeli zastanawiacie się, czy inwestycja w taki gadżet to dobry pomysł, to odpowiedź brzmi: tak. Jest to nie tylko praktyczne urządzenie, które pozwoli wam śledzić lokalizację waszego dziecka poza domem i szkołą, ale także doskonały sposób na uspokojenie nerwów. Ten tracker to połączenie funkcjonalności z prostotą, zapewnia stabilną pracę i jest zwyczajnie niezawodny. Dzieci znajdą w nim źródło zabawy, bo sprzęt da im mnóstwo radości, a rodzice, no wiadomo – spokój i pewność, że ich pociechom nie dzieje się krzywda. Biorąc pod uwagę cenę, która nie przekracza 350 zł… Cóż, to kwota, którą naprawdę warto zapłacić za spokój ducha i bezpieczeństwo.

Plusy:

świetny stosunek ceny do jakości;

bezpieczny system;

przemyślana aplikacja do zarządzania zegarkiem;

dokładna lokalizacja GPS;

wygodna obsługa;

wytrzymała konstrukcja;

ekran pokryty szkłem klasy H6;

ciekawe gry zapisane w pamięci zegarka;

długi czas pracy na baterii.

Minusy:

zabrakło odtwarzacza muzyki

Forever Kids Look Me! 3: ocena końcowa 96% 4.8/5

Płatna współpraca z marką Forever