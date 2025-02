Trudno o bardziej praktyczny gadżet niż słuchawki. Przydają się nie tylko do słuchania muzyki, ale również podczas oglądania filmów czy grania, pracy albo w trakcie treningów. Huawei ma w ofercie kilka ciekawych propozycji, wśród których każdy znajdzie coś odpowiedniego.

Zastanawiasz się, jakie bezprzewodowe słuchawki wybrać i wciąż nie jesteś w stanie podjąć ostatecznej decyzji? A może szukasz takiego gadżetu na prezent dla bliskiej osoby i masz jeszcze większy problem z doborem czegoś konkretnego? Trudno się dziwić. W sprzedaży roi się od słuchawek różnych producentów, a dodatkowo niektórzy z nich ewidentnie obrali sobie za cel stawianie nie na jakość, ale na ilość, rozbudowując katalog produktów do granic możliwości.

Dokanałowe, douszne czy otwarte? Huawei ma słuchawki dla każdego

W tym momencie można już wskazać pierwszy plus dla Huawei, ponieważ oferta słuchawek tej marki jest bardzo uporządkowana. Znajdują się w niej cztery wiodące modele – dokanałowe FreeBuds Pro 4 i FreeBuds 6i, douszne FreeBuds SE 3, a także otwarte FreeClip (które wkrótce będą miały towarzystwo w postaci FreeArc).

Słuchawki dokanałowe i douszne na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, ale jest między nimi jedna ważna różnica – te pierwsze umieszczamy bezpośrednio w kanale słuchowym, podczas gdy te drugie mieszczą się w małżowinie usznej. Słuchawki dokanałowe mają też gumowe/silikonowe/piankowe nakładki. Słuchawki otwarte łatwo odróżnić, czego doskonale dowodzą HUAWEI FreeClip. Takie słuchawki niwelują nadmierny nacisk na uszy i pozwalają im oddychać, a dodatkowo wyglądają nietuzinkowo.

Na łamach benchmark.pl systematycznie przedstawiamy nie tylko zapowiedzi i relacje z premier, ale też testy słuchawek różnych marek. Dzięki temu, na bazie wielu doświadczeń, mogę zaryzykować stwierdzenie, że Huawei punktuje nie tylko uporządkowaną ofertą, ale również jeszcze ważniejszymi aspektami – designem i jakością wykonania słuchawek, ich wszechstronnością i przede wszystkim jakością brzmienia, jakie zapewniają. Dla jakich użytkowników można polecić konkretne modele?

HUAWEI FreeBuds Pro 4 – najlepsze TWSy poniżej 1000 zł

Jeśli nie uznajesz kompromisów, powinieneś zainteresować się HUAWEI FreeBuds Pro 4. To słuchawki przygotowane dla najbardziej wymagających użytkowników i miłośników dźwięku najwyższej jakości. Można uznać je za jedne z najlepszych słuchawek TWS (True Wireless Stereo) na rynku. W tym przypadku dopisek „Pro” nie jest jedynie chwytem marketingowym.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 wyglądają doskonale, są bardzo dobrze wykonane (odporność na kurz i zachlapania zgodnie z normą IP54) i poza świetnym brzmieniem (wiele osób będzie zaskoczonych, jak głęboki bas i niemal krystalicznie czyste tony wysokie można z nich wydobyć), wynikającym m.in. z zastosowania dwóch przetworników, zapewniają szereg dodatkowych opcji czyniących z nich doskonały dodatek do telefonu.

Posiadają np. dynamiczną redukcję szumów i udoskonalone mikrofony gwarantujące krystalicznie czystą jakość głosu podczas połączeń. Mimo niewielkich gabarytów zapewniają do 6,5 h słuchania muzyki bez przerwy, a licząc z doładowywaniem w etui osiągają nawet 33 h z dala od ładowarki. Oferują też opcję sterowania za pomocą ruchów głowy oraz parowania z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Jeśli jednak nie jesteś audiofilem, a interesuje cię przede wszystkim jak najlepsza relacja ceny do możliwości, to wśród słuchawek dokanałowych powinieneś postawić na HUAWEI FreeBuds 6i.

HUAWEI FreeBuds SE 3 – wygodne i stylowe

Za podstawowe słuchawki w ofercie Huawei można uznać FreeBuds SE 3. Chociaż są pozycjonowane jako propozycja dla najmniej wymagających, nie sposób odmówić im stylowego designu, a także dobrej jakości wykonania.

Co ważne, są to słuchawki douszne. W porównaniu do dokanałowych nie można liczyć więc na aż tak wysokie doznania dźwiękowe i głębokie basy. Dla wielu osób taka konstrukcja będzie jednak wygodniejsza, nie tylko z racji mniejszego nacisku na kanał słuchowy, ale też nie tak mocnej izolacji dźwięków otoczenia. FreeBuds SE 3 doskonale sprawdzą się jako „słuchawki na co dzień”, w roli kompana telefonu, a nawet treningu, bo są lekkie (każda słuchawka waży tylko 3,8 grama), dobrze dopasowują się do uszu i zapewniają odporność na kurz i zachlapania zgodnie z normą IP54. Wyróżnia je trwała bateria, która pozwala nawet na 42 godziny pracy (przy korzystaniu z etui). Mimo przystępnej ceny, FreeBuds SE 3 zapewniają stabilne i szybkie połączenie (z racji technologii Bluetooth 5.4) oraz obsługę dotykową.

HUAWEI FreeClip – dźwięk w kształcie klipsów

Cenisz sobie wygląd gadżetów? HUAWEI FreeClip będą dla ciebie idealne. To oryginalne, designerskie słuchawki w kształcie klipsów. Wyglądają wręcz biżuteryjne, ale nie sposób pominąć ich otwartej konstrukcji, która sprawia, że są rozwiązaniem dla osób, które nie lubią lub nie mogą nosić słuchawek dokanałowych i dousznych.

Nie martw się, mimo swojej konstrukcji świetnie się trzymają, nie zgubisz ich nawet podczas treningu. Nie odcinają od otocznia jak wyżej przedstawione modele, więc śmiało można z nich korzystać także podczas aktywności na świeżym powietrzu, np. podczas jazdy na rowerze czy biegania. Zapewniają do 36 godzin działania z wykorzystaniem etui, sterowanie dotykowe i połączenia z redukcją szumów AI.

Chociaż jeśli jesteś naprawdę zapalonym sportowcem... Poczekaj chwilę, bo prawdziwą gratką mogą okazać się dla ciebie HUAWEI FreeArc. Będą to pierwsze otwarte słuchawki sportowe tego producenta. Pracując nad nimi, konstruktorzy postawili sobie za cel połączenie wyjątkowego komfortu użytkowania z wysoką jakością dźwięku i certyfikatem odporności na kurz i zachlapania IP57. HUAWEI FreeArc nie straszny będzie nawet trening w deszczu.

Słuchawki Huawei na prezent? Jeszcze jak!

Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że słuchawki to dobry prezent niemal na każdą okazję. W przypadku modeli Huawei szczególnie. I to z dwóch powodów – finansowego oraz praktycznego.

W sklepie huawei.pl jest możliwość skorzystania z 20 rat RRSO 0%, a także z darmowej dostawy. Dodatkowo za zapis na newsletter producent oferuje rabat w wysokości 50 zł. Interesuje cię model HUAWEI FreeBuds Pro 4? Jest on aktualnie oferowany za 849 zł.

Co jednak w tym kontekście najistotniejsze, słuchawki Huawei są kompatybilne z systemami iOS, Android i Windows. Dzięki temu działają z większością najpopularniejszych sprzętów, jakie mamy w swoich domach. Nie ma obawy, że któraś z obdarowanych przez nas osób nie będzie mogła cieszyć się takim prezentem.

A gdy już zacznie, z pewnością doceni również wyjątkowo praktyczną opcję, jaką jest możliwość sparowania słuchawek Huawei z dwoma urządzeniami jednocześnie, np. z telefonem i telewizorem czy z telefonem i komputerem. Co to daje? Oglądasz film na telewizorze lub komputerze, ale ktoś dzwoni na telefon. Jedyne co musisz zrobić, to odebrać połączenie, a dźwięk z komputera zostanie automatycznie zatrzymany, by w to miejsce mógł pojawić się dźwięk z telefonu.