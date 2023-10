GARETT GRC Activity 2 to stosunkowo niedrogi smartwatch, który już na pierwszy rzut oka prezentuje się świetnie. To zegarek typu EVERYWHERE: świetny na formalne okazje i sprawdzający się w stylizacjach SMART CASUAL oraz ACTIVE czy BUSINESS SMART.

Płatna współpraca z marką GARETT.

Co potrafi GARETT GRC Activity 2?

Zaznaczmy, że GARETT GRC Activity 2 to modelowy przykład zegarka typu EVERYWHERE, który świetnie pasuje do stylizacji formalnych, ale też SMART CASUAL oraz ACTIVE czy BUSINESS SMART, a to za sprawą designu oraz silikonowego, sportowego paska i gustownej, formalnej bransolety, które znajdziemy w pudełku. Jeśli więc ktoś pracuje pod krawatem, a po pracy idzie pobiegać - GARETT GRC Activity 2 to smartwatch wręcz uszyty dla tego kogoś na miarę. Jak dobry garnitur albo wygodne sportowe buty!

Pod kątem specyfikacji zegarek przedstawia się więcej niż obiecująco. Mamy tu super ładny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,78 cala. Nie zabrakło funkcji Always on Display - co jest ważne i co bardzo cenię. Mimo jasnego i pięknie kolorowego ekranu GARETT GRC Activity 2 potrafi pracować na baterii do 7 dni, co też napawa optymizmem. Świetnie wykonana metalowa koperta, doskonały wyświetlacz i super miły w dotyku silikonowy pasek lub zamiennie bransoletka dodawana do zestawu przekładają się na genialne wrażenia estetyczne. Co jednak z funkcjami dla aktywnych?

Smartwatch polskiego producenta ma wbudowane 100 trybów sportowych i monitoruje zdrowie użytkownika rozpoznając 6 pomiarów zdrowotnych, a w nich choćby ciągły pomiar tętna i saturacji. Do tego mamy funkcję SOS - przydatną w nieprzewidywalnych sytuacjach i garść iście smartwatchowych możliwości i to z tej najwyższej półki, jak możliwość prowadzenia rozmów głosowych po sparowaniu zegarka ze smartfonem po Bluetooth.

Tydzień z GARETT GRC Activity 2

GARETT GRC Activity 2 będzie towarzyszył mi przez tydzień, a pewnie i trochę dłużej, jako mój główny smartwatch. Nie ukrywam, ciekaw jestem, jak ten mały zegarek ze sportowym zacięciem poradzi sobie tak z monitorowaniem mojego snu i aktywności, jak i pewnym reżimem treningowym, który lubię sobie okazjonalnie narzucać. Obiecuję sobie wiele, bo testowany przeze mnie niegdyś GARETT GRC Maxx zrobił na mnie świetne wrażenie.

Na co zwrócę uwagę podczas testów?

No właśnie, na co zwrócę uwagę podczas testów? Na pewno na kwestie ogólnej natury, czysto użytkowe, czyli to, jak po prostu obcuje się z tym zegarkiem. Jak radzi sobie z powiadomieniami, jak komunikuje się ze smartfonem, na co pozwala aplikacja - ot, tematy czysto smartwatchowe. W końcu nie zapominajmy, że sport sportem, ale GARETT GRC Activity 2 to stylowy gadżet, więc zrozumiałe może być również i to, że decydować mogą się na nieco użytkownicy mniej sportowi, a chcący po prostu iść z technologicznie zaangażowanym duchem mody. Obadam też czas pracy na baterii - bo jeśli zegarek faktycznie potrafi pracować nawet 7 dni, to będzie zasługiwał na owację na stojąco.

Sprawdzę też kwestie czysto sportowe - wszak “Activity” w nazwie urządzenia zobowiązuje, prawda? Obadam sobie więc, jak się z tym zegarkiem biega, może wyjdę z nim na rower, jak pogoda dopisze, no i pomacham trochę ciężarkami. W tym sportowym ujęciu skupię się na pomiarach, ot choćby tętna, liczbie zliczanych kalorii - na wszystkim, co sportowe i wszystkim, w czym GARETT GRC Activity 2 może pomagać nam podczas dbania o kondycję.

Trzecim członem mojego tygodnia z GARETT GRC Activity 2 będzie monitoring zdrowia, samopoczucia, takiej aktywności “dnia codziennego”. Obadam sobie monitorowanie snu, licznik kroków (tych staram się trochę w ciągu dnia wyrabiać, więc będzie to pole testowe dla zegarka), może sprawdzę też trening oddechu? Kto to wie!

Tydzień z GARETT GRC Activity 2 coming soon!

Nie muszę chyba podkreślać, że takie aspekty, jak wygoda obsługi, sterowanie muzyką i inne czysto smartwatchowe tematy również wezmę pod uwagę, prawda? Zamierzam przedstawić wam kompleksową opinię o tym zegarku i - jak już wspomniałem - wiele sobie po nim obiecuje, bo w dobrych pieniądzach zdaje się oferować naprawdę dużo, a przy tym wyglądać elegancko i sportowo - w czym pomaga błyskawiczna wymiana paska na bransoletkę.

Masz pytania? Pytaj!

A! Niemal zapomniałem! Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, prośby (ale mocne słowo!), bym coś konkretnego w tym zegarku sprawdził - dawajcie znać w komentarzach!

