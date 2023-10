Volvo w 2024 roku zakończy swoją przygodę olejem napędowym, Amazon wprowadzi reklamy do serwisu Prime Video, ChatGPT rozpoznaje głosy i obrazy, Xiaomi pokazuje nowe smart-urządzenia, a Intel kusi nowymi procesorami. Czas na 17. odcinek SięKlika!

Tak słowem wstępu, sprawdzam, czy Garmin Coach w Forerunnerze 265 jest w stanie sprawić, że ulaniec chwyci bakcyla biegania. W sensie bawię się z Garminowym trenerem, gdzie odpaliłem trening przygotowujący do przebiegnięcia 5 km. Ot taka wrzutka, coby pokazać, jak to się poświęcam dla technologii… Do rzeczy jednak!

Reklamy na Amazon Prime Video

Dobre czasy w serwisach streamingowych się skończyły! Po Netfliksie i Disneyu Amazon zamierza wrzucić reklamy tu i ówdzie, a żeby ich uniknąć trzeba będzie płacić więcej.

Zmiana ma wskoczyć od nowego roku, a Amazon tłumaczy ten pomysł tym, że reklamy pozwolą dbać o najwyższą jakość autorskich produkcji i takie tam. Coś mi trudno uwierzyć w tę motywację…

Volvo kończy z Dieslem

Koniec ery Diesla w Volvo? Koncern przekaz do publicznej, powszechnej wiadomości, że kończy z silnikami na olej napędowy. Firma planuje w 2030 roku produkować tylko elektryki, a w 2024 roku pożegnać się z silnikami Diesla.

Taka ciekawostka nawiązująca do tego tematu - w 2019 roku klienci najczęściej kupowali “bezpieczne samochody ze Szwecji” głównie z silnikami Diesla. Ciekawe, co nie?

Kobiety lubią brąz… Znaczy się, kwadratowe smartwatche!

Huawei zleciło badania dotyczące preferencji użytkowników smartwatchy płci obojga. W badaniach tych wyszło, że kobiety wolą kwadratowe zegarki a mężczyźni okrągłe. Okazało się też, że ponad 40 procent Polaków nosi na ręce coś, co ma smart w nazwie, a także, że połowa tych noszących uważa, autentycznie uważa, że smartwatch podkreśla ich styl. No cóż, kim jestem, by to komentować?

Kup smartwatcha Samsunga i odbierz hajs

Samsung zachęca do wyłożenia kasy na stół i kupienia Galaxy Watch 6! W zależności od wybranej wersji zegarka, dostaniecie od Samsunga cashback o wartości 250 lub 400 zł. To dobre wieści, bo mieć 400 zł i nie mieć 400 zł to już 800 zł.

Ważne - promocja trwa do 15 października.

Procesory Intel Core 14. generacji Raptor Lake Refresh coraz bliżej

Intel podczas konferencji Intel Innovation 2023 przygotował pierwszą publiczną demonstrację procesorów. Układy - ich możliwości pokazano posiłkując się narzędziem MetaHuman, pozwalającym na stworzenie wirtualnego awatara na podstawie wizerunku prawdziwej osoby. Kiedy premiera? Jaka specyfikacja? Nie mam pojęcia… Zachęcam do zerknięcia w tekst Pawła. Paweł wie rzeczy, więc może tam jakieś konkrety przemycił!

Google Pixel 8 fotograficznie pozamiata

Z przecieków i domysłów przed premierą 8 generacji Pixeli wywnioskować można, że fotograficznie będą kozakami. Prawdopodobna specyfikacja aparatów w podstawowej 8-ce i 8-ce Pro wygląda przyjemnie, a nowe funkcje, programowo pociągnięte aż miło, też robią wrażenie. Znajdzie się tu: astrofotografia, podmiana twarzy, redukcja dźwięków otoczenia i nie tylko! Czy faktycznie Google Pixel 8 będzie fotograficznym kocurem? Zobaczymy!

ChatGPT potrafi już wszystko

ChatGPT dostał nowe funkcje. Za opłatą, rzecz jasna, w planach Plus i Enterprise. Mowa o rozpoznawaniu obrazów i rozpoznawaniu głosu. Z chatem będzie można sobie teraz pogadać, jak z dobrym kumplem, a nawet poprosić, by przeczytał dziecku bajkę na dobranoc.

Poza gadaniem, ChatGPT rozpozna też, co znajduje się na zdjęciach - ot np. zrobimy zdjęcie lodówki, pokażemy mu je, a on wymyśli jaki obiad możemy sobie zrobić z tego, co w tej lodówce jest.

Aplikacja do wykrywania depresji

Ze zdrowiem psychicznym Polaków jest dramatycznie, ale to naprawdę dramatycznie źle. Według PAP jakieś 26 proc. nas wszystkich jest zagrożone chorobami psychicznymi.

I teraz bez żartów.

Powstanie aplikacja, która pomoże lekarzom Podstawowej Opieki Zdrowotnej wykrywać depresję. To wszystko, co mogę wam przekazać, bo ja się nie znam i w konwencji naszego przeglądu newsów nie przekażę wam tylu konkretów, na ile zasługujecie - a w tak ważnym temacie muszą być konkrety i nie może być głupich żartów!

Odsyłam do tekstu Norberta, który zajawił ten temat, przytoczył wypowiedzi ekspertów, odwalił kawał dobrej newsowej roboty.

Nowy stuff od Xiaomi

Xiaomi pokazało nowe smartwatche, nowe smartbandy, nowe smartfony. Noo, dużo nowości Xiaomi pokazało. Tak dużo, że już się z tym pogubiłem. Do konkretów jednak! Karol miał w łapskach swych Xiaomi 13T Pro. I co? Czy fotograficznie telefon dowozi? Czy współpraca z Leicą ma sens, czy jest tylko marketingowym zabiegiem? Nie wiem. Karol wie, więc zapraszam do lektury jego testu.

I to już koniec #17

