Żyjemy w czasach, w których na wszystko jest abonament - na książki też! Dla tych czytających dużo i niedbających o to, by zbudować sobie biblioteczkę z ulubionymi tytułami, jest to doskonałe rozwiązanie. Pytanie brzmi jedynie: jaki abonament na ebooki wybrać?

Abonament na ebooki - co to?

Skoro wiemy już, na czym czytać ebooki, to czas zastanowić się nad tym, skąd te e-książki brać? I tu wchodzi abonament na ebooki, czyli rzecz zbliżona do Netfliksa. Rzekłbym nawet, że mówimy to o “Netfliksie dla czytającej mniejszości społeczeństwa”. Ot, wykupujemy dostęp, instalujemy aplikację i czytamy, kiedy nasi wzięci empirycznie znajomi oglądają seriale. Netflix ma tę przewagę, że seriale tej platformy obejrzymy sobie wszędzie, nawet na lodówce z ekranem i Androidem. Z książkami tak kolorowo nie jest, ale to wyjaśnimy sobie za chwilę, w odpowiednim momencie.

Sam abonament na czytanie brzmi nieźle, prawda? Płacimy hajs i czytamy dowoli - tyle teorii. W praktyce różne oferty mają swoje wady i zalety, oferują więcej lub mniej i kosztują od kilkunastu złotych do kilkudziesięciu złotych. Pozwalają na czytanie bez ograniczeń lub np. na przeczytanie tylko 300 stron miesięcznie. Jasne, 300 stron to i tak jakieś 290 stron więcej niż przeczyta statystyczny Polak w ciągu roku, ale dla kogoś czytającego zawzięcie, taka liczba w skali miesiąca nie robi wrażenia.

Co ważne, w przypadku wielu usługodawców abonament na książki oferuje nie tylko dostęp do ebooków, ale również np. do podcastów czy audiobooków. Ot, nowoczesność i różne sposoby na konsumowanie różnego typu treści.

Przegląd ofert abonamentowych na ebooki i nie tylko

Czas na konkrety! Zobaczmy, co mamy na rynku dla ebookoholików!

Legimi

W Legimi mamy 3 opcje do wyboru, które kryją w sobie, no, inne opcje. Możemy zdecydować się na warianty:

“Bez limitu”,

“Z limitem stron”,

“Z e-czytnikiem”: tu mamy opcje nielimitowanego dostępu do ebooków i/lub audiobooków oraz umowy na 24, 12 i 6 miesięcy oraz czas nieokreślony. Cenowo rzecz wychodzi nieszczególnie korzystnie. Lepiej kupić swój czytnik i ogarnąć osobny abonament.

W wariancie “Bez limitu” znajdziemy następujące opcje i ceny:

“ebooki + audiobooki bez limitu” za 54,99 zł miesięcznie,

“ebooki bez limitu” za 49,99 zł miesięcznie.

W obu wariantach mamy umowę na 12 miesięcy lub na czas nieokreślony i możliwość czytania na 4 urządzeniach.

Abonamenty “Z limitem stron” są już nieco skomplikowane i pogmatwane i nie współpracują z czytnikami Kindle - to ważne info! Znajdziemy tu:

“ebooki 1500”: dostęp do 1500 stron miesięcznie, na 3 urządzeniach, za 34,99 zł,

“ebooki 1000”: dostęp do 1000 stron miesięcznie, na 3 urządzeniach, za 29,99 zł,

“ebooki 300”: dostęp do 300 stron miesięcznie, na 2 urządzeniach, za 14,99 zł.

Z jakimi urządzeniami działa Legimi? Onyx Boox, PocketBook i InkBook bez problemu, Kindle z utrudnianiami i ograniczeniami. Dokładną listę można oczywiście znaleźć na stronie usługodawcy.

BookBeat

BookBeat to gracz nieco nieoczywisty w tym zestawieniu, podobnie jak Storytel, bo nastawiony głównie na audiobooki, co widać w kształcie oferty. Jakie warianty abonamentowe tu znajdziemy?

“Basic” pozwala na korzystanie z BookBeat przez 20 godzin miesięcznie na jednym koncie i na dokupienie dodatkowych kont za 9,99 zł za miesiąc. Cena podstawowa pakietu to 19,99 zł miesięcznie.

“Premium” daje aż 100 godzin słuchania lub czytania miesięcznie i możliwość dodania nowych profili za 14,99 zł. Ten wariant kosztuje 29,99 zł miesięcznie i w przypadku oferty BookBeat jest to w zasadzie jedyny słuszny wybór.

“Pakiet dla studentów” to w zasadzie pakiet “Basic” ze studencką zniżką, dzięki której miesięczny dostęp do zasobów BookBeat kosztuje 9,99 zł.

Z jakimi urządzeniami działa BookBeat? Z urządzeniami Onyx Boox mającymi dostęp do sklepu Google Play.

Empik Go

Empik Go to trzy rozwiązania abonamentowe oraz opcje jednorazowych płatności.

“Go Max” daje nam nielimitowany dostęp do ebooków, audiobooków i podcastów, a korzystać można z usługi na 2 urządzeniach + czytnika Kindle. Cena to 49,99 zł.

“Go Standard” daje możliwość przeczytania lub przesłuchania 3 książek lub audiobooków miesięcznie na 2 urządzeniach + Kindle, za 24,99 zł.

“Go Single” to ciekawa wersja abonamentu, w której otrzymujemy 1 tytuł na 30 dni, który możemy przeczytać czy tam przesłuchać na 1 urządzeniu. Kosztuje to 14,99 zł miesięcznie.

Co ciekawe, za pakiety “Go Max” i “Go Standard” możemy zapłacić jednorazowo, wybierając subskrypcję przez 90, 180 lub 360 dni. Oszczędności sięgają tu nawet 25%, więc jak ktoś się na usługę Empiku zdecyduje, to jednorazowa płatność będzie opcją całkiem korzystną.

Z jakimi urządzeniami działa Empik Go? Onyx Boox, PocketBook - bez problemu, Kindle z utrudnianiami i ograniczeniami. Dokładną listę można oczywiście znaleźć na stronie usługodawcy.

Storytel

Storytel również ma dość czytelną ofertę, podobnie jak BookBeat, co trzeba ocenić pozytywnie. Ile kosztuje słuchanie i czytanie u tego dostawcy i jakie opcje abonamentowe tu znajdziemy?

“Basic” to opcja, której polecić nie można nikomu (niestety), bo za 22,90 zł miesięcznie otrzymamy możliwość korzystania z zasobów Storytel przez 10 godzin.

“Unlimited” to nieograniczony dostęp do zasobów biblioteki Storytel. Na jednym koncie możemy słuchać lub czytać dowoli za 39,90 zł miesięcznie.

“Family” to jedyny wariant, w którym możemy czytać i słuchać na kilku kontach, co jest fajne, ale co sprawia, że jest to opcja automatycznie droższa. Nieograniczony dostęp dla 2 kont to miesięczny koszt 59,90 zł, a dla 3 kont - 69,90 zł.

Z jakimi urządzeniami działa Storytel? Podobnie, jak i BookBeat - z urządzeniami Onyx Boox mającymi dostęp do sklepu Google Play.

Oferta i kompatybilność

Dwie sprawy musimy jeszcze sobie poruszyć, nim dokonamy wyboru - tak na potrzeby tego tekstu, jak i podczas świadomego wybierania usługodawcy. Pierwszą jest oferta. Przejrzyjmy ją i sprawdźmy, czy tytuły, które odpowiadają naszym gustom znajdziemy w biblioteczce konkretnego dostawcy treści. Drugą jest kompatybilność, która nie jest problemem, gdy czytamy na tablecie czy smartfonie, ale jeśli naszym głównym czytelniczym urządzeniem jest czytnik ebook (co wydaje się zrozumiałe), to tu trzeba już obadać temat kompatybilności dokładnie, by nie wydać pieniędzy na coś, z czego nie będziemy mogli korzystać.

Jak nie abonament, to co?

Oto jest pytanie! Skąd brać ebooki, jak nie z usług abonamentowych? No, wiadomo, ze sklepu. I tu dochodzimy do dylematu, który rozważyć musiał każdy czytający eksiążki. Kupować ebooki czy klasyczne drukowane książki? Te pierwsze są zwykle nieco tańsze, ale te drugie ładnie wyglądają na półkach. Przez lata tłumaczyłem sobie, że nie każda książka musi wylądować w wersji drukowanej na półce, ale i tak nie wypracowałem sobie żadnej strategii, którą kierowałbym się przez swoje czytelnicze życie. Coś kupuję w druku, coś w ebooku i taki się miszmasz robi w kolekcji i czytelniczym dorobku.

Wniosek więc i sugestia: jeśli ktoś czyta dużo, to polecam jakichś abonament, a te książki naprawdę warte uwagi, te, które chcemy sobie zostawić na zawsze, by cieszyły oko i by wracać do nich po latach, warto kupić w formie kodeksu i tyle.

Co bym wybrał?

Którą z przedstawionych ofert wybrałbym dla siebie? Średnio wychodzi, że czytam tak książkę miesięcznie i jak to jest ze średnimi, tak i ta średnia niewiele wam powie. Będą bowiem miesiące, że żadnej książki nie ruszę (bo człowiek zarobiony jest), a będą takie, że przelecę ze dwie lub trzy pozycje (bo urlop, czy coś). Najtańsze abonamenty gwarantujące takie 300 stron miesięcznie się więc w moim przypadku nie sprawdzą.

Rozsądnie w przypadku czytelników o podobnym do mojego zaangażowaniu byłoby postawić na abonament “ebooki 1000” od Legimi, gdzie możemy sobie miesięcznie przeczytać do 1000 stron za jakieś 30 zł. Jeszcze lepiej przedstawia się oferta Empik Go i wariant Go Standard, gdzie możemy ogarnąć sobie 3 ebooki lub 3 audiobooki miesięcznie za 25 złotych. BookBeat czy Storytel przy moim sposobie czytania i super sporadycznym zerkaniu na audiobooki nie mają w ogóle sensu.

Od siebie polecę zatem Empik Go i wariant Go Standard za 25 polskich złotych, z tym zastrzeżeniem, że warto obczaić sobie przed zakupem katalog dostępnych tytułów i upewnić się, że nasz czytnik jest z Empik Go kompatybilny.