W zależności od modelu, koszt zakupu robota planetarnego lub urządzenia wielofunkcyjnego wynosi od niecałych 200 do ponad 2.000 złotych. Jakiego robota kuchennego wybrać?

Przydałaby Ci się pomoc w kuchni? Chcesz oszczędzić trochę czasu podczas gotowania, a może przyrządzić nieco bardziej wymagające potrawy? Dobrym rozwiązaniem będzie wyposażenie swojej kuchni w robota kuchennego. W zależności od modelu, koszt zakupu robota planetarnego lub urządzenia wielofunkcyjnego wynosi od niecałych 200 do ponad 2.000 złotych. Każdy znajdzie więc coś dla siebie, ale który robot kuchenny wybrać? W dzisiejszym rankingu podpowiemy, na co zwrócić uwagę przy wyborze urządzenia. W dalszej części poradnika znajdziesz też kilka propozycji.

Jakie cechy powinien mieć dobry robot kuchenny?

Robot kuchenny jest niezwykle pomocnym sprzętem. Dzięki niemu nie tylko przyspieszymy proces przygotowania jedzenia. Funkcjonalny robot kuchenny może także zastąpić wiele innych sprzętów. Najbardziej zaawansowane roboty AGD mają mnóstwo funkcji: krojenie w plastry, siekanie, rozdrabnianie, mieszanie, ubijanie, ucieranie, a to nie koniec listy. Dodatkowo sposób pracy możemy dostosować do rodzaju żywności lub do swoich preferencji.

Tańsze roboty kuchenne mieszają w sposób tradycyjny - jak zamontowany na stałe mikser. Bardziej zaawansowane urządzenia mają funkcję mieszania planetarnego, czyli w wielu kierunkach. Topowe roboty kuchenne należą do kategorii “cooking chef”. Poza mieszaniem mogą też podgrzać i gotować składniki, Do najbardziej zaawansowanych i wielofunkcyjnych robotów do kuchni należą takie sprzęty, jak Thermomix i "Lidlomix". Cena ich zakupu jest jednak bardzo wysoka, nie każdy zdecyduje się więc na taki zakup. Warto więc zastanowić się, czy zalety urządzeń do gotowania tego typu są warte dopłaty.

Na jakie funkcje zwrócić uwagę przy wyborze robota kuchennego?

W kuchni zwykle chcemy mieć wszystkie niezbędne sprzęty pod ręką. Robot kuchenny może zastąpić kilka innych urządzeń, co jest jego sporą zaletą. Przy wyborze warto pochylić się nad dodatkowymi funkcjami - bez niektórych z nich korzystanie z robota kuchennego może być prawdziwą udręką! Najważniejsze funkcje, które z pewnością docenisz, to:

podstawka z nóżkami antypoślizgowymi

dodatkowe wyposażenie z dedykowanym miejscem do przechowywania

funkcja ułatwiająca czyszczenie, mycie w zmywarce

chowany przewód zasilający

zabezpieczenie przed złym montażem pokrywy

ochrona przed przegrzaniem

Niektóre roboty posiadają sporo dodatkowego wyposażenia. Na jego liście znajdziemy między innymi różne tarcze (np. do krojenia, cięcia na wióry, ucierania, ubijania jajek, itp.), wyciskarki do cytrusów, młynek do kawy ziarnistej, sitko czy mieszadło do ciasta.

Kolejną istotną kwestią jest moc silnika i liczba obrotów robota kuchennego. Tu zasada jest dość prosta - im więcej, tym lepiej. Pamiętajmy, że do wyrobienia ciasta często wymagane jest co najmniej 700W mocy, a wysokie obroty pozwalają uzyskać gładką, kremową konsystencję. Funkcjonalność robota kuchennego znacznie zwiększa podgrzewana, duża misa. Dodatkowe opcje to m.in. gotowanie na parze, funkcja wolnowaru. Niemal każdy robot do kuchni posiada miarkę, a wyższe modele są wyposażone w dokładną wagę. To bardzo ważne, aby użyć tylu składników, ilu wymaga przepis.

Ile kosztuje praktyczny robot kuchenny?

Tani robot kuchenny może kosztować od 150 złotych. Nie możemy jednak wtedy liczyć na dużą funkcjonalność - zwykle możliwości są ograniczone do mieszania lub siekania składników. Wielofunkcyjne roboty kuchenne kosztują od kilkuset złotych. Na cenowym szczycie listy jest Thermomix, którego najnowszy model kosztuje ponad pięć tysięcy złotych. Użytkownicy takiego sprzętu nierzadko jednak twierdzą, że był wart każdej złotówki wydanej na zakup. To jaki robot kuchenny jest najlepszy, zależy więc w dużej mierze od Twoich oczekiwań i posiadanego budżetu.

Ranking najlepszych robotów kuchennych - polecane modele 2023

W naszym rankingu robotów kuchennych znalazły się urządzenia w zróżnicowanych funkcjonalnościach i cenach.

Adler AD 4216 - tani robot kuchenny Ocena benchmark.pl









4/5 Szukasz robota kuchennego w dobrej cenie? Adler AD 4216 kosztuje niecałe 300 złotych. Mimo atrakcyjnej ceny pomoże Ci przy wielu czynnościach w kuchni. Ma pojemną misę (4 L) i sześć prędkości pracy. Silnik o mocy 1000W pozwoli na sprawne miksowanie, mieszanie i wyrabianie ciasta, choć może nieco się rozgrzać przy ultragęstej i ciężkiej zawartości. Zestaw wyposażenia dodatkowego zawiera tylko niezbędne elementy - końcówki do mieszania, ubijania i zagniatania ciasta oraz łopatkę. Tak czy inaczej, w tym budżecie ciężko będzie znaleźć lepszy robot kuchenny z funkcją mieszania planetarnego. Najważniejsze cechy: Moc 1000 W

Pojemność misy roboczej 4 l

Wyposażenie hak do zagniatania ciasta, końcówka do mieszania, końcówka do ubijania, pokrywa

Regulacja obrotów mechaniczna

Programy mieszanie, ubijanie, miksowanie

Bosch MCM42024 - robot kuchenny do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 500 złotych to często kwota, za którą chcemy kupić robot kuchenny. Bosch MCM42024 to dobry wybór w tym przedziale cenowym. Ma sporą moc 800 W i wiele funkcji, jak blendowanie, ubijanie, krojenie i rozdrabnianie. Możemy korzystać z malaksera o pojemności 2,3 litra lub blendera (1,25 l). Nieduża pojemność wiąże się tu z kompaktowymi rozmiarami urządzenia. Robot kuchenny Bosch został wyposażony w nóżki w formie przyssawek. Dzięki nim nie musimy się obawiać o przesuwanie nawet podczas długotrwałej pracy (np. wyrabiania ciasta - limit do 1,5kg). Najważniejsze cechy: Moc 800 W

Pojemność misy roboczej 2,3 l

Wyposażenie kielich blendera, hak do wyrabiania ciasta, nóż wielofunkcyjny, popychacz i wyciskarka do owoców, tarcze krojące, tarcza emulgacyjna do ubijania

Regulacja obrotów elektroniczna

Programy mieszanie, ubijanie, miksowanie, blendowanie, rozdrabnianie, krojenie, tarcie, wyciskanie

Kenwood Prospero+ KHC29.JOWH - robot do kuchni do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 Szukasz robota kuchennego do 1000 złotych? Kenwood Prospero+ KHC29.JOWH to dobry wybór! Nie tylko ma dużą moc i wiele funkcji, wygląda przy tym niezwykle stylowo. Producent dodaje wiele dodatków - wymienne tarcze do krojenia i siekania, różne rodzaje mieszadeł, czy przydatne sitko. Do dyspozycji mamy sporą misę o pojemności 4.3 litra, a także szklany blender (1.2 L). Dodatkowy element przyda się natomiast do robienia soków. Bez dwóch zdań robot kuchenny Kenwood zastąpi wiele urządzeń AGD w Twojej kuchni. Najważniejsze cechy: Moc 1000 W

Pojemność misy roboczej 4,3 l

Wyposażenie blender kielichowy, dwustronna tarcza cienkie plasterki/wiórki, dwustronna tarcza, hak do wyrabiania ciasta, końcówka do ubijania, malakser, mieszadło typu K, nóż do szatkowania, osłona przeciwko chlapaniu, tarcza do przecierania ziemniaków

Programy mieszanie, ubijanie, miksowanie, blendowanie, rozdrabnianie, krojenie, tarcie, wyciskanie, wyrabianie

Philips HR7776/90 - kompaktowy robot kuchenny z mocnym silnikiem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Tym, co wyróżnia robot kuchenny Philips HR7776/90 z pewnością jest jego mocny silnik. Niewiele nawet droższych modeli może się pochwalić mocą 1300 W. Robot z funkcją malaksera jest przy tym bardzo kompaktowy, sprawdzi się więc w nieco mniejszej kuchni. Wiąże się to jednak z nieco mniejszą pojemnością (3L, blender 1,5 L). Oprócz typowych funkcji zagniatania ciasta, ubijania piany i krojenia, mamy tu też możliwość kruszenia lodu i wyciskania soku z cytrusów. Elementy wyposażenia są wykonane ze stali nierdzewnej, co gwarantuje wysoką trwałość. Akcesoria możemy bez problemu myć w zmywarce, co ułatwia eksploatację. Najważniejsze cechy: Moc 1300 W

Pojemność misy roboczej 3 l

Wyposażenie blender, dwustronna tarcza na plastry cienkie i grube, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, końcówka do mieszania, końcówka do ubijania, łopatka, nóż wielofunkcyjny ze stali szlachetnej, popychacz, tarcza do ścierania, wyciskarka do cytrusów

Regulacja obrotów mechaniczna

Programy mielenie, mieszanie, ubijanie, zagniatanie, miksowanie, blendowanie, rozdrabnianie

Goetze & Jensen SB600K - robot planetarny z funkcją mielenia mięsa Ocena benchmark.pl









4/5 Goetze & Jensen SB600K to robot planetarny o mocy 1000 W. Dzięki temu poradzi sobie nawet z zagniataniem ciężkiego ciasta. Poza możliwością mieszania lub blendowania, robot ten posiada również przydatne funkcje mielenia mięsa i ubijania piany. W zestawie otrzymujemy też szklany blender i różne końcówki do mieszania, czy ostrza. Wielokierunkowe mieszanie i 10-stopniowa regulacja prędkości pozwolą na dostosowanie pracy robota do potrzeb. Najważniejsze cechy: Moc 1000 W

Pojemność misy roboczej 4,2 l

Pojemność kielicha 1,5 l

Tryb pracy pulsacyjnej tak

Wyposażenie akcesoria do mieszania, blender, maszynka do mielenia, misa, popychacz, zestaw sitek do maszynki do mielenia

Mielenie mięsa tak

Bosch MUM54251 - najlepszy robot planetarny do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Bosch MJM58365 w cenie poniżej 1.500 złotych oferuje mnóstwo funkcji. Dzięki dodatkowym akcesoriom uzyskujemy możliwość wyciskania cytrusów, robienia soków, blendowania, a nawet mielenia mięsa. Mieszanie planetarne i moc 900 Watt to gwarancja uzyskania efektu w postaci gładkiej i kremowej masy. Robot posiada m.in. funkcję krojenia w równą kostkę, blendowania zup i koktajli i rozdrabniania warzyw i owoców. Liczne dodatkowe elementy wyposażenia możemy ponadto schować do dołączonego do zestawu pokrowca, co jest bardzo wygodne. W zestawie dostajemy też wyciskarkę do cytrusów. Najważniejsze cechy: Moc 900 W

Funkcja turbo tak

Pojemność misy roboczej 3,9 l

Wyposażenie hak do zagniatania ciasta, końcówka do ubijania, końcówka do mieszania, misa, blender, pokrywa, rozdrabiacz z 3 tarczami, cube cutter, wyciskarka, maszynka do mielenia, pokrowiec

Regulacja obrotów elektroniczna

Programy mielenie, mieszanie, ubijanie, miksowanie, blendowanie, rozdrabnianie, tarcie, wyciskanie, wyrabianie

SAM COOK PSC-11 (WiFi) - wielofunkcyjny robot kuchenny do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 Wśród bardziej zaawansowanych robotów wielofunkcyjnych warto wyróżnić model SAM COOK PSC-11 (WiFi). Posiada mnóstwo funkcji i dostosowane do nich wyposażenie dodatkowege. Wśród możliwości, jakie daje to urządzenie, znalazło się gotowanie, gotowanie na parze, krojenie, miksowanie, rozdrabnianie, rozpuszczanie, Sous Vide, tarcie, ubijanie, emulgację, kruszenie lodu, podsmażanie czy wyrabianie ciasta. Robot został ponadto wyposażony w bazę przepisów, automatyczne wyłączanie i zabezpieczenie przed złym montażem. Dzięki łączności Wi-Fi mamy natomiast dostęp do dodatkowych przepisów. Obsługa odbywa się przy pomocy dużego, kolorowego ekranu i pokrętła. Sprzęt pozwoli na precyzyjne dawkowanie składników - ma wbudowaną wagę Najważniejsze cechy: Moc 1400 W

Pojemność misy roboczej 4,6 l

Wyposażenie nóż, dwustronna tarcza do ścierania i cięcia, mieszadło, motylek, misa z pokrywą, naczynie do gotowania na parze, metalowy koszyczek

Regulacja obrotów elektroniczna

Programy gotowanie, gotowanie na parze, mieszanie, ubijanie, miksowanie, emulgacja, blendowanie, rozdrabnianie, krojenie, tarcie, wyrabianie

Kinga Rydlińska A ja polecam: Kitchen Aid Jeśli poszukujesz robota kuchennego którego zadaniem ma być wyrabianie chleba czy ciast, a nie siekanie czy blendowanie, warto zainteresować się marką Kitchen Aid. W Polsce roboty tej marki są bardzo drogie (np. w porównaniu z cenami w USA), jednak jakość i estetyka ich wykonania uwiodła już w naszym kraju niejednego. Urządzenia z serii Artisan, dostępne w wielu przepięknych kolorach, to jedne z najlepszych sprzętów dla amatorów gdy przychodzi do wyrabiania ciasta na pierogi, pizzę, chleb czy na słodkie wypieki. Owszem, zważywszy na ograniczone możliwości cena KitchenAid Artisan wydaje się dość horrendalna, a sam robot zajmuje też sporo miejsca, jednak według zdecydowanej większości użytkowników którzy już mają to urządzenie w swojej kuchni, jest to sprzęt zdecydowanie wart wydanych na niego pieniędzy.

Thermomix kontra roboty kuchenne - kto wygrywa?

Wiele osób zastanawia się, co jest lepsze - robot kuchenny, czy Thermomix? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie - to właściwie dwa różne urządzenia. Nowy model Thermomix TM6 kosztuje dziś co najmniej pięć tysięcy złotych. Nawet najbardziej zaawansowane roboty kuchenne z funkcją gotowania i mieszania planetarnego są zwykle zauważalnie tańsze. Na rynku jest jednak nieco tańszy odpowiednik - tak zwany “Lidlomix”. Urządzenie Monsieur Cuisine Connect kosztuje poniżej 2500 złotych, co stawia je nieco bliżej robotów kuchennych. Będzie dobrą alternatywą jeśli chcesz znacznie przyspieszyć gotowanie. Zarówno Thermomix, jak i jego odpowiednik z Lidla współpracują z aplikacją na smartfon i znajdziesz na nie mnóstwo przepisów. Podobne możliwości ma jednak najdroższy z przedstawionych w rankingu robotów kuchennych sprzęt SAM COOK PSC-11 z funkcją łączności bezprzewodowej.

Robot jako asystent w kuchni - czy warto?

Korzystanie z robota kuchennego nie powoduje, że przekazujesz całe zadanie maszynie. Roboty wielofunkcyjne zastępują nas jednak w najbardziej żmudnych i czasochłonnych zadaniach, jak mieszanie, czy rozdrabnianie. Zdecydowanie warto wyposażyć się choćby w prosty i niedrogi model. Również jeśli myślisz nad zakupem kilku sprzętów AGD do kuchni (mikser, blender, wyciskarka do cytrusów), funkcjonalny robot kuchenny może zastąpić je wszystkie. Najbardziej zaawansowane (i niestety najdroższe…) roboty kuchenne w stylu Thermomix minimalizują z kolei nasz udział w gotowaniu. Wystarczy wykonywać kolejne instrukcje wyświetlena na ekranie, te pochodzą z wybranego przez nas przepisu.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.