Thermomix czy Lidlomix? Porównanie i ceny

Głównym minusem urządzenia do gotowania Thermomix jest jego wygórowana cena. Jeśli masz nieco mniejszy budżet, możesz postawić na alternatywę popularny “Lidlomix” może być nawet dwukrotnie tańszy w zakupie.

Chcesz wyposażyć swoją w kuchnię w drobny sprzęt AGD ułatwiający przygotowywanie posiłków? Dobrym wyborem jest zakup robota kuchennego, łączącego funkcje miksera, blendera, czy maszynki do mięsa.

Jeśli natomiast potrzebujesz prawdziwego kuchennego asystenta, postaw na Thermomix. Dzięki niemu gotowanie jest nie tylko proste, ale też bardzo szybkie. Głównym minusem urządzenia do gotowania Thermomix jest jego wygórowana cena.

Jeśli masz nieco mniejszy budżet, możesz postawić na alternatywę spod znaku Monsieur Cuisine. Popularny “Lidlomix” może być nawet dwukrotnie tańszy w zakupie.

A jak wypadają oba sprzęty w bezpośrednim porównaniu?

Co to jest Thermomix?

Thermomix, źródło: Adobe Stock

Thermomix to szczytowe osiągnięcie w kategorii robotów kuchennych. Jest urządzeniem wielofunkcyjnym do kuchni. Mnóstwo funkcji i zintegrowana z tym sprzętem baza przepisów pozwalają na proste przyrządzanie domowych posiłków i napojów, a nawet wyrafinowanych dań. Thermomix obierze ziemniaki, pokroi je i usmaży pyszne frytki. Pomoże w przygotowaniu zupy, drugiego dania, koktajlu, lodów, a nawet deseru lub drinka. Obecnie w sieci jest ponad pięć tysięcy przepisów w języku polskim, które możemy wgrać do urządzenia.

Thermomix ma mnóstwo funkcji - krojenie, gotowanie, zagniatanie ciasta, kruszenie lodu, mielenie mięsa, wyciskanie soku, wolnowar, czy gotowanie na parze - a to tylko niektóre z nich! W zestawie otrzymujemy sporo akcesoriów, które wykorzystamy do przygotowania poszczególnych składników i przyrządzania różnych potraw. Trzeba w tym miejscu dodać, że korzystając z przepisu na Thermomix, użytkownik dostanie wszystkie wskazówki na wyświetlaczu. Krok po kroku dowiemy się dzięki nim, co powinniśmy w danym momencie zrobić (np. dodać jakiś składnik). Dzięki książce kucharskiej online i w urządzeniu możemy liczyć na mnóstwo inspiracji i przygotowywanie zróżnicowanych i zdrowych potraw każdego dnia.

Urządzenie do gotowania Lidlomix - czy Monsieur Cuisine to dobra alternatywa?

Od momentu rynkowego debiutu, Thermomix cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Ciężko znaleźć argumenty przeciwko zakupowi i korzystaniu z tego praktycznego urządzenia kuchennego. Właściwie, jest tylko jeden problem - wysoka cena. Przekracza pięć tysięcy złotych. To i tak mniej, niż cena modelu Thermomix TM6 w momencie debiutu - ustalono ją na 1399 euro. Cena następcy, czyli modelu TM7, który jest już na horyzoncie, zapewne będzie jeszcze wyższa. Lukę rynkową między bardzo drogim Thermomixem a znacznie mniej funkcjonalnymi robotami kuchennymi, postanowił wykorzystać Lidl. Do sprzedaży w popularnej sieci sklepów trafiło urządzenie Monsieur Cuisinne (model podstawowy, Plus, Connect i najnowszy - Smart). Podobieństwo do Thermomixa szybko sprawiło, że robot kuchenny został nazwany przez klientów Lidlomixem.

Monsieur Cuisinex z Lidla "Lidlomix", źródło: lidl.pl

Najnowszy Monsieur Cuisine Smart ma moc 1200 W, ekran o przekątnej 8” i został zaprezentowany w 2022 roku. W porównaniu ze swoim protoplastą, ma nieco mniej funkcjonalności (i tak bardzo dużo!) i jest nieco słabszy. Rekompensatą jest jednak ponad dwukrotnie niższa cena. Lidlomix Smart możemy kupić za 2399 złotych.

Ile kosztuje Thermomix TM6?

Najnowszy Thermomix TM6 kosztuje co najmniej 5000 złotych w zależności od sposobu dystrybucji. Urządzenia nie znajdziemy w typowej sprzedaży, np. w elektromarketach.

Ile kosztuje Monsieur Cuisine?

Monsieur Cuisine Smart kosztuje 2399 złotych.Tańsza alternatywa dla Thermomixa jest dostępna w Lidlu. Urządzeń tej marki również nie kupimy w popularnych sklepach z elektroniką.

Porównanie Thermomix i Lidlomix (Monsieur Cuisine) - który robot kuchenny jest lepszy?

Jeśli spojrzymy na specyfikację i możliwości obu urządzeń, Thermomix TM6 okazuje się jednoznacznie lepszy od Monsieur Cuisine Smart. Nie można jednak przejść obojętnie obok ich ceny - sprzęt z Lidla jest dwukrotnie tańszy. Taka różnica sprawia, że wiele osób zastanawia się, czy Thermomix jest wart dopłaty. W jego przypadku możemy liczyć na zdecydowanie większą liczbę przepisów (ponad 5000 w stosunku do niecałych 900). Także wykonanie stoi na wyższym poziomie w droższym sprzęcie. Zestaw akcesoriów i dodatkowego wyposażenia jest jednak podobny, przez co oba roboty kuchenne mają podobny zestaw funkcji.

Zarówno Thermomix TM6, jak i Monsieur Cuisine Smart posiadają wbudowaną wagę. Znacznie ułatwia precyzyjne dawkowanie poszczególnych składników (według wskazówek na ekranie). Waga w Thermomixie jest jednak nieco bardziej dokładna. Działa też szybciej, przez co gotowanie z droższym urządzeniem jest nieco bardziej komfortowe. Mówimy jednak o kosmetycznej różnicy, której część użytkowników może nawet nie zauważyć.

Podobieństwa - co łączy oba urządzenia?

Przygotowywanie posiłków w Thermomix i Lidlomix odbywa się podobnie. Oba sprzęty pozwalają na jednoczesne przygotowywanie więcej, niż jednej potrawy. Możemy przyrządzić coś w metalowej misie, a nad nią ugotować coś na parze. Dzięki temu w tym samym momencie można przygotować kompletny posiłek z wielu składników. Przede wszystkim jednak roboty gotujące zwalniają nas z najbardziej żmudnych, czasochłonnych zadań. Nie musimy więc martwić się krojeniem, ubijaniem piany, powolnym gotowaniem, mieleniem mięsa, miksowaniem…

Oba sprzęty mają mnóstwo dodatkowych funkcji:

obieranie warzyw,

krojenie warzyw i owoców,

kruszenie lodu,

mielenie kawy,

a nawet robienie cukru pudru z cukru w kryształkach.

Efekty pracy mogą jednak znacznie się różnić - zwykle lepsze osiągniemy w Thermomixie. Zawdzięczamy to większej mocy, większej liczbie obrotów na minutę, czy dokładniejszej wadze.

Przepisy na Thermomix i Lidlomix

Obu urządzeń możemy używać na różne sposoby. Zarówno Thermomix, jak i Lidlomix mogą posłużyć do gotowania “krok po kroku”. Korzystając z aplikacji mobilnej lub używając dotykowego ekranu w robocie kuchennym znajdujemy interesujący nas przepis. Zobaczymy instrukcję “krok po kroku”, jakie czynności musimy wykonać. Gotowanie w dużym stopniu jest dzięki temu zautomatyzowane. Warto natomiast zwrócić uwagę na liczbę dostępnych przepisów w języku polskim. Na Lidlomix w 2023 roku znajdziemy około 900 przepisów. Thermomix ma ich wielokrotnie więcej - ponad 5000 przepisów po polsku.

Każdego z opisywanych dziś urządzeń możemy też używać do poszczególnych czynności. Jeśli więc chcesz po prostu coś pokroić lub ugotować, wybierz odpowiednią opcję. Dzięki temu Monsieur Cuisine i Thermomix zastępują wiele mniejszych sprzętów AGD do kuchni (mikser, blender, itp.).

Posiadając urządzenie do gotowania Monsieur Cuisine również możemy skorzystać z dużej bazy przepisów Thermomixa. Wtedy jednak nie wgramy ich do naszego robota kuchennego, a wszelkie nastawienia musimy ustawiać ręcznie.

Lidlomix czy Thermomix? Zalety i wady obu modeli

Zaletą Thermomix TM6 z pewnością jest sprawna i szybka praca. Dotknięcie wyświetlacza momentalnie uruchamia wskazaną funkcję. W przypadku Lidlomixa działanie jest nieznacznie wolniejsze. Bardziej wymagający użytkownicy mogą więc denerwować się na powtarzające się “przycinki”. Zaletą Thermomixa jest też bezobsługowy silnik - w Monsieur Cuisine mamy tańszą, szczotkową odmianę - wymiana lub serwis mogą być nieco bardziej kosztowne.

Thermomix, źródło: Adobe Stock

Porównanie głośności Thermomix vs Lidlomix wypada podobnie. Oba urządzenia działają niemal bezgłośnie, chyba że akurat pracują na najwyższych obrotach. Hałaśliwe będzie oczywiście kruszenie lodu, itp.

Maksymalne obroty - największa zaleta Thermomixa?

Porównując oba sprzęty musimy zwrócić uwagę także na maksymalne obroty. W Thermomixie TM6 silnik pozwala na rozpędzenie się aż do 10.700 obr./minutę! W Lidlomixie wartość jest niemal idealnie dwukrotnie niższa (5.200 obr./min.). Co to oznacza w praktyce? Mielenie, siekanie, czy mieszanie w Monsieur Cuisine jest zwykle mniej dokładne, a czasem po prostu dłuższe. Chcąc przygotować zupę-krem lub ciasto o nieskazitelnie gładkiej konsystencji, efekty pracy Thermomixa są po prostu zauważalnie lepsze. Także tu musimy jednak zauważyć, że także Lidlomix ugotuje nam pyszne dania. Pamiętając o dwukrotnie niższej cenie musimy po prostu przełknąć nieco grubiej posiekane składniki…

Utrzymanie urządzenia do gotowania w czystości

Thermomix oraz Lidlomix posiadają funkcję automatycznego mycia i czyszczenia. To dobrze, w końcu nikt nie lubi żmudnej pracy, jaką jest mycie zakamarków misy robota kuchennego. Również w tym wypadku w praktyce wygrywa jednak Thermomix. Lidlomix nie ma dedykowanego trybu samoczyszczącego. Musimy po prostu wlać do niego trochę wody z płynem i uruchomić tryb TURBO. Efekty automatycznego czyszczenia są po prostu lepsze - rzadziej musimy poprawiać po urządzeniu. Dokładniejsze czyszczenie Thermomixa może wynikać z kilku dedykowanych do tego trybów - na przykład uprzątnięcia po cieście lub usunięcie śladów przypalenia. W razie potrzeby części Lidlomixa i Thermomixa można też myć w zmywarce

Thermomix czy Lidlomix?

Podsumowując - które urządzenie do gotowania warto wybrać? Właściwie jedyną obiektywną przewagą sprzętu Monsieur Cuisine Smart jest zdecydowanie (ponad dwukrotnie!) niższa cena. Porównanie jakości wykonania, dostępnych funkcji, czy sprawności pracy wypada natomiast zwykle jednoznacznie na korzyść Thermomixa TM6. Jeśli wydatek ponad pięciu tysięcy złotych nie jest dla Ciebie problemem, postaw na Thermomix.

Wybierając popularny Lidlomix również się jednak nie zawiedziesz. Ma większą funkcjonalność od większości robotów kuchennych na rynku, a liczba przepisów pozwala nie nudzić się w kuchni przez wiele lat. Thermomix nie ma właściwie żadnej wyraźnej przewagi nad alternatywą z Lidla. Jest po prostu we wszystkim troszkę lepszy.

Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Connect, źródło: lidl.pl

Czy warto wybrać tradycyjny robot kuchenny?

Thermomix to jeden z topowych robotów kuchennych. Posiada wiel funkcji, któe przyspieszają gotowanie w znacznym stopniu. Dzięki wyświetlanym na ekranie instrukcjom możesz też gotować nawet skomplikowane potrawy - wystarczy postępować zgodnie z poleceniami. Resztą zajmie się Thermomix (lub Monsieur Cuisine z Lidla). W porównaniu z nimi tańsze roboty kuchenne są znacznie mniej zaawansowane. Również tam znajdziemy jednak najbardziej przydatne funkcje - miksowanie, ugniatanie ciasta, ubijanie piany, mielenie, krojenie, kruszenie lodu i inne (w zależności od konkretnego modelu). Największą różnicą jest brak bazy przepisów i dużego panelu dotykowego do obsługi.

Aby rywalizacja “robot kuchenny czy Thermomix”? była bardziej uczciwa, powinniśmy jednak wziąć do porównania robot w podobnej cenie. Na rynku są urządzenia, zwykle w przedziale od 2.500 do 5.000 złotych, które mają zbliżoną funkcjonalność do Thermomixa. Również tam znajdziemy integrację z bazą przepisów z Internetu. Przykładem może być model SAM COOK PSC-11 (WiFi) o mocy aż 1400 W. Bardziej zaawansowane roboty kuchenne znajdziemy również w ofercie takich firm, jak Bosch i Kenwood. Kenwood Cooking Chief XL KCL95.42SI także posiada czytelny ekran i masę możliwości dzięki dodatkowym akcesoriom. Jego cena jest jednak niemal równa kosztowi zakupu Thermomixa.

Jeśli natomiast nie potrzebujesz aż tak zaawansowanego urządzenia, robot kuchenny planetarny będzie dobrym wyborem. Kupisz go w cenie od niecałych 300 do dwóch tysięcy złotych, więc nawet 10-krotnie taniej, niż Thermomix.