Myślisz o rozpoczęciu sezonu grillowego? Nie musisz korzystać z klasycznego grilla węglowego. Jedną z alternatyw jest łatwy w obsłudze i niedrogi grill elektryczny. Łatwo utrzymasz go w czystości, a przygotowane potrawy są zdrowsze. Sprawdźmy, jaki model warto wybrać.

Obecnie grille elektryczne są naprawdę popularne. Może się więc pojawić problem przy wyborze - który z nich jest najlepszy? W dzisiejszym rankingu przedstawimy pięć polecanych propozycji. Jaki grill elektryczny wybrać i na co zwrócić uwagę przed zakupem? Zapraszamy do lektury.

Najlepsze grille elektryczne:

Smak to kwestia indywidualna

Kwestię smaku potraw z grilla klasycznego, czyli takiego, przy którego użytkowaniu jest sporo dymu, a grilla elektrycznego, który jest mniej uciążliwy dla otoczenia, pozostawiamy na boku. Smak to kwestia indywidualna, a opinia grillowych wyjadaczy, że grill elektryczny nie gwarantuje takich przyjemności smakowych jak grill klasyczny, jest równoważona przez opinię, która temu przeczy.

Grill elektryczny to najlepszy sposób, by nie podpaść sąsiadom, być w zgodnie z przepisami spółdzielni i wspólnot, a także nie naruszyć ogólnego zakazu używania otwartego ognia na balkonie.

Grill elektryczny no… jest elektryczny

Argument, że grill elektryczny nie wymaga węgla (a także podpałki oraz ewentualnie aluminiowych osłonek na grillowanie potrawy) czy też gazu w butli (w przypadku grilla gazowego) tak jak grill klasyczny, o który trzeba zadbać, niekoniecznie jest trafiony, bo grill elektryczny potrzebuje z kolei prądu, a ten trzeba zapewnić.

Miejsce grillowania musi być więc w zasięgu gniazdka elektrycznego. Grill elektryczny (taki, który polecamy) powinien mieć moc przynajmniej 1000 W lub gdy jest to grill ogrodowy 1500 W (maksymalna moc grilli zwykle nie przekracza 3000 W). Niższa moc utrudni dobre i szybkie rozgrzanie. To oznacza, że zasilenie z przenośnego źródła energii będzie wyzwaniem. Dlatego grillować elektrycznie w plenerze, z dala od domu, będzie ciężko.

Grill elektryczny jest bezpieczniejszy dla otoczenia, jak i zdrowia

Fakt, że użytkowanie grilla elektrycznego nie skutkuje zanieczyszczeniem otoczenia dymem i nie generuje nadmiernej ilości śmieci (grill elektryczny łatwiej wyczyścić, szczególnie gdy ma tackę odciekową na tłuszcz), sprawia, że grill elektryczny jest wygodnym i bezpieczniejszym urządzeniem. Również dla naszego zdrowia, gdyż bezdymne grillowanie minimalizuje powstawanie rakotwórczych substancji w trakcie grillowania, a potrawy z grilla elektrycznego mają niewiele tłuszczu.

Grill elektryczny łatwiej utrzymać w czystości, nie ma w nim dymu, sadzy, przygotujemy nim zdrowsze potrawy, można go użyć, gdy pozwalają na to rozmiary, także wewnątrz pomieszczeń.

Grilla elektrycznego możemy używać komfortowo nie tylko na balkonie czy w przydomowym ogródku, ale też wewnątrz pomieszczeń. A to oznacza, że sezon na elektryczne grillowanie można rozciągnąć na chłodne miesiące roku. Można zresztą dobrać grill o odpowiednim do naszych oczekiwań rozmiarze strefy grzejnej (warto przy tej okazji zastanowić się, w jakim miejscu będziemy najczęściej użytkować nasz grill). Tak jak w grillu klasycznym, modele przeznaczone do pracy na zewnątrz (zwykle o większej mocy i z pojemniejszą powierzchnią do przygotowywania potraw), mają opcję nóżek (w zestawie lub do dokupienia). Dobry producent powinien zapewnić także osłonę przeciwwiatrową.

Typ strefy grzejnej, czyli jak będziemy używać grilla elektrycznego

Grille elektryczne mogą być bowiem wyposażone w grzałki (podobnie jak grill w piekarniku, a to oznacza, że trudno będzie odprowadzić tłuszcz), ale też płyty grzejne (jak w opiekaczu, są łatwe w myciu). Grill elektryczny, podobnie jak klasyczny, może być też wyposażony w pokrywę. Może ona pełnić rolę dociskową i jednocześnie dysponować powierzchnią grzejną, albo jedynie zakrywać miejsce, gdzie grillujemy potrawy. Są też tak zwane grille raclette, które mają specjalną przestrzeń pod górną powierzchnią do grillowania, w której umieszcza się tacki do zapiekania potraw w serze czy z dodatkiem jaj.

O tym też pamiętaj, kupując grill elektryczny

Wybierając grill elektryczny, zwracamy uwagę na moc, rozmiar i kształt strefy grzejnej. Warto też upewnić się (zależnie od potrzeb), czy nasz faworyt ma:

odpowiednio duży zakres regulacji temperatury, czasem grille są wyposażone w czujniki, które dokładnie informują o temperaturze potrawy czy gotowości do pracy,

konstrukcję łatwą w czyszczeniu - dobrze, by elementy, na których grzejemy, były pokryte powłokami nieprzywierającymi, w niektórych modelach można myć oddzielnie elementy grzejące,

możliwość wymiany płyt grzejących, to pozwala dostosować lepiej grill do różnego typu żywności, niektóre grille pozwalają na pełne otwarcie górnej pokrywy i zwiększenie w ten sposób powierzchni roboczej,

funkcje automatyzujące grillowanie, przydatne szczególnie wtedy, gdy nie jesteśmy mistrzami kuchni czy też grilla.

I gdy to wszystko już ogarniemy, to sprawdźmy, czy (szczególnie wybierając najtańsze konstrukcje) nasz grill ma przycisk do włączania. W ten sposób łatwiej zadbamy o bezpieczeństwo, gdy skończymy korzystać z urządzenia. Choć gdy nie używamy grilla dłużej i tak należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.

Bosch TCG3302

To urządzenie z pewnością docenią osoby mające większe oczekiwania wobec grilla elektrycznego. Bosch TCG3302 posiada między innymi funkcję regulacji temperatury. Jest też specjalna konstrukcja do odprowadzania tłuszczu. Dzięki niej potrawy przyrządzone na grillu są zdrowsze. Moc urządzenia wynosi 2000 W, a większą uniwersalność gwarantują trzy pozycje grillowania. Możemy wybrać formę zamkniętą, otwartą i półotwartą, przygotujemy więc na nim wiele różnych potraw (m.in. mięso z grilla, szaszłyki, warzywne, tosty, kanapki i wiele innych). Pomaga w tym również regulacja wysokości górnej płyty. Przechowywanie jest łatwe dzięki możliwości organizacji kabla zasilającego.

Tefal Optigrill+ GC712D

W przypadku tego grilla możemy już liczyć na automatyczne programy, które dostosują pracę urządzenia do jednego z sześciu typów potraw. Grill ma także funkcję wykrywania grubości i liczby produktów, które umieściliśmy na powierzchni grzejnej, która współdziała ze wspomnianą automatyką. Grill sygnalizuje kolorowym oświetleniem etap pracy urządzenia. Grill wyposażono w tackę odciekową na tłuszcz.

Możemy również rozgrzewać produkty mrożone lub zdać się na ręczne ustawienie jednej z czterech temperatur (maksymalna moc grzania to 2000W). Powierzchnia robocza grilla to 600 cm2, czyli nieco mniej niż w opisanym powyżej Boschu. Producent oferuje także akcesoria, w tym wymienialne płyty do pieczenia, a także zestaw płyt do gofrów i przyrządzania pieczonych ciast i przekąsek.

Tefal OptiGrill Elite XL GC760D

To grill kontaktowy, którego moc grzania (2020W) jest nieznacznie większa niż wyżej opisanego modelu tej samej firmy, za to mamy znacznie większą powierzchnię grillowania, która wynosi 800 cm2. Więcej jest także programów automatycznych (16), a na dodatek oprócz funkcji wspierających prawidłowe grillowanie różnych potraw mamy inteligentnego asystenta grillowania. Na benchmark znajdziecie recenzję tego urządzenia.

Podobnie jak Tefal Optigrill+ GC712D, także i ten model dysponuje wymiennymi płytami grzejnymi, tacką na tłuszcz oraz możliwością mycia elementów w zmywarce.

Unold 58565

To atrakcyjny cenowo grill stojący, który możemy użyć na balkonie lub w ogródku, ale po zdjęciu podstawy także w pomieszczeniu. Jedynym mankamentem jest tu dość krótki przewód zasilający, dlatego potrzebny będzie przedłużacz.

Powierzchnia grillowania to 910 cm2. Mamy tu dodatkowe półki na potrawy, osłonę przeciwwiatrową i regulację temperatury. Wszystkie elementy grilla Unold, czyli płyty, pojemnik na tłuszcz, tacę odciekową, oprócz grzałki, można umyć w zmywarce. Grill ma moc 1600W. Całość wraz z opakowaniem waży 5,3 kg.

Ariete La grigliata 760

Ten grill elektryczny o mocy 2000 W pozwala na przygotowanie wielu potraw. Niewielka waga 4,6 kg i kompaktowe rozmiary sprawiają też, że jest dość prosty w przechowywaniu. Plusem z pewnością jest powłoka utrudniająca przywieranie produktów. Grill jest przez to o wiele łatwiejszy w utrzymaniu w czystości. Sprzęt posiada termostat, automatycznie wyłączający ogrzewanie, jeśli powierzchnia grilla ma już odpowiednią temperaturę. Zaletą jest też szybkie rozgrzewanie się, przez co możemy zaoszczędzić trochę czasu.

Niestety zabrakło tu opcji regulacji temperatury czy lampki kontrolnej. Dlaczego więc polecamy ten model grilla elektrycznego? Ariete La grigliata 760 jest naprawdę tanim sprzętem. Jako jedno z najtańszych urządzeń w dzisiejszym zestawieniu może być dobrą alternatywą, jeśli nie masz przekonania, czy potrzebujesz takiego sprzętu. Mimo niewygórowanego kosztu zakupu grill ten zbiera jednak bardzo pochlebne recenzje. Użytkownicy opisują przeróżne potrawy, które udało im się przygotować na tym grillu.





W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.