Dalej nie szukaj. Xiaomi Pad 7 Pro to twój nowy tablet

Xiaomi Pad 7 Pro zadebiutował w polskich sklepach. Obok promocyjnej oferty na ten sprzęt nie da się przejść obojętnie, ponieważ możesz kupić potężny zestaw za naprawdę rozsądne pieniądze.

Xiaomi Pad 7 Pro ma w zasadzie wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego tabletu. A za sprawą specjalnych akcesoriów można z niego korzystać jak z laptopa.

Xiaomi Pad 7 Pro zachwyca wyświetlaczem

Producent wyposażył swój tablet w ekran 11,2 cala o wyjątkowo wysokiej rozdzielczości 3200 × 2136 pikseli. 3,2K przy takiej przekątnej przekłada się na zagęszczenie pikseli aż 345 punktów na cal, co jest wartością zawrotną jak na tablet. Mowa o ostrości znacznie przewyższającej standardowy druk, dlatego pojedyncze piksele są praktycznie niewidoczne gołym okiem.

Ekran tabletu nie zawodzi także w innych aspektach. Odświeżanie 144 Hz gwarantuje wysoką płynność animacji i czytelność treści podczas przewijania. Z kolei dzięki dużej jasności szczytowej 800 nitów i trybowi słonecznemu z urządzenia można komfortowo korzystać także poza domem.



Otrzymujemy ponadto tryb HDR w standardzie Dolby Vision, certyfikat ochrony wzroku TÜV Rheinland​ oraz kalibrację kolorów na poziomie eksperckim. Masz dzięki temu pewność, że filmy i zdjęcia wyglądają dokładnie tak, jak zaplanowali ich twórcy.Wrażenia multimedialne dopełniają aż cztery głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Pracuj jak na laptopie, ale bardziej mobilnie

Producent zadbał o wrażenia premium, projektując nie tylko sam tablet, ale i klawiaturę Focus Keyboard. Ta ma adaptacyjne podświetlenie, duży gładzik oraz bezstopniową regulację w zakresie od 0 do 124 stopni. Xiaomi Pad 7 Pro gwarantuje dzięki temu komfortową pracę w każdych warunkach.



Podczas szkicowania, notowania i wykonywania innych zadań wymagających precyzji, można wspomóc się rysikiem Xiaomi Focus Pen, który wykrywa aż 8192 poziomy nacisku.

Obudowę tabletu wykonano z jednego kawałka aluminium, a jego waga to raptem 500 g. Nawet w połączeniu z klawiaturą Xiaomi Pad 7 Pro waży mniej niż 1,1 kg, dzięki czemu jest bardziej mobilny niż przeciętny notebook.

Xiaomi HyperOS 2, czyli więcej niż Android

Tablet pracuje na systemie Android 15 z interfejsem Xiaomi HyperOS 2.0 Oprogramowanie zawiera liczne funkcje zoptymalizowane pod kątem dużego ekranu, w tym tryb stacji roboczej, który pozwala uruchomić wszystkie aplikacje w pływających oknach z możliwością zmiany ich rozmiaru – tak samo, jak na komputerze.



Interfejs Xiaomi HyperOS 2.0 pozwala także na rozszerzoną kompatybilność z innymi produktami marki. Swój smartfon będziesz mógł obsługiwać bezpośrednio z ekranu tabletu, a połączenia głosowe i zawartość schowka będą automatycznie synchronizowane między urządzeniami.

Wysoka wydajność zapewniana jest przez 4-nanometrowy procesor Snapdragon 8s Gen 3. W połączeniu z 12 GB pamięci RAM, można mieć pewność, że Xiaomi Pad 7 Pro będzie pracował szybko i płynnie przez lata.

Bateria na cały dzień i szybkie ładowanie

Mimo smukłej konstrukcji o grubości raptem 6,18 mm, Xiaomi Pad 7 Pro ma sporą baterię o pojemności 8850 mAh. W połączeniu z energooszczędnym procesorem i lekkim oprogramowaniem Xiaomi HyperOS 2.0, akumulator tabletu jest w stanie zapewnić nawet 19,8 godz. ciągłego odtwarzania wideo. Można więc pozwolić sobie na cały dzień wydajnej pracy z dala od gniazdka.

Jednocześnie Xiaomi Pad 7 Pro obsługuje technologię szybkiego ładowania HyperCharge 67 W, dzięki której akumulator można napełnić w 79 minut.

Xiaomi Pad 7 Pro - sztuczna inteligencja na dużym ekranie

Oprogramowanie tabletu Xiaomi Pad 7 Pro zostało zintegrowane z wirtualnym asystentem Google Gemini. W każdej chwili można go wybudzić, by polecić mu utworzenie wiadomości e-mail na zadany temat, omówienie zawartości wyświetlonego zdjęcia czy wygenerowanie obrazu na podstawie słownego opisu.



Oprócz tego, sztuczna inteligencja tabletu potrafi zamienić szkic w piękny, kolorowy obraz, obliczyć zapisane odręcznie wzory, sformatować wpisany tekst czy zrobić transkrypcję oraz podsumowanie notatki głosowej.



Xiaomi Pad 7 Pro z rysikiem i klawiaturą w wyjątkowej promocji

Topowy tablet Xiaomi w konfiguracji pamięciowej 12/512 GB wyceniony został na 2699 zł, ale do 16 marca kupisz go 100 zł taniej, za 2599 zł. A na tym nie koniec. W okresie promocyjnym do tabletu dokładany jest w prezencie rysik Xiaomi Focus Pen. Zestaw można dodatkowo rozbudować o:

etui Cover za 99 zł (zamiast 199 zł);

klawiaturę Focus Keyboard za 399 zł (zamiast 899 zł).

W okresie promocyjnym na stronie producenta można więc kupić flagowy tablet Xiaomi Pad 7 Pro z rysikiem i klawiaturą za jedyne 2999 zł. Nie warto zwlekać z decyzją, bo oferta potrwa tylko do 16 marca.