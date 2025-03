Ceny szybują w kosmos. Kiedy karty GeForce 5000 i Radeon 9000 będą tańsze?

Premiery nowych kart graficznych GeForce 5000 i Radeon 9000 miały być dobrą okazją do ulepszenia komputera. Jednak przy obecnych cenach jest to oferta dostępna jedynie dla najzamożniejszych, którzy nie zwracają uwagi na koszty. Kiedy można spodziewać się obniżek cen?

Karta graficzna to jeden z najważniejszych podzespołów w komputerze do grania. Nic więc dziwnego, że premiera nowych modeli – GeForce RTX 5000 i Radeon RX 9000 – wzbudziła duże zainteresowanie wśród graczy. Wiele osób wstrzymywało się z modernizacją lub zakupem nowego zestawu, licząc na możliwość nabycia karty z najnowszej serii.

Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała oczekiwania graczy. Zarówno w przypadku kart NVIDII, jak i AMD dostępność jest mocno ograniczona, co skutkuje zawyżonymi cenami, a nawet problemami z ich zakupem. Kiedy możemy liczyć na poprawę sytuacji?

NVIDIA chwali się popularnością kart

NVIDIA chwali się, że popyt na karty graficzne GeForce RTX 5000 w ciągu pierwszych pięciu tygodni po premierze był wyższy niż w analogicznym okresie po debiucie serii GeForce RTX 4000. Warto jednak pamiętać, że takie porównanie nie jest do końca miarodajne, ponieważ w przypadku nowej serii od razu wprowadzono cztery modele: GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti i RTX 5070. Natomiast seria RTX 4000 początkowo obejmowała jedynie topowy (i niszowy) model GeForce RTX 4090, a następnie RTX 4080.

Co prawda nowe karty NVIDII są dostępne w sklepach, jednak ich ceny często są dużo wyższe niż sugerowane stawki. Ceny za karty GeForce RTX 5090 zaczynają się od 15 tys. zł, czyli są o połowę wyższe niż sugerowana stawka. W przypadku słabszych modeli przebitka jest podobna. Podczas niedawnego briefingu prasowego temat skomentował Jason Paul, wiceprezes firmy Nvidia ds. platformy GeForce

„Układy GPU wyprzedają się, gdy tylko trafią na półki sklepowe. Wielu graczy jest sfrustrowanych brakiem możliwości ich zakupu, ale wiedzą, że NVIDIA i nasi partnerzy pracują w nadgodzinach, aby utrzymać podaż i nadążyć za popytem tak szybko, jak to możliwe.”

„Dostawy już się zwiększają” — powiedział Justin Walker, dyrektor ds. marketingu GeForce w firmie NVIDIA. — „Karty sprzedają się tak szybko, jak tylko trafiają na półki, i wiemy, jak frustrujące jest to dla klientów. Ludzie chcą kupić kartę, ale nie mogą jej dostać — to naprawdę frustrujące. Możemy jednak zapewnić, że pracujemy dniami i nocami, a nasi partnerzy pracują w nadgodzinach, aby stale zwiększać dostawy. Wkrótce podaż dogoni popyt.”

Bezprecedensowy popyt na Radeony

Nowe karty graficzne AMD miały mocniej konkurować ceną, przez co wielu testerów bardzo pozytywnie oceniło sprzęt. Według kanału HardwareUnboxed, producent miał dopłacać sprzedawcom do kart, jednak dopłaty miały dotyczyć tylko najtańszych wersji. Takich kart jest mało, a sprzedawcy czesto i tak podnoszą ceny. Efekt jest taki, że sytuacja w sklepach nie wygląda już tak dobrze – Radeon RX 9070 jest dostępny po dużo wyższych cenach w okolicach 3300-3500 zł (zamiast 2700 zł), a wydajniejszy Radeon RX 9070 XT czasami jest niedostępny.

W wywiadzie dla HotHardware David McAfee, wiceprezes i dyrektor generalny AMD, zwrócił uwagę na bezprecedensowy popyt na nowe karty graficzne Radeon RX 9000. Producent nie ma jednak dużego wpływu na ceny kart — jedyne, co może zrobić, to zwiększyć podaż układów graficznych.

“Tworzymy proces wokół produktu, ustalamy jego cenę i bezpośrednio wprowadzamy go na rynek, kontrolując ten etap. Jednak w przypadku premiery RDNA 4 sytuacja wygląda inaczej. Sprzedajemy układy ASIC naszym partnerom, którzy opracowują różne projekty zgodnie ze swoimi potrzebami. Ostatecznie to detaliści i dystrybutorzy na całym świecie decydują, jakie karty będą oferować już od pierwszego dnia sprzedaży. Możemy wspierać ten proces, ale w rzeczywistości nie mamy nad nim pełnej kontroli.

Najważniejsze, co możemy zrobić — i co faktycznie robimy — to znacząco zwiększyć podaż modelu Navi 48. Popyt, który zaobserwowaliśmy w dniu premiery, był bezprecedensowy, obejmując wszystkie przedziały cenowe w portfolio produktów RDNA 4.

Obecnie naszym priorytetem numer jeden jest uzupełnienie zapasów u wszystkich naszych partnerów — zarówno hurtowników, jak i detalistów. Dbamy o to, aby mieli dostęp do wszystkich komponentów niezbędnych do stworzenia jak najszerszej oferty kart graficznych. W dalszej perspektywie chcemy upewnić się, że użytkownicy będą mogli kupić karty w cenach, jakich oczekują na rynku.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby to umożliwić, jednocześnie wspierając zarówno detalistów, jak i partnerów produkcyjnych w utrzymaniu odpowiedniego poziomu dostaw we wszystkich przedziałach cenowych. Wierzymy, że w najbliższych tygodniach sytuacja na rynku się poprawi, a zapasy zostaną uzupełnione nie tylko w przypadku modeli z niższej półki cenowej, ale także w całym portfolio produktów — zarówno w tym kwartale, jak i w dalszej części roku.”

Jak taniej kupić nowe karty graficzne?

Niewielka podaż w stosunku do popytu wpływa na wysokie ceny i problemy z dostępnością. Obaj producenci pracują nad poprawą sytuacji, ale wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie nastąpi znacząca zmiana. Jak więc można taniej kupić karty graficzne?

GeForce RTX 5090, RTX 5080 i RTX 5070

W przypadku kart NVIDIA dobrym sposobem może być polowanie na modele GeForce RTX 5090, RTX 5080 i RTX 5070 Founders Edition (RTX 5070 Ti nie jest dostępny w wersji FE), które są sprzedawane w sklepie producenta po sugerowanych cenach. Choć ich dostępność jest ograniczona, udało nam się dowiedzieć, że co jakiś czas pojawiają się nowe dostawy. Warto więc regularnie monitorować stronę producenta.



GeForce RTX 5090 Founders Edition to obecnie najtańsza wersja tej karty - szczęśliwcy mogą kupić ją za nieco ponad 10 tys. zł

Radeon RX 9070 i RX 9070 XT

AMD nie oferuje referencyjnych kart graficznych (przynajmniej oficjalnie), co utrudnia sytuację, bo klienci są skazani na karty partnerów sprzedawane w sklepach. Producent zapowiedział współpracę z partnerami. W praktyce pozostaje więc śledzenie ofert sprzedawców i liczenie na to, że przy kolejnych dostawach ceny będą niższe. Przewiduje się, że dostawy kart będą wyższe w drugim kwartale i wtedy będzie łatwiej kupić Radeona w dobrej cenie.