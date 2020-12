Święta za pasem, więc warto zastanowić się nad odpowiednim prezentem dla najbliższych. Jeżeli planujecie zakup laptopa, zerknijcie na nasze propozycje - przygotowaliśmy poradnik z ciekawymi modelami od MSI.

Wybór odpowiedniego laptopa do gier wcale nie jest łatwym zadaniem. Jeżeli nie czujecie się zbyt dobrze w przeszukiwaniu ofert setek modeli, zerknijcie do naszego poradnika, który przygotowaliśmy we współpracy z firmą MSI.

W zestawieniu ujęliśmy pięć nowoczesnych modeli, które powinny spełnić oczekiwania wymagających graczy – znajdziecie tutaj mocne konstrukcje, które bez problemu poradzą sobie z najnowszymi i najciekawszymi tytułami.

MSI Titan GT76 – czołg wśród laptopów do grania

MSI Titan GT76 to absolutnie topowy laptop, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wybrednych graczy. Oprócz efektownej stylistyki (została ona zainspirowana wzornictwem tzw. samochodów egzotycznych), konstrukcja wyróżnia się również bardzo dobrą specyfikacją.

Producent zastosował 17,3-calowy ekran IPS o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px), który zapewnia szerokie kąty widzenia i bardzo dobre odwzorowanie kolorów, z czego będzie można skorzystać nie tylko podczas grania, ale także podczas twórczej pracy. Dodatkowym atutem jest gamingowa klawiatura zaprojektowana we współpracy z firmą SteelSeries, która została przyozdobiona efektownym podświetleniem Mystic Light.

Projektanci zadbali też o mocną specyfikację, dzięki czemu nie będzie problemu z odpaleniem najnowszych i najbardziej wymagających gier typu Cyberpunk 2077 i Microsoft Flight Simulator. Moc Titana można wykorzystać także podczas bardziej ambitnych zastosowań typu renderowanie filmów czy edycja grafiki.

Nie jest to jednak zwykły laptop, bo w środku zastosowano procesor Intel Core 10. generacji, ale w mocniejszej wersji przeznaczonej dla komputerów stacjonarnych. Oprócz tego przewidziano 32 GB pamięci RAM i nowe karty graficzne Nvidii – może być to nawet topowy model GeForce RTX 2080 SUPER. Mimo topowej specyfikacji, nie powinniśmy się obawiać przegrzewania konstrukcji, bo producent zastosował efektywny system chłodzenia Cooler Boost 5.

MSI Titan GT76 to potężny laptop, który bez problemu może zastąpić wydajny komputer do gier lub mocną stację roboczą. Nie jest to jednak zbyt poręczny model – konstrukcja ma 42 mm grubości i waży 4,2 kg. Przy topowej specyfikacji trzeba się również liczyć z astronomiczną ceną.

Jeżeli kupicie laptop MSI GT76 Titan możecie skorzystać z promocji Cyber XMAX - otrzymacie za darmo plecak MSI Urban Raider i kartę przedłużająca gwarancję o 1 rok.

MSI GS66 Stealth – smukły, elegancki i bardzo wydajny

MSI GS66 Stealth to propozycja dla tych osób, które poszukują wydajnego, a przy tym kompaktowego i eleganckiego laptopa. Urządzenie zamknięto w czarnej, metalowej obudowie, która nadaje mu stonowanej, nowoczesnej stylistyki.

Niepozorny wygląd skrywa jednak potężną specyfikację. Producent zastosował 15,6-calowy ekran IPS Full HD o odświeżaniu 300 Hz (3 ms). Taki sprzęt zadowoli nawet najbardziej wymagających fanów strzelanek i da im przewagę nad przeciwnikami. Dodatkowo zastosowano świetną klawiaturę SteelSeries z podświetleniem RGB (Mystic Light) i mocną baterię.

W środku zainstalowano możliwie najlepsze podzespoły, jakie obecnie można spotkać w laptopach – w topowej konfiguracji jest to procesor Intel Core i9 dziesiątej generacji, 32 GB pamięci RAM, a do tego karta graficzna GeForce RTX 2080 SUPER w wersji Max-Q. Rzecz jasna zadbano też o odpowiednie chłodzenie (Cooler Boost Trinity+), które zapobiega przegrzewaniu konstrukcji.

Nowy MSI GS66 Stealth pozwoli na komfortowe granie nawet w najbardziej wymagające gry typu . W strzelankach typu CS:GO będzie można wykorzystać potencjał szybkiej matrycy 300 Hz, a dzięki karcie Killer E3100 nie będzie też problemów z szybkim, bezprzewodowym połączeniem z siecią. Sprzęt jest tak wydajny, że zadowoli również osoby zajmujące się tworzeniem treści (np. nagrywaniem filmów na YouTube).

MSI GS66 Stealth może nie zalicza się do najtańszych propozycji, ale na pewno jest warto swojej ceny – to laptop, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy.

Jeżeli kupicie laptop MSI GS66 Stealth możecie skorzystać z promocji Cyber XMAX - do modeli z kartami RTX 2060/2070/2070 Super otrzymacie za darmo plecak MSI Urban Raider, a do modeli z RTX 2080/20800 Super plecak MSI Urban Raider i kartę przedłużająca gwarancję o 1 rok.

MSI GE66 Raider – gamingowa moc w kompaktowym wydaniu

Kolejna propozycja w naszym zestawieniu zadowoli tych użytkowników, którzy często podróżują i szukają przenośnego komputera do gier. Model MSI cechuje kompaktowymi rozmiarami (ma nieco ponad 2,3 cm grubości i waży prawie 2,4 kg), a przy tym wyróżnia się efektownym designem, wliczając w to podświetlenie Mystic Light. GE66 Raider to sprzęt, który na pewno wpadnie w oko graczom.

Sam wygląd to nie wszystko. Raider kusi także świetnym ekranem, który zadowoli nawet najbardziej wymagających graczy – mamy bowiem do czynienia z szybką matrycą IPS Full HD o odświeżaniu 240 Hz (3 ms). Entuzjastów zainteresuje również dobra, podświetlana klawiatura od SteelSeries i szybka łączność WI-FI 6 (Killer E3100).

Laptop do gier nie może się obyć bez wydajnych podzespołów – w topowej wersji „pod maską” zamontowano procesor Intel Core i9-10980HK, 16 GB pamięci RAM i kartę graficzną GeForce RTX 2080 Super w wersji Max-Q. Sprzęt pozwoli na komfortowe granie w Call of Duty: Black Ops Cold War czy Red Dead Redemption 2, a w sieciowych strzelankach będzie można wykorzystać potencjał szybkiego ekranu 240 Hz.

Co ważne, MSI GE66 Raider nie ma problemów z przegrzewaniem i spadkami wydajności – inżynierowie zastosowali nowy, usprawniony układ chłodzenia, który utrzymuje optymalne temperatury pracy procesora i grafiki. Dodatkowym atutem jest mocna bateria (99,9 Wh), która zapewnia bardzo długi czas pracy, a przy tym spełnia wymagania przepisów lotniczych.

MSI GE66 Raider może nie należy do najtańszych propozycji, ale jego zakup na pewno będzie trafionym prezentem na lata - to sprzęt, który zadowoli nie tylko graczy, ale też osoby zajmujące się edycją filmów i projektowaniem.

Jeżeli kupicie laptop MSI GE66 Raider możecie skorzystać z promocji Cyber XMAX - do modeli z kartami RTX 2060/2070/2070 Super otrzymacie za darmo plecak MSI Urban Raider, a do modeli z RTX 2080/20800 Super plecak MSI Urban Raider i kartę przedłużająca gwarancję o 1 rok.

MSI GE75 Raider – mocny 17-calowy laptop do gier

Jeżeli preferujecie większe konstrukcje, warto zainteresować się modelem MSI GE75 Raider – to elegancki i bardzo mocny sprzęt, który spełni oczekiwania graczy. Mimo większej matrycy, konstrukcja zachowuje kompaktowe rozmiary (30 mm grubości i tylko 2,7 kg wagi).

Podobnie jak w mniejszym modelu, producent zastosował bardzo szybki ekran – mamy do czynienia z panelem IPS Full HD o odświeżaniu 240 Hz (3 ms), który zadowoli fanów strzelanek i dynamicznych gier akcji. Dodatkowym atutem jest klawiatura od SteelSeries. Co ważne, konstrukcja pozwala na personalizację podświetlenia każdego klawisza, a dzięki funkcji SteelSeries Engine można ja zsynchronizować z innymi akcesoriami producenta.

W środku zastosowano podzespoły z najwyższej półki, więc bez problemu można pograć w takie tytuły, jak: Assassin’s Creed Valhalla, Doom Eternal czy Watch Dogs: Legion. W przypadku tytułów multiplayer pomocna będzie też karta sieciowa Killer E3100 (Wi-Fi 6), która zapewnia szybką i stabilną łączność.

Pod maską znalazł się topowy procesor Intela z dziesiątej generacji (8-rdzeniowy/16-wątkowy Core i9-10980HK), 16 GB pamięci RAM, a także karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER. Rzecz jasna zadbano też o efektywne chłodzenie komponentów. Do tego dwa dyski – superszybki SSD NVMe o pojemności 512 GB oraz dodatkowy magazyn danych w postaci dysku HDD 1 TB.

MSI GE75 Raider w jednej z topowych konfiguracji to koszt kilkunastu tysięcy złotych. Cena nie należy do najniższych, ale jeżeli szukacie mocnej konfiguracji do pracy i grania, na pewno nie będziecie zawiedzeni.

Jeżeli kupicie laptop MSI GE75 Raider możecie skorzystać z promocji Cyber XMAX - do modeli z kartami RTX 2060/2070/2070 Super otrzymacie za darmo plecak MSI Urban Raider, a do modeli z RTX 2080/20800 Super plecak MSI Urban Raider i kartę przedłużająca gwarancję o 1 rok.

MSI Creator 15 – genialny laptop do pracy (i nie tylko)

Ostatnia propozycja w naszym zestawieniu została zaprojektowana głównie z myślą o twórcach treści, którzy szukają wydajnego i eleganckiego laptopa do pracy. MSI Creator 15 został zamknięty w solidnej, aluminiowej obudowie z piaskowanym, grafitowo-szarym wykończeniem. Mamy więc do czynienia ze sprzętem utrzymanym w minimalistycznej stylistyce, która powinna przypaść do gustu profesjonalistom.

Producent zastosował ekran o rozdzielczości 4K, który został fabrycznie skalibrowany przez producenta – zastosowana matryca cechuje się szeroki kątami widzenia dobrym odwzorowaniem barw (100% Adobe RGB i Delta-E < 2). Dodatkowo może on być obsługiwany dotykiem (opcjonalnie), co ułatwia nawigację i zwiększa produktywność.

MSI Creator 15 spełnia wymagania programu RTX Studio, więc sprawdzi się w nawet najbardziej wymagających zastosowaniach typu edycja wideo, tworzenie animacji 3D czy wizualizacje graficzne. Niestraszne mu są także gry, więc po pracy będzie można się zrelaksować podczas rozgrywki w ulubionym tytule (i to nawet w wysokich ustawieniach graficznych).

Mimo smukłej obudowy, producentowi udało się zmieścić bardzo mocne podzespoły – w środku znalazł się najnowszy procesor Intel Core i7, karta graficzna Nvidia GeForce RTX z serii 20 w energooszczędnej wersji Max-Q, a do tego nawet 32 GB pamięci RAM. Dodatkowo przewidziano szybki dysk SSD PCIe o pojemności 1 TB. Dzięki pojemnej baterii, sprzęt długo wytrzymuje bez podłączania do gniazdka (i spełnia wymagania bezpieczeństwa linii lotniczych).

MSI Creator 15 to jeden z tych laptopów, który został zaprojektowany dla twórców treści, ale sprawdzi się także jako sprzęt do grania. Dostępne konfiguracje to koszt kilkunastu tysięcy złotych, ale to też sprzęt, który docelowo ma na siebie zarabiać.

Osoby kupujące laptopa MSI Creator 15 mogą skorzystać z promocji Święta że, Ho! Ho! Ho! - dostaniecie za darmo torbę na laptop MSI Prestige Multiport MSI 9w1.

Jeżeli mielibyście nieograniczony budżet, którą propozycję wybralibyście dla siebie?

Artykuł powstał we współpracy z MSI

Zobacz również: