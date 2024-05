Szukacie laptopa do gier i zastanawiacie się co kupić? Przygotowaliśmy zestawienie polecanych modeli, które powinno ułatwić wybór mniej doświadczonym czytelnikom - znajdziecie tutaj zarówno podstawowe, tańsze modele, jak i wydajne stacje robocze do grania i pracy.

Laptop do gier może być ciekawą alternatywą dla komputera stacjonarnego. Dobre, gamingowe modele oferują wystarczającą wydajność do grania w nowsze tytuły, a w przypadku topowych konstrukcji można nawet liczyć na odpowiednie osiągi, by sprawnie zajmować się tworzeniem treści. Głównym atutem jest jednak mobilność, dzięki czemu ze sprzętu można korzystać w różnych miejscach.

Jaki laptop gamingowy kupić? Wybór wcale nie jest taki prosty. Na rynku znajdziemy całą masę różnych konstrukcji, a do tego każdy z nas ma różne oczekiwania. Przygotowaliśmy poradnik, w którym znajdziecie polecane laptopy gamingowe z różnych segmentów cenowych.

Laptopy gamingowe - ranking 2024:

Jak wybrać laptop gamingowy?

Na co zwracać uwagę przy wyborze dobrego laptopa do gier? Producenci prześcigają się w tworzeniu coraz efektowniejszych konstrukcji, charakteryzujących się futurystycznym designem i widowiskowym podświetleniem RGB LED, jednak przede wszystkim warto przyjrzeć się specyfikacji.



Laptopy do gier często wyróżniają się efektowną stylistyką, która powinna wpaść w oko graczom

Jednym z kluczowych elementów jest ekran. Nowoczesne laptopy do gier oferują dobrej jakości matryce o rozdzielczości 1080p lub 1440p, które wyróżniają się wysoką częstotliwością odświeżania – 120 Hz, 144 Hz, 165 Hz, 240 Hz lub nawet 360 Hz (w lepszych zapewniono wsparcie dla Nvidia G-Sync lub AMD FreeSync). Ma to istotne znaczenie, bo szybsza matryca zapewnia lepszy komfort rozgrywki, zwłaszcza w dynamicznych grach akcji i sieciowych strzelankach. W przypadku laptopa wykorzystywanego do kreatywnej pracy, istotna będzie też jakość panelu i jego odwzorowanie barw (tutaj warto skupić się na panelach IPS).

Kluczowym elementem specyfikacji są także podzespoły, takie jak procesor, pamięć RAM i karta graficzna (to właśnie one decydują jaką wydajność oferuje laptop i jak sobie poradzi z grami). Nie chodzi jednak o same podzespoły, ale też o limity mocy, zastosowane chłodzenie i jego kulturę pracy. W przypadku źle zaprojektowanej konstrukcji, laptop będzie działać "na pół gwizdka" i/lub generować duży hałas. Może się zdarzyć tak, że dwa różne laptopy z takimi samymi komponentami będą prezentować różną wydajność.

W przypadku droższych, porządnych modeli warto zainteresować się laptopami z najnowszymi procesorami Intel Core 13000/14000 oraz AMD Ryzen 7045H/HX3D i Ryzen 7040/8040H/HS. Dostępność takich konstrukcji jest coraz lepsza, jednak głównie są to modele ze średniej i wyższej półki. Osoby szukające propozycji w przystępniejszej cenie muszą zadowolić się starszymi jednostkami. W tańszych laptopach nadal dobrze wypadają jednostki Intel Core 12000 czy AMD Ryzen 6000H/Ryzen 7035H.



Chłodzenie to bardzo istotny element laptopów dla graczy

Osobnym (i najważniejszym!) tematem jest karta graficzna. Należy jednak zauważyć, że karty występują w różnych konfiguracjach limitów mocy (TGP), co dodatkowo różnicuje ich osiągi (wyższy limit mocy przekłada się na lepszą wydajność), więc nie zawsze dany model będzie oferować takie same możliwości.

Rynek laptopów został zdominowany przez karty graficzne NVIDIA GeForce (rzadko spotkamy się z modelami AMD Radeon). Na rynku zdążyły zadomowić się konstrukcje napędzane przez najnowsze układy GeForce RTX 4000, które podnoszą poprzeczkę w kwestii wydajności i efektywności energetycznej. Często znajdziemy tutaj przełącznik MUX, który pozwala przełączyć się bezpośrednio na zewnętrzną kartę i uzyskać jeszcze lepsze osiągi.

W tańszych modelach nadal można znaleźć starsze konstrukcje z serii GeForce RTX 3000, które zapewniają przyzwoite osiągi do grania na średnich ustawieniach. W przypadku tańszych laptopów warto zainteresować się układami RTX 3050. Zwykłe karty GeForce GTX 1650 lub GTX 1660 to już bardzo stare modele, które nie oferują zbyt dobrych osiągów względem wyceny sprzętu.

Istotny wpływ na wydajność laptopa ma również pamięć operacyjna. Starsze, tańsze konstrukcje nadal korzystają z modułów DDR4 RAM, ale w najnowszych konstrukcjach z układami Intel Core 12xxx i 13xxx oraz Ryzen 6000 i 7000/8000 stosowane są już nowsze, wydajniejsze moduły DDR5 RAM. Ile pamięci RAM do laptopa? Producenci bardzo często ograniczają specyfikację i nawet w porządnych laptopach montują mniej pamięci RAM. Niezbędnym minimum na obecne czasy jest 16 GB pamięci RAM, ale jeżeli laptop będzie służył też do pracy dobrym pomysłem będzie wybór konfiguracji wyposażonych w 32 lub 64 GB pamięci operacyjnej (czasami sklepy pozwalają wybrać doposażoną konfigurację). Ważne, aby zastosowana pamięć działała w trybie dwukanałowym (dwa moduły), co pozwoli uzyskać lepszą wydajność w grach.

Podobnie wygląda sytuacja z dyskiem (koniecznie SSD). Co prawda nie ma on dużego wpływu na wydajność w grach, ale na pewno wpływa na komfort użytkowania sprzętu i ilość dostępnego miejsca na gry. W tańszych laptopach niestety nadal dominują nośniki o podstawowej pojemności 500 GB, podczas gdy obecnie już lepiej wybierać konfiguracje z nośnikami o pojemności 1 TB. Całe szczęście niektóre sklepy oferują możliwość zmodyfikowania konfiguracji i dołożenia pojemniejszego dysku SSD.



Laptopy do gier często oferują wygodną, podświetlaną klawiaturę

Ważnym elementem specyfikacji jest też łączność – zarówno ta przewodowa, jak i bezprzewodowa. Dodatkowe porty USB, czytnik kart pamięci, wyjścia wideo do podłączenia zewnętrznego monitora czy szybkie karty sieciowe 2.5G LAN lub Wi-Fi 6E dla niektórych użytkowników też mogą mieć istotne znaczenie i decydować o wyborze tego lub innego modelu. Z kolei wbudowana bateria będzie decydować o możliwościach pracy w podróży. Wprawdzie po gamingowych modelach nie powinniśmy oczekiwać długiego czasu pracy bez podłączania do gniazdka, ale lepsze konfiguracje potrafią wytrzymać kilka godzin przy mniejszym obciążeniu.

Poniżej znajdziecie nasz ranking laptopów gamingowych z różnych segmentów cenowych. Skupiliśmy się na lepiej dostępnych modelach z popularnych segmentów cenowych.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (82K2028BPB) - laptop gamingowy do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 to jeden z najtańszych laptopów, który został zaprojektowany z myślą o graczach. Co prawda mówimy o bardzo podstawowej konstrukcji, gdzie trzeba liczyć się z kompromisami, ale sprzęt nada się do mniej wymagających tytułów (w niektórych przypadkach konieczne będzie obniżenie ustawień do średnich). Specyfikacja obejmuje 15,6-calowy ekran o odświeżaniu 144 Hz, a do tego podstawowe komponenty: procesor AMD Ryzen 5 5500H, 16 GB pamięci RAM (niestety działającej w trybie jednokanałowym) i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2050. Konfiguracja jest sprzedawana z dyskiem SSD 512 GB, na którym już fabrycznie zainstalowano system operacyjny Windows 11, więc laptop jest gotowy do działania zaraz po zakupie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5500H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2050

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2250 g

Złącza ethernet LAN, 1x HDMI 2.0, USB typu C, 2x USB 3.2 typu A gen 1, combo jack (wejście/wyjście audio)

MSI Thin GF63 12VE-264PL - tani laptop do gier z kartą GeForce RTX Ocena benchmark.pl









4,4/5 MSI Thin GF63 12VE-264PL to ciekawa propozycja z niższego segmentu cenowego, gdzie nie można oczekiwać zbyt wiele. Graczy przyciągnie 15,6-calowy ekran IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz, podświetlana klawiatura, a do tego ciekawa, kompaktowa konstrukcja. Uwagę zwraca też niezła specyfikacja: procesor Intel Core i5-12450H, 16 GB pamięci RAM i do tego nowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 (warto jednak zaznaczyć, że to model o dosyć niskim limicie mocy, co będzie wpływać na ograniczone osiągi sprzętu - laptop nada się do grania na średnich ustawieniach). Podstawowa konfiguracja jest sprzedawana z dyskiem SSD o niedużej pojemności. Dobra informacja jest taka, że w cenie otrzymujemy legalny system Windows 11. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12450H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4050

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1860 g

Złącza mikrofonowe, 1x DisplayPort, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, USB typu C, 3x USB 3.2 typu A gen 1

Lenovo LOQ 15 (82XV009VPB) - laptop gamingowy do 4000 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 Lenovo LOQ 15 (82XV009VPB) powinien zainteresować graczy z ograniczonym budżetem. Sprzęt może wygląda dosyć niepozornie, ale oferuje niezłą (jak na tę cenę) specyfikację. Producent zastosował ekran IPS o rozdzielczości Full HD z odświeżaniem 144 Hz (to jaśniejszy panel 350 nitów) i podświetlaną klawiaturę. W środku zainstalowano procesor Intel Core i5-12450H, 16 GB nowej, dwukanałowej pamięci DDR5 RAM, a także kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 (z wysokim limitem mocy 95 W). Podstawowa konfiguracja obejmuje dysk SSD o pojemności 512 GB z systemem Windows 11. Jeśli szukacie czegoś do grania za około 4 tys. zł, Lenovo LOQ 15 na pewno jest ciekawą propozycją. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12450H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4050

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2400 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 1x USB 3.2, combo jack (wejście/wyjście audio), 2x USB 3.2 gen.2

MSI Bravo 15 C7VF-249XPL - tani laptop z GeForce RTX 4060 Ocena benchmark.pl









4/5 MSI Bravo 15 C7VF-249XPL to zdecydowanie jeden z najbardziej opłacalnych laptopów dla graczy - za około 4,5 tys. otrzymujemy sprzęt, który bez problemu poradzi sobie z nowszymi grami na średnich ustawieniach. Konfiguracja łączy procesor AMD Ryzen 7 7735HS, 16 GB nowej pamięci DDR5 RAM i niezłą kartę graficzną GeForce RTX 4060. Do tego przewidziano dysk SSD o pojemności 1 TB. Uwagę zwraca szybki ekran IPS Full HD 144 Hz, solidna konstrukcja, ale też dobra kultura pracy chłodzenia. Warto jednak pamiętać, że domyślna konfiguracja jest sprzedawana bez systemu operacyjnego (jeśli go nie posiadacie, trzeba go dokupić we własnym zakresie). Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 7735HS

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4060

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Złącza RJ-45, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 2x USB 3.1, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C gen 2 Zobacz recenzję

ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP023W - laptop do gier do 5000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Dobry laptop za 5000 zł? ASUS TUF Gaming A15 FA507NV to jedna z najciekawszych propozycji w tym segmencie (jeśli dla odmiany weźmiemy pod uwagę konfiguracje z zainstalowanym systemem operacyjnym). Sprzęt oferuje podobną specyfikację tj. ekran IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz, procesor AMD Ryzen 7 7735HS, 16 GB nowej pamięci DDR5 RAM, a do tego kartę graficzną GeForce RTX 4060. Warto jednak zaznaczyć, że domyślna konfiguracja oferuje dysk o skromnej pojemności 512 GB, co dla niektórych może okazać się niewystarczające (na nośniku zmieści się zaledwie kilka nowszych gier). Zastosowany system chłodzenia nie należy do najcichszych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 7735HS

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4060

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2200 g

Złącza RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x USB 4.0, 1x HDMI 2.1

Acer Nitro 5 (NH.QLJEP.007) - wydajny laptop do gier z GeForce RTX 4070 Ocena benchmark.pl









4,7/5 Acer Nitro 5 (NH.QLJEP.007) to propozycja dla wymagających graczy, którzy oczekują bardzo dobrej wydajności i mogą przeznaczyć na sprzęt około 7000 zł. Tym razem mamy do czynienia z laptopem z większym ekranem o przekątnej 16 cali o rozdzielczości 1600p i odświeżaniu 165 Hz, więc możemy liczyć na lepszy i płynniejszy obraz. W środku zainstalowano nowoczesny procesor AMD Ryzen 7 7840HS, 16 GB szybkiej pamięci DDR5 RAM, a do tego porządną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070. Standardowa konfiguracja obejmuje dysk SSD o pojemności 1 TB, na którym zainstalowano system operacyjny Windows 11. W sam raz do grania w nowsze gry, aczkolwiek do najbardziej wymagających tytułów konieczne będzie obniżenie rozdzielczości do 1080p. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 7840HS

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4070

Wyświetlacz (przekątna) 16 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2700 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x USB 2.0, 1x HDMI 2.1, 2x USB-C 3.2 gen 2, combo jack (wejście/wyjście audio), 2x USB 3.2 gen.2

MSI Alpha 17 C7VF-017XPL - wydajny laptop do grania i pracy Ocena benchmark.pl









4,7/5 Co jeśli oprócz grania zajmujecie się też tworzeniem treści? Bardzo ciekawą propozycją może być laptop MSI Alpha 17 C7VF-017XPL. Za niecałe 8000 tys. otrzymujemy właściwie mobilną stację roboczą, która wydajnością dorównuje mocnym komputerom stacjonarnym. Tym razem mamy do czynienia z 17,3-calową konstrukcją z ekranem 1440p o odświeżaniu 240 Hz. W środku zainstalowano wydajne komponenty, obejmujące 16-rdzeniowy AMD Ryzen 9 7945HX, 16 GB pamięci DDR5 RAM (tej przydałoby się dołożyć) i kartę graficzną GeForce RTX 4060. Domyślna konfiguracja jest sprzedawana z dyskiem SSD 1 TB bez systemu operacyjnego (trzeba go dokupić we własnym zakresie). Trudno o lepszy laptop do grania i pracy w tym segmencie cenowym. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 9 7945HX

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4060

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2800 g

Złącza mini DisplayPort, USB typu C, 3x USB 3.2 typu A gen 1, 1x HDMI 2.1, combo jack (wejście/wyjście audio)

Gigabyte Aorus 17H (BXF-74EE554SH) - wydajny laptop do gier do 10 tys. zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 Wydajny laptop do grania do 10 000 zł? Gigabyte AORUS 17H 2023 to jedna z najbardziej opłacalnych propozycji w tym segmencie cenowym. Producent zastosował 17,3-calowy ekran IPS Full HD o odświeżaniu 360 Hz (co w zasadzie będzie można wykorzystać tylko w dynamicznych grach sieciowych). Głównym atutem jest jednak mocna specyfikacja, która obejmuje procesor Intel Core i7-13700H, 16 GB pamięci DDR5 RAM i mocarną kartę graficzną GeForce RTX 4080. Standardowa konfiguracja jest dostarczana z dyskiem SSD NVMe o pojemności 1 TB z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 11. Trudno znaleźć wydajniejszą propozycję w segmencie do 10 tys. zł. Musimy się jednak liczyć z poprawnym chłodzeniem, które przy mocnym obciążeniu generuje spory hałas. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-13700H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4080

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2700 g

Złącza mini DisplayPort, ethernet LAN, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI 2.1, combo jack (wejście/wyjście audio)

MSI Vector GP68HX (13VH-273PL) - wydajny laptop dla graczy Ocena benchmark.pl









4,8/5 MSI Vector GP68 HX 13VH to sprzęt z górnej półki, który zadowoli wymagających graczy. Tym razem mamy do czynienia z 16-calową konstrukcją, którą można zabrać ze sobą do plecaka. Producent zastosował ekran IPS o rozdzielczości 1600p z odświeżaniem 240 Hz, podświetlaną klawiaturę, a także nowoczesny zestaw portów i szybką łączność bezprzewodową. Nie bez znaczenia jest też bardzo mocna specyfikacja obejmująca procesor Intel Core i7-13700HX, 16 GB szybkiej pamięci DDR5 RAM i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 i dysk SSD 1 TB. Sprzęt bez problemu poradzi sobie z najnowszymi grami, a przy okazji będzie nadawał się do twórczych zastosowań. W cenie otrzymujemy system Windows 11, więc sprzęt jest gotowy do działania zaraz po zakupie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-13700H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4080

Wyświetlacz (przekątna) 16 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2670 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x HDMI 2.1, 1x Thunderbolt 4, combo jack (wejście/wyjście audio), 3x USB-C

ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PYV-LL054X - najlepszy laptop do gier Ocena benchmark.pl









4,9/5 ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PYV to jeden z najwydajniejszych laptopów do grania, który przy okazji można kupić w relatywnie dobrych pieniądzach. Uwagę zwraca nie tylko ciekawa stylistyka, szybki, 17,3-calowy ekran IPS Full HD 240 Hz, ale przede wszystkim potężna specyfikacja z procesorem AMD Ryzen 9 7945HX3D i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Co ważne, mimo mocarnej konfiguracji, laptop zapewnia niezłą kulturę pracy. Konfiguracja jest sprzedawana z 64 GB pamięci DDR5 RAM i dyskiem SSD o pojemności 2 TB, więc nada się też pod kątem twórczych zastosowań (na nośniku fabrycznie zainstalowano system Windows 11). Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 9 7945HX3D

Karta graficzna nVidia GeForce RTX 4090

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 64 GB

Dysk twardy SSD 2 TB

Waga 3000 g

Złącza ethernet LAN, 2x Display Port, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 2x USB-C 3.2 gen 2, 1x HDMI 2.1, combo jack (wejście/wyjście audio)

Najlepszy laptop gamingowy - co wybrać?

Tanie laptopy gamingowe oferują podstawową specyfikację i często wiążą się z kompromisami. Warto tutaj dopłacić do lepszej konstrukcji, która oferuje odpowiednią wydajność, jest dobrze wykonana i jest sprzedawana razem z systemem operacyjnym. Przykładem tutaj może być np. Lenovo LOQ 15 (82XV009VPB), który kosztuje około 4000 zł.

Jeśli oczekujecie czegoś lepszego, świetną propozycją będzie Acer Nitro 5 (NH.QLJEP.007), który pozwoli na komfortowe granie w nowsze gry. Najbardziej wymagający gracze powinni zwrócić uwagę na bezkompromisowy model ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PYV-LL054X.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.