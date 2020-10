Laptop dla studenta powinien być wydajny i wygodny, żeby sprawdzać się podczas nauki. Powinien też być solidny, bo niejedno przyjdzie mu przeżyć. Wreszcie - nie może być drogi, co czyni z Lenovo V15 idealnego kandydata.

Lenovo V15 – laptop mobilny jak student

Współczesny student ceni sobie mobilność, a Lenovo V15 to laptop stworzony właśnie dla niego. Waży niewiele więcej niż 2 kilogramy i ma mniej niż 20 milimetrów grubości, więc bez trudu zabierzesz go ze sobą na uczelnię czy do biblioteki.

A warto mieć go zawsze przy sobie – by robić notatki i efektywnie wykorzystywać luźniejsze chwile. Nie musisz też martwić się o bezpieczeństwo swoich plików – szyfrowanie TPM 2.0 chroni do nich dostępu. (Pod tym skrótem kryje się Trusted Platform Mobile - mikroukład stanowiący jedno z najprostszych i zarazem najlepszych rozwiązań zabezpieczających. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zerknij do artykułu Co to jest TPM?).

Choć jego gabaryty nie należą do największych, jest w stanie zapewnić ci wygodę, na jaką zasługujesz (o czym za chwilę), a do tego jest naprawdę solidny. Zanim wypuściło go na rynek, Lenovo wzięło laptopa na testy i to testy z gatunku tych ekstremalnych. Wszystkie je przeszedł bez zarzutu, więc możesz mieć pewność, że konstrukcja jest odporna na wstrząsy i wibracje, zawiasy wytrzymują więcej niż można by się spodziewać, a panel jest odporny na zarysowania.

Wróćmy jeszcze na moment do tego pisania notatek, bo pisze się je bardzo wygodnie. To nie zaskoczenie – Lenovo słynie z wyśmienitych klawiatur i nie inaczej jest w tym przypadku. Model V15 ma pełnowymiarową, wyspową klawiaturę z sekcją numeryczną, co docenią przede wszystkim studenci kierunków ścisłych.

Równie dobrze wypada ekran: 15,6-calowy wyświetlacz oferuje wysoką rozdzielczość (a więc dużą przestrzeń roboczą), a do tego jest antyodblaskowy, więc nic się w nim odbija. Żadne lampy i żadne słoneczne promienie, dzięki czemu możesz wygodnie działać też po zmroku i na świeżym powietrzu, gdy temperatura rozpieszcza.

Nie musisz się też wreszcie obawiać, że laptop ci się rozładuje w najmniej odpowiednim momencie. Czas działania sięgający 6 godzin powinien okazać się w sam raz.

Sprawdzi się. I stacjonarnie, i zdalnie

Przykra prawda jest jednak niestety taka, że wielu studentów nie wróci w tym roku na uczelnię. Nie dlatego, że nie poszła im sesja, lecz z powodu zupełnie od nich niezależnego: uniwersytety i politechniki nie otworzą swoich bram ze względu na szalejącą epidemię. W takim przypadku samodzielnie trzeba zadbać o właściwe warunki do nauki, a wybór odpowiedniego laptopa jest jednym z kluczowych punktów na liście „to do”.

Dobra kamerka laptopa Lenovo V15 świetnie sprawdza się podczas zajęć zdalnych z wideo. Ciebie dobrze widać, a inni również są dobrze widoczni – na (wspomnianym już 15-calowym) ekranie. Przyzwoity jest też zintegrowany mikrofon, ale zawsze lepiej skorzystać z zestawu słuchawkowego, a port mini jack pozwala go bez problemu podłączyć (ewentualnie możesz skorzystać z Bluetootha). Nie bez znaczenia jest szybki Internet, a tutaj nic nie będzie go ograniczać: możesz połączyć się z siecią bezprzewodowo – wykorzystując dwuzakresowe Wi-Fi 5. To nie tylko szybkie, ale też niezawodne rozwiązanie.

Czy to w domu, czy też poza nim, istotna – jeśli nie najważniejsza – jest też wydajność. O płynne działanie systemu Windows 10 Pro i najrozmaitszych aplikacji dbają procesory AMD Ryzen lub Intel Core – aż do 10. generacji oraz do 16 GB pamięci RAM. SSD z kolei to kolejny gwarant niezawodności, a przy okazji zapewnia bardzo szybkie ładowanie – możesz mieć maksymalnie 512 GB, a jeśli to za mało, to postaw na wariant z dodatkowym dyskiem HDD – nawet do 2 TB.

Nowoczesny laptop na kieszeń studenta

Lenovo V15 wydaje się więc laptopem, łączącym w sobie to, co najlepsze z obu światów. Z jednej strony jest smukły i lekki, więc dobrze sprawdza się, gdy chce się zabrać ze sobą komputer na uczelnię. Z drugiej – zapewnia pierwszorzędną ergonomię podczas zdalnych wykładów i ćwiczeń. Wcale nie mniej istotne jest to, że klamrą spinającą całość jest niezła cena – optymalna dla większości studentów.

To nic niezwykłego, że wielu studentów nie dysponuje szczególnie dużym budżetem. Na szczęście w tym przypadku zupełnie nie jest on im potrzebny. W zależności od wybranej konfiguracji (a jest ich sporo) za Lenovo V15 zapłacisz od około 2500 do 4000 złotych. Uwzględnij swoje studenckie potrzeby i finansowe możliwości, a następnie wybierz model skrojony idealnie pod ciebie.

Artykuł powstał we współpracy z Lenovo.