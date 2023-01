W weekend w nasze ręce wpadł nowy Mac mini z układem M2 Pro. Komputery te zamówić można było już w poprzedni wtorek, ale pierwsze egzemplarze trafią do swoich właścicieli dopiero jutro. My zdążyliśmy już nieco zweryfikować jego wydajność.

4,5/5

Mac mini z M2 Pro - recenzja

Komputer, który mieliśmy okazję testować czyli Apple Mac mini m2 został zaprezentowany we wtorek, 17 stycznia, a do naszej redakcji trafił kilka dni później. Egzemplarz, który otrzymaliśmy wyposażony jest w układ M2 Pro z 12-rdzeniowym CPU i 19-rdzeniowym GPU. Jest to więc najmocniejsza wersja nowego czipa Apple Silicon. Urządzenie wyposażone jest także w 16 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. W sklepie internetowym firmy Apple zapłacić trzeba za niego 10499 złotych.

Zawartość pudełka Apple Mac mini z M2 Pro

Będzie to zaledwie kilka zdań, ponieważ w pudełku nie znajdziemy zbyt wiele. Poza samym komputerem, producent dorzucił

przewód zasilający,

skróconą instrukcję w języku polskim i angielskim, a także inne wymagane prawem informacje.

I to w zasadzie tyle. Samo pudełko jest dobrej jakości, ale to chyba nikogo nie interesuje.

Co to jest Mac mini?

Mac mini to komputer stacjonarny marki Apple o niewielkich rozmiarach. To odpowiednik mini PC, inaczej nazywanych także nettopami. Jego obudowa to prostopadłościan, którego wymiary to 19,7 na 19,7 centymetrów, a wysokość wynosi 3,6 centymetra. Do jego działania, tak jak w przypadku każdego innego komputera stacjonarnego, niezbędne są: monitor, klawiatura i myszka lub gładzik, czyli swego rodzaju zewnętrzny touchpad.



Spód nowego Maca mini

Nowy Mac mini - specyfikacja

W materiałach marketingowych przeczytać można, że układ M2 Pro wyposażony w 40 miliardów tranzystorów. Zunifikowana pamięć operacyjna charakteryzuje się przepustowością na poziomie 200 GB/s, czyli dwa razy więcej niż w przypadku czipa M2. Niestety nasz egzemplarz nie ma maksymalnej ilości tej pamięci, ponieważ M2 Pro potrafi obsłużyć do 32 GB RAMu.

Poza procesorem i kartą graficzną, na pokładzie tego jednoukładowego systemu znajduje się także Neural Engine, który odpowiada za realizację zadań uczenia maszynowego i wykonuje ponad 15 bilionów operacji na sekundę. Są także silniki przyspieszające kodowanie i dekodowanie wideo 8K w formacie H.264 i HEVC oraz ProRes.

Mac mini z M2 Pro posiada następujące porty:

cztery Thunderbolt 4,

dwa USB‑A (do 5 Gb/s),

HDMI,

Gigabit Ethernet (możliwa konfiguracja z portem Ethernet 10 Gb),

gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Porty Thunderbolt 4 obsługują:

DisplayPort,

Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s),

USB 4 (do 40 Gb/s),

USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s),

Thunderbolt 2, HDMI, DVI i VGA (przez przejściówki),

a także zewnętrzne monitory o maksymalnej rozdzielczości 6K. Port HDMI poradzi sobie z rozdzielczością do 8K przy 60 klatkach na sekundę lub 4K przy 240 klatkach na sekundę.

Komputer z M2 Pro potrafi obsłużyć trzy zewnętrzne monitory - dwa poprzez Thunderbolt 4 i jeden poprzez HDMI. Mogą one działać odpowiednio w konfiguracji 6K i 60 klatek na sekundę oraz 4K i 60 klatek na sekundę. Mac mini jest standardowo wyposażony w gniazdo Gigabit Ethernet, a opcjonalnie wybrać można port Ethernet 10 Gb. Wbudowane gniazdo jack obsługuje słuchawki o wysokiej impedancji. Jest także Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Wydajność Maca mini z M2 Pro

Nowy Mac mini to bardzo sprawnie działający komputer. System gotowy jest do działania niemal od razu po jego uruchomieniu, a wszystko otwiera się dosłownie w mgnieniu oka. Warto przy okazji dodać, że komputer posiada wbudowany głośnik, który odtwarza charakterystyczny dźwięk podczas uruchamiania. Ten komputer to jednak coś więcej niż urządzenie do przeglądania Internetu czy oglądania filmów. Przeprowadziliśmy kilka testów, dzięki którym sprawdzić można jego wydajność.

Co ciekawe, żadna z popularnych aplikacji nie potrafi jeszcze wskazać temperatury procesora. W miejscu, w którym na zrzutach ekranu poszczególnych aplikacji widoczna jest temperatura, w rzeczywistości nie ma żadnych danych.



Tak wygląda widget Fanny w rzeczywistości...



... a tak powinien wyglądać.

Nie działa także popularne polecenie w Terminalu.

Przejdźmy teraz do wyników testów.

Geekbench 5 - Apple M2 Pro

Ogólna wydajność systemu

To najwyższy wynik spośród wszystkich testowanych dotąd Maców.

Ten wynik daje czwarte miejsce. Lepszy jest tylko Mac Studio z M1 Ultra i Maki Pro z 24-rdzeniowymi i 28-rdzeniowymi procesorami Intel Xeon, ale te komputery kosztują kilka razy więcej niż testowany Mac mini.

Wydajność układu graficznego

To wynik na poziomie układu AMD Radeon Pro RX 580.

Blackmagic Disc - Mac mini M2 Pro z pamięcią 1 TB

Test prędkości zapisu i odczytu danych dysku SSD.

To wyniki, których nie powstydzi się żaden komputer. Zastosowany dysk jest bardzo szybki.

Blackmagic RAW - Mac mini M2 Pro

Test wydajności procesora i układu graficznego podczas dekodowania obrazów w wysokiej rozdzielczości. Próbka 8K (12:1).

Cinebench R23

Pakiet testów sprawdzających wydajność całego systemu. Potrafią wycisnąć z komputera siódme poty.



Porównanie wyników testu z rezultatami osiąganymi przez inne komputery

GFXBench 5.0

Wydajność układu graficznego w grach.

Wyniki porównać można na stronie GFXBench.

Speedometer 2.0

Test przeglądarki, który mierzy responsywność aplikacji internetowych.

Wynik jest bardzo dobry.

Mac mini z M2 Pro

Mamy nadzieję, że choć trochę udało się nam pokazać jaką mocą dysponuje nowy Mac mini z układem M2 Pro. W przypadku takiego komputera nie trzeba chyba pisać czy warto go kupić, ponieważ osoby, które mają zamiar to zrobić z pewnością wiedzą czy będzie to dla nich dobry wybór.

Jeśli spodobał się Wam Mac mini, a z komputera korzystacie głównie w celu przeglądania Facebooka, to kupcie najtańszy wariant za 3499 złotych, a na pewno będziecie bardzo zadowoleni.

Opinia o Apple Mac Mini M2 Pro [512 GB] Plusy wysoka wydajność,

małe rozmiary (zmieści się na każdym biurku),

wysoka jakość wykonania,

Wi-Fi 6E, Minusy wysoka cena,

brak jakichkolwiek portów z przodu obudowy