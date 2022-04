Wiecie, jak działa magia Kickstartera? Niektóre projekty wystarczy zobaczyć by się w nich zakochać. Ja przeżyłem to najpierw z planszowym Marvel United, by niecały rok później powtórzyło się z jego kontynuacją – Marvel United X-Men. Sami zobaczcie, dlaczego.

Marvel United X-Men, czyli jeszcze więcej tego samego

Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś rok temu pokazywałem Wam zawartość kickstarterowego wydania Marvel United, karcianko-planszówki, która podbiła moje serce malutkimi figurkami chibi superbohaterów i superzłoczyńców. Wówczas też informowałem, że odpowiedzialna za ten tytuł firma CMON nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w kwestii tego niezwykłego uniwersum i już wystartowała z kolejną zbiórką, tym razem obracającą wokół postaci związanych z X-Menami.

No i oczywiście, jak to ja, w pewnym momencie nie wytrzymałem (chyba gdzieś w okolicach ujawnienia dodatku z Deadpoolem) i dorzuciłem się także i do tej zbiórki. Cóż poradzę, kocham planszówki, a te z Kickstartera szczególnie. Efekt? Cóż, możecie zobaczyć go na naszym filmie, bo właśnie dotarła do mnie paczka z kolejnymi odsłonami serii Marvel United. Czy warto było czekać? Sami oceńcie.

Superbohaterowie wciąż na topie

Nie da się ukryć, że Marvel ma wciąż swoje, wciąż nieustające, 5 minut. Poprzednia zbiórka, na pierwszą odsłonę planszowego Marvel United zdołała przyciągnąć ponad 20 tysięcy osób, które łącznie zainwestowały w ten projekt prawie 3 miliony dolarów. Drugą część, czyli Marvel United X-Men wsparło już ponad 25 tysięcy graczy, dzięki czemu wykręcono niebotyczny, przynajmniej na tamten moment, wynik prawie 6 milionów dolarów. A wiecie co jest najlepsze? Że wszystko to blednie przy kolejnym planszówkowym projekcie związanym z superbohaterami, który zaserwował nam CMON.





Kojarzycie zwiastun filmu „Doktor Strange w multiwersum obłędu”? A widzieliście tam migawkę z doktorem Strange’m jako nieumarłym? Najwierniejsi fani superbohaterów bez problemu odgadną, że chodzi tu o podserię, w której uniwersum Marvela zaatakowane zostało przez niebezpieczny wirus zmieniający superherosów w wygłodniałe superzombiaki.

I właśnie tę tematykę postanowił wykorzystać CMON w swoim jubileuszowym, kickstarterowym projekcie - Marvel Zombies. Efekt? Prawie 30 tysięcy wspierających i ponad 9 milionów dolarów na liczniku. Ciekawe co będzie, gdy ta gra ukaże się w normalnej dystrybucji. Czy tu też będzie cieszyć się takim powodzeniem jak Marvel United, jak sądzicie?