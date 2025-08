Szukacie laptopa do gier i zastanawiacie się, który warto wybrać? Przygotowaliśmy zestawienie polecanych modeli, które ułatwi podjęcie decyzji mniej doświadczonym użytkownikom. Znajdziecie w nim zarówno podstawowe, tańsze laptopy, jak i wydajne maszyny do grania oraz pracy.

Laptop gamingowy może być dobrą alternatywą dla komputera stacjonarnego. Nowoczesne modele oferują wydajność wystarczającą do płynnego grania w najnowsze tytuły, a w przypadku topowych konfiguracji świetnie sprawdzają się również przy pracy kreatywnej, takiej jak montaż wideo, edycja grafiki czy projektowanie.

Największą zaletą laptopów do gier pozostaje mobilność – można z nich korzystać praktycznie wszędzie. Dzięki temu nie jesteś przywiązany do jednego miejsca, a sprzęt z łatwością zabierzesz na uczelnię, do pracy czy w podróż. Dodatkowym atutem jest oszczędność przestrzeni – nie potrzebujesz oddzielnego biurka ani plątaniny kabli, co czyni laptopa gamingowego dobrym wyborem dla osób ceniących porządek i wygodę.

Jaki laptop do gier wybrać? Na to pytanie wcale nie ma prostej odpowiedzi. Rynek oferuje ogromną liczbę modeli, a każdy gracz ma inne wymagania. Dlatego przygotowaliśmy poradnik, w którym znajdziesz najlepsze propozycje w różnych przedziałach cenowych.

Laptopy gamingowe - ranking 2025:

Jak wybrać laptopa do gier?

Na co zwracać uwagę przy wyborze dobrego laptopa do gier? Producenci często kuszą efektownym wyglądem czy marketingowymi dopiskami. Takie dodatki mogą robić wrażenie, ale to nie one decydują o tym, czy sprzęt będzie naprawdę dobry. Najważniejsza jest specyfikacja i to właśnie na nią warto zwrócić uwagę.



Laptopy do gier wyróżniają się efektowną stylistyką, która ma przyciągnąć uwagę. Warto jednak przyjrzeć się specyfikacji

Ekran w laptopie do gier

Jednym z kluczowych elementów jest ekran, bo to właśnie on będzie decydować, jak widzimy rozgrywkę. Nowoczesne laptopy do gier oferują matryce o rozdzielczości Full HD (1920x1080) lub WQHD (2560x1440), ale coraz powszechniejsze są modele z matrycami o proporcjach 16:10 (odpowiednio 1920x1200 i 2560x1600), zapewniające większą przestrzeń roboczą.



Ekran to jeden z najważniejszych elementów laptopa do gier, szczególnie jeśli sprzęt będzie wykorzystywany też do pracy twórczej

Ważna jest także częstotliwość odświeżania – im wyższa, tym płynniejszy obraz, jednak taką płynność muszą też zapewnić podzespoły. Obecnie nawet w tanich modelach znajdziemy matryce 120 Hz lub 144 Hz, ale w lepszych modelach jest to już 240 Hz, 360 Hz czy nawet 480 Hz. Niektóre laptopy obsługują też technologie Nvidia G-Sync lub AMD FreeSync, które dodatkowo poprawiają komfort rozgrywki.

Jeśli laptop ma służyć także do pracy kreatywnej, np. edycji zdjęć czy wideo, zwróć uwagę na jakość matrycy i odwzorowanie kolorów – tutaj najlepiej sprawdzają się panele IPS, a w najlepszych konstrukcjach coraz powszechniejsze stają się panele OLED.

Gracze powinni zwrócić uwagę także na klawiaturę – ważne, by nie tylko dobrze wyglądała, ale również była wygodna.

Podzespoły

Równie istotne są podzespoły: procesor, karta graficzna i pamięć RAM. To one decydują o tym, jak laptop poradzi sobie w grach i jaką zapewnia płynność animacji. Warto jednak pamiętać, że liczy się nie tylko sam model podzespołu, ale też jego parametry i tryb pracy. Dwa laptopy z tym samym procesorem i kartą graficzną mogą mieć zupełnie inną wydajność, jeśli różnią się jakością chłodzenia czy ustawionymi limitami mocy. Słabe chłodzenie może sprawić, że komputer będzie głośny i/lub będzie zapewniał gorszą wydajność niż powinien.

Procesor w laptopie do gier

Jeśli planujesz zakup wydajniejszego laptopa, warto zwrócić uwagę na modele wyposażone w najnowsze procesory: Intel Core Ultra 200H/HX (koniecznie z dopiskiem Ultra) lub AMD Ryzen AI 300. Jednostki te bazują na nowoczesnej, dopracowanej architekturze i oferują najnowsze technologie, takie jak zintegrowane układy NPU wspomagające zadania związane ze sztuczną inteligencją. Dzięki temu świetnie sprawdzają się nie tylko w grach, ale również w pracy z wymagającymi aplikacjami, edycji wideo czy zadaniach inżynieryjnych. W segmencie topowym warto rozważyć modele Ryzen 9000HX3D – choć nie posiadają one układu NPU, rekompensują to najwyższą wydajnością.

W średniej półce cenowej nadal bardzo dobrze radzą sobie starsze procesory. W przypadku AMD są to Ryzen 7000/8000 HX oraz 7040/8040 H/HS (cyfra 4 oznacza generację Zen 4), a także Ryzen 200, będące tak naprawdę odświeżeniem wcześniejszych serii. Z kolei w przypadku Intela dobrym wyborem pozostają układy Core 12., 13. i 14. generacji, jak również Core 200 (wersje bez dopisku Ultra to odświeżone modele wcześniejszych generacji). Procesory te zapewniają niezłą w grach, a przy tym często są oferowane w przystępnej cenie. Dla wielu użytkowników stanowią więc rozsądny kompromis pomiędzy ceną a możliwościami.

Karta graficzna w laptopie do gier

Jeszcze ważniejsza od procesora jest karta graficzna. W laptopach do gier dominują układy NVIDIA GeForce RTX, natomiast rozwiązania AMD Radeon i Intel ARC spotyka się znacznie rzadziej. Co wybrać?

Na rynku coraz większą popularność zyskują karty graficzne z serii GeForce RTX 5000, które zastąpiły wcześniejszą generację GeForce RTX 4000. Nowe układy nie wprowadzają znaczącej rewolucji w wydajności, a przede wszystkim zapewniają wsparcie dla technologii DLSS 4. W niższym segmencie znajdziemy modele RTX 5050 i RTX 5060, w średnim RTX 5070 i RTX 5070 Ti, a w topowym RTX 5080 i RTX 5090.

Nie trzeba jednak wybierać najnowszych kart. W tańszych laptopach nadal świetnie sprawdzają się karty z serii GeForce RTX 4000, takie jak RTX 4050 czy RTX 4060, natomiast w budżetowych konstrukcjach wciąż można spotkać wysłużonego GeForce RTX 3050 – to absolutnie najbardziej podstawowy układ. Z kolei starsze modele GeForce GTX, takie jak 1650 czy 1660, oferują już ograniczoną wydajność i obecnie nie są opłacalnym wyborem.

Przy wyborze karty graficznej warto zwrócić uwagę na parametr TGP – jego wyższa wartość zazwyczaj przekłada się na lepszą wydajność tego samego modelu, ale oznacza również większe wymagania wobec systemu chłodzenia. W wielu laptopach dostępny jest także przełącznik MUX, który pozwala przełączać wyświetlanie obrazu między zintegrowaną a dedykowaną kartą graficzną. Dzięki temu można uzyskać wyższą wydajność w grach (przy pracy w trybie dedykowanej GPU) lub wydłużyć czas pracy na baterii (korzystając z grafiki zintegrowanej).



Dobre podzespoły to nie wszystko. Warto również zwrócić uwagę na chłodzenie - ważne, by sprawnie radziło sobie z odprowadzaniem ciepła, a przy tym cechowało się cichą pracą

Pamięć RAM w laptopie do gier

Na wydajność wpływa również pamięć RAM. Obecnie rozsądnym minimum jest 16 GB, jednak jeśli laptop ma służyć nie tylko do gier, ale także do pracy, warto rozważyć konfigurację z 32 GB lub nawet 64 GB. Dobrze też upewnić się, że pamięć działa w trybie dwukanałowym (dwa zainstalowane moduły), ponieważ zauważalnie poprawia to wydajność w grach. Trzeba jednak pamiętać, że w takiej konfiguracji ewentualna rozbudowa jest trudniejsza – w większości przypadków wymaga wymiany obu modułów, zamiast prostego dołożenia jednego dodatkowego.

Dysk SSD w laptopie do gier

Co z dyskiem w laptopie? Koniecznie musi być to dysk SSD. Co prawda dysk SSD nie zwiększy liczby klatek na sekundę w grach, ale znacząco poprawi komfort pracy i skróci czas ładowania systemu. Większość tańszych laptopów jest sprzedawana ze skromnym dyskiem o pojemności 500/512 GB, jednak warto wybierać modele z dyskiem o pojemności co najmniej 1 TB – taka konfiguracja będzie bardziej przyszłościowa. Na szczęście często można samodzielnie dołożyć większy dysk (lub też wybrać w sklepie ulepszoną konfigurację).



W wielu laptopach można samodzielnie wymienić pamięć RAM lub dysk SSD

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Przy wyborze laptopa dobrze jest zwrócić uwagę także na dodatkowe elementy: liczbę portów USB, czytnik kart pamięci, złącza do podłączenia monitorów, szybkie karty sieciowe LAN 2.5G czy Wi-Fi 6E/7. W przypadku baterii nie należy oczekiwać cudów – gamingowe laptopy raczej nie słyną z długiej pracy bez ładowarki, ale modele z możliwością przełączenia na zintegrowaną kartę graficzną potrafią wytrzymać kilka godzin przy lekkich zadaniach.



Topowe laptopy do gier nie zaliczają się do zbyt kompaktowych konstrukcji, a do tego wymagają sporego zasilacza

Poniżej znajdziesz nasz ranking laptopów gamingowych w różnych przedziałach cenowych – od tańszych modeli do bardziej zaawansowanych konstrukcji.

Tani laptop do grania - co wybrać?

Laptop do grania wcale nie musi być drogi – najtańsze modele można znaleźć już w przedziale 3 - 5 tys. zł. Trzeba jednak liczyć się z pewnymi kompromisami. Taki sprzęt pozwoli na komfortową rozgrywkę w mniej wymagających grach, ale w przypadku nowszych i bardziej wymagających tytułów konieczne będzie obniżenie ustawień graficznych.

Niższa cena nie bierze się znikąd. W tej klasie cenowej często spotkamy laptopy z gorszymi jakościowo ekranami oraz starszymi podzespołami, które producenci oferują w niższych cenach. Należy też uwzględnić ograniczoną pojemność pamięci RAM oraz dysku, co później może okazać się ograniczeniem i wymagać rozbudowy. Tanie laptopy do gier zwykle oferują podstawowy system chłodzenia, który zwykle nie należy do najcichszych.

HP Victus 15 (fb2724nw) to jeden z najtańszych laptopów, które nadają się do grania. Nie jest to demon wydajności, ale do prostszych tytułów sprawdzi się znakomicie. To jedna z najlepszych propozycji poniżej 3 tys. zł. Warto jednak zaznaczyć, że standardowa konfiguracja sprzedawana jest bez systemu operacyjnego, więc trzeba go będzie załatwić we własnym zakresie (koszt ok. 500 zł).

Producent zastosował jasny ekran 15,6 cala Full HD IPS z odświeżaniem 144 Hz, który pozwoli na płynną rozgrywkę. W środku znalazła się przyzwoita, jak na ten budżet, konfiguracja: procesor AMD Ryzen 5 8645H (Zen 4), 16 GB pamięci DDR5 RAM działającej w trybie dwukanałowym oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050. Na dane przewidziano dysk SSD o pojemności 512 GB.

Lenovo LOQ 15 (83GS007LPB) to znacznie lepsza konfiguracja dla graczy, jednak trzeba za nią zapłacić już ok. 3,5 tys. zł. W tej cenie uwzględniono już system operacyjny Windows 11, więc nie trzeba ponosić dodatkowego kosztu jego zakupu. Laptop pozwoli na komfortowe granie w mniej wymagające tytuły.

Podobnie jak w tańszych modelach, zastosowano tu jasny ekran 15,6 cala Full HD IPS z odświeżaniem 144 Hz. Różnica tkwi jednak w podzespołach – mamy do czynienia z wyraźnie lepszą konfiguracją z punktu widzenia gracza: procesor Intel Core i5 12450HX, 16 GB pamięci DDR5 działającej w trybie dwukanałowym oraz nowsza i znacznie wydajniejsza karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 (z limitem mocy aż 105 W). Ponownie na dane przewidziano dysk SSD o pojemności 512 GB.

Jeśli macie większy budżet, warto dopłacić do lepszej konfiguracji Lenovo LOQ 15 (83GS007NPB). Podstawowa wersja bez systemu operacyjnego kosztuje ok. 3,5 tys. zł, ale po doliczeniu ceny systemu robi się z tego około 4 tys. zł. W zamian otrzymujemy sprzęt, który zapewnia wyraźnie lepsze możliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o granie.

Podobnie jak w poprzednich modelach, zastosowano tu jasny ekran 15,6 cala Full HD IPS z odświeżaniem 144 Hz. Różnica tkwi jednak w podzespołach – mamy do czynienia z wyraźnie lepszą konfiguracją z punktu widzenia gracza: procesor Intel Core i5 12450HX, 16 GB pamięci DDR5 działającej w trybie dwukanałowym oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Najważniejszą zmianą jest jednak karta graficzna – NVIDIA GeForce RTX 4060 (z limitem mocy 105 W), która zapewnia znacznie lepszą wydajność w grach – dobrą do grania w Full HD na średnich detalach.

Gigabyte Gaming A16 (CTHI3EE893SH) to jedna z najciekawszych propozycji w cenie poniżej 5 tys. zł. To nowoczesny, całkiem wydajny, a przy tym estetyczny i kompaktowy laptop, który pozwoli na komfortowe granie w nowsze tytuły na średnich ustawieniach graficznych. Nie jest to demon wydajności, ale w tym segmencie cenowym stanowi naprawdę solidny wybór.

Sprzęt wyposażono w 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 px i odświeżaniu 165 Hz, co pozwoli uzyskać jeszcze płynniejszy obraz, niż w typowo tanich laptopach. W środku znajdziemy nowoczesne podzespoły: procesor Intel Core i7-13620H, 16 GB pamięci DDR5 (niestety w trybie jednokanałowym – warto więc dołożyć drugi moduł), a także kartę graficzną GeForce RTX 5050 (TGP 85 W) – najskromniejszy model z najnowszej generacji Blackwell, zapewniający podstawową wydajność do grania w Full HD. Na dane przeznaczono dysk SSD 512 GB z preinstalowanym systemem Windows 11. Trzeba jednak liczyć się z tym, że chłodzenie nie należy do najcichszych.

Dobry laptop do grania - co wybrać?

Na dobrego laptopa do grania trzeba przeznaczyć nieco więcej pieniędzy – solidny sprzęt można kupić już w przedziale 5 - 8 tys. zł, choć na rynku nie brakuje również droższych konstrukcji. Taki laptop sprawdzi się nie tylko w grach, ale także przy okazjonalnej pracy twórczej.

W tym segmencie cenowym możemy oczekiwać porządnego ekranu oraz nowoczesnych, wydajnych podzespołów. Trzeba jednak pamiętać, że wielu producentów wciąż oszczędza na pamięci RAM i/lub pojemności dysku SSD, dlatego często warto rozważyć rozbudowę konfiguracji we własnym zakresie.

Za około 5 tys. zł można znaleźć lepszą wersję wcześniejszego Gigabyte Gaming A16 (3VHK3EE893SH). Laptop opiera się na tej samej konstrukcji, ale oferuje wyższą wydajność, co szczególnie zauważysz w grach – sprzęt pozwoli na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości Full HD. Co ważne, cena obejmuje już system operacyjny Windows 11.

Sprzęt został wyposażony w dobry 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 px i wysokim odświeżaniu 165 Hz. Konfiguracja bazuje na procesorze AMD Ryzen 7 260 oraz karcie graficznej GeForce RTX 5060 (TGP 85 W). Producent przewidział 16 GB pamięci RAM działającej w trybie dwukanałowym, co w tym segmencie jest absolutnym minimum (warto jednak doposażyć sprzęt w 32 GB). Na dane przeznaczono dysk SSD 512 GB, który też warto w przyszłości wymienić na większy. Podobnie jak w niższej konfiguracji, trzeba liczyć się z tym, że zastosowany w laptopie układ chłodzenia nie należy do najcichszych.

Jeśli dysponujecie budżetem w okolicach 6 - 7 tys. zł, warto rozważyć model MSI Katana 15 HX (B14WGK-061XPL). Laptop prezentuje się efektownie i oferuje solidne możliwości – sprawdzi się zarówno w nowych grach, jak i przy pracy twórczej. Warto jednak pamiętać, że sprzedawany jest bez systemu operacyjnego, więc trzeba go zainstalować we własnym zakresie (co może oznaczać dodatkowy koszt).

Katana 15 została wyposażona w 15,6-calowy ekran QHD+ (2560 × 1600 px) z odświeżaniem 165 Hz. Zastosowana matryca jest jasna i charakteryzuje się dobrym pokryciem barw. Na uwagę zasługuje również wygodna, podświetlana klawiatura. Pod względem wydajności jest już naprawdę nieźle – laptop bazuje na procesorze Intel Core i7-14650HX, 16 GB pamięci DDR5 w trybie dwukanałowym (warto rozważyć rozbudowę do 32 GB) oraz karcie graficznej GeForce RTX 5070 z limitem mocy 115 W. Na dane przewidziano szybki dysk SSD 1 TB, który dla większości klientów powinien być wystarczający. Całość uzupełnia bateria o przyzwoitej pojemności.

Nowy HP Omen 16 (AP0217NW) to dobrze zbalansowana i kompletna konfiguracja, która powinna zainteresować wymagających użytkowników – zarówno graczy, jak i twórców treści, którym zależy na jakości ekranu oraz solidnym wykonaniu. Sprzęt kosztuje około 8-9 tys. zł, a w cenie uwzględniono już system operacyjny Windows 11.

Na szczególną uwagę zasługuje świetny ekran – 16-calowy panel WQHD+ (2560 × 1600 px) o odświeżaniu 240 Hz i czasie reakcji 3 ms. To jasna, wysokiej jakości matryca, która sprawdzi się nie tylko w grach, ale także przy pracy z grafiką czy montażu wideo. Za wydajność odpowiadają nowoczesne podzespoły: procesor AMD Ryzen AI 9 365 (dostępna jest również tańsza wersja z Ryzen AI 7 350), 32 GB pamięci DDR5 RAM w trybie dwukanałowym oraz karta graficzna GeForce RTX 5070. Na dane przewidziano szybki dysk SSD 1 TB. Dodatkowym atutem jest pojemna bateria z funkcją szybkiego ładowania.

MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-256PL to bez wątpienia jeden z najlepszych laptopów w cenie do około 10 tys. zł. Oferuje świetny ekran, wydajne i nowoczesne podzespoły, a do tego jest nieźle wykonany, wliczając w to dopracowany system chłodzenia oraz dobrą kulturę pracy.

Laptop został wyposażony w 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 × 1600 px. Matryca jest jasna, cechuje się dobrym odwzorowaniem kolorów i wysoką płynnością dzięki odświeżaniu 240 Hz. Podstawowa konfiguracja obejmuje procesor Intel Core Ultra 7-255HX, 16 GB pamięci DDR5 (warto rozważyć doposażenie do 32 GB) oraz kartę graficzną GeForce RTX 5070 Ti z wysokim limitem mocy 140 W. Na dane przeznaczono szybki dysk SSD 1 TB z preinstalowanym systemem Windows 11.

Całość zamknięto w plastikowej obudowie z wygodną, podświetlaną klawiaturą. Na uwagę zasługuje również nowoczesna łączność, w tym złącze Thunderbolt 5, które zwiększa możliwości rozbudowy i podłączania dodatkowych urządzeń.

Najwydajniejsze laptopy do grania - co wybrać?

Topowe laptopy do grania to już koszt ponad 10 tys. zł, jednak w tej cenie możemy oczekiwać najlepszego sprzętu – oferującego dobre parametry, wydajnego i dobrze wykonanego. Takie laptopy zadowolą nie tylko wymagających graczy, ale też twórców treści, którzy chcieliby pracować w podróży.

Warto tutaj zdecydować się na nowoczesne konfiguracje z 16- lub 18-calowymi ekranami IPS/OLED, najnowszymi procesorami AMD Ryzen 9000HX3D/Intel Core Ultra 200HX i kartami graficznymi GeForce RTX 5080 lub RTX 5090, ale też bogatym zestawem złączy i szybką łącznością bezprzewodową.

ASUS ROG Strix G18 G815LW-U9322W to jeden z najlepszych laptopów w segmencie do 15 tys. zł, ale alternatywnie warto rozważyć również model MSI Vector 18 HX AI A2XWIG-691PL. Oba urządzenia oferują bardzo zbliżone możliwości i sprawdzą się nie tylko jako wydajne laptopy do gier, ale także jako mocne stacje robocze do pracy. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na swoje rozmiary nie są to sprzęty szczególnie mobilne – trudno będzie je zmieścić w małej torbie.

Profesjonalni użytkownicy docenią 18-calowy ekran WQHD+ (2560 × 1600 px) o odświeżaniu 240 Hz. Zastosowany panel wyróżnia się doskonałym odwzorowaniem kolorów i wysoką jasnością. Pod względem wydajności również nie ma kompromisów – laptop został wyposażony w procesor Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB pamięci DDR5 RAM oraz kartę graficzną GeForce RTX 5080 z limitem mocy 175 W, któremu bez problemu sprosta rozbudowany układ chłodzenia.

Na pokładzie znajdziemy także fabrycznie zainstalowany dysk SSD 2 TB, który dla większości użytkowników będzie w pełni wystarczający (istnieje możliwość dołożenia kolejnego nośnika). Warto zwrócić uwagę na nowoczesny zestaw portów, w tym Thunderbolt 5, oraz wsparcie dla najnowszego standardu łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7.

Jeśli zależy wam na bezkompromisowej wydajności, warto rozważyć laptopy z procesorem AMD Ryzen 9 9955HX3D i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090. Na rynku nie znajdziemy zbyt wielu takich konstrukcji – jedną z nich jest Dream Machines RT5090-16PL25, który zbiera bardzo dobre recenzje w testach. Trzeba jednak mieć świadomość, że są to wyjątkowo drogie urządzenia, których ceny często przekraczają 20 tys. zł.

Laptop został wyposażony w znakomity ekran 16" WQHD (2560 × 1600 px) z odświeżaniem 300 Hz i doskonałym odwzorowaniem kolorów, co docenią również profesjonaliści zajmujący się obróbką grafiki czy wideo. Podstawowa konfiguracja, oprócz wspomnianego procesora i karty graficznej, obejmuje także 32 GB pamięci DDR5 RAM oraz dysk SSD 2 TB. Jeśli planujecie pracę z wymagającymi aplikacjami, warto rozważyć rozbudowę pamięci RAM do 64 GB.

Producent dołącza również zewnętrzne chłodzenie wodne, które poprawia kulturę pracy laptopa, choć najlepiej sprawdza się przy użytkowaniu stacjonarnym. Trzeba jednak pamiętać, że zestaw nie oferuje najnowszych standardów łączności – brakuje m.in. Thunderbolt 5 czy Wi-Fi 7.

Najlepszy laptop gamingowy - co wybrać?

Trudno jednoznacznie wytypować najlepszy laptop do grania – wiele zależy od indywidualnych oczekiwań i dostępnego budżetu. Jeśli nie chcecie inwestować w najdroższy sprzęt, świetnym wyborem będą modele Lenovo LOQ 15, które oferują bardzo dobry stosunek możliwości do ceny. Natomiast jeśli oczekujecie wyższej klasy sprzętu i jesteście gotowi wydać kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, warto zwrócić uwagę na konstrukcje takie jak ASUS ROG Strix czy MSI Vector – producenci naprawdę solidnie podeszli do ich projektowania, oferując doskonałą wydajność i jakość wykonania.