Jedziecie nad morze? Kody QR ułatwią orientację na plaży

Nad polskim morzem pojawiły się kody QR. Przy wejściach na sopockie plaże stanęły znaki z numerami i rysunkami oraz właśnie wspomnianymi kodami. Ich zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo plażowiczów i ułatwienie dostępu do kluczowych informacji.

Sopot, czyli bez dwóch zdań, jeden z najpopularniejszych polskich kurortów nadmorskich, wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które ma znacząco poprawić komfort i bezpieczeństwo turystów. O co chodzi? Otóż Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie zainstalował kody QR przy każdym z 45 wejść na plaże, oferując natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji za pomocą smartfonów.

Gadamy o kodach QR

QR w służbie lepszej sprawy

Po co uzbrojono sopockie plaże w kody QR? Inicjatywa ma na celu ułatwienie orientacji wszystkim wypoczywającym nad morzem. Po zeskanowaniu kodu QR za pomocą telefonu, turyści uzyskują dostęp do interaktywnej mapy okolicy. Mapa ta w czytelny sposób wskazuje lokalizacje najważniejszych udogodnień i atrakcji, takich jak:

stanowiska ratowników,

toalety i przebieralnie,

punkty gastronomiczne,

boiska do siatkówki plażowej,

informacje o jakości wody,

inne atrakcje turystyczne w pobliżu.

Dodatkowo, aby ułatwić najmłodszym odnalezienie drogi, na tablicach informacyjnych przy wejściach na plażę, oprócz numeru i kodu QR, umieszczono unikalny symbol graficzny. Ma to pomóc dzieciom, które nie zgłębiły jeszcze trudnej sztuki czytania i rozpoznawania cyfr w łatwiejszym zidentyfikowaniu właściwego wejścia na plażę. Innymi słowy, gdy dziecko zgubi się przy wejściu na plażę, będzie mogło zadzwonić do rodziców i poinformować, że znajduje się np. przy tabliczce z rysunkiem kapelusza.

Wprowadzenie kodów QR to dobry, ważny, pożądany wręcz krok w kierunku cyfryzacji usług turystycznych i potwierdzenie, że Sopot stawia na nowoczesne rozwiązania, by poprawić doświadczenia swoich gości. To technologiczne udogodnienie ma za zadanie nie tylko ułatwić życie turystom, ale także zwiększyć ich bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku.

Czy kody QR są bezpieczne?

Choć kody QR są niezwykle wygodne, ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność. Podobnie jak w przypadku każdego linku w internecie, istnieje ryzyko, że złośliwy kod QR może przekierować użytkownika na fałszywą stronę internetową (tzw. "qrishing"), która może próbować wyłudzić dane osobowe lub zainstalować złośliwe oprogramowanie. Dlatego zawsze zaleca się skanowanie kodów z zaufanych źródeł, a w przypadku sopockich plaż – tych umieszczonych oficjalnie przez MOSiR. Jeśli po zeskanowaniu kodu strona wygląda podejrzanie lub prosi o nietypowe dane, najlepiej ją zamknąć. Sugerujemy też, by nie skanować innych kodów na oznaczeniach, które ktoś może tam nakleić, ot choćby “dla żartu”.

Gdzie najczęściej spotykamy kody QR?

Kody QR, pierwotnie stworzone w Japonii dla branży motoryzacyjnej, na stałe zagościły w naszym życiu, najczęściej pojawiając się podczas aktywacji nowego sprzętu domowego czy choćby w dodawaniu nowych urządzeń do swoich serwisów VOD. Niemniej, ich powszechność, wszechstronność wręcz sprawiły, że dziś spotykamy je niemal wszędzie. Znajdziemy je w:

menu w restauracjach: zamiast tradycyjnych kart dań, coraz częściej skanujemy kod QR, by wyświetlić menu na smartfonie.

biletach i kartach pokładowych: lotniska, kina czy wydarzenia sportowe często wykorzystują kody QR jako cyfrowe bilety, ułatwiając odprawę i wejście.

reklamie i szeroko rozumianym marketingu: firmy umieszczają kody QR na plakatach, ulotkach czy opakowaniach produktów, aby przekierować klientów na strony internetowe, profile w mediach społecznościowych czy do sklepów online.

powszechnie w świecie szeroko rozumianych informacji publicznych: muzea, zabytki czy parki coraz częściej wyposażone są w kody QR, które po zeskanowaniu dostarczają dodatkowych informacji o eksponatach czy atrakcjach.

Pamiętając o swoim cyfrowym bezpieczeństwie, podkreślmy, że prostota i natychmiastowy dostęp do informacji, które stoją za popularyzacją kodów QR sprawiły, że stały się one iście niezastąpionym narzędziem w cyfrowym świecie.