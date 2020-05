Najlepsze aplikacje randkowe - TOP 5

Polecamy najlepsze aplikacje randkowe dla singli i singielek. Sprawdź, jaka aplikacja do poznawania ludzi najbardziej pomoże ci w odnalezieniu miłości swojego życia i umówieniu się na wymarzoną randkę.

Aplikacja randkowa szansą na spotkanie drugiej połowy

Najlepsze aplikacje randkowe każdego dnia pomagają singlom i singielkom poznać się, porozmawiać, a następnie umówić się na randkę. Pomagają znaleźć drugą połowę, a tym samym znaleźć szczęście. To jedne z najpopularniejszych aplikacji na świecie, co zupełnie nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę to, jak trudno dziś odnaleźć miłość w zabieganym społeczeństwie ludzi pochłoniętych przez gadżety i Internet, nieustannie cierpiących na „niedoczas”.

Choć Tinder i aplikacje podobne do Tindera nie cieszą się najlepszą sławą, dla wielu osób może to być najlepsze rozwiązanie. Nie należy też ich demonizować – każdy może w nich znaleźć dokładnie to, czego szuka, niezależnie od tego, czy jest to przelotny romans na jedną noc, czy też miłość na całe życie.

Oto najlepsze aplikacje randkowe i aplikacje do poznawania ludzi:

Precyzyjne filtry, łatwa obsługa i pełne bezpieczeństwo – to cechuje najlepsze portale randkowe

Aplikacje randkowe na Androida lub iOS-a przeważnie opierają się na tej samej zasadzie. Najpierw tworzy się swój profil (wstawia zdjęcie i krótki opis), a następnie rusza się na poszukiwania tych, którzy zrobili to wcześniej. To, co wyróżnia te najlepsze, to duża liczba użytkowników, precyzyjne filtry (umożliwiające odnajdywanie tylko takich osób, które wpisują się w opis naszego „ideału”), wygodny interfejs oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

Zanim przejdziemy do konkretów, drobna uwaga. Choć teoretycznie są to darmowe aplikacje randkowe, dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji wymaga dokonania płatności. To jednak mimo wszystko niewielka inwestycja, biorąc pod uwagę potencjalne efekty.

Tinder – najpopularniejsza aplikacja randkowa na świecie

pobierz z Google Play lub z App Store

Tinder jest dla wielu osób synonimem aplikacji randkowej. Dziesiątki milionów osób poszukujących miłości to w tym przypadku codzienność. Single i singielki mogą więc przebierać do woli, ale nie tylko liczba użytkowników i użytkowniczek jest powodem, dla którego serwis ten jest jednym z najważniejszych kandydatów do tytułu najlepszej platformy randkowej.

olejnym jest bardzo prosta zasada działania – widzisz swoją potencjalną drugą połówkę i albo przesuwasz palcem w lewo, by ją odrzucić, albo w prawo, by dać znać, że ci się podoba. Jeśli i ty spodobasz się drugiej osobie, szybko możecie przejść do czatu i poznać się lepiej, a później umówić się na spotkanie. Wszystko szybko, prosto oraz w kilka przesunięć i dotknięć palcem. Dodajmy, że Tinder chwali się, że pomógł stworzyć już ponad 30 miliardów par.

Badoo – w tym miejscu masz największe szanse

pobierz z Google Play lub z App Store

W Polsce jednak więcej osób chętniej stawia na Badoo niż na Tindera. Nic w tym dziwnego, bo też poznawanie osób i umawianie się na spotkania w tym serwisie jest proste i wygodne, a potencjalnych drugich połówek (przy 460-milionowej bazie) nie brakuje. Z Badoo można korzystać bez ponoszenia opłat, ale istnieje również możliwość dokupienia dodatkowych opcji. W ten sposób między innymi zwiększamy widoczność profilu. Ciekawostką może być też funkcja rozmów wideo.

I choć w samej aplikacji zdarzają się błędy, ostatecznie i tak jest ich stosunkowo niewiele, gdy przyrówna się ją do konkurencji. Plusem jest także proces weryfikacji, skutecznie odsiewający boty i spam. Dlatego też serwis na „B” zasługuje na miano jednego z najlepszych i to właśnie w nim masz największe szanse na odnalezienie miłości.

ZaadoptujFaceta – aplikacja, w której rządzą panie

pobierz z Google Play lub z App Store

Aplikacja ZaadoptujFaceta może wzbudzać kontrowersje swoją nazwą, a do tego okazuje się, że znajduje ona pełne odzwierciedlenie w swojej funkcjonalności. To kobiety bowiem rządzą na tym portalu. Facet może jedynie pomachać ręką i przedstawić się (czyli: wysłać zauroczenie), ale to dama decyduje o tym, czy gość w ogóle będzie mógł otworzyć usta. W decyzji pomagają jej zdjęcie profilowe oraz opis (dobrze więc, by był dobry). A później się już zaczyna.

Co ciekawe, choć opisy w serwisie są dość prowokacyjne (faceci są towarami, które kobiety mogą wrzucać do swoich koszyków), zyskuje on coraz większą popularność. Trzeba też podkreślić, że zasady funkcjonowania aplikacji są też atrakcyjne dla panów – szczególnie tych, ceniących swój czas, ponieważ rozmawiają tylko z tymi paniami, które wyrażają zainteresowanie.

Sympatia – pewne randkowanie po polsku

pobierz z Google Play lub z App Store

(Najstarsza polska „randkownia”, czyli) Sympatia jest aplikacją, która daje ogromne możliwości. Jej największym minusem (podobnie zresztą, jak u konkurencji) jest to, że by je w pełni wykorzystać, trzeba opłacać abonament. W zamian nie musimy za to marnować czasu na przegrzebywanie się przez setki nie najlepiej dopasowanych kandydatów i kandydatek.

Pełna wersja aplikacja umożliwia bowiem wybranie praktycznie każdego parametru drugiej osoby i dokładnej lokalizacji. Dla singli z dokładnie sprecyzowanymi wymaganiami jest więc wręcz doskonała. Zapewnia też łatwe nawiązywanie kontaktu i umawianie się na spotkania w realnym świecie – od flirtu online, po randkę offline.

Fotka – baw się dobrze i poznaj nowych ludzi

pobierz z Google Play lub z App Store

Fotka z kolei jest jednym z najstarszych polskich serwisów społecznościowych, której aplikacja sprawdza się bardzo dobrze, gdy chcemy poznać nowych ludzi. Zasady działania są takie same jak u konkurencji, a zatem tworzymy profil, dodajemy zdjęcie i szukamy osoby w naszej okolicy – niezależnie od tego, czy chcemy się z kimś jednorazowo przejść na spacer, czy też spędzić z nim resztę życia.

Aplikacja działa przyzwoicie i ma wygodny interfejs. Jej atutem jest także całkiem spora baza użytkowników. Minusem dla niektórych osób są zaś duże ograniczenia bezpłatnej wersji. Dlatego też polecamy ją jako ostatnią w naszym rankingu – mimo to być może warto jej dać szansę.

Nic dla ciebie? Oto druga piątka najlepszych aplikacji randkowych:

happn (pobierz z Google Play lub z App Store) to aplikacja bardziej do poznawania ludzi niż randkowania. To, co ją wyróżnia, to możliwość nawiązywania znajomości nie z osobami z bazy, lecz z tymi, które mijamy na swojej drodze.

(pobierz z Google Play lub z App Store) to aplikacja bardziej do poznawania ludzi niż randkowania. To, co ją wyróżnia, to możliwość nawiązywania znajomości nie z osobami z bazy, lecz z tymi, które mijamy na swojej drodze. Bumble (pobierz z Google Play lub z App Store) to uniwersalna aplikacja do umawiania się na randki, poznawania potencjalnych przyjaciół, jak i nawiązywania kontaktów biznesowych. Na razie jej największym problemem jest mała popularność – poza tym niewiele można jej zarzucić.

(pobierz z Google Play lub z App Store) to uniwersalna aplikacja do umawiania się na randki, poznawania potencjalnych przyjaciół, jak i nawiązywania kontaktów biznesowych. Na razie jej największym problemem jest mała popularność – poza tym niewiele można jej zarzucić. OkCupid (pobierz z Google Play lub z App Store) to aplikacja, której najważniejszym plusem jest precyzyjne dobieranie partnerów. Największym minusem zaś – niewielka popularność w naszym kraju.

(pobierz z Google Play lub z App Store) to aplikacja, której najważniejszym plusem jest precyzyjne dobieranie partnerów. Największym minusem zaś – niewielka popularność w naszym kraju. eDarling (pobierz z Google Play lub z App Store) to nie najlepsza aplikacja jednego z najlepszych portali randkowych w Polsce. Jeżeli przymknie się oko na niedoskonałości, można znaleźć dzięki niej idealną partnerkę lub idealnego partnera.

(pobierz z Google Play lub z App Store) to nie najlepsza aplikacja jednego z najlepszych portali randkowych w Polsce. Jeżeli przymknie się oko na niedoskonałości, można znaleźć dzięki niej idealną partnerkę lub idealnego partnera. Grindr (pobierz z Google Play lub z App Store) to aplikacja, będąca Tinderem dla osób homoseksualnych. Zasady działania są właściwie takie same.

Czytaj dalej o aplikacjach mobilnych: