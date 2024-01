Chcesz schudnąć? A może myślisz o poprawie swojej sylwetki lub po prostu zdrowym trybie życia? Aplikacje do odchudzania na smartfony z Androidem są niezwykle pomocne. Wiele z nich to programy zupełnie darmowe, zobacz więc listę polecanych aplikacji na odchudzanie.

Dziś aplikacje mobilne wspierają nas w wielu działaniach. Pomagają zarządzać finansami, kontaktować się ze znajomymi, czy oglądać różne treści w Internecie. Osoby, które myślą o zrzuceniu kilku zbędnych kilogramów mogą natomiast sprawdzić aplikacje do odchudzania. Są bardzo pomocne zarówno pod kątem doboru odpowiedniej diety, jak i zaplanowania aktywności fizycznej. Sprawdźmy więc najlepsze aplikacje do odchudzania, jakie znajdziemy na telefony i tablety z systemem Android.

Aplikacje do odchudzania

Która aplikacja do odchudzania jest najlepsza? Przede wszystkim musimy zastanowić się, na czym najbardziej nam zależy. Zrzucenie kilku kilogramów zwykle nie jest zadaniem łatwym. W jaki sposób schudnąć? Musimy po prostu spalać więcej kalorii, niż przyjmujemy wraz z jedzeniem i napojami. To jednak tylko w teorii proste zadanie! Przed osobami chcącymi schudnąć swoi kilka zadań:

obliczenie, ile kalorii znajduje się w spożywanych posiłkach

rezygnacja ze złych nawyków żywieniowych

zapewnienie odpowiedniej dawki aktywności fizycznych

Odchudzanie powinno być przeprowadzone w zaplanowany i przemyślany sposób. Tu dużą rolę może mieć dietetyk, nasz personalny trener, albo.… aplikacja do odchudzania! Oczywiście, nie zastąpi w 100% porad ekspertów. Najlepsze aplikacje do schudnięcia mogą jednak dostosować zalecenia do potrzeb konkretnej osoby i realnie wesprzeć ją w procesie zrzucania kilogramów. Dzięki nim w czasie odchudzania będziemy czuć się dobrze, nie narazimy się na kontuzje, a efekty w postaci pięknej i zdrowej sylwetki będą długotrwałe!

Aplikacje na odchudzanie na Androida

Smartfon to niezwykle funkcjonalne urządzenie. Jedną z jego największych zalet jest fakt, że mamy go zawsze przy sobie. Doskonale sprawdzi się więc do uruchomienia aplikacji do odchudzania. Często to znacznie lepsze wyjście, niż poleganie na książkach i poradnikach, których nie zabieramy w końcu ze sobą. Smartfon przyda nam się również na zakupach, choćby do sprawdzenia składników polecanych w aplikacji do diety przepisów. Możemy też zeskanować opakowanie dowolnego jedzenia lub napoju i sprawdzić, czy to zdrowy produkt i ile ma kalorii.

Wśród darmowych aplikacji do odchudzania nie brakuje też “wirtualnych trenerów”. Odpowiednią aplikację mobilną znajdziemy niemal dla każdego rodzaju aktywności. Tu warto zastanowić się, która będzie dla Ciebie najlepsza - siłownia, bieganie, jazda na rowerze, a może ćwiczenia w domu? Często najlepsze rezultaty osiągniemy natomiast łącząc kilka aktywności. Pozwoli to równomiernie pracować nad różnymi partiami naszych mięśni.

Najlepsza aplikacja do diety i ćwiczeń za darmo - czy warto zaufać darmowym programom?

Darmowa aplikacja do diety, a może bezpłatny trener z propozycjami ćwiczeń - brzmi dobrze, prawda? Wiele aplikacji posiada swoje darmowe wersje lub po prostu nie wymaga żadnych opłat. To dobre rozwiązanie dla wszystkich osób szukających aplikacji do schudnięcia na Androida. Możemy bez zbędnych opłat przetestować narzędzie i sprawdzić, czy korzystanie z niego przynosi spodziewane efekty. Z biegiem czasu, jeśli uznamy, że to najlepsza aplikacja do odchudzania na smartfony, możemy zdecydować się na płatną wersję. Zwykle otrzymamy wtedy kilka dodatkowych funkcjonalności. Niekiedy w darmowej aplikacji odchudzanie wymaga oglądania co pewien czas reklam. Może to być nieco denerwujące, więc jeśli opłacenie wersji Premium nie jest drogie, warto to rozważyć.

Dzięki opcji pobrania aplikacji do odchudzania za darmo możemy przetestować kilka z nich. Sprawdź wtedy, czy program posiada wszystkie niezbędne funkcje, a także czy jest przyjemny w codziennej obsłudze. Możesz poszukać “kombajnu” posiadającego mnóstwo funkcji lub zdecydować się na kilka “mniejszych” aplikacji. Jedna może pomóc w planowaniu regularnych treningów, inna - w stworzeniu planu żywieniowego na najbliższe dni.

Trener Odchudzania - dobra aplikacja na Androida dla odchudzających się

Czy to najlepsza aplikacja do ćwiczeń i diety za darmo? Trener Odchudzania nie wygląda tak nowocześnie, jak niektóre konkurencyjne rozwiązania. Ma jednak naprawdę wiele zalet. W aplikacji znajdziemy masę przydatnych informacji. a także mnóstwo funkcjonalności. Poza propozycjami diety i ćwiczeń, ta aplikacja do odchudzania skupia się też na codziennej motywacji. To bardzo ważne, aby nie zniechęcić się po pierwszych kilku dniach odchudzania.

Darmowa wersja aplikacji posiada reklamy, ma natomiast 100% funkcjonalności wersji Premium. Za dodatkową opłatą możemy więc po prostu pozbyć się reklam.

YAZIO - aplikacja odchudzanie licząca kalorie (darmowa)

Zdaniem wielu osób YAZIO to jedna z najlepszych aplikacji do odchudzania. Już podczas pierwszego uruchomienia jej musimy określić cel - utrata wagi, budowanie mięśni, czy utrzymanie wagi. Podajemy w aplikacji parametry swojego ciała, a następnie regularnie wprowadzamy informacje na temat spożywanych posiłków. Możemy też uzupełnić dane o wykonane ćwiczenia i spalone w ten sposób kalorie. Nie trzeba wprowadzać ich ręcznie - YAZIO integruje się z Samsung Health, Google Fit i innymi aplikacjami do mierzenia aktywności fizycznej.

Aplikacja YAZIO pomoże w obliczeniu, jak wygląda bilans przyjmowanych i spalanych kalorii każdego dnia. Na bieżąco dowiemy się więc, jak planować kolejne posiłki i aktywności. Aplikacja pomaga więc w liczeniu kalorii, co jest niezwykle istotne podczas odchudzania.

FatSecret - darmowa aplikacja do diety

To kolejna aplikacja do schudnięcia. Jest bardzo prosta w użyciu i intuicyjna. Korzystanie z niej może być więc prawdziwą przyjemnością. Dane na temat aktywności fizycznych i spalonych kalorii możemy pobrać automatycznie dzięki integracji z Samsung Health, Google Fit, czy Fitbit lub wprowadzić je ręcznie.

Podajemy też informacje na temat przyjmowanych w posiłkach i napojach kaloriach. Możemy zrobić to przy pomocy skanera - aparatu w naszym smartfonie. Rozpoznaje wiele produktów i podaje ich kaloryczność. W efekcie widzimy bilans kalorii dla każdego dnia.

Ćwiczenia w domu - bez sprzętu - darmowa aplikacja do schudnięcia

Aplikacje do schudnięcia bywają niezwykle pomocne. Nie inaczej jest w przypadku aplikacji “Ćwiczenia w domu - bez sprzętu”. Znajdziemy tam zbiór ćwiczeń wraz z gotowymi planami treningowymi. Łączy je fakt, że do ćwiczeń nie potrzebujemy żadnych dodatkowych sprzętów i urządzeń. Ta aplikacja na odchudzanie przyda się także do budowania mięśni i modelowania sylwetki. Możemy ćwiczyć całe ciało lub wybrać aktywności polecane dla konkretnych partii - brzucha, ramion, klatki piersiowej, nóg lub pleców.

Co więcej program sprawdzi się także w przypadku bardziej zaawansowanych osób. Przygotowane dla nich ćwiczenia będą po prostu bardziej wymagające. W tej aplikacji na odchudzanie znajdziemy sporo zróżnicowanych ćwiczeń, czasem zajmujących jedynie kilka minut dziennie. Wśród nich nie zabraknie też idealnych ćwiczeń rozgrzewkowych, czy pomagających w odpowiednim rozciągnięciu się.

Strava - aplikacja społecznościowa do jazdy na rowerze, biegania, turystyki górskiej i nie tylko

Nie jest to co prawda typowa aplikacja odchudzanie, z pewnością niejednej osobie się przyda. Strava to aplikacja do biegania, jazdy na rowerze, czy innych aktywności fizycznych. Ma charakter społecznościowy, możemy więc na bieżąco “chwalić się” swoimi osiągnięciami. Możliwe jest zapisywanie i udostępnianie trasy, statystyk aktywności, a nawet zdjęć i swoich notatek.

Aspekt społecznościowy może być doskonałą motywacją do regularnych ćwiczeń. Dodatkową zachętą mogą być liczne wyzwania i możliwość konkurowania z innymi użytkownikami.

Zdrowe Zakupy - sprawdź skład i kalorie w różnych produktach

Nie jest to typowa aplikacja do odchudzania, przyda się jednak fanom zdrowego żywienia. Możemy zeskanować kod kreskowy dowolnego produktu - żywności, napojów, przekąsek, a nawet alkoholu - i sprawdzić jego skład. Oczywiście, rozszyfrowanie oznaczeń różnych mikroelementów, makroelementów i innych składników jest dość problematyczne. Twórcy aplikacji to przewidzieli - już na pierwszy rzut oka po zeskanowaniu opakowania produktu dowiemy się, czy są tam zdrowe lub niezdrowe składniki.

Możemy też wyszukiwać różnych produktów bez skanowania ich - po prostu wprowadzając ich nazwę. Bardzo przydatną opcją są również propozycje zamienników. Nie tylko dowiemy się więc, który produkt jest niezdrowy, ale od razu poznamy zdrowszą alternatywę.

Waterful - przydatna aplikacja do nawadniania (do picia wody)

Z pewnością program do mierzenia nawodnienia naszego organizmu przyda się podczas korzystania z innych aplikacji na odchudzanie. Waterful pozwala szybko zaznaczać, jakie płyny i w jakiej ilości przyjmujemy. Odpowiednie nawodnienie jest w końcu bardzo ważne podczas stosowania diet, a także (w szczególności!) podczas bardziej intensywnych ćwiczeń. Kolorowa i przyjemna grafika sprawia, że może to być też atrakcyjna zachęta dla najmłodszych, aby dzieci pamiętały o regularnym piciu wody.