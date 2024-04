Jaki prezent na Komunię kupić, aby mieć poczucie dobrze zainwestowanych pieniędzy, a jednocześnie sprawić radość dziecku? Hulajnoga elektryczna to jeden z lepszych i praktyczniejszych pomysłów. Sprawdź, jakie modele warto wziąć pod uwagę.

Hulajnoga elektryczna na komunię? To nie tylko moda

Hulajnoga elektryczna jest aktualnie jednym z najpopularniejszych pomysłów na prezent na pierwszą komunię. Taki pojazd sprawdzi się jako prezent zarówno dla chłopca, jak i dziewczynki, zapewniając dzieciakom ogrom frajdy i zachęcając je do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Trudno też wyobrazić sobie by tego typu prezent spotkał się z niechęcią dziecka - hulajnogi elektryczne są obecnie bardzo trendy, a nowa moda nie wydaje się być żadną tymczasową fanaberią, ale po prostu pozytywnym aspektem rozwoju technologii, która dostępna jest dla każdego. Czysta radość z jazdy i satysfakcja z posiadania własnego, nowoczesnego pojazdu elektrycznego to zresztą zaledwie jeden z powodów, dla których warto kupić hulajnogę elektryczną.

Mądry prezent na komunię to praktyczny prezent

Hulajnoga elektryczna jest prezentem niezwykle praktycznym. To doskonała alternatywa dla autobusu czy roweru gdy dziecko musi dojechać do szkoły, na zajęcia dodatkowe czy do sklepu oddalonego od domu. Posiadanie takiego jednośladu odciąża rodziców, ale daje też latorośli nieco niezależności, o którą zazwyczaj się zabiega w wieku szkolnym. Dzieciaki często mają problemy z wczesnym wstawaniem i każda dodatkowa chwila snu jest dla nich na wagę złota - po co więc wędrować do szkoły pół godziny, skoro można dojechać na miejsce w 10 minut i mieć z tego jeszcze trochę radości? Zamiast tkwić rankiem w aucie z poirytowanym korkami rodzicem czy w środkach komunikacji miejskiej, zwykle niezbyt punktualnej, często najłatwiej i najszybciej jest śmigać z punktu A do B na hulajnodze z napędem elektrycznym. Zwłaszcza, że jest to transport ekologiczny i bardzo tani - jedno ładowanie hulajnogi to co najwyżej kilkadziesiąt groszy.

Hulajnogi elektryczne są też wbrew obiegowej opinii bezpiecznym środkiem transportu, zwłaszcza jeśli wybierzemy sprzęt renomowanego producenta, solidnie wykonany, z amortyzacją, niezawodnym hamulcem i dobrym oświetleniem. Prędkość maksymalna, z jaką można się poruszać hulajnogą nie jest większa niż w przypadku roweru - polskie prawo ogranicza ją bowiem do 20km/h. To dość istotny szczegół w przypadku, gdy pojazd ma stanowić prezent komunijny dla chłopca, który lubi poszaleć czy popisać się przed kolegami (tutaj przypominamy o kasku).

Najlepsza hulajnoga elektryczna na komunię - jaki model wybrać?

Hulajnóg elektrycznych jest obecnie na rynku sporo, przy czym nie wszystkie będą wyborem odpowiednim, zwłaszcza dla 10-latków idących do pierwszej komunii. W wyborze hulajnogi dla osoby młodej będziemy kierować się głównie jakością wykonania i takimi aspektami, jak łatwość przenoszenia czy dobre oświetlenie, choć nie powinniśmy też zapominać o designie.

Poszukując prezentu na komunię w 2024 roku w postaci hulajnogi, padnie sporo pytań. Koła 8 cali czy 10 cali? Jak ze składaniem urządzenia? Czym poza wagą się różnią? Jaka będzie najlepsza hulajnoga na komunię dla chłopca, a jaka dla dziewczynki? Większość wątpliwości może rozwiać przegląd hulajnóg, który znajdziecie poniżej. Oparliśmy go na szerokim katalogu sprawdzonych hulajnóg napędzanych silnikiem elektrycznym, jakim dysponuje firma Barel, właściciel popularnej marki Motus oraz dystrybutor kilku innych renomowanych marek.

Motus Siver City - idealny kandydat na prezent komunijny

Pierwszy prezentowany przez nas model Motus Siver City to idealna opcja na początek przygód z hulajnogą elektryczną - prosta, niezawodna konstrukcja, w której drzemie duży potencjał. Sprawdzi się jako prezent komunijny zarówno dla dziewczynki, jak i dla chłopca, bowiem do wyboru mamy aż 5 wersji kolorystycznych. Choć nie jest to jeszcze w pełni "dorosły" sprzęt, zdecydowanie nie mamy też do czynienia z dziecięcą konstrukcją! Siver City jest całkiem zwinnym pojazdem napędzanym silnikiem o mocy 250 W i oferującym 3 tryby jazdy, dzięki czemu łatwo dostosujemy prędkość maksymalną do warunków otoczenia. O tym jak solidna jest to konstrukcja, świadczyć może deklarowany przez producenta udźwig do nawet 100 kilogramów. Rodzice nie muszą więc martwić się o wytrzymałość sprzętu, nawet jeśli zdecyduje się z niego skorzystać starsze rodzeństwo.

Na jednym ładowaniu baterii przejechać można na tej "hulajce" nawet 18 kilometrów, co wystarczy spokojnie na jazdę do szkoły i z powrotem. A co, jeśli nasza pociecha jednak zapomni o naładowaniu hulajnogi? Absolutnie nic złego się nie stanie! Siver City waży około 13 kilogramów, a więc można ją w kilka sekund po prostu złożyć i wziąć pod pachę lub wpakować ze sobą do autobusu czy samochodu. Wygoda i bezpieczeństwo użytkowania są zresztą w przypadku tej hulajnogi na bardzo dobrym poziomie - od ergonomicznej kierownicy i czytelnego wyświetlacza począwszy, skończywszy na 8-calowych kołach i dobrym oświetleniu, które zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia widoczność na drodze (także z tyłu).

Scooty 8.5 Lite oraz Scooty 8.5 - flagowa seria Motus poleca się na Komunię

Scooty to bez wątpienia najpopularniejsza seria hulajnóg marki Motus, często widywana na ulicach - łatwo ją rozpoznać po szaro-błękitnej kolorystyce. Model Motus Scooty 8.5 Lite będzie dla niejednego dziecka najlepszym prezentem komunijnym jaki można sobie wyobrazić. Tutaj również mamy do czynienia z silnikiem o mocy 250 W (moc szczytowa 500 W) i wytrzymałą konstrukcją z udźwigiem do 100 kilogramów. Zasięg hulajnogi producent określił na 19 kilometrów. Mimo takich parametrów jest ona leciuteńka, bo waży zaledwie 12 kilogramów, a to czyni ją najlżejszym pojazdem w całym naszym zestawieniu. Scooty 8.5 Lite spełnia normę IP54, a więc nie musimy obawiać się o stan elektroniki jeśli zacznie padać deszcz. Dobrą widoczność na drodze zapewnia zamontowane w hulajnodze oświetlenie, pojazd poradzi sobie też z podjazdami do 15 stopni czy nagłym hamowaniem - z tyłu umieszczono hamulec tarczowy. Słowem, to "dorosła" hulajnoga w lekkim wydaniu, w sam raz dla dziecka czy nastolatka. I dobra pamiątka komunii.

Jeśli zależy Ci na nieco większym zasięgu dobrą alternatywą może być model Motus Scooty 8.5. W tym wypadku możemy liczyć na te same korzyści co w przypadku wersji “Lite”, acz nieco mocniejszy silnik 350 W zapewni nam podróż do nawet 25 kilometrów, nim będziemy musieli podładować baterię. Ten model również jest bardzo lekki i składany - waży 12,5 kilograma, a więc jego transport to pestka.

A może większe koła? Motus Scooty 10 Lite

To jeszcze nie wszystkie opcje w serii Scooty, jakie mamy, poszukując najlepszej hulajnogi elektrycznej na komunię. Dobrą opcją może być nabycie pojazdu z większymi 10-calowymi kołami, zapewniającymi nieco większy zasięg i większą frajdę z jazdy. Przykładem takiej hulajnogi jest Motus Scooty 10 Lite. Ten model jest sprytnym kompromisem pomiędzy większym rozmiarem a wciąż niską wagą. Nie mówiąc już o dodatkowych elementach zapewniających bezpieczeństwo, których projektanci umieścili tutaj naprawdę sporo: hulajnogę wyposażono w solidne oświetlenie z przodu i z tyłu, dodatkowe odblaski na szytycy, ba, nawet w kierunkowskazy! Mimo większych kół i silnika o mocy 350 W, a także maksymalnego obciążenia zwiększonego do 120 kilogramów, Scooty 10 Lite pozostaje dobrze wyważonym sprzętem, lekkim (12,5 kg), składanym i łatwym w transporcie nawet dla dziecka.

Motus Bella Ride - prezent dla kobiety lub dziewczynki

“Bella” oznacza “piękna”, a ta hulajnoga zdecydowanie taka właśnie jest, nawet jeśli nazwa nawiązuje w gruncie rzeczy do potencjalnej użytkowniczki tego sprzętu. Model Motus Bella Ride kierowany jest głównie do kobiet, ale może sprawdzić się także jako prezent komunijny dla dziewczynki. 17-kilogramowa, amortyzowana konstrukcja na 8,5-calowych kołach jest bezproblemowo napędzana przez silnik 350 W i toleruje obciążenie do nawet 120 kilogramów.

Ruptor R1 Lite - mocny zawodnik z dużym zasięgiem

Hulajnogi Ruptor to mocne pojazdy o dużych możliwościach, często z dość drapieżnym designem. Model Ruptor R1 Lite z silnikiem 500 W już na pierwszy rzut oka wygląda jak poważny zawodnik dzięki 10-calowym kołom oraz szerokiemu, wygodnemu podestowi w sam raz na dłuższe jazdy. Na tej pancernej (21 kg), ale komfortowej hulajnodze można przejechać nawet 60 kilometrów, co jest wynikiem zdecydowanie spektakularnym, niestraszne będą jej też nierówne drogi czy krawężniki. Moc nie oznacza tutaj braku bezpieczeństwa. R1 Lite jest solidnie amortyzowana, ma dwa hamulce, tempomat i mocne oświetlenie (przednie, tylne, kierunkowskazy, a nawet podświetlenie podestu).

NIU KQi3 SPORT - ciekawy design i mocne oświetlenie

Model NIU KQi3 SPORT to nieco inny pomysł na hulajnogę elektryczną - 18,4-kilogramowy jednoślad oparto na szerokich i mających amortyzować jazdę 9,5-calowych oponach pneumatycznych, na których spoczywa szeroki, zabudowany podest. Stabilną jazdę i zasięg do 40 km zapewnia w tym modelu 300-watowy silnik, zasilany baterią 48 V (7,6 Ah). Bardzo interesujący design tego modelu dopełniany jest przez mocne przednie oświetlenie w postaci charakterystycznego reflektora halo.

Kaabo Skywalker 8h - żwawy model z regulacją kierownicy

Niejednemu fanowi Star Wars ten model skojarzy się z nazwy bardzo przyjemnie - łatwo sobie wyobrażać, że sunie się hulajnogą przez miasto niczym Luke Skywalker śmigaczem. Hulajnoga Kaabo Skywalker 8h to ciekawa konstrukcja z 8-calowymi kołami, hamulcem bębnowym, mocnym silnikiem 500W i baterią 48 V (13 Ah) zapewniającą rewelacyjny zasięg do nawet 50 kilometrów na jednym ładowaniu. Ważący około 20 kilogramów wyrazisty pojazd można złożyć dosłownie w 5 sekund, a co warto podkreślić - składają się także rączki kierownicy. Sama kierownica ma regulowaną wysokość, co może być bardzo przydatne, jeśli hulajnogą mają się poruszać dwie osoby o różnym wzroście.

LR-F10DXL78-S (Land Rover 10" XL Silver) - z nawiązaniem do motoryzacji

Jeśli piszemy, że prezentem na komunię dla chłopca możem być Land Rover, to właściwie piszemy prawdę, choć mamy na myśli jednoślad. Ten nieszablonowy, srebrny model o nazwie LR-F10DXL78-S zapewnia zasięg do 25 kilometrów, a bazuje na 10-calowych kołach, baterii 36 V (10 Ah) oraz 300-watowym silniku. Hulajnogę wyposażono w dwa rodzaje hamulców, gumowany podest i solidne oświetlenie, a jej waga to 22 kilogramy.

Dualtron Raptor 2 - ponadprzeciętna moc na wiele kilometrów

Na koniec zostawiliśmy prawdziwego mocarza wśród hulajnóg. Dualtron Raptor 2 wygląda jak drapieżnik i został wyposażony w podwójny silnik o szczytowej mocy 3000 W oraz potężną baterię o pojemności aż 18,2 Ah (60 V), dzięki którym może zapewniać zasięg do nawet 60 kilometrów. To pojazd wręcz stworzony na długie dojazdy i wyprawy. Hulajnoga posiada elastomerowe zawieszenie, które gwarantuje wygodę przejazdów i doskonałą amortyzację, a bezpieczeństwo w podróży wspomaga też mocne oświetlenie LED. Małe, 8-calowe koła pozwalają zachować zwinność w trakcie jazdy i nie zwiększają niepotrzebnie wagi jednośladu - ta jest zaskakująco niska, bo to jedynie 22,6 kilogramów.

Powyższe modele dostępne są w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7Way.pl, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Decathlon, X-Kom i Komputronik.

