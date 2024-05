Hulajnoga elektryczna i wakacje na świeżym powietrzu to doskonały duet, zwłaszcza gdy wyposażymy się w pojazd idealnie skrojony pod nasze potrzeby. Doradzamy jaką hulajnogę wybrać, niezależnie od tego czy letni czas spędzamy w mieście czy w terenie.

Hulajnogi elektryczne zdobyły w ostatnich kilku latach ogromną popularność, głównie jako szybki i niedrogi sposób przemieszczania się. Pojazdy te stały się doskonałą alternatywą dla komunikacji miejskiej czy samochodu, umożliwiając dojazdy do pracy czy szkoły bez opóźnień i stania w korkach, a także bez szukania miejsca do parkowania. Sprawdziły się też poza miastami, gdzie pozwalają zaoszczędzić czas jaki musimy przeznaczać by dotrzeć do sklepu czy na przystanek, nie generując przy tym zmęczenia. Hulajnogi dają dużo frajdy i samodzielności dzieciom, a dorosłym przypominają młodzieńcze czasy. Do tego doskonale wpisują się w proekologiczne trendy dzięki niskim kosztom eksploatacji i bezemisyjności.

Hulajnoga elektryczna na wakacje - jaka do miasta, a jaka w teren?

Choć zazwyczaj nabywamy hulajnogi głównie z myślą o swoich codziennych potrzebach komunikacyjnych, warto pamiętać także o ich przydatności w obliczu nadchodzących wakacji. Dobra hulajnoga może stanowić zachętę do spędzania czasu na świeżym powietrzu jeśli w wolne dni zostajemy w mieście - dowiezie nas do podmiejskich terenów rekreacyjnych czy do lodziarni przy ulubionym parku. Możemy też podjechać z nią pociągiem i pojeździć po dalszych okolicach. Jeśli lubimy zwiedzanie w formie kilkudniowej wycieczki samochodem, a nie pociąga nas chodzenie piechotą w upale, doskonałą opcją jest po prostu zapakowanie do samochodowego bagażnika hulajnogi elektrycznej by zapewnić sobie w ten sposób niezależność w eksplorowaniu nowych miejsc. Niezależnie czy wybieramy się na zwiedzanie jakiegoś miasta u podnóży Alp, czy też planujemy przemierzać zielone ścieżki wokół mazurskich jezior. Można też rozwijać swoją sportową pasję i z hulajnogi uczynić hobby: nabyć mocny pojazd o sportowym profilu, a potem do woli szaleć i generować kolejne dawki endorfin i adrenaliny. A w poniedziałek spokojnie potoczyć się do pracy, zahaczając o ulubioną piekarnię.

Na jakie parametry należy zwracać uwagę kupując hulajnogę na wakacyjne wyprawy czy aktywne szaleństwa w terenie? Przede wszystkim na zasięg, czyli na liczbę kilometrów, jakie dany pojazd może przejechać na jednym ładowaniu baterii. Hulajnoga elektryczna do 2000 złotych najczęściej będzi oferowała standardowe dla tego typu urządzeń zasięgi w rodzaju 20-25 kilometrów, jednak niewiele dopłacając można już nabyć sprawdzone modele z zasięgiem dwa razy większym. W przypadku topowych modeli możemy mówić z kolei o nawet 80 kilometrach!

Drugi aspekt to waga pojazdu - im większy zasięg, tym większa bateria, a to może powodować wzrost wagi całej konstrukcji. Optymalnym rozwiązaniem będzie hulajnoga ważąca około 18-22 kilogramy, którą przeciętna osoba bez problemu wniesie do autobusu, pociągu czy na schody. Niezwykle ważne jest też by wybrany przez nas model wygodnie i łatwo się składał, tak abyśmy mogli włożyć go do bagażnika samochodowego czy postawić w pokoju hotelowym. Hulajnoga elektryczna w teren musi zapewniać też odpowiednią amortyzację, która nie jest aż tak fundamentalną kwestią w przypadku hulajnogi elektrycznej do miasta.

Najlepsza hulajnoga elektryczna - dla dziecka i dla dorosłego

Doradzanie w kwestii wyboru hulajnogi na wakacje nie jest wcale proste z uwagi na sporą liczbę dostępnych na rynku modeli. Wybraliśmy zatem pięć pojazdów o różnej charakterystyce, tak aby w zależności od potrzeb i preferencji każdy znalazł coś dla siebie. Wskazane hulajnogi mają na tyle uniwersalne zastosowanie, że sprawdzą się zarówno jako sprzęt wspierający wakacyjne wyprawy, jak i jako narzędzie do codziennych dojazdów do pracy, szkoły, czy też innych destynacji, do których nie chcemy lub nie możemy dojeżdżać komunikacją zbiorową, autem czy rowerem. Znajdziemy tu hulajnogi do 3000 zł, ale też droższe, mocniejsze sprzęty dla wymagających, zdecydowanie kwalifikujące się do kategorii "hulajnoga elektryczna dla dorosłego".

Do miasta: Motus Scooty 10 Gen5

Motus Scooty 10 jest zdecydowanie jedną z najpopularniejszych hulajnóg elektrycznych na rynku, a w katalogu marki debiutuje właśnie kolejna, już piąta generacja tego udanego modelu. Wygląd pojazdu sugeruje typowo miejskie zastosowanie, choć Motus Scooty 10 Gen5 jest w gruncie rzeczy dość wszechstronnym jednośladem, a świadczy o tym chociażby zaskakująco duży zasięg, jaki może osiągnąć na jednym ładowaniu (nawet 65 kilometrów). Hulajnogę oparto na sporych, 10-calowych kołach pneumatycznych, a całość konstrukcji napędza solidny silnik o mocy szczytowej 700 W (moc nominalna wynosi 350 W). Jak przystało na sprzęt ulepszany z każdą generacją, Scooty 10 ma wiele elementów zwiększających zarówno wygodę codziennego użytkowania, jak i bezpieczeństwo w podróży: począwszy od czytelnego wyświetlacza, odblasków i kierunkowskazów, po szeroki, 17-centymetrowy deck pozwalający na ustawienie stóp obok siebie przy dłuższej podróży. Tego typu hulajnoga aż się prosi o zabranie jej do auta na wyjazd typu city break, nie mówiąc o spontanicznej wyprawie nad rzekę w upalne, miejskie lato. Zwłaszcza, że Scooty waży zaledwie 17,8 kilograma i bez problemu możemy ją złożyć i przenieść.

Do miasta: Ruptor R1 Lite

Zbliżonym pod kątem osiągów, ale znacznie bardziej zadziornym pod względem designu pojazdem jest Ruptor R1 Lite. Silnik 500 W, 10-calowe koła oraz zasięg do 60 kilometrów zdecydowanie można zaliczyć do cech dobrej, miejskiej hulajnogi. R1 Lite jest solidnie amortyzowana, więc niestraszne jej krawężniki czy niezbyt równe ścieżki. Ma też mocne oświetlenie (światło przednie, tylne, kierunkowskazy, a także lekkie podświetlenie podestu) więc bez obaw możemy wracać po zmroku z wakacyjnych, miejskich rozrywek. Z podmiejskich zresztą także, bo R6 ma składaną konstrukcję, a jest też na tyle lekki (21 kilogramów), że bez problemu wniesiemy go do autobusu czy pociągu.

Poza miasto: Motus PRO10 Sport 2021

Jeśli mamy już trochę doświadczenia z hulajnogą, celujemy w dłuższe trasy poza miastem i szukamy sprzętu bardziej ekscytującego, powinniśmy rozejrzeć się za pojazdem z mocniejszym silnikiem, podwójnym hamulcem i naprawdę dobrą amortyzacją, zapewniającą nam komfort w przypadku dziarskiej jazdy po wyboistych ścieżkach czy bocznych drogach. Wyposażony w podwójny silnik o mocy nominalnej 2x1000 W (moc szczytowa to 2x1300 W) Motus PRO10 Sport 2021 wpisuje się w te wymagania co do joty, oferując amortyzację wahaczową i sportowe hamulce tarczowe, a także 10-calowe koła. Sportowy wygląd tej hulajnogi zdaje się wręcz obiecywać dobrą zabawę i wiatr we włosach (a także muszki w oczach w sezonie wakacyjnym). I rzeczywiście, ten Motus naprawdę ma moc i oferuje doskonałe przyspieszenie. W gruncie rzeczy mówimy o hulajnodze wyczynowej, która dla bezpieczeństwa wyposażona została nawet w kluczyk i stacyjkę. Tak mocny sprzęt musi ważyć nieco więcej niż przeciętna hulajnoga miejska, acz 29-kilogramową konstrukcję wciąż bez problemu przewieziemy pociągiem czy autem - oprócz kolumny kierownicy złożyć możemy w niej także rączki. Jaki zasięg oferuje ten żwawy jednoślad? Nawet 65 kilometrów.

Poza miasto: Ruptor R6 V3

Skoro rozglądamy się za hulajnogą elektryczną na której możemy śmiało śmigać po bezdrożach, to nie może w naszym mini-przeglądzie zabraknąć Ruptora R6 V3, osiągającego nawet 75 kilometrów zasięgu na jednym ładowaniu baterii i napędzanego dwoma silnikami, po 800 W każdy. Ten model jest nie tylko świetnym, dynamicznym pojazdem o ogromnej mocy, ale do tego rewelacyjnie się prezentuje - trochę drapieżnie, a trochę przeuroczo dzięki charakterystycznym, przednim (i mocnym) reflektorom. Sprężynowe zawieszenie oraz 10-calowe, pompowane koła bezdętkowe zapewniają użytkownikowi bezpieczną i komfortową jazdę, choć co tu kryć - na tej hulajnodze aż kusi by mocniej nacisnąć manetkę gazu. Słowem, pojazd wymarzony do wakacyjnych szaleństw, o ile ktoś jest na nie gotowy. Jeśli nie, może po prostu jeździć na Ruptorze do pracy czy szkoły - to sprzęt uniwersalny.

Poza miasto: Dualtron Eagle

I oto wisienka na torcie, by nie rzec - prawdziwy szatan wśród hulajnóg. Jeśli sportowy Motus i Raptor R6 są mocnymi pojazdami dla wymagających użytkowników, to Dualtron Eagle zupełnie wymyka się klasyfikacjom i jest mocnym kandydatem do tytułu najlepszej hulajnogi wyczynowej. To pojazd doskonale radzący sobie w trudnych warunkach, oferujący ogromną moc, doskonałą przyczepność i niezwykłą dynamikę. Począwszy od naprawdę spektakularnego zasięgu do 90 kilometrów, przez podwójny silnik o mocy szczytowej 1650 W (każdy) zasilany baterią LG 24,5 Ah 60V, aż po podwójną amortyzację elastomerową - ta hulajnoga jest generatorem adrenaliny.. Jej waga nie przekracza ustawowych 30 kilogramów, zadaje więc kłam przeświadczeniu, że mocny pojazd typu UTO musi być przyciężki i duży. Po złożeniu ma niewiele ponad 0,5m wysokości i 1,2 m długości, więc nic tylko pakować ją do bagażnika i pomykać ku letniej przygodzie.

Płatna współpraca z Barel Poland