Seria Ignite wyróżnia się subtelnym jak na segment sportowy wyglądem, pasującym do niemal każdego stroju, także elegantszego. To jedno z najcieńszych i najlżejszych urządzeń z segmantu sportowego, co sprzyja noszeniu go przez całą dobę - jest w końcu dedykowane do ciągłego monitorowania organizmu, łącznie ze snem. Ignite 3 nie sprawdzi się jako zegarek biegowy dla średniozaawansowanych, z uwagi na brak wysokościomierza barycznego, zaawansowanych funkcji biegowych, czy choćby z uwagi na obsługę dotykową (ma tylko jeden przycisk). Jest za to atrakcyjną propozycją dla osób, które chcą zacząć regularnie się ruszać lub rozkręcać w codziennej aktywności: na spacerach, joggingu, rowerze, siłowni czy jodze. Wyposażony w wiele trybów sportowych zegarek zarejestruje sesje treningowe, a do tego pozwoli sprawdzić, jak wpływa to na stan naszego organizmu. Ignite 3 wyróżnia się bardzo interesującym monitorowaniem snu, łącznie z pomiarem zmienności tętna. Na podstawie tego jak spałeś oraz ile trenowałeś w ostatnich dniach, codziennie rekomenduje kilka gotowych alternatyw aktywności, niczym osobosty wirtualny trener. Urządzenie oferuje też ciekawy, acz kontrowersyjny algorytm liczenia kroków - oprócz realnie wykonanych kroków, przelicza na nie także dodatkowe aktywności. Podobnie jak większość urządzeń Polar, zegarek ten zapewnia bardzo precyzyjny pomiar tętna. W "trójce" zastosowano świetny ekran AMOLED, który niestety wpłynął na czas pracy na baterii - liczyć można na 4-5 dni działania (do 30 godzin z GPS). Nie znajdziemy tu opcji odpowiadania na wiadomości czy płatności zbliżeniowych, ale liczyć można na prognozę pogody, sterowanie muzyką z telefonu i powiadomienia. Ignite 3 mimo kilku niedociągnięć (sporadyczne lagi, raczej przeciętny GPS) ma ogromny urok, ale też - na swoje nieszczęście - niesamowicie mocną konkurencję w segmencie fitness.

Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,28 cale/cali

Wymiary 43 x 43 x 9,5 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, głośnik, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, stoper, budzik, licznik kalorii

Waga 35 g

Rozmowy telefoniczne nie