Czy warto, a jeśli tak, to jaką hulajnogę elektryczną kupić, aby latem bez problemu jeździć po mieście (i nie tylko)? Oto kilka szybkich porad dla zainteresowanych tym tematem.

Jaką hulajnogę elektryczną kupić do miasta?

O ile w terenie lepiej sprawdza się rower, to na miejskie wycieczki idealnym wyborem jest ona. Jaką hulajnogę elektryczną kupić, aby szybko i komfortowo przedostawać się z jednego końca miasta na drugi? Oczywiście w przypadku tego typu pytań nie ma prostych odpowiedzi, bo też ile osób, tyle wymagań i preferencji.

Można oczywiście korzystać z miejskich wypożyczalni, ale po pierwsze: nie w każdym mieście są dostępne takie pojazdy, a po drugie: przy intensywnym korzystaniu bardziej opłaca się jednak hulajnoga elektryczna na własność, nawet jeśli kosztuje 1000 – 3000 złotych, a właśnie na taki koszt musisz się przygotować.

Najważniejsze cechy hulajnogi elektrycznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami hulajnoga nie może rozwijać prędkości większej niż 20 km/h, więc tym aspektem nie musisz się kierować. Zwróć tylko uwagę na dostępne wolniejsze tryby, które przydadzą się na przykład podczas jazdy chodnikiem. Jeśli nie na maksymalną prędkość, to na co zwracać uwagę?



Elektryczna hulajnoga jest dobra w każdym w wieku i dla obydwu płci.

Moc silnika i rozmiar kół to istotne cechy. W jednym i drugim przypadku obowiązuje zasada, że im więcej, tym lepiej, a to dlatego, że możliwa jest wówczas bardziej dynamiczna jazda i łatwiejsze staje się pokonywanie wzniesień. Upewnij się też, że hulajnoga ma dobre resory i kierownicę na odpowiedniej dla ciebie wysokości.

Największym wyzwaniem jest natomiast odnalezienie najlepszego balansu pomiędzy zasięgiem na jednym ładowaniu a wagą pojazdu. Oczywiście jedno jest od drugiego zależne: im większy zasięg, tym większa waga. Przykładowo: możesz liczyć na ok. 30 km przy wadze ok. 14 kg, 45 km przy wadze ok. 20 kg i ponad 60 km przy większej wadze.



Lekka hulajnoga jest wygodniejsza w przenoszeniu, ale ma krótszy zasięg.

Oczywiście jest lista cech i elementów, na które warto zwracać uwagę przy wyborze hulajnogi dla siebie, jest zdecydowanie dłuższa. Oświetlenie, hamulce, szerokość podestu, czas ładowania czy nawet sama estetyka to tylko niektóre z punktów. Jest też wiele aspektów, na temat których specyfikacja milczy, dlatego warto sprawdzić ten lub inny ranking hulajnóg elektrycznych.

Hulajnoga elektryczna dla dorosłych i dla dzieci

Trzeba też wreszcie pamiętać, że hulajnoga elektryczna dla dorosłych to jedno, a zupełnie inną kategorię stanowi hulajnoga elektryczna dla dzieci. Ta ostatnia jest przeważnie mniejsza, lżejsza i wolniejsza (choć w rzeczywistości wcale nie jest to zasadą). I o ile nastolatek poradzi sobie z pełnowymiarową hulajnogą, to mniejsze dzieci – niekoniecznie.

Dochodząc już do podsumowania, pamiętajmy, że taka hulajnoga przyda się nie tylko podczas letnich wycieczek, ale też poza okresem wakacji. Dojazdy do i z pracy lub szkoły czy nawet wizyta w sklepie lub u znajomych – to tylko kilka z potencjalnych zastosowań tego typu pojazdów, które cieszą się w Polsce coraz większą popularnością.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.