Chcesz robić portrety z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko korzystać ze smartfonowego trybu portretowego. Oto wybór najciekawszych obiektywów do portretów do aparatów systemowych takich jak Canon, Nikon czy Sony.

Jaki dobry obiektyw portretowy?

Producenci smartfonów prześcigają się w promowaniu swoich funkcji zdjęć portretowych. Dla celów amatorskich, a nawet poważniejszych w niewielkim formacie, taka strategia znajduje zastosowanie. Gdy jednak przyjrzymy się bliżej tym zdjęciom dostrzeżemy, że to wciąż udawanie prawdziwej fotografii portretowej. W odpowiedzi na pytanie jaki obiektyw do portretów nie znajdziemy smartfonów. Obiektywy, które polecamy podłączymy do lustrzanki, nawet amatorskiej, lub bezlusterkowca, również takiego którym filmujemy.

Nasze propozycje obiektywów do potretów

Co to jest obiektyw portretowy

Zanim zaczniemy rozważać, jaki obiektyw jest najlepszy do fotografowania portretów, powinniśmy najpierw zdefiniować, czym jest portret. Powszechne przekonanie sugeruje, że obiektywem portretowym jest taki, który ma ogniskową na poziomie około 85 mm, dużą jasność i przysłonę z jak największą liczbą listków. Taka konfiguracja pozwala na mocne rozmycie tła i uzyskanie estetycznie przyjemnego efektu bokehu, czyli rozmycia tła z maksymalnie kołowymi obrazami nieostrych elementów kadru. Bez wątpienia, obiektyw o takich parametrach można uznać za doskonały do fotografowania portretów, jednak ograniczanie się tylko do takiej ogniskowej może być błędem.

Portret to nie tylko zdjęcie z rozmytym tłem, na którym model jest przedstawiony jak popiersie i które wypełnia ciasno kadr - co jest łatwe do osiągnięcia przy ogniskowej 85 mm. Portret to pojęcie znacznie szersze, które w najprostszych słowach można zdefiniować jako zdjęcie, które przekazuje charakter przedstawionej postaci. Może to być jej wygląd, może to być jej relacja z otoczeniem, z wykonywaną pracą. Dlatego portretem może być radosne zdjęcie bliskiej nam osoby podczas wycieczki w parku z niezbyt rozmytym tłem, zdjęcie komunijne, na którym skupiamy się na twarzy i emocjach dziecka, ale też fotografia człowieka, na przykład zegarmistrza, przy pracy.

Świetne zdjęcia to nie tylko sprzęt, to także, a nawet przede wszystkim, sympatyczny model/modelka.

Portret może pokazywać całą sylwetkę, ale dla uwydatnienia konkretnych cech wskazane jest przycięcie kadru. W tym celu najbardziej pomocne są obiektywy o co najmniej standardowej ogniskowej. Dłuższe ogniskowe są wskazane również ze względu na minimalizację efektu przerysowania, który towarzyszy krótkim ogniskowym i prowadzi do karykaturalizacji pokazywanej postaci. Oczywiście, nie wyklucza się stosowania krótszych ogniskowych, nawet 35 mm, ale musi to być przemyślane i uzasadnione decyzją.

Dlatego za obiektyw portretowy uznamy zarówno szkło o ogniskowej 35 jaki i 135 mm. Duża jasność jest wskazana, choć nie oznacza to, że każdy portret musimy wykonywać przy przysłonie f/1,4. Dlatego wybrany obiektyw powinien dobrze sprawdzać się zarówno przy otwartej mocno jak i bardziej przymkniętej przysłonie.



Czy to jest portret? Można dyskutować, ale na pewno uzyskanie takiego zdjęcia z bliska byłoby kłopotliwe.

Możemy też posiłkować się obiektywami zoom (niestety w tym przypadku kosztownymi), które pozwalają nam na elastyczność w doborze kadru i miejsca fotografowania. Wśród fotografujących profesjonalnie bardzo popularne są obiektywy 24-70 mm o jasności f/2,8 przy dłuższej ogniskowej lub telezoomy 70-200 mm f/2,8 w całym zakresie. Stosując dłuższą ogniskową i chcąc wypełnić odpowiednio kadr odchodzimy od modela zmieniając też jego relację z tłem, proporcje twarzy i sylwetki, dlatego zdjęcia wykonane przy 50 mm i przy 150 mm będą miały inny charakter.

Najlepszy obiektyw do portretów

Poniżej prezentujemy kilka najlepszych, a raczej najciekawszych obiektywów portretowych gdyż oferta tego typu szkieł jest bardzo szeroka. Choć może wydać się, że odpowiadamy tu na pytanie o obiektyw do portretów Nikon czy Canon to w praktyce podobne konstrukcje, czasem różniące się jedynie mocowaniem, dostępne są też dla innych systemów - Sony, Fujifilm, Panasonic. Różne rozmiary matrycy mają wpływ na efekty, ale wiążą się one przede wszystkim z koniecznością zmiany odległości model-obiektyw, gdy chcemy wypełnić kadr podobnie jak przy pełnej klatce.

Canon 70-200mm f/2.8L IS II USM Ocena benchmark.pl









4,5/5 Obiektyw o którym wszyscy wypowiadają się w samych superlatywach. Kosztowny, lecz gdy potrzebujemy szkła o zmiennej ogniskowej czyli zoomu, nie możemy sobie pozwolić na komfort szybkiej zmiany na stałkę portretową, to najlepsza propozycja. Dzięki zmiennej ogniskowej możemy czuć się jak użytkownik kilku różnych portretówek. Z kolei zastosowanie 200 mm pozwala na uzyskanie ciekawej perspektywy i jeszcze mocniejsze rozmycie tła. Trzeba tylko pamiętać, że im większa ogniskowa tym dalej musimy stanąć od modela, a to oznacza że komunikacja podczas sesji będzie trudniejsza. Z drugiej strony możemy pozwolić sobie na portretowe ujęcie nawet w sytuacji gdy nie możemy bliżej podejść do modela, na przykład na ślubie. Inni producenci dla innych systemów również mają w ofercie takie obiektywy, ale mogą mieć one inną charakterystykę, szczególnie w przypadku pełnej klatki. Inne są też ceny. Ten Canon ma całkiem atrakcyjną cenę, jego następca z oznaczeniem III jest już sporo droższy. Najważniejsze cechy: Typ obiektywu teleobiektyw

Ogniskowa 70-200 mm

Mocowanie obiektywu Canon EF

Wartość przysłony max 32

Minimalna odległość ostrzenia 1.2 m

Nikon Nikkor 50mm f/1.8G AF-S Ocena benchmark.pl









4,5/5 Doskonała propozycja dla osób, które nie dysponują dużym budżetem. Nie uzyskamy nim co prawda superrozmytego tła, przy pełnej klatce nie będzie to typowy portret, ale bardzo ciekawie ukażemy charakter postaci i emocje chwili. Poza tym tego typu szkło o prawie standardowej ogniskowej (można je też uznać za standard) świetnie sprawdzi się także we wszelkiej innej fotografii. Tym co wyróżnia tego Nikona jest bardzo dobra relacja jakości obrazu do ceny. Poza tym obiektyw jest niewielki i lekki. W połączeniu z sensorem APS-C daje nam wrażenie ogniskowej 75 mm bardzo ciekawej dla portretów ciętych dość wysoko (ukazujących górną część ciała). Obiektywy o ogniskowej 50 mm znajdziemy również u innych producentów. Najważniejsze cechy: Typ obiektywu stałoogniskowy

Ogniskowa 50 mm

Mocowanie obiektywu Nikon F

Wartość przysłony max 16

Minimalna odległość ostrzenia 0.45 m

Sigma A 50 mm f/1.4 DG HSM Ocena benchmark.pl









4,5/5 Obiektyw z uznanej serii ART, dużo droższy od wyżej opisanego Nikkora, choć w zasięgu cenowym nawet ambitnego amatora. Jako obiektyw z wyższej półki dostajemy tu bardzo dobrą jakość obrazu, minimalne abberacje. A także sprawnie funkcjonujący AF, co również w przypadku fotografii portretowej ma sens, gdyż nie każdy portet musi być wyczekany i pozowany. Często te najciekawsze są wykonywane z zaskoczenia. Mimo sporej ceny, jest to obiektyw, który można uznać za szkło o dobrej relacji jakość - cena, tym razem dla zamożniejszych użytkowników. Tę Sigmę kupimy w różnych wersjach, z mocowaniem Nikon, Canon, ale też przeznaczoną dla Sony. Najważniejsze cechy: Typ obiektywu stałoogniskowy, standardowy

Ogniskowa 50 mm

Wartość przysłony max 16

Minimalna odległość ostrzenia 0.4 m

Canon RF 85 mm f/1.2L USM Ocena benchmark.pl









4,7/5 Canon RF 85mm F1.2L USM to obiektyw portretowy nowej generacji, charakteryzujący się zaawansowaną konstrukcją i wykorzystaniem przełomowej optyki Canon. Oferuje wyjątkową ostrość obrazu i małą głębię ostrości, co pozwala na tworzenie zdjęć o niezwykłej jakości nawet w słabym oświetleniu. Dzięki jasnej przysłonie F1.2 umożliwia efektowne bokeh i zachwycającą jakość obrazu. Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i szybki silnik USM zapewniają niezawodność w każdych warunkach​. Najważniejsze cechy: Typ obiektywu teleobiektyw

Ogniskowa 85 mm

Mocowanie obiektywu Canon RF

Wartość przysłony max f/1.2

Wartość przysłony (min) f/16

Sigma A 85 mm f/1.4 DG HSM Ocena benchmark.pl









4,5/5 Tego obiektywu nie trzeba przedstawiać. To samo co możemy powiedzieć o 50mm szkle Sigma, możemy napisać o 85 mm szkiełku Sigma. Dla osób, które chcą jednak węższego pola widzenia niż 50 mm, lepiej się czują w charakterystycznej portretowej osiemdziesiątce-piątce. Podobnie jak 50mm obiektyw, także i ten dostaniemy w wersjach z różnym mocowaniem - Canon, Nikon, Sony. Najważniejsze cechy: Typ obiektywu stałoogniskowy, teleobiektyw

Ogniskowa 85 mm

Mocowanie obiektywu Canon EF, Nikon F, Sony E

Wartość przysłony max 16

Minimalna odległość ostrzenia 0.85 m

Inne warte uwagi obiektywy portretowe:

Canon EF 85mm f/1.8 USM - gdy obiektyw z f/1,2 to stanowczo za droga zabawka

Nikon AF-S Nikkor 85 mm f/1,8G - taniej niż przy f/1,4, a wcale nie gorzej

Canon RF 50mm F1.2L USM - oferuje doskonałą ostrość i jasność, dodatkowo, szybki autofokus z silnikiem USM oraz odporność na kurz i wilgoć czynią go wyborem profesjonalistów​

Najatrakcyjniejszy obiektyw portretowy naszym zdaniem to:

Wszelkie wersje obiektywów o ogniskowej lub jej ekwiwalencie równym 50 mm i jasności f/1,8. Dlaczego? Obiektywy tego typu są znacznie tańsze niż ich odpowiedniki ze światłem f/1,4, a zarazem dużo tańsze przy często niewiele gorszej jakości obrazu. Absolutne must-have nie tylko dla miłośnika portretu, ale każdego kto chce mieć w kolekcji choćby jedno świetne szkło, które nie ograniczy go do jednego typu fotografii - portretu.