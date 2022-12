Xiaomi to wśród Polaków jedna z najbardziej lubianych marek. Zaskarbiła sobie naszą sympatię dobrze wycenionymi produktami, które faktycznie reprezentują niezłą jakość. To czyni z tych urządzeń idealne prezenty na nadchodzące Święta.

Czy smartfon to dobry prezent na Święta? No raczej!

Jeżeli wyjdziemy z założenia, że najlepszy świąteczny prezent równocześnie jest praktyczny i daje dużo frajdy obdarowanemu, to smartfon wydaje się idealnym pomysłem. Jedną z najlepszych opcji są zaś obecnie telefony Xiaomi, które w dobrej cenie oferują naprawdę niemałe możliwości. I jest tak właściwie na każdej półce cenowej. Spójrz tylko…

Weźmy pierwszy z brzegu telefon Redmi Note 11S. To smartfon, który nie zrujnuje twojego budżetu, a może sprawić mnóstwo radości temu, kto go od ciebie otrzyma. Duży (ale nie za duży) wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz przypadnie do gustu miłośnikom mobilnych rozgrywek i maniakom seriali, procesor MediaTek Helio G96 i 6 GB RAM-u to duet zapewniający wysoką wydajność, a poczwórny aparat 108 Mpix pozwoli wykazać się amatorom fotografii.

Do tego dochodzi akumulator 5000 mAh gwarantujący te dwa dni działania na ładowaniu, a skoro już przy tym ostatnim jesteśmy, to warto też wspomnieć o ładowarce 33 W, dzięki której uzupełnianie energii odbywa się ekspresowo. Posiadaczy klasycznych słuchawek zadowoli ponadto obecność złącza mini jack, a przysłowiową wisienką na torcie jest moduł NFC do płatności zbliżeniowych.

Dla kogo Redmi Note 11S? Dla tych, którzy intensywnie używają telefonu przez wiele godzin każdego dnia. Technologia LiquidCool odprowadza ciepło z obudowy zapewniając wygodę użytkowania.

Dla nieco bardziej wymagających osób interesującą opcją powinien okazać się Redmi Note 11 Pro+ 5G, mający równie uniwersalną charakterystykę, ale wnoszący na wyższy poziom właściwie każdy ze wspomnianych aspektów. Ekran jest tu nieco większy (ma 6,67, a nie 6,43 cala) i oferuje odświeżanie 120 Hz. Częstotliwość próbkowania dotyku wynosi zaś 360 Hz, co daje przewagę w najbardziej dynamicznych grach mobilnych. O odpowiednią wydajność dba zaś procesor MediaTek Dimensity 920 5G.

Ten skrót pojawił się już dwukrotnie, lecz potwierdźmy dla porządku, że smartfon oferuje łączność 5G. Na pokładzie są te moduły NFC, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, a dopełnieniem całości jest szybki i niezawodny czytnik linii papilarnych. Tym, co najbardziej wyróżnia jednak ten model, jest ładowanie z mocą 120 W, dzięki czemu „setkę” osiągniemy w niewiele ponad kwadrans. Wszystko to razem sprawiło, że Redmi Note 11 Pro+ 5G znalazł się w naszym zestawieniu najlepszych telefonów do 2000 złotych.

Dla kogo Note 11 Pro+ 5G? Dla tych, którzy używają telefonu do rozrywki. Ma podwójne głośniki Sound by JBL i procesor MediaTek Dimenisty 920 oraz zapewnia szybką transmisję danych w sieci 5G.

Jeżeli natomiast rozglądasz się za flagowcem – dla kogoś, kto nie uznaje kompromisów – to koniecznie skieruj swój wzrok na modele z linii Xiaomi 12T. Obydwa mogą pochwalić się 6,67-calowym wyświetlaczami AMOLED o bardzo wysokiej rozdzielczości i odświeżaniu 120 Hz, 8 GB pamięci RAM, kompletem modułów bezprzewodowych i akumulatorami o pojemności 5000 mAh, wspierającymi ultraszybkie ładowanie 120 W.

Na czym więc polegają różnice? Podstawowy model Xiaomi 12T został wyposażony w procesor MediaTek Dimenisty 8100-Ultra oraz potrójny aparat 108 Mpix zapewniający bardzo wysoką jakość zdjęć i nagrań…

Dla kogo Xiaomi 12T? Dla tych, którzy lubią grać w zaawansowane gry, intensywnie korzystają z telefonu w pracy i wciąż brakuje im czasu na ładowanie. Technologia ultraszybkiego ładowania HyperCharge zapewnia uzupełniania baterii w kilkanaście minut.

…Z kolei Xiaomi 12T Pro ma na pokładzie topowy układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 i rewelacyjny aparat 200 Mpix z (idealną do fotografii portretowej) matrycą 1/1,22 cala i dwukrotnym zoomem.

Dla kogo Xiaomi 12T Pro? Dla tych, który lubią się wyróżniać i sięgać po nowe rozwiązania, a do tego uwielbiają fotografię mobilną. Jego zaawansowany aparat z matrycą 200 Mpix, wspomagany przez algorytmy sztucznej inteligencji, pozwala wykonywać zawsze udane, ostre i wyraźne zdjęcia.

Smartwatch, a może słuchawki? To prezenty uniwersalne

Z roku na rok smartfony są coraz większe. Dzięki temu świetnie się na nich gra, ogląda filmy i przegląda strony internetowe. Ciemna strona jest taka, że znacznie bardziej problematyczne jest ich ciągłe chowanie i wyjmowanie – czy to z kieszeni w spodniach, czy też z torby lub torebki. Z pomocą przychodzą tutaj smartwatche – dzięki nim możemy trzymać rękę na pulsie i cały czas mieć dostęp do najważniejszych informacji: aktualnej godziny, wyników aktywności i powiadomień z telefonu.

Niedawno mieliśmy okazję przetestować smartwatcha Xiaomi Watch S1. Jest to flagowy model w ofercie tego producenta i naprawdę da się to odczuć. Świetny wyświetlacz, stalowa konstrukcja i klasyczny pasek sprawiają wyśmienite wrażenie, a i do funkcjonalności trudno jest się przyczepić. Mamy tu monitoring aktywności i snu, pomiar pulsu i natlenienia krwi, a także możliwość sterowania muzyką odtwarzaną na telefonie. Od razu dostajemy też powiadomienia, gdy tylko ktoś do nas napisze, a w sklepie możemy takim zegarkiem zapłacić za zakupy.

To dobry prezent dla osoby, która ceni sobie stylowe, a zarazem praktyczne gadżety. Szczególnie przypadnie do gustu amatorom sportu, niezależnie od tego, czy preferują spacery, biegi, jazdę na rowerze, bieganie czy treningi fitness. Sporym atutem jest tu te długi – jak na smartwatcha – czas działania między ładowaniami: do 12 dni w trybie czuwania i dwa razy dłużej po aktywacji oszczędzania baterii.

Dla kogo Xiaomi Watch S1? Dla tych, którzy cenią sobie dobry styl i są w ciągłym ruchu, więc ważne jest dla nich monitorowanie organizmu.

Jednym z najbardziej uniwersalnych prezentów są słuchawki. Prawie każdy ich potrzebuje, ale niewielu kupuje je sobie na własną rękę. Jeśli masz wśród swoich bliskich kogoś, kto jest wiecznie zagoniony, to idealnym modelem dla niego może być zestaw Redmi Buds 4 Pro. Dlaczego? Ano choćby dlatego, że słuchawki te działają do 36 godzin między ładowaniami, a w nagłej sytuacji wystarczy podłączyć je do gniazdka na 5 minut, by zapewnić 2 godziny pracy.

Do tego słuchawki są lekkie i całkowicie bezprzewodowe, więc ich noszenie i przenoszenie nie stanowi żadnego problemu. Ponadto skutecznie blokują szumy i hałasy z zewnątrz (są w stanie odfiltrować nawet 99,3% niepożądanych dźwięków). Przy tym wszystkim oferują bardzo dobre brzmienie – dbają o to podwójne przetworniki dynamiczne wysokiej klasy i kodek LDAC, a potwierdzeniem jest certyfikat Hi-Res Audio Wireless. Powiedzieć, że dają radę, to jak nie powiedzieć nic.

Dla kogo Redmi Buds 4 Pro? Dla tych, którzy cenią sobie wygodę i dla których muzyka jest nieodłącznym elementem życia.

Postaw na prezent dla domu – dla całej rodziny

Wartym rozważenia rozwiązaniem jest wybór prezentu dla całej rodziny. Dobry sprzęt może przysłużyć się zdrowiu, ale też komfortowi domowników. Z tego pierwszego zadania dobrze wywiązuje się oczyszczacz powietrza, eliminujący pyłki, bakterie i nieprzyjemne zapachy, a w okresie grzewczym o to wszystko nietrudno. Ciekawym, a przy tym wcale nie taki drogim urządzeniem tego typu jest Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite.

To podstawowy model w katalogu oczyszczaczy powietrza Xiaomi. Za nieduże pieniądze oferuje 99,97-procentową skuteczność filtrowania cząstek o wielkości 0,3 mikrona i bez problemu radzi sobie nawet w dużych pomieszczeniach (o powierzchni 30-40 metrów kwadratowych). Ma w dodatku na pokładzie szereg czujników, które na bieżąco monitorują stan powietrza w mieszkaniu, dzięki czemu urządzenie może samo dobierać optymalne parametry działania. W razie czego możesz też zmieniać ustawienia ręcznie – dzięki aplikacji na telefon jest to absolutnie proste i wygodne.

Dla kogo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite? Dla tych, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

Z kolei Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 może skutecznie poprawić komfort domowników na co dzień. W jaki sposób? Cóż, to po prostu lekki i poręczny, a przy tym wydajny i uniwersalny odkurzacz pionowy – usprawnia i uprzyjemnia więc regularne porządki. To zresztą nie przypadek, że znalazł się w naszym rankingu odkurzaczy bezprzewodowych – zasłużył na to między innymi wspomnianymi przed momentem cechami, ...ale nie tylko

G10 to przede wszystkim wydajny odkurzacz ssący z mocą dochodzącą do 150 AW i wyposażony w skuteczny system filtracyjny oraz szczotkę zaprojektowaną tak, by nie wplątywały się w nią włosy. Może też pochwalić się przeszło 60-minutowym czasem działania oraz… funkcją mopowania. Tak – urządzenie to pozwala sprzątać podłogi nie tylko na sucho, ale też na mokro. W zestawie znajdziesz ponadto praktyczne akcesoria, dzięki którym G10 wykorzystasz także w mniej oczywistych sytuacjach: czyszczenia tapicerek, usuwania kurzu z klawiatury czy oczyszczania zasłon.

Dla kogo Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G10? Dla tych, którzy wciąż narzekają na to swoje odkurzacze.

Prezent na Święta z logo Xiaomi – dobry wybór

Urządzenia Xiaomi to po prostu dobry sprzęt w dobrej cenie. Każdy z produktów przedstawionych w tej publikacji zasługuje na rekomendację i są naprawdę nikłe szanse, że taki prezent zawiedzie tych, których chcesz obdarować. Możesz więc brać je w ciemno, a w wigilijny wieczór ujrzysz na twarzach bliskich szerokie uśmiechy.

