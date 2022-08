Firma Xiaomi pochwaliła się swoim najnowszym produktem – takim, jakiego nigdy wcześniej nie miała w swojej ofercie. Zobacz, oto CyberOne.

Xiaomi CyberOne to humanoidalny robot

W ciągu kilkunastu lat firma Xiaomi od zera urosła do poziomu jednego z najważniejszych graczy w branży nowych technologii. Istnieją dwa główne powody, dzięki którym tak się stało. Pierwszym jest oferowanie sprzętu o wyjątkowo atrakcyjnym stosunku ceny do możliwości. Drugim – brak obaw przed rozszerzaniem portfolio, czyli wchodzeniem do kolejnych sektorów rynku i kategorii produktowych. Ostatnio Chińczycy postanowili zagrozić nawet Tesli, pracując nad własnymi samochodami autonomicznymi, a także humanoidalnymi robotami. CyberOne to imię pierwszego z nich.

Ma dwie nogi, na których potrafi chodzić i dwie ręce do wykonywania rozmaitych zadań – ogólnie: kształtem przypomina człowieka. Na tym jednak nie koniec, bo 177-centymetrowy CyberOne obsługuje 21 stopni swobody ruchu, a jego szybkość reakcji wynosi zaledwie 0,5 sekundy. Dzięki temu jest w stanie z powodzeniem symulować ludzkie ruchy. Mało tego – potrafi też identyfikować ludzkie emocje, jak również tworzyć wirtualne rekonstrukcje świata rzeczywistego (dzięki sztucznej inteligencji i modułowi widzenia głębi).

„Sztuczna inteligencja i możliwości mechaniczne CyberOne są w całości samodzielnie opracowane przez Xiaomi Robotics Lab. Zainwestowaliśmy wiele w badania i rozwój w różnych obszarach, w tym w innowacje w zakresie oprogramowania, sprzętu i algorytmów. Zastosowanie sztucznej inteligencji do sterowania robotem oraz zaprojektowanie pełnowymiarowego humanoidalnego korpusu jest pokazem możliwości przyszłego ekosystemu technologicznego Xiaomi i nowym przełomem dla firmy” – skomentował Lei Jun, dyrektor generalny Xiaomi.

Najbardziej dumne Xiaomi wydaje się z silników o niewielkiej wadze i dużej wydajności. Są w stanie osiągać moment obrotowy nawet do 300 Nm przy wadze całego robota na poziomie 52 kilogramów. Nie lada ciekawostką jest również możliwość programowania CyberOne poprzez zwykłą demonstrację ruchów. Odpowiednie algorytmy pozwalają robotowi wykrywać emocje i odpowiednio na nie reagować, na przykład poprzez komunikaty wyświetlane na ekranie OLED. Nic dziwnego, że Lei Jun uważa, że „inteligentne roboty w przyszłości z pewnością staną się częścią ludzkiego życia”.

Xiaomi wchodzi na rynek robotów

CyberOne nie jest pierwszym robotem Xiaomi. W ubiegłym roku światu pokazany został CyberDog – czworonożny robot przypominający Spota firmy Boston Dynamics, tyle tylko, że dostępny za ułamek jego ceny. Podobnie CyberOne ma być odpowiedzią na humanoidalne roboty konkurencji – równie zaawansowaną, a jednak zdecydowanie tańszą. Krótko mówiąc: Chińczycy wchodzą na kolejny rynek, ze starą, sprawdzoną strategią.



Cała trójka, o której mowa: CyberOne, CyberDog i Lei Jun.

Źródło: Xiaomi