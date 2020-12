Gwiazdka tuż, tuż, a to oznacza, że najwyższy czas rozejrzeć się za prezentami, którymi wywołasz uśmiech na twarzach bliskich ci osób. Pokaż, że je kochasz, ale nie wydawaj na to fortuny – podpowiadamy, co warto rozważyć w cenach do 100, 250 i 500 złotych.

Na wstępie chyba musimy się wytłumaczyć z tego tytułu. W żadnym razie nie uważamy, że najlepszym sposobem na okazanie miłości jest obdarowywanie partnerów, dzieci, rodziców i innych bliskich prezentami. Zgodzisz się chyba jednak z tym, że gdy kogoś kochasz, to chcesz sprawiać mu radość. Dlatego też z okazji zbliżających się Świąt postanowiliśmy przedstawić kilka pomysłów na upominki, które mogą wywołać uśmiechy na twarzach ważnych dla nas osób. Nałożyliśmy dwa filtry – po pierwsze: z racji tego, że jesteśmy na benchmarku, polecamy wyłącznie elektroniczne gadżety. Po drugie: nie chcieliśmy przesadzać z kosztami, dlatego wybraliśmy prezenty do 100, 250 i maksymalnie 500 złotych – dla niej, dla niego i dla dziecka.

Dobry, tani prezent? Dwa gadżety Xiaomi za mniej niż 100 złotych

Aby prezent dawał dużo radości, wcale nie musi dużo kosztować. Królem świetnych urządzeń w dobrych cenach jest zaś oczywiście Xiaomi. Jeśli osoba, dla której szukasz prezentu lubi technologiczne gadżety, to opaska Mi Band 4 z portfolio wspomnianego producenta może okazać się strzałem w dziesiątkę. To subtelne urządzonko z kolorowym wyświetlaczem umożliwia sprawdzenie godziny, prognozy pogody, powiadomień z telefonu, liczby pokonanych kroków czy tytułu aktualnie słuchanej piosenki bez konieczności wyjmowania smartfona z kieszeni czy torebki. Dzięki trybom treningowym, pulsometrowi i monitoringowi snu pozwala też zadbać o zdrowie.

Dobrym pomysłem na prezent, który spodoba się niemal każdemu, są też słuchawki. Coraz większą popularnością cieszą się te całkowicie pozbawione przewodów i zupełnie nas to nie dziwi: to bardzo wygodne rozwiązanie, a oferuje taką samą jakość jak modele z kabelkiem. Xiaomi Earbuds Basic 2 to słuchawki kosztujące jedynie kilkadziesiąt złotych, a doskonale sprawdzające się i podczas relaksu z muzyką, i podczas słuchania podcastów, i podczas treningów, i wreszcie podczas rozmów telefonicznych. Niezłe brzmienie plus wolne ręce i brak czegokolwiek, co ograniczałoby ruchy – czego chcieć więcej?

Różowe prezenty do 250 złotych – dla kobiety i dziewczynki

Kolejną propozycją, którą chcielibyśmy cię zainteresować, są niewiele droższe słuchawki nauszne JBL Tune 500BT w kolorze różowym – w sam raz dla ukochanej dziewczyny, siostry czy nastoletniej córki. One również nie potrzebują do działania przewodów, a zapewniają zaskakująco wręcz dobrą jakość dźwięku. Subtelna, dziewczęca konstrukcja to kolejny atut, szczególnie gdy dołożymy do tego miękkie poduszki – dzięki nim nawet wielogodzinne słuchanie muzyki nie powoduje żadnego dyskomfortu. To też dobra opcja dla tych, które zapominają o tym, by ładować swoje urządzenia – wystarczy podłączyć je przed wyjściem do prądu na 5 minut, by działały przez calusieńką godzinę.

Jeszcze jeden różowy gadżet – tym razem dla nieco mniejszych kobietek. Forever See Me KW-300 to dziecięcy smartwatch, spełniający trzy funkcje. Po pierwsze: zegarka dla dziecka, dzięki któremu zawsze będzie wiedziało, która jest godzina. Po drugie: funkcjonalnego gadżetu, z którym nauczy się podstaw angielskiego i matematyki, pozna aktualną temperaturę i sprawdzi, ile kroków pokonało danego dnia. Wreszcie po trzecie: narzędzia zwiększającego bezpieczeństwo – pozwalającego wygodnie komunikować się z rodzicami i umożliwiającego tym ostatnim lokalizowanie dziecka na mapie. Fajny, a przy tym praktyczny sprzęcik.

Męskie granie… w gry – gamingowe peryferia Logitech do 250 zł

A może szukasz prezentu dla faceta, który lubi grać? Na nowy sprzęt, który poradzi sobie z Cyberpunkiem 2077 kwota 250 złotych okaże się niewystarczająca, ale na akcesoria, dzięki którym rozgrywka będzie przyjemniejsza – wystarczy w zupełności. Na przykład na myszkę Logitech G502 Hero. Moglibyśmy teraz podać kilka kluczowych elementów specyfikacji, ale rozumiemy, że mogą ci one niewiele mówić. Dlatego napiszemy tylko tyle, że jest to aktualnie jeden z najlepszych, najwygodniejszych i najbardziej ergonomicznych gryzoni na rynku, dostępny w dodatku w bardzo atrakcyjnej cenie.

Za podobne pieniądze możesz sprawić swojemu chłopakowi, mężowi, synowi czy bratu także (obiecujemy, że to już ostatnie w tym zestawieniu) słuchawki Logitech G332. Są bardzo dobrze wyposażone, dzięki czemu granie w nich to czysta przyjemność. Docenią ją także ci, którzy oddają się rozgrywce online, bo zintegrowany mikrofon zapewnia głośne i wyraźne brzmienie podczas rozmów z kolegami z drużyny. Nie musisz się też obawiać o kompatybilność – model równie dobrze współpracuje z pecetami, co konsolami – zarówno starszej, jak i tej najnowszej generacji, reprezentowanej przez Xbox Series X i PlayStation 5.

Zegarek dla niej i dla niego – gdy masz do wydania 500 złotych

Była opaska, był zegarek dla dzieci, czas na nieco poważniejsze gadżety: pełnoprawne smartwatche. Otwierają one ostatnią sekcję w tym poradniku: nieco droższych prezentów, których ceny jednak wciąż nie przekraczają pięciu stówek. Dla niej wybraliśmy elegancki zegarek Amazfit GTS ze złotą ramką, otaczającą duży, prostokątny wyświetlacz. Całość prezentuje się pierwszorzędnie, a przy tym jest bardzo praktyczna – zarówno podczas treningów w domu i na świeżym powietrzu, jak i w wielu innych sytuacjach na co dzień. Gadżet pasuje do każdego ubioru i ma wszystko, czego potrzeba, by stać się asystentem obdarowanej kobiety.

Nasza propozycja dla niego jest z kolei kierowana konkretnie do aktywnych mężczyzn. Garmin Forerunner 35 – bo o tym zegarku mówimy – cechuje się lekką konstrukcją i wysoką precyzją przy monitorowaniu parametrów, takich jak pokonany dystans, utrzymywane tempo, liczba spalonych kalorii czy aktualny puls. Równocześnie gadżet oferuje funkcjonalność smartwatcha – na jego ekranie mogą wyświetlać się powiadomienia z telefonu, dzięki czemu twój facet na pewno będzie widział wiadomość od ciebie, nawet jeśli smartfona ma schowanego głęboko w plecaku.

Coś dla kierowcy i książkowego mola – fajne gadżety za mniej niż 500 zł

Na koniec mamy jeszcze dwa hity – jeden to przebój ostatnich lat, drugi reprezentuje gatunek ponadczasowych. Oba doskonale sprawdzą się jako prezenty pod choinkę. Zacznijmy tak jak się należy, a więc od pierwszego. Garmin Dash Cam 56 to wideorejestrator samochodowy, czyli kamerka nagrywająca wideo zza przedniej szyby auta. To szansa na nagrania, o których można później gadać godzinami, ale które mogą też stanowić dowód na niewinność podczas policyjnej interwencji. Polecany przez nas model może pochwalić się szerokim kątem widzenia i wysoką rozdzielczością, a obydwa te parametry mają olbrzymie znaczenie.

Drugi z hitów i zarazem ostatni pomysł na prezent, jakim chcielibyśmy się z tobą podzielić, to czytnik e-booków Amazon Kindle 10 2019, a więc absolutna klasyka w całkiem nowej wersji. To jeden z najlepiej działających i najwygodniejszych w użytkowaniu gadżetów tego typu. Miłośniczki i miłośnicy dobrej literatury będą zachwyceni takim prezentem, dzięki któremu zawsze będą mogli mieć przy sobie wiele świetnych książek, bez konieczności noszenia ze sobą opasłych tomów, które mogą sporo ważyć. Zdecydowanie polecamy!

Mamy nadzieję, że udało ci się znaleźć wśród naszych propozycji idealny prezent dla bliskiej ci osoby. Jeśli niestety stało się inaczej, to zachęcamy do zajrzenia do Prezentownika Media Expert, w którym znajdziesz jeszcze więcej pomysłów, posortowanych według płci, wieku i zainteresowań.

Artykuł powstał we współpracy z Media Expert.