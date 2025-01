Polska na CES w Las Vegas. Od chatbotów po elektronicznych tłumaczy

Trwają największe targi elektroniki konsumenckiej na świecie. Na CES w Las Vegas wystawiają się także firmy z Polski.

W amerykańskim Las Vegas trwają właśnie targi CES 2025 - największe wydarzenie poświęcone elektronice konsumenckiej na świecie. Wśród wystawców są również firmy z Polski. Jest ich rekordowo dużo.

Polskie firmy na CES 2025

Rodzimych firm w Las Vegas należy szukać w różnych miejscach. Pierwszym tropem jest zorganizowane przez rządową Polską Agencję Inwestycji i Handlu stoisko narodowe. Tam na stałe wystawia się dziesięć firm. Można tam obejrzeć m.in. rozwiązania do wstępnego diagnozowania medycznego w domowym zaciszu (StethoMe), twórców czatbotów (Chatlab), rozwiązań z dziedziny rozszerzonej rzeczywistości i sztucznej inteligencji (MissionOne), czy drukiem 3D (Beccarii). Na stoisku PAIH spotkania mogą również odbywać inni polscy przedsiębiorcy. Na targach obecne są także polskie województwa i Urząd Miasta Warszawy. Jak wynika z informacji przekazanych mi przez przedstawicielkę PAIH, na targach obecnych jest ponad 30 firm z Polski. Tak wielu przedsiębiorstw nie było w Las Vegas jeszcze nigdy wcześniej.

Polskie tłumacze elektroniczne

Swoje stoisko na CES ma również firma VASCO Electronics. Polskie przedsiębiorstwo zajmuje się tworzeniem tłumaczy elektronicznych. Przedstawiciele firmy chwalą się faktem, że część ich produktów powstaje niemal w całości w Polsce. Ich serce, czyli oprogramowanie, to już w całości produkt rodzimych programistów. VASCO podkreśla, że obecnie odpowiada za 90 proc. europejskiego rynku tego typu produktów. Jest też obecne w USA, Japonii i Chinach. W Państwie Środka produkty polskiej firmy można kupić m.in. na lotniskach.

Mów biegle w jednym z 70 języków

Podczas CES 2025 firma chwali się głównie najnowszymi produktami - słuchawkami E1 i tłumaczem Q1, który do sprzedaży trafi najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja. Jego wstępna cena będzie oscylowała w granicach 500 dolarów. Jedną z najciekawszych funkcji najnowszego produktu jest możliwość sklonowania swojego głosu. Dzięki rozwiązaniom sztucznej inteligencji i niewielkiej próbce głosu (należy przeczytać zgodę na wykorzystywanie swojego głosu), urządzenie będzie w stanie mówić naszym głosem w jednym z 70 języków. Trzeba przyznać, że usłyszenie swojego głosu np. w niderlandzkim, robi duże wrażenie. Godna zauważenia jest również nieobecna na poprzednich urządzeniach firmy, możliwość tłumaczenie rozmów telefonicznych w 56 językach.

Nisza zagospodarowana przez Polaków

Pierwsze pytanie, które nasuwa się przy kontaktach z produktami, jak tłumacze elektroniczne, to “dla kogo właściwie jest tego typu urządzenie?”. Żyjemy bowiem w czasach, gdy dzięki AI, możliwość tłumaczenia zdjęć, tekstu, czy mowy, jest dostępna na wyciągnięcie ręki w większości urządzeń mobilnych. Na to pytanie odpowiedział mi prezes VASCO - Maciej Góralski. - Nasze miejsce jest w rozwiązaniach dla profesjonalistów. To jest trochę jak z latarką. Każdy z nas ma latarkę w telefonie i nie nosi zwykłej na co dzień, ale już gdy idziemy na wyprawę do jaskini w górach, to już bierzemy ze sobą latarkę. Tak samo jest z urządzeniami do tłumaczeń. Mamy dedykowane rozwiązania hardwarowe, których nie ma w telefonach. Obecnie największym wyzwaniem jest rozpoznawanie mowy - powiedział. - Zaawansowane rozwiązania tłumaczeniowe, które ze względu na licencje stron trzecich, nie są możliwe w aplikacjach mobilnych - dodał.

Jak firma odnajduje się w czasie tak dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji? - AI podnosi jakość i szybkość tłumaczenia. My stosujemy ją od 8 lat w swoich urządzeniach. Daje to duże możliwości, spójrzmy np. na klonowanie głosu, które teraz udostępniamy w Q1 - powiedział Maciej Góralski.

Polskie technologie za oceanem

Jak wynika z rozmów z polskimi przedsiębiorcami obecnymi w Las Vegas, polskie technologie są doceniane nie tylko w USA, ale także w Azji, czy na Bliskim Wschodzie. Uczestnicy targów mówili o tym, z jakimi reakcjami spotykają się podczas CES, czy targów w Japonii i Dubaju. Polskie firmy już nie tylko zagospodarowują nisze technologiczne, ale także coraz częściej biorą udział w dużych projektach z gigantami tego rynku.

Pobyt na CES 2025 umożliwiła nam firma VASCO Electronics