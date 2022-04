Jeśli szukasz możliwości rozwoju w branży IT, stanowisko konsultanta programisty systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central może być dla Ciebie odpowiednią drogą. Jak na co dzień wygląda praca programisty ERP, z jakimi wyzwaniami się wiąże i jakich kompetencji wymaga?

Na czym polega praca konsultanta programisty ERP?

Obowiązki konsultantów ściśle wiążą się z programowaniem, jednak wykraczają poza umiejętności techniczne. Osoby w tej roli zajmują się na co dzień dostarczaniem do klientów biznesowych modułów systemu ERP, testują nowe funkcje systemowe, przygotowują konieczne modyfikacje i dokumentację projektową z użyciem Markdown. Projekty wdrożeniowe realizują natomiast w zgodzie z metodyką Microsoft Dynamics Sure Step bądź Scrum.

Co natomiast tyczy się obszaru pozatechnicznego? Wdrożeniowcy ERP to specjaliści, których charakteryzuje komunikatywność i proaktywne podejście do zadań, bo odnajdują się też w zarządzaniu projektem i bezpośredniej współpracy z klientami. Wsparcie w okresie migracji danych, prezentacje czy szkolenia dla użytkowników kluczowych oraz końcowych — to dla konsultantów programistów ERP chleb powszedni! Wszystkie te kompetencje doskonalą wraz z czasem, podążając po przejrzystej ścieżce kariery.

Główne technologie i narzędzia – Microsoft Dynamics 365 Business Central

Programiści ERP IT.integro wdrażają system, który znajdziesz w czołówce światowych rankingów rozwiązań tej klasy — Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dedykowanego mu języka AL. uczymy na początku współpracy, zaś wśród języków programowania najbardziej przydatnych na starcie znajdziesz C, C++, C#.

Jakie rozwiązania możesz wykorzystywać na co dzień? M.in.:

Git w pracy z repozytorium kodu,

Visual Studio Code,

Docker,

AzureDevOps,

PowerShell,

SQL,

Markdown,

Jira.

Czy konsultant programista pracuje tylko zza biurka?

Nie! Konsultanci często podróżują służbowo, uczestnicząc w projektach wdrożeniowych praktycznie na całym świecie — jako strategiczny Partner Microsoft Dynamics 365 obsługujemy obecnie firmy w 60 krajach.

Jeżeli chcesz realizować się w branży IT, ale stała praca zza biurka nie jest szczytem Twoich marzeń — na pewno odnajdziesz się w roli wdrożeniowca ERP. Podróżuj do międzynarodowych klientów w Ameryce, Europie, Australii czy Azji.

Nie stój w miejscu

Raczej nikt tego nie lubi. Konsultant programista Microsoft Dynamics 365 Business Central idzie przejrzystą ścieżką kariery, nabywając z czasem coraz większych umiejętności zarówno w zakresie technicznym, jak i kompetencji biznesowych czy wiedzy branżowej. Oczywiście nie zostaje z tym sam — może korzystać z programu wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń projektowych, produktowych czy technicznych, które zapewniamy jako lider wdrożeń ERP w Polsce.

"Jako firma z ponad 30-letnim stażem na rynku technologii, wiemy, w jaki sposób wspierać nasze zespoły w doskonaleniu kompetencji miękkich i twardych. Szkolimy wewnętrznie i zewnętrznie, a także umożliwiamy konsultantom ukierunkowanie kariery zgodnie z ich preferencjami — w stronę biznesową lub programistyczną. To dla obu stron niezwykle ważne, żeby dawać pracownikom możliwie jak największą swobodę w doskonaleniu się w obszarze, w którym czują się dobrze".

~ Marta Krześlak, Specjalista ds. HR w IT.integro

Za rosnącymi kompetencjami podążają też odpowiednie zarobki programistów ERP. Dołączając do nas, możesz spodziewać się konkurencyjnego na rynku wynagrodzenia potwierdzonego raportem płacowym.

Zostań programistą ERP w zespole Złotego Partnera Microsoft

