Szybszy .NET 6, ułatwiające przejście od pomysłu do produktu Visual Studio 2022 i usprawniony PowerShell 7.2 to nowości Microsoftu dla programistów.

Premiera .NET 6. Masz pół roku, by na niego przejść

Finalnego wydania doczekała się platforma .NET 6, zastępująca wersję .NET 5, która ujrzała światło dzienne zaledwie rok temu. Microsoft daje programistom pół roku na przejście na tę nową edycję, która to z kolei będzie wspierana znacznie dłużej. Konkretnie: okres obsługi technicznej sięgnie aż 2024 roku. (Przypomnijmy przy okazji, że wsparcie dla .NET Core 3.1 (LTS) wygaśnie w grudniu przyszłego roku, a miesiąc wcześniej zadebiutuje .NET 7).

Platforma .NET 6 to przede wszystkim wzrost wydajności, lepsza współpraca z chmurą, usprawniona obsługa WebAssembly oraz garść nowych API dla HTTP/3, przetwarzania JSON, matematyki i bezpośredniej manipulacji pamięcią. Do tego C# 10 i F# 6 dodają wiele nowych funkcji.

Visual Studio 2022 już dostępne. Co nowego?

Zintegrowane środowisko programistyczne Visual Studio 2022 jest dostępne wyłącznie w wersji 64-bitowej. Wśród wielu wprowadzonych w tej edycji nowości odnajdujemy przede wszystkim IntelliCode, czyli bazujące na sztucznej inteligencji narzędzie, które wspomaga w pisaniu nie tylko pojedynczych poleceń czy funkcji, ale i całych wierszy kodu.

Ważną nowinką jest również Hot Reload. Dzięki tej funkcji możliwe jest obejrzenie zmian w kodzie natychmiast po ich wprowadzeniu, o ile korzystamy akurat z C++ lub .NET. Nowe Visual Studio obsługuje także projekty Azure Cloud Service oraz umożliwia kompilowanie i debugowanie na WSL2 bez nawiązywania połączenia SSH. Pojawiło się też kilka mniejszych usprawnień, dzięki którym korzystanie z tego środowiska ma być znacznie wygodniejsze i efektywniejsze. Zwiększono także możliwości z zakresu personalizacji, a do tego ruszyły testy funkcji autozapisu.

Microsoft udostępnił też PowerShell 7.2

Równocześnie z Visual Studio 2022 firma Microsoft udostępniła także PowerShell 7.2, dla którego podstawą jest wspomniany już dzisiaj .NET 6. Spośród wielu wprowadzonych nowości warto wymienić przede wszystkim integrację z Microsoft Update (co pozwala na opcjonalne automatyczne aktualizacje).

Ta nowa wersja to także ulepszona obsługa ANSI (a do dostosowania stylów można wykorzystać nową zmienną $PSStyle), funkcja umożliwiająca przewidywanie dalszego ciągu na podstawie historii wpisywanego kodu i dużo, dużo więcej. Dodajmy, że PowerShell 7.2 to wydanie o wydłużonym wsparciu – aż do końca 2024 roku.

Źródło: Microsoft, MSPowerUser, informacja własna