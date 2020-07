Test Realme X3 SuperZoom pokazał, że to bardzo dobry smartfon. Kupując go, niemal na pewno nie będziemy rozczarowani. Działa bardzo szybko, ma mnóstwo pamięci, dobre aparaty, pracuje 2 dni na baterii, wygląda atrakcyjnie i kosztuje o połowę mniej od smartfonów flagowych. Recenzja

Plusy - dość długi czas pracy na baterii,; - bardzo szybkie działanie,; - 120-hercowy wyświetlacz,; - dobra jakość zdjęć i filmów 4K60,; - zoom optyczny 5x jest dobry,; - wysoka wydajność w grach i aplikacjach,; - dużo szybkiej pamięci (12/256 GB),; - NFC, dual SIM,; - szybki czytnik linii papilarnych,; - atrakcyjna i dobrze wykonana obudowa. Minusy - brak klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm,; - brak miejsca dla karty pamięci microSD,; - przeciętna jakość głośnika,; - smartfon jest dość ciężki,; - aparat makro jest tak słaby, że w ogóle nie powinno go być.

Realme X3 Superzoom - recenzja

Przez 10 lat miałem okazję korzystać z wielu smartfonów, ale rzadko się zdarza taki, który robi równie duże wrażenie, od momentu rozpakowania, aż do końca testu. Realme X3 SuperZoom taki właśnie jest. Okazał się jednym z najlepszych smartfonów, z jakich korzystałem w ostatnich latach. Nie jest idealny, ma kilka realnych wad, ale jednocześnie jest niesłychanie przyjemny w użyciu.

W skrócie: Wyświetlacz 120 Hz, imponująco płynne działanie systemu, dobry czas pracy na baterii, bardzo szybkie ładowanie akumulatora, wysoka wydajność w każdej sytuacji, 12 GB RAM, 256 GB superszybkiej pamięci masowej UFS 3.0, kilka dobrych aparatów, nagrywanie 4K 60 kl/s, szybki czytnik linii papilarnych, piękna obudowa. To tak na dobry początek.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, to zapraszam do recenzji Realme X3 SuperZoom.

Dobry czas pracy na baterii

Niby tylko 4200 mAh, ale Realme X3 SuperZoom jest tak dobrze zoptymalizowany, że robi z tego akumulatora świetny użytek. Telefon realnie działa 2 dni na baterii. Bardzo ciężko jest zajechać go w jeden dzień - mi się nie udało ani razu. Jeśli ktoś nie korzysta z nawigacji i nie robi zbyt wiele zdjęć oraz filmów, to telefon potrafi wytrzymać nawet ponad 2 dni.

Czas pracy: 2 dni

SOT: 6 - 8 godzin

Pojemność akumulatora: 4200 mAh

Ładowarka w zestawie: 5 V x 6 A = 30 W

Czas pełnego ładowania: około 55 minut

Łatwa wymiana baterii: nie

Bezprzewodowe ładowanie: nie

Bardzo szybkie ładowanie

BBK Electronics daje radę. W Polsce nie słyszał o tej korporacji prawie nikt. Tymczasem należą do niej: Oppo, Vivo, OnePlus i Realme, czyli jedne z największych marek mobilnych na świecie. Nic więc dziwnego, że współpracują one ze sobą i dzielą się technologiami.

Doskonałym przykładem jest szybkie ładowanie akumulatora Dart Charge, które więcej osób może kojarzyć z modeli OnePlus jako Dash Charge / Warp Charge.

Smartfon ładuje się w 30 minut do około 80%. Później proces zwalnia, by chronić akumulator, więc czas pełnego ładowania od 0 do 100% to około 55 minut.

Wyświetlacz 120 Hz

Tutaj zaleta jest przede wszystkim jedna - odświeżanie 120 Hz sprawia, że wszelkie animacje w systemie, przewijanie stron w przeglądarce, a także obraz w wielu grach i aplikacjach są imponująco płynne.

Snapdragon 855+ oraz 12 GB RAM dają takiego kopa, że w wielu grach da się wycisnąć ponad 100 kl/s. Dlatego wyświetlacz 120 Hz ma sens w tym smartfonie.

W pozostałych kwestiach wyświetlacz jest dobry, ale nie najlepszy. Jasność około 440 cd/m2 wystarcza w domu, ale w ostrym słońcu już nie do końca. Przeciętne są też kontrast i głębia czerni. Cóż - mamy tutaj wyświetlacz IPS LCD, a nie AMOLED. Zaletą jest to, że barwy są nasycone, ale nie cukierkowe.

Typ wyświetlacza: IPS LCD 120 Hz

Wielkość: 6,6 cala

Rozdzielczość: 1080 x 2400 px

Jasność maks.: ok. 440 cd/m2

HDR: nie

Obsługa w okularach polaryzacyjnych: wygodna w pionie (jasny obraz), bardzo uciążliwa w poziomie (duże przyciemnianie)

Aparat - jakość zdjęć i filmów

Tutaj Realme X3 SuperZoom nie daje wielkich powodów do narzekania. Smartfon ma 4 aparaty z tyłu i 2 aparaty z przodu, a do tego nagrywa filmy 4K w 60 kl/s i oferuje tryb super stabilizacji w Full HD.

Tak wyglądają zdjęcia robione wieczorem, po godzinie 19:00.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom optyczny 5x

Aparatem podstawowym można zrobić bardzo dobrej jakości zdjęcia, nawet w nieco słabszym świetle. Sensor ma 64 Mpx, ale w trybie automatycznym rejestruje zdjęcia 16 Mpx i tyle w stu procentach wystarczy. Jakość wciąż jest wysoka, a pliki zajmują mniej miejsca w pamięci telefonu.

Szczegółowość jest w pełni akceptowalna, jakość kolorów też. Tryb HDR jest po prostu wyśmienity - na poziomie podobnym do tego, co oferują nowe modele Samsung w podobnej cenie.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom optyczny 5x

Aparat ultraszerokokątny też ma niezłą jakość, zwłaszcza w centrum kadru, a także świetny HDR. Pod względem ostrości obrazu i nasycenia kolorów nadaje się w stu procentach, do publikacji w internecie.

Zoom - tak, ale nie Super

Tutaj producent trochę pojechał z fantazją. Standardowo dostępny jest teleskopowy zoom optyczny 5x, który faktycznie wypada dobrze. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń - obraz jest całkiem ostry, wyraźny i dość szczegółowy. Ale...

Pozostałe dwa standardowe tryby zoomu w interfejsie aparatu to przybliżenie cyfrowe 2x i przybliżenie hybrydowe (optyczno-cyfrowe) 10x. Pierwsze z nich (2x) jest moim zdaniem bardzo słabe. To teoretycznie wykadrowany obraz z aparatu podstawowego, ale wygląda w większości przypadków źle, niemal pod każdym względem. Szczegółowość, ostrość, kolory, kontrast, w zoomie 2x wszystko jest słabe.



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, zoom optyczny 2x



aparat tylny, zoom optyczny 5x



aparat tylny, zoom hybrydowy 10x



aparat tylny, zoom 60x (jak widać jest on głównie cyfrowy, stąd tak słaba jakość)

Zoom 10x jest trochę lepszy i faktycznie można czasami z niego skorzystać. Nie ma szału, ale wystarcza, żeby pomniejszone zdjęcie gdzieś opublikować.

Teoretycznie producent chwali się nawet zoomem 60x, ale tutaj jest po prostu koszmar. Nie polecam tego przybliżenia nikomu i w żadnej sytuacji.

Jest jeszcze bardzo słaby aparat makro. Jego jakość, rozdzielczość i użyteczność jest znikoma. Producent lepiej by postąpił, gdyby w ogóle tego aparatu nie oferował.



aparat tylny, makro - jakość tego aparatu jest po prostu słaba



aparat tylny, makro - jakość tego aparatu jest po prostu słaba

Tryb zdjęć nocnych jest w porządku. Jakość stoi na poziomie smartfonów klasy średniej lub średniej-premium.



aparat tylny, tryb nocny



aparat tylny, tryb nocny

Z przodu o dziwo mamy dwa różne aparaty, różniące się szerokością kadru i rozdzielczością. Węższy jest lepszy w większości sytuacji, bo oferuje trochę lepszą szczegółowość i jasność. Szerszy obiektyw przyda się podczas robienia kilkuosobowych selfików.



aparat przedni - standardowy



aparat przedni - szerokokątny

Realme X3 SuperZoom nagrywa dobrej jakości filmy 4K 60 kl/s, z przepływnością około 50 Mb/s. W czasie nagrywania można zmieniać kadr, co jest istotną zaletą. Kolory są w porządku, choć wieczorem lub w pochmurny dzień obraz potrafi być trochę za ciemny.

Do dyspozycji jest też przydatny tryb podwyższonej stabilności (Full HD 60 kl/s), w której można nagrywać film nawet podczas chodzenia i biegania, a obraz będzie znacznie stabilniejszy, niż w podczas standardowego nagrywania. Warto zaznaczyć, ze optycznie stabilizowany jest tylko teleobiektyw z zoomem optycznym 5x.

Szybki czytnik linii papilarnych

Umieszczono go na szczęście na boku obudowy, a nie pod powierzchnią wyświetlacza. Dzięki temu odblokowywanie jest bardzo szybkie, niezależnie od zastosowanej folii lub szkła na ekranie.

Alternatywnie można korzystać z bardzo szybkiego rozpoznawania twarzy, ale jest ono mniej bezpieczne od czytnika.

NFC, dual SIM, brak microSD

Smartfonem Realme X3 SuperZoom można płacić w sklepach zbliżeniowo, tak, jak zwykłą kartą płatniczą, dzięki łączności NFC. Jest też miejsce na dwie karty nano SIM (funkcja dual SIM), ale niestety brakuje szufladki na dodatkową kartę pamięci microSD. Oczywiście nie dla każdej osoby będzie to wada. Smartfon ma aż 256 GB GB pamięci wbudowanej, która wystarczy na długi czas.

Bardzo szybki, ładny i nowoczesny - Realme X3 SuperZoom to smartfon, którego używa się przyjemnie

Jeden głośnik

Jeden głośnik na dolnej krawędzi obudowy spisuje się przeciętnie. Nie wyróżnia się niczym szczególnie pozytywnym, ani negatywnym. Dźwięk jest w miarę głośny i wystarczająco czysty, ale płaski i trochę zbyt wysokotonowy. Zdecydowanie brakuje głębi.

Bardzo dobra jakość na słuchawkach

Tak, Realme X3 SuperZoom nie ma wyjścia słuchawkowego 3,5 mm. To moim zdaniem wada. W dodatku nie ma przejściówki w zestawie (a przynajmniej mój fabrycznie zapakowany nie miał).

Ale...

Ratuje go to, że przez przejściówkę gra bardzo dobrze. Zupełnie szczerze mogę umieścić go w czołówce smartfonów w 2020 roku. Zaznaczę tylko, że korzystałem z przejściówki 3,5 mm - USB-C, pochodzącej ze smartfona Google Pixel 2 XL. Nie wiem czy jest ona dobra, czy słaba, ale tylko taką miałem pod ręką.

Dźwięk na niej był świetny - basowy, głęboki, dynamiczny, czysty i co ważne, głośność była wysoka zarówno na dużych słuchawkach (Denon AH-D2000), jak i małych (Degauss Twelve Drivers).

Obudowa - ładna i dobrze wykonana

Czy wygląd się podoba, czy nie, to rzecz subiektywna. Moim zdaniem Realme X3 SuperZoom wygląda pięknie z tyłu i po prostu dobrze z przodu.

Tył jest szklany, ale wyróżnia się satynową powierzchnią, dzięki której jest matowy i ma atrakcyjny, perłowy efekt.

Krawędzie obudowy też są ładne - metalowe, wypukłe na bokach, płaskie na dole i u góry, precyzyjnie wykonane.

Z przodu wyróżnia się tylko podwójny aparat. Ramki są dość smukłe, ale nie nazwałbym ich cienkimi. Szkło przednie to Gorilla Glass 5. Ma fabrycznie nałożoną folię ochronną, ale zdjąłem ją niemal natychmiast po rozpakowaniu, bo obsługa dotykowa z nią jest nieprzyjemna.

Ogólnie rzecz ujmując obudowa tego smartfonu jest zdecydowanie na plus, ale trzeba zaznaczyć, że jest ciężka (202 g) i dość gruba (9,2 mm bez aparatu i 10,4 mm z aparatem).

Oficjalnie telefon nie jest wodoszczelny, ale szufladka SIM ma uszczelnienia, więc jest szansa na to, że nieoficjalnie smartfon wytrzyma solidne zachlapanie.

Wymiary (wy/sz/gr): 163,8 x 75,8 x 8,9 mm (zmierzona grubość: 9,2 mm, a z aparatem 10,4 mm)

Masa: 202 g

Materiały: szkło Gorilla Glass 5 (przód), aluminium (krawędzie boczne), szkło z matową, satynową powierzchnią (tył)

Wodoszczelność: brak

Szybkość działania - rewelacja!

Szybkość działania Realme X3 SuperZoom przypomina smartfony OnePlus - jest bardzo dobrze. Bardzo wydajny procesor + mnóstwo RAM'u + fenomenalna optymalizacja = niesamowita płynność i szybkość obsługi, w każdej sytuacji. Po skróceniu czasu animacji z 1x do 0,5x to już w ogóle rewelacja. Smartfon nadaje się do gier.

6.2 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 45 kl/s GFXBench Manhattan 45 3DMark (Sling Shot) 7803 AnTuTu 8 501216 6.0 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2.96 MHz Pamięć RAM 12288 MB Przekątna ekranu 6.6 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2400 px Waga 202 g 6.6 Bateria Bateria - rozmowy 1821 min. Bateria - internet 871 min. Bateria - filmy 1136 min. 9.3 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.4 Jakość zdjęć 5.3 Jakość wykonania 5.5

Realną sprawność uruchamiania aplikacji i gier poprawia też bardzo dobra szybkość pamięci masowej UFS 3.0. Prędkości odczytu sekwencyjnego przekraczają nawet 1400 MB/s, a zapis ponad 500 MB/s. Natomiast wartości losowe, to 180 - 190 MB/s.

Smartfon ma nowoczesny system Android 10 z nakładką Realme UI. Jest duża szansa na to, że w przyszłości dostanie aktualizację do Androida 11. Jak już wspomniałem wcześniej, komfort obsługi telefonu jest fenomenalny. Wszystko działa bardzo szybko.

Przydatne funkcje

Gesty trzema palcami - Przeciągając trzema palcami z dołu do góry w aplikacji podzielimy wyświetlacz na dwie części. Natomiast przesuwając z góry na dół wykonamy zrzut ekranu.

Pasek boczny - Pasek wysuwany z krawędzi wyświetlacza, zawierający skróty do przydatnych aplikacji i funkcji - np. nagrywanie ekranu, menedżer plików, kalkulator, latarka itp. Aplikacje można łatwo dodawać i usuwać.

Zmiana stylu ikon - Funkcja Art+ umożliwia zmianę kształtu, zaokrąglenia i wielkości ikon.

Częstotliwość odświeżania - Domyślnie jest ona automatyczna, czyli telefon sam przełącza się między trybem 120 Hz i 60 Hz. Można jednak wymusić odświeżanie 120 Hz. Ma to lekki wpływ na skrócenie czasu pracy na baterii, ale nawet z tak wysokim odświeżaniem telefon działa prawie 2 dni na baterii.

Kolory wyświetlacza - Wyświetlacz obsługuje profil DCI-P3 i domyślnie wyświetla żywe, nasycone oraz dość chłodne. Można je jednak ocieplić stosując profil Delikatny oraz za pomocą suwaka temperatury kolorów. Oczywiście jest też tryb ciemny oraz ochrona oczu - oba przydają się wieczorem. na zmniejszenie zużycia energii nie ma co liczyć, bo mamy tutaj panel IPS LCD, a nie OLED.

Muzyka na dwóch parach słuchawek jednocześnie - To nietypowa funkcja w której smartfon jednocześnie odtwarza dźwięk na słuchawkach Bluetooth i na wyjściu słuchawkowym (przez przejściówkę).

Tryb obsługi jedną ręką - Pomniejszanie interfejsu, ułatwiające obsługę aplikacji jedną dłonią.

Obsługa gestami - Smartfon może ukryć pasek dolny, z przyciskami systemowymi, a zamiast nich włączyć obsługę gestami (od dołu wyjście z aplikacji lub przełączanie, a od boku cofanie).

Tryb wydajności - Krótkotrwałe zwiększanie wydajności procesora, w bardzo wymagających sytuacjach. Przydatne na chwilę, ale w dłuższym czasie nieopłacalne, bo zużywa znacznie więcej energii.

USB OTG - Telefon ma funkcję OTG, ale trzeba ją włączyć ręcznie w ustawieniach dodatkowych. Opcja dezaktywuje się po 10 minutach nieużywania.

Czy warto kupić Realme X3 SuperZoom? Opinia

Realme X3 SuperZoom to smartfon, który działa fenomenalnie szybko - praktycznie na równi z nowymi modelami OnePlus, co jest najlepszą możliwą rekomendacją.

Działa 2 dni na baterii, ma 120-hercowy wyświetlacz, wygląda świetnie, jest dobrze wykonany, ma NFC, dual SIM, 12 GB RAM, superszybką pamięć masową z odczytem 1400 MB/s, szybki czytnik linii papilarnych, a do tego robi dobrej jakości zdjęcia z tyłu i z przodu oraz nagrywa filmy 4K 60 kl/s.

Nie ma jednak klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm, ani miejsca dla karty microSD. Oficjalnie nie jest wodoszczelny, jakość głośnika jest przeciętna, a jedyny dobry zoom to 5x (optyczny).

Realme X3 SuperZoom nie zasługuje na dopisek "SuperZoom", ale poza tym jest to smartfon znakomity i wart zakupu. W cenie poniżej 2400 zł jest jedną z najciekawszych, nowych propozycji. Walczyć może z nim przede wszystkim rodzina spod znaku OnePlus - zwłaszcza model OnePlus 7 Pro.

Czy polecam Realme X3 SuperZoom? Z pełnym przekonaniem: tak.

Realme X3 SuperZoom - ocena

dość długi czas pracy na baterii

bardzo szybkie działanie

120-hercowy wyświetlacz

dobra jakość zdjęć i filmów 4K60

zoom optyczny 5x jest dobry

wysoka wydajność w grach i aplikacjach

dużo szybkiej pamięci (12/256 GB)

NFC, dual SIM

szybki czytnik linii papilarnych

atrakcyjna i dobrze wykonana obudowa



brak klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm

brak miejsca dla karty pamięci microSD

przeciętna jakość głośnika

smartfon jest dość ciężki

aparat makro jest tak słaby, że w ogóle nie powinno go być

98% 4,9/5

