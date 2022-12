Seria ASUS Expert to sprzęt skierowany do użytku profesjonalnego, biznesu oraz edukacji, gdzie prostota, wygoda i niezawodność grają pierwsze skrzypce. Przekonajmy się, czy notebook B1 B1400 spełnia powyższe założenia.

4/5

ASUS ExpertBook B1 to maszynka bez fajerwerków, laptop biznesowy skrojony pod użytkownika ceniącego prostotę i funkcjonalność ze względnie ograniczonym budżetem. Do moich rąk trafił egzemplarz o oznaczeniu B1400 a dokładnie B1400CEAE-EB2568RA. Ten ciąg literek i cyferek jest dla nas bardzo istotny. B1400 występuje w różnych formach i odmianach, gdzie teoretycznie drobne niuanse techniczne mają dla użytkownika końcowego ogromne znaczenie.

Pancerny ten ASUS Expertbook B1, czyli słów kilka o wykonaniu

Testowana konstrukcja posiada matrycę o przekątnej 14”. Ogółem nie jest to duży notebook, bo jego wymiary wynoszą odpowiednio: 1,92 x 32,3 x 21,5 cm. Natomiast waga (bez ładowarki) to zaledwie lub aż 1,45 kg. Wszystko zależy od punktu widzenia.

Sprzęcik odznacza się wytrzymałością klasy wojskowej. Zapewne brzmi to górnolotnie, ale w praktyce notebook ma po prostu cechować się dużą wytrzymałością konstrukcji. W tym celu ASUS obudowę ExpertBooka B1 przygotował z wytrzymałego tworzywa sztucznego, a pokrywę klawiatury wzmocnił stopem aluminium. Całość odznacza się dużą odpornością na wszelkiego typu naprężenia oraz wygięcia. Nawet używając więcej siły obudowa nie wygina się w żaden sposób, strasząc nieprzyjemnym trzeszczeniem plastiku, jak ma to miejsce w niektórych laptopach. Jakość przede wszystkim, co typowe dla laptopów marki ASUS, jak choćby ASUS ExpertBook B5.

Wyświetlacz nie wygina się karykaturalnie podczas otwierania, a samą pokrywę odchylimy nawet o 180 stopni. Co ciekawe rozkładając notebook, ze względu na ogólną konstrukcję, klawiatura podnosi się nieco do góry, przyjmując pozycję optymalną do pisania. Od spodu i na dolnej krawędzi ekranu nie brakuje gumowych podkładek pilnujących, aby ExpertBook nie tańcował nam po biurku podczas pracy.

Jeśli idzie o ogólne wzornictwo bryła B1 B1400 bardzo przypomina maszynki biznesowo-robocze sprzed kilku lat. Daleko jej do smukłej, zaokrąglonej formy współczesnego ultrabooka. Zdecydowanie dominują tu kąty proste, choć w mojej ocenie nie jest to żaden minus. Obudowę zdobi granatowy kolor, który pod światło zdradza lekką brokatową charakterystykę. Matowe wykończenie pokrywy klawiatury odznacza się sporą odpornością na ślady palców, przez co sprzęt nawet po długim użytkowaniu wciąż wygląda estetycznie dla oka.

Złącza i akcesoria

ExpertBook w nietypowy sposób łączy nowoczesność z przeszłością. Z lewej strony między portem Thunderbolt 4 a HDMI producent umieścił klasyczne gniazdo VGA. Sporo sprzętu użytkowanego w placówkach publicznych, tudzież edukacyjnych wciąż korzysta z tego standardu, zatem na pewno jest w tym pewna jakaś metoda.

Z lewej strony mamy jeszcze dwa porty USB-A 3.2 Gen2. Przechodząc na prawą stronę zobaczymy kolejno gniazdo microSD, port audio, USB 2.0, a także Gigabit LAN. Transfery danych z gniazd USB nie budzą żadnych zastrzeżeń. Natomiast microSD wykonaniu tego notebooka zdecydowanie nie jest demonem prędkości. W kwestii łączności bezprzewodowej producent postawił na standardy Wi-Fi 6 (802.11ax) oraz obowiązkowo mamy Bluetooth. Słowem niczego nie brakuje.

Na polu zabezpieczeń wymienimy zintegrowany czytnik linii papilarnych ukryty w przycisku zasilania, fizyczną zasłonę kamery internetowej, a także obecność układu TPM 2.0. Niestety sama kamerka w standardzie 0,9 MP jakością obrazu nie porywa, ale w segmencie budżetowym nie powinno to specjalnie dziwić. Ot wystarczy do szybkich rozmów, ale nawet w dobrych warunkach obraz będzie, co najwyżej przeciętny.

Na plus zaliczam klawiaturę, gdzie specyfika klawiszy pozwala na płynne i szybkie przelewanie dłuższych elaboratów. Na touchpadzie można także wyświetlić dodatkową część numeryczną. Ogółem działa on bardzo dobrze, umożliwiając precyzyjną nawigację.

Specyfikacja produktu Asus ExpertBook B1 B1400 (B1400CEAE-EB2568RA) System operacyjny Windows 10 Pro Edu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1115G4

Karta graficzna Intel UHD Graphics Xe G4

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1.45 kg

Złącza D-Sub, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 1x Thunderbolt 4, 2x USB-C 3.2 gen 2

Podświetlenie klawiatury tak

Wymiary (wys/sz/gł) 19,2 x 323 x 215 mm

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Wyświetlacz (technologia) IPS LCD

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 i Bluetooth

Typ ekranu matowy (non-glare) rozwiń

Ekran do biura… i tylko biura?

Na pokładzie zainstalowano pokryty matową powłoką panel IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px. Nie jest to najjaśniejszy ekran w swojej klasie. Pomiary wykazały szczytową wartość poniżej 280 cd/m² przy 100% podświetlaniu. ExpertBook B1 B1400 może być używany w pochmurne dni lub w cieniu, choć jasność wyświetlacza nie jest wystarczająca do pracy w bezpośrednim świetle słonecznym.

Warto zaznaczyć, że w takim scenariuszu przy zasilaniu z gniazdka i całkowitym spoczynku notebook pobierał zaledwie 14 W. Słowem oszczędna bestia. Do tego ekran pochwali się dobrym współczynnikiem kontrastu a i kątom widzenia matrycy nic nie mogę zarzucić.

Gdzie matryca poległa w mojej ocenie, to reprodukcja kolorów, ponieważ pokrycie przestrzeni sRGB jest zbyt niskie wynosząc tylko 65%. AdobeRGB oraz P3 to odpowiednio 49 i 48%. Niestety tę słabość widać szczególnie w konsumpcji multimediów, gdzie filmy sprawiają wrażenie wręcz wypłowiałych i pozbawionych detali. Tym samym zabawa fotografią czy grafiką także nie będzie należeć do najprzyjemniejszych z tym ekranem.

Matryca oczywiście w pełni sprawdza się podczas pisania, a także czytania długich tekstów. Nie ma też większego problemu, przeglądając zasoby sieci i odpisując na lawiny wiadomości e-mail. Generalnie panel nie męczy wzroku, co dla pismaków wszelkiej maści będzie istotne. Należy mieć jednak z tyłu głowy, że zastosowany IPS to bardzo budżetowy panel, który jak na standardy roku 2023 nie nadaje się ani do pracy z programami graficznymi tudzież namiętnego obcowania z multimediami.

Podzespoły ukryte w ExpertBook B1 B1400

Testowy ASUS ExpertBook B1 B1400 wyposażono w procesor Intel Core i3-1115G4, posiadający zintegrowany moduł graficzny UHD Graphics. Do tego mamy 8 GB RAM DDR4 taktowanej zegarem powyżej trzech tysięcy megaherców. Na polu przestrzeni roboczej producent postawił na SSD PCIe Gen3 x4 Western Digital SN530 o skromnej pojemności 256 GB. Wylądował na nim Windows 10 Pro w wersji Education.

Procesor z rodziny Tiger Like posiada dwa rdzenie fizyczne i cztery logiczne (wątki). Towarzyszy im 6MB pamięci L3 Cache. Jest to układ typu dual core, który z pewnością nie będzie bić rekordów szybkości, ale w przeważającej ilości zadań biurowych powinien sprawdzić się należycie o ile nie będziecie stawiać przed nim zbyt wygórowanych wymagań.

Syntetyczne testy sprawnościowe w benchmarkach

Notebook wykręcił w benchmarku PCMark 10 niemalże równe cztery tysiące punktów. Dla porównania testowany przeze mnie w maju Huawei MateBook 16 dobijał do sześciu tysięcy pk. Pod maską chińczyka ukrywał się sześciordzeniowy AMD Ryzen 5 5600H, zatem różnica w pełni uzasadniona, który przekłada się także na sporą przepaść cenową.

Mam pod ręką dość obszerną bazę wyników starszych procesorów. I tak o ile w GeekBench 5 mobilny procesor Intel Core i3 dotrzymuje kroku pojedynczym rdzeniem (wynik 1161 pk) jednostkom pokroju i5-8600K czy i7-8700, tak zupełnie odstaje na gruncie wielowątkowości osiągając skromny wynik 2466 pk. Oczywiście pod każdym możliwym względem deklasuje starszego o cztery generacje Intel Core i3-7130U, który także posiada dwa rdzenie i cztery wątki. Niestety jeśli idzie o ogólną sprawność budżetowemu CPU daleko do mającego na karku dekadę Haswell’owi.

Również w teście Cinebench R20 Intel Core i3 wylądował na dnie tabeli. Jedyne, co go wyróżnia to sprawność jednowątkowa, która pozwala mu dogonić i7-7700K.

Oczywiście tego typu porównanie należy traktować w ramach ciekawostki, choć faktem jest, że komputer stacjonarny z tego typu procesorem będzie kosztować mniej więcej tyle, co testowany laptop.

Sięgnięcie po nowszy benchmark Cinebench R23 to mniej więcej powtórka tego, co już zdążyliśmy zobaczyć w poprzednich testach.

Testy praktyczne, czyli praca z ExpertBookiem na co dzień

Syntetyki to tylko jedna strona medalu. W codziennym użytkowaniu ExpertBook B1 wypada całkiem przyzwoicie. W praktyce wciąż sporo popularnych aplikacji biurowych mocno leży na jednym rdzeniu. Na tym polu IPC jednostki i3-1115G4 zdradza swój potencjał. Zresztą pomiary w Cinebench R23 jasno pokazały, że notebookowy dwurdzeniowiec ląduje dość blisko desktopowych CPU z wyżej półki, które nie muszą przejmować się limitami mobilnej platformy.

Do tego 8 GB pamięci RAM dla sprzętu biurowego wystarczy. Niemniej radzę nie zachłysnąć się ogólnym optymizmem i ostrożnie z dostępnymi zasobami. Testowany notebook nie zawsze cechuje się wzorową responsywnością, co szczególnie zaczyna doskwierać przy większej ilości uruchomionych aplikacji. Narzędzia typu Photoshop lub Lightroom dają mu ostro do wiwatu, solidnie obciążając CPU. Ogółem pomiary programem LatencyMon pokazały, że możemy raz po raz napotkać czkawkę.

Pewnym ograniczeniem będzie także przestrzeń dyskowa wymiarze 256 GB. Tutaj nie ma filozofii, i co bardziej aktywni użytkownicy będą zmuszeni sięgnąć po chmurę. Jednocześnie nie mogę pojąć po kiego czorta dysk został podzielony na dwie partycje - 90 GB systemową i drugą pustą 140 GB? W przypadku tak małego dysku, efektywniejszym byłoby pozostawienie nietkniętej pojedynczej partycji. Na szczęście sprzęt pozwala na dołożenie dodatkowego dysku typu 2.5” SATA - może to być SSD lub klasyczny HDD.

Na szczęście ASUS oszczędził nam zbędnego bloatware kradnącego i tak ograniczone zasoby notebooka. Jedyne, co znajdziemy na pulpicie to skrót do aplikacji MyASUS, z której korzystanie wymaga przejście rejestracji. Niemałym i pozytywnym szokiem był dla mnie brak trialowej wersji któregoś z popularnych antywirusów. Ogółem fabryczne zaśmiecanie systemu to przewinienie notorycznie popełniane przez wszystkich producentów. Miło zobaczyć wyjątek od reguły.

Kulturalny ten laptop

Przy podłączeniu do sieci zasilania laptop kradnie od 23 do 33 W energii przy pełnym obciążeniu i 100% podświetleniu ekranu. Oczywiście górną granicę odnotowałem przy korzystaniu jednego z bardziej wymagających benchmarków w postaci Cinebench. Jeśli idzie o pracę na baterii to dwa rdzenie i3 wykazują sporą oszczędność. Dziesięć godzin pracy na tym sprzęcie nie będzie stanowić większego problemu.

W trakcie testów temperatura procesora pod obciążeniem oscylowała od 65 do 93 stopni. Skrajne wartości oczywiście osiągałem syntetykami. W praktyce dwa rdzenie i3 dobijały do 70°C, gdzie procesor działał z zegarem ~4100 MHz. Laptop zasługuje na dużą pochwałę kultury pracy. Nie słyszymy go podczas typowego obciążenia, a pokrywa klawiatury nie nagrzewa się pod palcami, jak ma to miejsce w niektórych konstrukcjach. Oczywiście ten stan rzeczy zawdzięczamy temu, że chłodzenie laptopa musi ogarnąć wyłącznie dwa rdzenie bez dedykowanej karty graficznej.

Solidny laptop do pracy biurowej!

ASUS ExpertBook B1 B1400 w testowanej wersji (B1400CEAE-EB2568RA) możemy zakupić w kwocie od 2500 do 2600 PLN. Jak mogę podsumować ten sprzęt i czy mogę go polecić?

Ogółem jest to solidnie wykonana konstrukcja, która zyskuje kulturą pracy, żywotnością baterii, a także niektórymi dodatkami. Gdzie testowany sprzęt traci, to głównie ekran, mocno odstający od obecnych standardów wyznaczonych przez panele IPS. Do tego dwa rdzenie procesora ograniczają nas pod wieloma względami, tak więc zadania natury profesjonalnej odpadają w przypadku tej wersji ExpertBooka. Testowany B1 B1400 to sprzęt dla ucznia lub studenta, który podróżuje sporo i równie dużo przelewa słów na ekran, ale także dla pracowników niższego managementu.

Opinia o Asus ExpertBook B1 B1400 (B1400CEAE-EB2568RA) Plusy jakość wykonania,

solidny niczym czołg,

wygodny do pisania,

ekran nie męczy oczu,

cichy,

brak zbędnego bloatware

licencja na Windows 10 Pro Education (można zaktualizować do 11-tki), Minusy słaba matryca,

przeciętne transfery z urządzeń przenośnych,

2 rdzenie zaczynają już mocno ograniczać,

bardzo mały dysk

dwie partycje? po co?