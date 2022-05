Czy głośnik Bluetooth za 250 zł może być dobrym, optymalnym rozwiązaniem, nie tylko na wakacyjny wyjazd? Sprawdźmy, czy Audictus Aurora Pro odpowie nam na to pytanie!

Im cieplej, tym chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu i tym częściej poszukujemy akcesoriów umilających różne aktywności. Sezon na zakupy mobilnych akcesoriów już ruszył, ale spokojnie, trzymamy rękę na pulsie wiosenno-letnich trendów… Nie przedłużając - sprawdźmy, ile radości może dać głośnik Bluetooth za 250 zł, czyli Aurora Pro.

No, ładny ten Audictus Aurora Pro jest

No to standardowo, jakie wrażenie sprawia Audictus Aurora Pro? Bardzo dobre, ot co! Głośnik ma wymiary dość kompaktowe - tu nie odbiega od innych tego typu propozycji na rynku, choć jest dość ciężki. Wada to czy zaleta? Do noszenia na szyi się nie nada, ale stabilnie stoi tam, gdzie się go postawi. Poza tym, z tą wagą idzie pewna solidność, bo tej konstrukcji Audictusa odmówić nie można. Przetworniki przykryto aluminiowymi maskownicami, a całość obleczono czarnym, takim nieco matowym w dotyku plastikiem. Spasowanie elementów bardzo dobre, całość zwarta i taka budząca zaufanie. Z ozdobników, logo Audictus na jednym z boków.

Na górze urządzenia znajdziemy przyciski odpowiedzialne za włączenie oraz obsługę, od włączania utworów, po głośność. Jest tam również guziczek odpowiedzialny za kontrolowanie podświetlenia, również schowany pod gumowym panelem. Na dole z kolei, pod gumową zaślepką klasyka - port ładowania (brawo za USB C!), gniazdo AUX i czytnik kart pamięci. Ten ostatni to akurat świetny zabieg, bo choć często odpalamy muzykę z różnych serwisów streamingowych, to fakt, że możliwe jest w tym przypadku zgranie sobie ulubionych utworów i zabranie ich ze sobą na wakacyjny wyjazd, gdzie zasięg sieci komórkowej będzie wątpliwy, to genialny ficzer. Dobrze pomyślane Audictus, dobrze pomyślane.

Na dole, obok wspomnianych portów znajdziemy jeszcze gumowe nóżki stabilizujące głośnik, a między tylną maskownicą a bokiem pokrytym logo producenta, parcianą pętelkę. Pętelka ta służyć może do przewleczenia karabińczyka czy smyczy, czy czegoś tam służącego do przenoszenia głośnika. Przydatna rzecz. Wiadomo, że np. taki pasek dołączony do głośnika, który pozwala go sobie np. przerzucić przez ramię, byłby super, ale przy tej cenie Audictus Aurora Pro, nie wymagajmy nie wiadomo jakich dodatków.

Jest impreza?

Głośnik wyposażono w łączność Blutetooth 5.0 z zasięgiem do 10 metrów i o tym w zasadzie niczego napisać się nie da. Audictus Aurora Pro z telefonem łączy się błyskawicznie i połączenia nie zrywa. Spokojnie stał sobie u mnie na tarasie, a ja grzebiąc w ziemi na ogrodzie słuchałem sobie jednej z nowszych płyt DGE, która to zwie się “Utwory rapowane, których można słuchać w domu, w aucie, albo w jakimś innym miejscu”. Taras mam na wysokości jakichś 3 metrów, a ryłem w ziemi kilka metrów od tegoż tarasu z telefonem przy łapie i głośnik ani myślał protestować. Znaczy się, łączność działa bez zarzutu.

Na plus również to, że to dość donośny sprzęt jest. Producent deklaruje 20 W w szczycie i to spokojnie wystarcza tak do przygrywania podczas prac domowych, jak i do nagłośnienia ogrodowej imprezy, na złość sąsiadom. Warto dodać, że nie było mi dane sprawdzenia wodoodporności, bo susza w Wielkopolsce aż (nie) miło. Niemniej Audictus Aurora Pro ma normę IPX6, więc o to, że deszcz na niego nakapie, nie powinno nikogo martwić. Co do samych przetworników, suche dane informują, że pasmo przenoszenia to zakres 30 - 20000 Hz, a dynamika to 72 dB.

Zatem gra głośno i nie zrywa połączenia. Ale co z tą imprezą? Ano tę gwarantują pierścienie z diodami LED wokół przetworników, które to świecą się, a migocą. Mają 9 trybów świecenia i, jak ktoś bardzo chce, potrafią wprowadzić imprezowy klimat. Ja akurat imprezowy jestem umiarkowanie, ale trzeba przyznać, że wygląda to całkiem fajnie. To znaczy, imprezowo mocno, ale nie ma wiochy. Rzecz jasna podświetlenie można wyłączyć, ale są tu również tryby spokojne dość i dla takich jak ja, mniej imprezowych użytkowników, są super.

Cytując "klasyka", 250 zł za Audictus Aurora Pro to uczciwa cena.

Sama obsługa głośnika po prostu nie mogłaby być prostsza. Kilka dużych gumowanych przycisków na górze, w tym Play i Plus oraz Minus, i wsio. Tu nie ma co wymyślać koła na nowo, to w zupełności wystarcza.

Pochwalić trzeba też baterię. Producent deklaruje 13 godzin grania na pełnej głośności + do 6,5 godziny dodatkowo jeśli zejdziemy z decybelami o połowę. W praktyce, najlepszy test wytrzymałości na baterii miał u mnie w sobotę. Odpaliłem go jakoś między 9:00 a 10:00 i do 19 sobie brzdąkał. W niedzielę odpaliłem grilla i znowu przygrywał mi gdzieś od 17:00 do 19:00. Co ciekawe, po tym maratonie miał jeszcze w sobie nieco prądu. Ile? Nie mam pojęcia, ale umówmy się, że ponad 10 godzin grania wytrzymuje spokojnie, więc jest więcej niż wystarczająco.

Jak gra Audictus Aurora Pro?

Po pierwsze Audictus Aurora Pro ma ciepły dźwięk, przez co wydaje się mocno basowy. Owszem, niskie tony są zaznaczone wyraźnie (w końcu to głośnik imprezowy), ale nie ma dramatu i spokojnie posłuchamy na nim tak rocka, jak i muzyki instrumentalnej. Brzmienie ma ten Audictus Aurora Pro takie bowiem uniwersalne mocno, nienachalne nawet. Jest ciepło, wystarczająco dynamicznie i nieco basowo. Pasuje doskonale do zastosowań, do których głośnik został stworzony, ale słuchałem sobie na nim podcastów i głos ludzki też potrafi odtwarzać całkiem nieźle.

Audictus Aurora Pro odtwarzał u mnie kilka rodzajów muzyki, więc wrzucę takie proste wrażenia z tego, jak radził sobie z każdym z nich.

Rap bądź też Hip-hop

Jako głośnik Bluetooth w tej cenie brak zastrzeżeń. Basowa charakterystyka doskonale koresponduje z tą muzyką i takie połączenie po prostu działa dobrze. DGE brzmiał mi na Audictus Aurora Pro naprawdę super.

Rock (tak ogólnie rozumiany)

Nieźle, choć gorzej niż w przypadku Rapu. Zawsze w pewnym momencie dnia wleci mi coś AC/DC, Iron Maiden, Motorhead lub Queen (spora dywersyfikacja) i tu słychać, że Audictus Aurora Pro nie trafia idealnie. Jednak to szybka muzyka jest strasznie i trudna w odtwarzaniu, więc i tak uważam, że głośnik poradził sobie tak na dobrą 4, mając na uwadzę jego cenę.

Pop i pochodne

Tu nie znam żadnego wykonawcy, choć pewnie jakaś tam Lady Gaga się przewinęła. Ot po prostu odpaliłem playlistę na Spotify. I dobrze, bo w odtwarzaniu muzyki popularnej Audictus Aurora Pro robi świetną robotę. Nie są to kompozycje wymagające, a dobry bas i optymalna dynamika głośnika radzą sobie z nią świetnie.

Podcasty

Tak, słuchałem podcastów, pracując w ogrodzie. Trochę to może dziwne, ale tak mam. I słuchało mi się dobrze, bo ciepły tembr głośnika dobrze dogaduje się z ludzkim głosem. Także, jeśli ktoś szuka głośnika Bluetooth do słuchania podcastów, to śmiało może wybrać właśnie Aurorę Pro.

Głośnik wart zakupu?

Cena Audictus Aurora Pro to jakieś 250 zł. I teraz, dobra to cena, czy nie dobra? Wyżej pozycjonowane głośniki, które grają zauważalnie lepiej, raczej ową kwotę drastycznie przekraczają. Z kolei tańsze głośniki, np. takie z Lidla (a taki też mam, a co! Nie będzie szkoda, jak nie przeżyje wakacji), choć potrafią być całkiem przyzwoite, to jednak od Audictus Aurora Pro odstają mocno. Innymi słowy, 250 zł wydaje się nie tylko uczciwą, ale nawet atrakcyjną ceną.

Audictus Aurora Pro gra dobrze, głośno, wyraźnie i mocno uniwersalnie. To akurat plus - w końcu nie jest to sprzęt dla audiofila, który w weekendy chce sobie na działce odpalić Cwał czy inny lot Walkirii i cieszyć się czystością odtworzenia klasycznej kompozycji. To głośnik weekendowy, imprezowy, wyjazdowy. Świetnie wykonany, ładny, ciężki i solidny, i dobrze grający. Reasumując, kupiłbym z chęcią, a nawet kupię, jak trudy eksploatacji wykończą sprzęt z Lidla.