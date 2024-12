Jaki głośnik Bluetooth? Ranking głośników przenośnych 2024

Głośniki Bluetooth pozwalają na słuchanie muzyki w miłej dla ucha jakości, gdziekolwiek tylko tego potrzebujesz. Możesz zabrać taki sprzęt w plener lub na wakacje albo też postawić w dowolnym punkcie mieszkania. Pytanie, jaki głośnik Bluetooth wybrać?

Czym powinien charakteryzować się dobry głośnik Bluetooth? Cóż, atrakcyjną relacją ceny do jakości - to jasne! Konkretniej zaś, dobry głośnik Bluetooth powinien oferować niezłą jakość dźwięku - zależną oczywiście od ceny, ale zawsze przekraczającą to, jak zagrać potrafią głośniki smartfona. Powinien też działać co najmniej kilka (a najlepiej kilkanaście) godzin na jednym ładowaniu, zapewniać stabilne połączenie bezprzewodowe i być możliwie mobilny, łatwy w przenoszeniu (choć zdarzają się też modele stacjonarne). Czas poszukać odpowiedzi na pytanie o to, jaki głośnik Bluetooth kupić, by był to dobry zakup.

Ile kosztuje dobry głośnik Bluetooth? I co oferuje?

Nawet tani głośnik Bluetooth uprzyjemni dzień muzyką, grającą w tle przez kilka godzin i to w jakości lepszej niż ta oferowana przez głośniki większości smartfonów. Owszem, flagowe urządzenia potrafią grać świetnie, ale kosztują spore pieniądze, a dźwięk, choć jakościowy, nie jest przesadnie donośny. Trochę droższe głośniki Bluetooth mają wiele do zaoferowania pod względem mocy i jakości dźwięku, więc w 2024 roku mogą śmiało pełnić rolę głównego sprzętu grającego w domu. Bez problemu nagłośnią średniej wielkości pokój, a nawet sprawdzą się jako pewien substytut nagłośnienia do kina domowego.

Jeśli chodzi o obudowę, to w głośniku Bluetooth za mniej więcej 100 zł możemy oczekiwać co najwyżej odporności na zachlapania i gniazda mini jack 3,5 mm do podłączenia innego sprzętu grającego, który ma wyjście słuchawkowe. Część głośników ma też mikrofon i przyciski umożliwiające odbieranie rozmów telefonicznych - to cecha przydatna, ale nie niezbędna.

Dodatkową zaletą, na którą warto zwracać uwagę, jest miejsce dla karty pamięci microSD, która umożliwi słuchanie muzyki prosto z głośnika, bez łączności ze smartfonem. To miły dodatek, ale obecność gniazda na kartę pamięci nie powinna być głównym czynnikiem decydującym podczas wyboru najlepszego głośnika Bluetooth dla siebie, takiego idealnie skrojonego pod nasze konkretne potrzeby.

Jak długo pracować na jednym ładowanie potrafią głośniki Bluetooth? Cóż, typowy czas pracy na baterii, to kilka godzin - uśredniając. Rzecz jasna większe modele zaoferują dłuższą pracę, mniejsze, te super przenośne, podziałają krócej. Tanie głośniki Bluetooth są wystarczająco dobre na grilla, plażę czy piknik. Te większe zaś, no tu już możemy nieco poszaleć i dać się ponieść fantazji w wyborze miejsca, w którym taki głośnik dobrze się odnajdzie! Ale, zejdźmy na ziemie, skupmy się na konkretach!

W trochę droższych modelach rośnie przede wszystkim moc głośnika i pojemność akumulatora. Tutaj można już spodziewać się kilkunastu, a nawet ponad 20 watów i czasu pracy około 10 godzin. Jeśli macie jeszcze większe wymagania, to możecie kupić głośnik za 500 zł lub więcej. W tym przypadku dostaniecie kilkadziesiąt watów mocy, większe przetworniki, niekiedy również wygodną regulację tonów i czas pracy rzędu kilkunastu godzin lub więcej. W tej cenie bardzo wyraźnie rośnie jakość dźwięku. Głośnik bezprzewodowy za 500 - 1000 zł może już całkiem atrakcyjnie nagłośnić małą domową imprezę. Na jeszcze więcej pozwalają modele w cenie ok. 1500 zł, a jak wszyscy doskonale wiemy, limit cenowy dla nowoczesnej elektroniki niemal nie istnieje i jeśli ktoś chce kupić głośnik za, powiedzmy, 5000 zł - na pewno znajdzie na rynku coś dla siebie. Czy taki zakup będzie miał jednak sens? Cóż, rzecz jest mocno wątpliwa.

Najlepsze głośniki Bluetooth. Oto polecane modele - ranking 2024

Creative MUVO Play – tani a dobry głośnik Bluetooth Ocena benchmark.pl









4,5/5 Zestawienie otwiera wyjątkowo tani, a przy tym zaskakująco dobry Creative MUVO Play. Ma wodoodporną obudowę spełniającą standard IPx7, więc deszczu się nie boi. Przetrwa nawet całkowite zanurzenie w wodzie do głębokości 1 metra, przez 30 minut. Jest to jeden z lepszych małych głośników Bluetooth, polecanych do słuchania muzyki na zewnątrz. Może się też pochwalić dobrym czasem pracy na baterii, do 10 godzin przy średniej głośności. Oferuje nie tylko łączność bezprzewodową Bluetooth 5.0, ale też przewodowe połączenie mini jack 3,5 mm, więc możemy na nim odtwarzać muzykę w zasadzie z każdego sprzętu wyposażonego w wyjście słuchawkowe. Może nawet pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego, podczas połączeń telefonicznych. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Moc łączna 10 W

Pasmo przenoszenia (min.) 70 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, bezprzewodowa

Hama Pocket 3.0 - mały i tani głośnik Bluetooth Ocena benchmark.pl









4,3/5 Hama Pocket 3.0 to swoista konkurencja dla Creative MUVO Play, ale jeszcze bardziej dla Głośnik JBL GO 4, gdyż w tym przypadku oba głośniki mają bardzo podobne wymiary. Hama Pocket 3.0 wygrywa wyraźnie ceną, co jest bezsprzeczną zaletą, dla kogoś poszukującego taniego i małego głośnika Bluetooth. Co potrafi maleństwo od Hamy? Ma moc 3,5 W, potrafi grać na jednym ładowaniu do 14 godzin, co jest godnym podziwu wynikiem, a skuteczny zasięg Bluetooth to 10 metrów. Hama Pocket 3.0 spełnia też normę IP67, co sprawia, że głośnik nie boi się wyzwań - jeśli się go zachlapie, zanurzy na chwilę w wodzie, czy wrzuci do piachu (przez przypadek!), to głośnik spokojnie przeżyje taką przygodę. Pod względem jakości dźwięku jest zaś bardzo przyzwoicie, co sprawia, że to maleństwo może pochwalić się dobrą relacją ceny do jakości. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Moc łączna 3.5 W

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), bezprzewodowa

JBL GO 4 – głośnik Bluetooth na każdą okazję Ocena benchmark.pl









4,3/5 Kolejna wersja super popularnego małego głośnika Bluetooth - głośnika, który spokojnie można rzec, spopularyzował ten segment urządzeń, oferując niezły dźwięk, niewielkie wymiary i rozsądną cenę. JBL GO 4 ma moc 4,2 W i potrafi grać na jednym ładowaniu do 7 godzin. Głośnik gra całkiem nieźle, dzięki 45-milimetrowemu przetwornikowi, ma wygodny, przemyślany uchwyt i normę odporności IP67, co sprawia, że pył, deszcz i przypadkowe zachlapanie mu niestraszne. JBL GO 4 wyróżnia też obsługa Auracast, co pozwala np. na sparowanie ze sobą dwóch głośników, a to już coś, co docenią ci, którzy planują wykorzystać GO 4 do nagłośnienia małej, ogrodowej imprezy ze znajomymi. Plusami są również super przyjemna obsługa oraz aplikacja JBL Portable, która pozwala na dokonanie pewnych korekt dźwięku wydobywającego się z głośnika. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Moc łączna 4.2 W

Pasmo przenoszenia (min.) 90 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność Bluetooth

JBL Tuner 2 – głośnik przenośny z radiem FM Ocena benchmark.pl









4/5 Zwiększamy nieco budżet i dochodzimy do bardzo interesujących urządzeń. Na takie miano na pewno zasługuje JBL Tuner 2, kosztujący mniej niż 500 zł. To ładny, dość mały, lekki i poręczny głośnik Bluetooth, wyróżniający się wbudowanym radiem. Obsługuje zarówno pasmo FM, jak i cyfrową technologię DAB+. Jak na swoje niewielkie wymiary głośnik gra bardzo dobrze, czysto i generuje mocne tony niskie. Muzyka z niego brzmi atrakcyjnie, a dodatkowym plusem jest to, że działa długo na baterii (do 12 godzin w przypadku radia). Głośnik jest też wodoszczelny (IPx7). Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Moc łączna 5 W

Pasmo przenoszenia (min.) 80 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Hama Twin 3.0 - dwa głośniki Bluetooth w jednym Ocena benchmark.pl









4,4/5 Hama Twin 3.0 to ciekawa propozycja, którą miałem okazję testować podczas Tech Winter Challenge 2024, kiedy to głośnik zrobił na mnie wrażenie swoją odpornością na warunki atmosferyczne (IP67), a konkretnie - na wartki górski strumień. Przeżył zanurzenie, więc jeśli ktoś szuka czegoś wytrzymałego, Hama Twin 3.0 ma moją rekomendację! Z konkretów, mamy tu moc 30 W i deklarowany czas pracy na jednym ładowaniu sięgający 10 godzin. Dźwięk jest na całkiem niezłym poziomie, zważywszy na cenę tego urządzenia, a jego bezsprzeczną zaletą jest fakt, że są to w zasadzie dwa głośniki, które łączymy ze sobą gumową obejmą. Ciekawy pomysł, niezłe wykonanie i ogólnie bardzo dobra jakość sprawiają, że obok tego głośnika Bluetooth trudno przejść obojętnie. Na pytanie o to, co lepsze - JBL GO 4 czy Hama Twin 3.0 trudno będzie jednoznacznie odpowiedzieć, bo Hama broni się cenowo, a JBL jest uznaną marką. Osobiście jednak dałbym szansę Hamie, ale to tylko moje zdanie. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 30 W

Łączność Bluetooth

JBL Flip 6 – uniwersalny głośnik bezprzewodowy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejny w naszym rankingu model tego producenta – JBL Flip 6 – to najbardziej uniwersalny spośród jego głośników. Nie dziwi więc też fakt, że jest jednym z najczęściej wybieranych. To dobrze wycenione urządzenie, oferujące bardzo dobre brzmienie, wysoką głośność i całkiem mocne basy (dzięki przetwornikowi niskotonowemu i parze pasywnych radiatorów). Na tym jego atuty się nie kończą, bo głośnik może też pochwalić się 12-godzinnym czasem działania między jednym ładowaniem a drugim oraz wysoką odpornością na wodę i kurz (o czym świadczy certyfikat IP67). JBL Flip 6 to też koronny przykład na to, że wygoda obsługi w głośnikach tej marki nie ma sobie równych! Najważniejsze cechy: Moc łączna 30 W

Łączność Bluetooth

Sony SRS-XG300 – głośnik Bluetooth z dobrym basem Ocena benchmark.pl









4/5 Sony SRS-XG300 kosztuje prawie dwa razy więcej niż wspomniany wcześniej Flip. Dlaczego warto tyle za niego zapłacić? Przede wszystkim dlatego, że oferuje bardzo wysoką jakość dźwięku. Technologia ClearAudio+ zapewnia pierwszorzędną klarowność, a Mega Bass – cóż – bardzo mocne basy. Przy tym wszystkim urządzenia Japończyków bardzo dobrze prezentuje się pod względem wizualnym, a wbudowany akumulator jest na tyle pojemny, że z powodzeniem pozwala słuchać muzyki nawet przez 25 godzin na jednym ładowaniu. Oprócz łączności Bluetooth oferuje jeszcze wejście mini jack. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Łączność Bluetooth

Marshall Tufton - głośnik Bluetooth dla wymagających Ocena benchmark.pl









4,5/5 Marshall Tufton to przedstawiciel segmentu premium w świecie głośników Bluetooth, który swoje kosztuje, ale oferuje wiele i to nie tylko w kontekście niemożliwego do wyceny prestiżu. Sprzętowo mamy tu moc 80 W, 20 godzin pracy na jednym ładowaniu i dźwięk stereo. Głośnik radzi sobie w niesprzyjających warunkach zapewniając ochronę na poziomie normy IPX2 i oferuje coś, co docenią niedzielni audiofile - analogowe pokrętła regulacji basów, tonów wysokich i głośności. Ten właśnie detal, zadbanie o pokrętła, pokazuje wyraźnie, że mowa tu o nieco snobistycznym głośniku Bluetooth, który raczej lepiej odnajdzie się w domowym zaciszu niż w podróży. Co z jakością dźwięku? Jest świetnie, choć cenowo, jak to u marki Marshall, rzecz mogłaby być pozycjonowana nieco niżej. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 80 W

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth

JBL Xtreme 4 – potężny głośnik bezprzewodowy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Czas na mocnego zawodnika, którym zdecydowanie jest JBL Xtreme 4, czyli kolejny już przedstawiciel lubianej i popularnej serii głośników Bluetooth od JBL. Xtreme 4 oferuje moc na poziomie 100 W, normę odporności IP67 i aż 24 godziny pracy na jednym ładowaniu. To jednak detale, bo prawdziwą perełką w koronie tegoż głośnika jest sam dźwięk: mięsisty, dynamiczny, basowy - Xtreme 4 gra naprawdę zaskakująco dobrze, na poziomie, który spokojnie wystarczyłby wielu do nagłaśniania domowych imprez. Kolejne zalety to, jak to u JBL, aplikacja JBL Portable pozwalająca na dopasowanie jakości dźwięku oraz możliwośc połączenia ze sobą dwóch głośników, które odpalą wtedy pełne stereo, a nawet sparowanie kilku urządzeń, wykorzystując autorskie Auracast. JBL Xtreme 4 kosztuje już konkretne pieniądze, więc można zapytać tu: co lepsze - JBL Xtreme 4 czy Marshall Tufton? I pytanie, jak zwykle, dramatycznie trudne, bo są to dwa skrajnie różne głośniki. Dla podróżującego - JBL, dla domatora i fana designu - Marshall, tak to widzę! Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 170 W

Pasmo przenoszenia (min.) 44 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność Bluetooth

Bowers & Wilkins Zeppelin - głośnik Bluetooth dla poszukiwaczy prestiżu Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli opisywany wcześniej Marshall Tufton był głośnikiem Bluetooth z segmentu premium, to Bowers & Wilkins Zeppelin jest jak Rolls-Royce w salonie Dacii. Głośnik wygląda cudnie, wykonany jest bajecznie i oferuje wiele, bardzo wiele, choć kosztuje astronomiczne pieniądze i jego zakup uzasadnią jedynie ci, dla których obcowanie ze sprzętem z górnej półki jest kluczowe. Moc tego głośnika to 240 W, ale w tym przypadku dane techniczne nie są najważniejsze. Najważniejsza jest jakość dźwięku, która jest iście bezkompromisowa, o czym świadczyć może rozdzielczość dźwięku - 24 bity/96 kHz. Zeppelin jest dźwiękowo głośnikiem kompletnym, a do tego stanowić będzie ozdobę każdego salonu. Czy to dobry głośnik podróżny? Nie. Czy sprawdzi się w plenerze? Nie. Jeśli jednak ktoś chce mieć głośnik Bluetooth do domu, by wyeliminować wszelkie kable w salonie, to trudno będzie wybrać coś lepszego niż Bowers & Wilkins Zeppelin. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 240 W

Pasmo przenoszenia (min.) 35 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 24000 Hz

Łączność bezprzewodowa

Najlepsze głośnik Bluetooth - subiektywna opinia

Pytanie na koniec - co wybrałbym dla siebie? Co lepsze - Hama Pocket 3.0 czy JBL GO 4? Co wybrać - Marshall Tufton, JBL Xtreme 4 czy Bowers & Wilkins Zeppelin? Ach moi drodzy,to są bardzo trudne pytania! Ujmę rzecz tak: podzielmy głośniki Bluetooth na dwie grupy, zanim zaczniemy rozkminiać nad tym, co wybrać i co lepsze. Pierwszą grupą niech będą małe głośniki, a drugą duże głośniki. Pomijam niejako dwa modele z zestawienia, czyli Marshall Tufton i Bowers & Wilkins Zeppelin, bo to egzotyczne głośniki Bluetooth dla wąskiego grona odbiorców. Zatem! Szukając małego głośnika stawiam na Hama Pocket 3.0, by dać mu szansę. Szukając czegoś dużego i grającego tak “po dorosłemu” - idę w JBL Xtreme 4, chyba najbardziej kompletny głośnik Bluetooth. Co wybrać, co lepsze, co bardziej opłacalne - na wszystkie te pytania moją odpowiedzią będzie JBL Xtreme 4.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.