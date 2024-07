Powiedzieć, że pionowe odkurzacze to absolutny hit ostatnich lat wśród małego AGD to jak nic nie powiedzieć! Testowany przez nas Tefal X-Force 13.60 wyróżnia się na tle konkurencji wygodą użytkowania i czymś wyjątkowym, czyli aktywnym mopowaniem!

4,6/5

Tefal X-Force 13.60 na wideo!

Co potrafi Tefal X-Force 13.60?

Tefal X-Force 13.60 to odkurzacz pionowy, który łączy w sobie dojrzałość technologiczną z praktycznymi rozwiązaniami. Nie aspiruje do miana futurystycznego gadżetu, lecz skupia się na funkcjonalnościach, które są najbardziej pożądane w urządzeniach tego typu. Jego estetyczny, funkcjonalny design idzie w parze z niezłą specyfikacją, jak choćby moc ssąca na poziomie 150 AirWattów oraz skuteczna elektroszczotka z oświetleniem LED, które ułatwia sprzątanie w słabo oświetlonych miejscach. Dodatkowo, technologia Flex z elastyczną rurą znacznie upraszcza czyszczenie pod meblami, zapewniając wygodę użytkowania, którą osobiście bardzo sobie cenię.

W komplecie z odkurzaczem znajduje się również zestaw akcesoriów, w tym szczotka do kanap, ssawka szczelinowa oraz genialna głowica AeroSpin Aqua, która umożliwia efektywne mopowanie - aktywne mopowanie. Urządzenie może pracować do 60 minut w trybie Eco i można z niego korzystać jak z odkurzacza przenośnego, idealnego np. do czyszczenia samochodu oraz jako odkurzacza domowego. Tefal X-Force 13.60 posiada cztery tryby pracy: Eco, Max, Boost oraz Auto, gdzie odkurzacz automatycznie dostosowuje moc ssania do rodzaju powierzchni. Zbiornik na kurz ma pojemność 0,65 litra, a waga urządzenia wynosi 1,6 kilograma w wersji przenośnej i 2,9 kilograma w wersji domowej. Lekkość odkurzacza sprawia, że sprzątanie staje się przyjemnością, co warto podkreślić.

Jednoczesne mopowanie i sprzątanie

Technicznie wiemy, co drzemie w tym sprzęcie, więc przejdźmy do killer ficzurów i wrażeń z efektywności, ze skuteczności tego odkurzacza. Tefal X-Force 13.60 to pierwszy bezprzewodowy odkurzacz producenta z funkcją aktywnego mopowania. Technologia AeroSpin pozwala na odkurzanie i mopowanie w tym samym czasie - duża siła ssąca zasysa kurz, a dwa mopy z mikrofibry skutecznie myją podłogę.

Technologia AeroSpin wraz z głowicą AeroSpin Aqua stanowi kluczowy atut tego odkurzacza. Dzięki dwóm mopom z mikrofibry, które obracają się z prędkością 200 obrotów na minutę, urządzenie to skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe plamy. W komplecie z odkurzaczem dostarczane są cztery pady mopujące: dwa miękkie, odpowiednie dla każdego rodzaju podłogi, oraz dwa szorstkie, idealne do usuwania zaschniętych zabrudzeń. AeroSpin to przełom w technologii sprzątania, który z pewnością docenią osoby nieprzepadające za tradycyjnym mopowaniem, takie jak ja. Tefal X-Force 13.60 to odkrycie, które ułatwia utrzymanie czystości, skutecznie radząc sobie z trudnymi plamami.

Skuteczność na plus

Tefal X-Force 13.60 kosztuje w granicach 2000 zł i oferuje skuteczność odkurzania, której po sprzęcie tej klasy moglibyśmy oczekiwać. Jaką zatem? Bardzo dobrą! Dobrym benchmarkiem skuteczności odkurzacza jest to, jak radzi on sobie z dywanami, a X-Force radzi sobie bardzo dobrze, zwłaszcza z tymi o krótszym włosie. W przypadku dłuższych dywanów odkurzacz potrafi okazjonalnie wyłączyć elektroszczotkę - to pewien system bezpieczeństwa, który zapobiega trwałym uszkodzeniom sprzętu. Bardzo pożądana cecha.

Wszystkie powierzchnie twarde, wykładziny czy konwencjonalne dywany lub obicia meblowe, a nawet tapicerka samochodu - nie stanowią dla tego odkurzacza żadnego wyzwania. A co ze wspomnianymi dywanami z długim włosem? Cóż, rozwiązania widzę dwa: albo zrezygnować z takich dywanów, bo żaden odkurzacz pionowy sobie z nimi dobrze nie poradzi, albo… Przepraszam, zagalopowałem się, nie widzę drugiego rozwiązania.

Wygodna, intuicyjna obsługa? Tak!

Tefal X-Force 13.60 wyróżnia się funkcjonalnością, umożliwiając łatwe sprawdzenie poziomu naładowania baterii, nawet gdy jest wyłączony, a także posiada zmywalny filtr, co ułatwia utrzymanie czystości urządzenia. Intuicyjna obsługa za pomocą dwóch przycisków do zmiany trybów oraz czytelne komunikaty o aktualnym trybie pracy zapewniają komfort użytkowania i choć wiem, że to żadna magia, to jednak jestem fanem takich czytelnych, nieprzesadzonych rozwiązań.

Odkurzanie z Tefal X-Force 13.60 to czysta przyjemność, dzięki elastycznej rurze umożliwiającej dotarcie pod meble - kto nigdy nie miał odkurzacza z takim patentem, ten nie wie, co traci! Opróżnianie zbiornika na kurz i wymiana filtrów czy mopów to czynność prosta i błyskawiczna - ktoś tu solidnie przemyślał konstrukcję całego urządzenia. Jedynie automatyczny tryb pracy mógłby szybciej dostosowywać się do różnych powierzchni i ignorować dywany z długim włosem (uczepiłem się tych dywanów), by uniknąć niepotrzebnego wyłączania się urządzenia. To drobny szczegół, detal jeno, ale wart uwagi.

Warto postawić na Tefal X-Force 13.60?

Warto postawić na Tefal X-Force 13.60? Warto wybrać się na zakupy? Cóż, warto, bo to bardzo dobry odkurzacz, z jednym małym “ale”. “Ale” nie związanym bezpośrednio z testowanym sprzętem, a bardziej z rynkowymi realiami i portfolio marki Tefal. X-Force 13.60 to świetny wybór dla tych, którzy będą korzystali z funkcji aktywnego mopowania. Ta funkcja to istny game changer, coś co ten sprzęt wyróżnia i coś, czego aż chce się używać.

Jeśli jednak ktoś z mopowania korzystać nie zamierza, to lepszym wyborem może okazać się np. Tefal X-Force 15.60 - większy, cięższy i gorzej mopujący, ale o większej sile ssania i z bogatszym zestawem akcesoriów.

Podsumowując, Tefal X-Force 13.60 to bardzo fajny odkurzacz, wprost stworzony do mieszkań, w których dominują twarde podłogi, pozwalające na wykorzystanie pełnego potencjału aktywnego mopowania i jako sprzęt wyspecjalizowany w tego typu zadaniach zasługuje na uwagę i jest zwyczajnie godny polecenia.

Dodam jeszcze, jako ciekawostkę, ale i pewną zachętę info, że sprzęt jest objęty akcją Satysfakcja gwarantowana marki Tefal. Akcja pozwala na testowanie odkurzacza przez 30 dni oraz daje możliwość jego zwrotu, po tym okresie, jeśli z jakiegoś powodu nie spełni on naszych oczekiwań. Po szczegóły odsyłam na stronę producenta.

Opinia o Tefal X-Force Flex 13.60 Plusy skuteczne aktywne mopowanie!,

dobra skuteczność odkurzania,

wygodna obsługa,

elastyczna/gięta rura,

mała waga,

dobry tryb automatyczny. Minusy blokuje się na dywanach z długim włosem,

czas pracy mógłby być nieco dłuższy.

Ocena Tefal X-Force 13.60 92% 4.6/5

