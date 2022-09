Dyson V15 Detect Absolute to mercedes wśród odkurzaczy pionowych: niezwykle mocny, obłędnie skuteczny, funkcjonalny i wdzięczny w użytkowaniu. Pytanie, czy wart jest swojej ceny? Sprawdźmy!

Dyson V15 Detect Absolute: estetyka i zawartość zestawu

Odkurzacze marki Dyson mają swoją stylistyczną specyfikę, co jest bezsprzecznie dobrą cechą choćby z marketingowego punktu widzenia. Dyson V15 Detect Absolute nie odbiega od stylistyki innych odkurzaczy marki - to taki typowy cyberpunkowy feeling w świecie AGD. W mojej ocenie odkurzacz prezentuje się świetnie, a najwyższa moc ssania na rynku i dokładne sprzątanie sierści zwierząt to jest to!

V15 Detect Absolute jest również doskonale wykonany, bardzo solidny i pewnie leży w dłoni, co podczas sprzątania jest więcej niż istotne! Co poza samą jednostką centralną znajdziemy w zestawie?

Elektroszczotka Digital Motobar: doskonała do każdej powierzchni, od parkietu, po dywany; szczotka ta zbiera włosy oraz zwierzęcą sierść jednocześnie unikając plątania się takiej mieszaniny - odpowiednio zaprojektowane grzebienie wewnątrz szczotki - dokładnie 56 grzebieni - usuwają sierść automatycznie z wałka szczotki, by ta mogła trafić do pojemnika.

Mini elektroszczotka ze stożkowatym wałkiem: świetne narzędzie w walce z psią sierścią - co warto podkreślić to fakt, że ta szczotka również została zaprojektowana w technologii zapobiegającej plątaniu się włosów oraz sierści.

Podświetlana elektorszczotka wykrywająca mikrodrobiny kurzu, genialna podczas odkurzania twardych podłóg.

Końcówka Combi idealna do sprzątania choćby okruchów z blatu, stołu czy kanapy.

Końcówka szczelinowa, która pomaga dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

Końcówka Low Reach, która umożliwia wygodne sprzątanie pod łóżkiem, biurkiem, pod komodami oraz

uchwyt ścienny i przewód zasilający wraz z zasilaczem.

Co potrafi Dyson V15 Detect Absolute?

Dyson V15 Detect Absolute to najmocniejszy i wyposażony w najnowocześniejsze technologie odkurzacz w portfolio producenta. Jego wizytówką jest 14 koncentrycznych cyklonów - technologia Dyson Root Cyclone - i 5-stopniowa filtracja, uszczelniona i wyłapująca 99,99 % mikroskopijnych cząsteczek oraz alergenów o wielkości 0,3 mikrometra. Brzmi nieźle? To nie wszystko!

Dyson V15 Detect Absolute potrafi na bieżąco analizować odkurzaną powierzchnię, automatycznie dopasowywać moc ssania oraz zliczać informacje o rozmiarach drobin, które zassaliśmy do pojemnika - wbudowany czujnik piezoelektryczny przekształca wibracje w sygnały elektryczne 15 000 razy na sekundę, zliczając i kategoryzując zasysane cząsteczki kurzu. Dzięki temu wiemy, że sprzątamy z naszych podłóg alergeny, pyłki, roztocza czy drobnoziarnisty piasek. W zestawie znajdziemy wszak elektroszczotkę wyposażoną w diodę, która na twardych podłogach doskonale pokazuje nam wszystkie drobiny kurzu i niewidzialne gołym okiem zanieczyszczenia, podnosząc efektywność odkurzania.

Co ciekawe, przy takiej dokładności sprzęt świetnie radzi sobie również z odkurzaniem włosów i sierści zwierząt. Odkurzacz potrafi pracować na jednym ładowaniu do 60 minut, a akumulator do pełna naładujemy w 4,5 godziny. Pojemność pojemnika na kurz to z kolei 0,76 litra. Dyson V15 Detect Absolute wyposażono w prosty wyświetlacz LCD, na którym podejrzymy tryb pracy czy stan naładowania akumulatora, a także sprawdzimy jakie cząsteczki zassaliśmy podczas odkurzania.

Odkurzacz oferuje 3 tryby pracy: Auto, Boost do krótkiego i intensywnego sprzątania oraz Eco do optymalizacji mocy ssącej i czasu pracy na baterii. Dyson V15 Detect Absolute ma moc 240 AW (Airwatów), co robi świetne wrażenie na papierze i rewelacyjne - gdy zerkniemy sobie na odkurzoną podłogę i zawartość pojemnika. W trybie auto technologia DLS Dynamic Load Sensor dopasowuje moc ssania do podłóg lub dywanów, w zależności od tego, jaką powierzchnię akurat mamy fantazję posprzątać. To właśnie w tym trybie Dyson V15 Detect Absolute potrafi pracować nawet 60 minut. Rzecz jasna akumulator jest wymienny, więc jeśli kupimy osobno drugi, mamy łącznie aż 120 minut sprzątania!

Sprawdź co potrafi Dyson V15 Detect Absolute na filmie!

Wrażenia z użytkowania Dyson V15 Detect Absolute

Czy Dyson V15 to dobry przyjaciel? Dobry kompan w walce z kurzem i sierścią? W mojej ocenie świetny! Mnogość końcówek, których funkcjonalność naprawdę przemyślano, to olbrzymia zaleta tego odkurzacza, ale to, jak Dyson V15 Detect Absolute genialnie działa w trybie Auto, podczas którego analizuje sobie powierzchnię, po której sunie i drobiny, które zasysa, dawało mi mnóstwo radości. Efekty odkurzania z tym sprzętem potrafią naprawdę przerosnąć oczekiwania nawet zdeklarowanych czyściochów.

Dyson V15 Detect Absolute jest wygodny, efektywny, a do tego wygodnie się go czyści - nie ma w tym nic skomplikowanego - mimo iż odkurzacz naszpikowany jest technologią, to ciągle przy tych manualnych czynnościach, które musimy przy nim wykonywać, jest możliwie prosty i wdzięczny. A do tego po skończonym odkurzaniu, wieszamy go sobie na ścianie, gdzie ten ładuje się w spokoju i czeka na kolejną misję.

Warto czy nie warto?

Osobiście moje spotkanie z odkurzaczem Dyson V15 Detect Absolute będę dobrze wspominał. Ba! Będę za nim tęsknił, bo mój dom, wiecznie brudzony przez uwielbiającego tarzać się w piachu Goldena i dwa króliki, które z lubością gryząc siano w paśniku, rozsypują je tu i ówdzie, nigdy nie był czystszy. A naprawdę odkurzam dość często, w czym wspiera mnie zresztą jeżdżący robot. Tak czy inaczej, Dyson V15 Detect Absolute podniósł komfort sprzątania oraz jego efektywność na nieznany mi wcześniej poziom. Jeśli macie więc w domu zwierzęta, a zależy Wam na absolutnej czystości podłóg, kanapy czy foteli, Dyson V15 Detect Absolute będzie rewelacyjnym wyborem. To zdecydowanie jeden z topowych odkurzaczy na rynku, ot co!