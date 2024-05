Realme stanowczo stara się podbić nasze serca i portfele - po świetnych smartfonach serii 12 Pro, do sprzedaży trafiają właśnie nieco tańsze realme 12 5G i realme 12+ 5G. Ten drugi trafił w nasze ręce i już się nim zajmujemy!

Pierwsze, co rzuca się w oczy to wygląd, który bardzo mocno przypomina droższe smartfony z wyższej serii 12 Pro. Nic dziwnego - w obu seriach realme odwołało się do tego samego projektu, powstałego we współpracy z tymi samymi artystami na podstawie tych samych inspiracji. Jeśli chcecie wiedzieć, chodzi o Olliviera Savéo, francuskiego designera pracującego z takimi markami jak Rolex, Piaget czy Breitling, a inspiracją były - oczywiście - zegarki.

Wyspa aparatów ma przypominać kopertę zegarka a jej wnętrze - cyferblat, natomiast pokryte wegańską skórą plecy z wyraźnym, ozdobnym łączeniem na samym środku nawiązują do pasków. Efekty możecie ocenić sami na zdjęciach - ja muszę przyznać, że podoba mi się zarówno pomysł, jak i wykonanie, a realme 12+ 5G robi dobre wrażenie tak estetycznie, jak i pod względem jakości.

Co do ergonomii, to niemal prostokątna bryła obudowy tworzona przez płaską ramę łączącą się bez żadnych przejść z z plecami i ekranem wygląda dobrze i zapewnia pewny chwyt, ale nie sprawia wrażenia, jakby telefon sam układał się w dłoni, jak to bywa z bardziej zaokrąglonymi obudowami, na przykład w przypadku Infinixa Note 40 Pro. Jest jednak druga strona tego medalu.

Wspomniany Infinix lepiej leży w dłoni między innymi dzięki temu, że jego ekran ma wygięte brzegi - elegancko, ale niepraktycznie. Realme dokonało innego wyboru, stawiając użyteczność ponad wyglądem i instalując w 12+ 5G płaski wyświetlacz. Jest to panel AMOLED o przekątnej długości 6,67", który może pochwalić się naprawdę ładnym oddaniem kolorów, wysoką jasnością (do 2000 nitów szczytowo), a także odświeżaniem 120 Hz. Ciekawostką jest oprogramowanie rozpoznające zamoczenie ekranu lub dotykanie go mokrymi dłońmi, przestrajające czułość panelu dotykowego tak, żeby uniknąć przypadkowych aktywacji.

Ciekawie wyglądają też możliwości fotograficzne realme 12+ 5G: aparat główny został wyposażony w matrycę Sony LYTE-600 składającą się z 50 milionów pikseli światłoczułych i wyposażoną w funkcję programowego zoomu x2 wykonywanego już na poziomie matrycy. Aparat ma przysłonę f/1.88 i jest stabilizowany optycznie. Dwukrotny zoom ma być, zgodnie z założeniami producenta, wykorzystywany głównie do fotografii portretowej i z naszych testów wynika, że rzeczywiście nieźle się sprawdza w tej roli.

Realme 12+ 5G oferuje więcej ciekawych możliwości fotograficznych. Telefon całkiem dobrze radzi sobie z robieniem zdjęć w nocy, ma bardzo solidny system stabilizacji wideo (który jednak, jak łatwo się domyślić, wymaga przejścia z 4K na 1080p) a także interesujący tryb fotografii ulicznej, zoptymalizowany do szybkiego i łatwego ustawiania parametrów zdjęć jedną ręką.

Pod względem wydajności nie ma na co narzekać: realme wyposażyło 12+ 5G w SoC Mediatek Dimensity 7050, który w połączeniu z 12 GB pamięci RAM zapewnia solidną porcję wydajności, dającą bardzo dobre wrażenia z użytkowania. W pierwszych testach potwierdziła się też skuteczność chłodzenia (realme chwali się bardzo dużą komorą parową 12+ 5G), pozwalająca utrzymywać wysoką wydajność przez dłuższy czas.

Bateria o pojemnośći 5000 mAh to dziś standard w smartfonach z tej półki cenowej i o tym rozmiarze, natomiast szybkie łądowanie 67W to bardzo przyjemny dodatek. Niestety, ta szybkość można uzyskać tylko korzystając z ładowarki realme SuperDart, a ze względów prośrodowiskowych w pudełku ładowarki nie ma. Stajemy więc przed alternatywą: albo kupić specjalną ładowarkę oddzielnie, albo poprzestać na znacznie wolniejszym ładowaniu QC3.

Niezależna opinia redakcji. Telefon do testu został bezpłatnie udostępniony przez firmę realme.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.