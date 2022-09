Rowery elektryczne cieszą się coraz większą popularnością. Jeśli chcesz dołączyć do grona zadowolonych użytkowników, koniecznie zajrzyj do sklepu Geekbuying. Już tłumaczymy dlaczego.

Dlaczego Geekbuying to dobre miejsce, by kupić rower elektryczny?

Geekbuying jest działającą na europejskim rynku platformą e-commerce, której polska strona została uruchomiona w 2016 roku. Od tego czasu dynamicznie zyskuje klientów, przekonując ich do siebie przede wszystkim szerokim asortymentem i atrakcyjnymi warunkami. Obok przystępnych cen możesz wszak liczyć na:

szybką dostawę (wysyłka w 48 godzin i doręczenie w 3 dni),

bezpieczne zakupy z przejrzystymi zasadami gwarancyjnymi i 14 dniami na zwrot

czy też obsługę lokalnych metod płatności, nie wyłączając z tego systemu Przelewy24 i BLIKA.

Początkowo głównymi kategoriami produktowymi były tu gadżety elektroniczne oraz sprzęt RTV i AGD, ale od pewnego czasu coraz więcej osób zagląda na Geekbuying w poszukiwaniu pojazdu elektrycznego.

To dobry trop, bo w ofercie sklepu znajduje się wiele dobrych hulajnóg i rowerów elektrycznych – często mniej znanych marek, korzystających jednak z podzespołów wysokiej klasy. To sprawia, że Geekbuying jest dobrym miejscem, gdy szuka się niezłej jakości, a zarazem oszczędności.

Znajdź odpowiedź na pytanie, jaki rower elektryczny wybrać

W ofercie Geekbuying znajdziesz obecnie ponad setkę rowerów. Reprezentują one właściwie każdą kategorię tych pojazdów, a więc na liście obecny jest zarówno rower miejski, jak i trekkingowy, górski czy też tzw. fat bike – z grubymi i szerokimi oponami, dzięki którym świetnie sprawdza się w terenie, także tym trudniejszym.

Fat bike lub góral, czyli rower terenowy

To właśnie oferta fat bike’ów jest zresztą najszersza w sklepie Geekbuying. Wśród najciekawszych modeli z tej kategorii znajdziesz ENGWE EP-2 Pro z 20-calowymi kołami, 750-watowym silnikiem, 7-biegową przekładnią Shimano i akumulatorem 13 Ah. Rozpędza się do 45 km/h i potrafi przejechać nawet 60 km na jednym ładowaniu (lub dwa razy tyle – w trybie wspomagania).

Ciekawie prezentuje się też ENGWE Engine Pro – to podobny, ale nieco lepiej wyposażony rower z grubymi oponami. Został wykonany z lepszych materiałów i pozwala dłużej jeździć między jednym ładowaniem a drugim.

Kolejny rower, który może wydać ci się interesujący, to Shengmilo MX03. Jest on dość nietypową hybrydą roweru górskiego i fat bike’a. Ma duże, 26-calowe opony – znacznie szersze od standardowych. Jest też wyposażony w mocny, 1000-watowy silnik i akumulator zapewniający zasięg do 40-50 km. Taki pojazd dobrze sprawdzi się w wielu różnych sytuacjach i praktycznie na każdej nawierzchni.

Oczywiście możesz zamiast tego wybrać elektryczny rower górski w bardziej tradycyjnym wydaniu. Tę grupę reprezentuje choćby Yadea YS500. Stabilną jazdę zapewniają 27,5-calowe koła oraz dobrze amortyzujące zawieszenie. Specyfikację uzupełniają jeszcze: precyzyjny 9-stopniowy układ przełożeń Shimano oraz silnik o mocy 350 W, radzący sobie z prędkościami do 25 km/h.

Wcześniej wymienione rowery są świetne, ale ich minusem może być dość wysoka cena. Jeśli szukasz czegoś tańszego, sprawdź Eleglide M1 – to popularny rower górski z 250-watowym silnikiem, przerzutkami Shimano i zasięgiem dochodzącym do 65 km.

Rower na wycieczkę lub do jazdy po mieście

Dzięki amortyzacji i odpowiednio dopasowanym podzespołom „górale” to dobre rowery dla osób preferujących jazdę po lasach i innych nierównych terenach. Jeśli natomiast rozglądasz się za bardziej praktycznym pojazdem na wycieczki – wyposażonym także w bagażnik – postaw na rower trekkingowy.

Kategorię rowerów trekkingowych dumnie reprezentuje między innymi Eleglide T1. To rower o specyfikacji dostosowanej do wycieczek. Nie jest demonem prędkości, ale za to pozwala jeździć długo i w komfortowych warunkach. Zintegrowany bagażnik pozwala też zabrać ze sobą najważniejsze rzeczy.

Bagażnikiem dysponuje również składany rower FAFREES 20F054, w którym można wypatrywać wydajnego i ekonomicznego środka transportu do pracy czy szkoły. Sprawdzi się też na zakupach. Jest to jednak pojazd zdecydowanie mniejszy, bo osadzony na 20-calowych kołach. Krótko mówiąc: to taki typowy składak do miasta.

Ostatnią kategorią są tak zwane składaki długodystansowe. To rowery, które doskonale sprawdzą się u osób mieszkających na „odludziu”. Przykładowo: FIIDO L3 po naładowaniu akumulatora do pełna jest w stanie przejechać nawet 130 kilometrów. Silnik o mocy 350 W rozpędza go przy tym do 25 km/h i bez trudu pokonuje 20-stopniowe nachylenia.

Jesienna wyprzedaż w Geekbuying - dobry moment na zakup roweru

Tak się składa, że teraz na zakupie roweru elektrycznego w sklepie Geekbuying możesz zaoszczędzić jeszcze więcej. Podczas trwającej tam wielkiej jesiennej wyprzedaży na wszystkie elektryczne rowery można uzyskać 5% rabatu. Wystarczy, że podczas składania zamówienia użyjesz kodu UNN841YV. Promocja trwa do 30 września bieżącego roku.

Nie wiesz, co kupić? Eksperci benchmark.pl służą pomocą

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, gorąco zachęcamy do sprawdzenia naszych dwóch poradników. Z pierwszego dowiesz się, jakie są rodzaje rowerów i jaki będzie najlepszy dla ciebie, w drugim zaś polecamy najlepsze rowery elektryczne dla amatorów.