Oferta Xiaomi jest rozszerzana w zawrotnym tempie. Dzięki temu bez trudu można wśród niej znaleźć idealne pomysły na prezent z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Dlaczego smartfon to prezent doskonały? Taki Xiaomi 11T na przykład

Gdyby mnie ktoś spytał, to powiedziałbym, że doskonały prezent to taki, który jest praktyczny, a zarazem dostarcza czystej frajdy. Można się jednak zastanawiać, czy w ogóle istnieje coś takiego. Odpowiedź brzmi: oczywiście, że istnieje. Mało tego, nie trzeba daleko szukać. Piszemy o nich niemal codziennie – to smartfony.

Właśnie dlatego takim świetnym pomysłem na prezent może być Xiaomi 11T – smartfon, który dobrze sprawdza się w rękach zarówno młodszego, jak i starszego użytkownika. Jego potrójny aparat 108 Mpix robi bardzo dobre zdjęcia, a ze wsparciem sztucznej inteligencji można nagrywać filmy na bardzo wysokim poziomie. Duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala jest zaś idealny do oglądania filmów, gdziekolwiek jesteś. TrueColor oznacza idealnie odwzorowane barwy, a HDR10+ – wysoki kontrast.

Ekran w dodatku odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz, co w połączeniu z ośmiordzeniowym procesorem MediaTek i 8 GB pamięci RAM pozwala też w pełni komfortowo grać w gry. Co więcej, to smartfon, którego akumulator do 100% ładuje się w zaledwie… 36 minut. I wcale ceną za to nie jest krótki czas pracy – ba, jest bardzo długi, bo pojemność tego akumulatora wynosi aż 5000 mAh. Wszystko, o czym wspomniałem, czeka więc wszędzie i o każdej porze.

Xiaomi 11 Lite 5G NE to też dobry smartfon

Gdy na prezent chcesz przeznaczyć nieco mniejszy budżet, to bardzo dobrą opcją może okazać się smartfon Xiaomi 11 Lite 5G NE. To model o wyjątkowo eleganckim designie oraz lekkiej i smukłej konstrukcji. Na szczęście to nie tylko ładna rzecz, ale i praktyczna. A jednym z jej największych atutów jest 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED, oferujący 10-bitową głębię kolorów, HDR10+ i Dolby Vision oraz odświeżanie z częstotliwością 90 Hz. Filmy i seriale ogląda się na nim z prawdziwą rozkoszą. Podwójne głośniki sprawiają zaś, że audio nie odstaje od wideo.

Aparat również jest jego mocną stroną. A właściwie 3 aparaty z tyłu i jeden z przodu. Pozwalają uwolnić swoją kreatywność, a sztuczna inteligencja pomaga wykrzesać z niej jak najwięcej. O odpowiednią wydajność dba procesor Qualcomm Snapdragon 778G. O szybkie połączenie z Internetem – moduł 5G. A o długi czas pracy – akumulator o pojemności 4250 mAh.

Niedrogi prezent z logo Xiaomi – Mi Smart Band 6 NFC

Smartfon to świetny prezent, ale niestety dość drogi. Dlatego też dla kontrastu chciałbym przejść do propozycji za zdecydowanie mniejsze pieniądze. I mam tu na myśli opaskę Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, czyli najnowszą wersję jednego z najpopularniejszych gadżetów tego typu na świecie. Wersja ta jest o tyle ciekawa, że (nareszcie!) umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych. Dzięki niej nie trzeba wyjmować karty z portfela czy telefonu z kieszeni, aby zapłacić za zakupy w sklepie.

Oczywiście na tym nie kończą się jej atuty. Nowa opaska Xiaomi to także pulsometr monitorujący tętno, pulsoksymetr śledzący nasycenie krwi tlenem, zintegrowany monitor snu i czujniki rejestrujące wyniki w 30 trybach fitness (z czego 6 potrafią wykryć samodzielnie). Duży wyświetlacz AMOLED wszystko to prezentuje w czytelny i miły dla oka sposób. Dopełnieniem całości jest wygodna, a zarazem wytrzymała konstrukcja, dzięki której można nosić ten gadżet w każdej sytuacji, przez calusieńki dzień.

A może coś dla domu? Robot… albo oczyszczacz

Na koniec mam jeszcze dwie propozycje nastawione całkowicie na praktyczność. W żadnym razie nie oznacza to jednak, że są nudne. Co to, to nie – weźmy na przykład taki Mi Robot Vacuum-Mop Essential. Pod tą nazwą kryje się robot sprzątający, dzięki któremu o czyszczenie podłóg nie trzeba się już w ogóle martwić. Ten, kto dostanie od ciebie taki prezent, będzie ci wdzięczny – co do tego nie mam wątpliwości.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential skutecznie odkurza podłogi (dzięki mocy ssania na poziomie 2200 Pa i szczotkom o dużej powierzchni), a do tego może je mopować na mokro. Świetnie radzi sobie z przemieszczaniem się po pomieszczeniu, unikając kolizji, a zarazem obejmując swoim zasięgiem całą powierzchnię.

Z kolei Xiaomi Mi Air Purifier 3C to efektywny oczyszczacz powietrza, zapewniający świeże powietrze w mieszkaniu. Jest wyposażony w potrójny filtr Xiaomi High Efficiency Filter, pozwalający mu eliminować 99,97% cząsteczek tak małych jak 0,3 mikrona. Jest przy tym bardzo wydajny, dzięki dużej mocy i cyrkulacji w 360 stopniach.

Oczyszczacz prezentuje się nowocześnie, a stonowany wygląd sprawia w dodatku, że łatwo jest go wkomponować w wystrój pomieszczenia. Na froncie znajduje się czytelny wyświetlacz, na bieżąco informujący o jakości powietrza. Pełen komfort w kwestii sterowania zapewnia z kolei aplikacja mobilna. Dzięki niej nie trzeba nawet wstawać z kanapy, by zmienić ustawienia działania tego urządzenia.

Prezent na Święta. Wybierz go dobrze

To już wszystkie propozycje, jakimi chciałem się dziś podzielić. Oczywiście ty najlepiej wiesz, co może spodobać się bliskim, dla których szukasz prezentu. Wybierz go dobrze, by w świąteczny czas na ich twarzach pojawił się szeroki uśmiech.

Artykuł powstał we współpracy z Mi-Home.pl