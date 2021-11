Wszyscy na to czekaliśmy, co? Choć świat znajduje się w dziwnym momencie, my nie odpuszczamy i jak co roku mamy dla ciebie benchmarkowy Kalendarz Adwentowy – serię 24 konkursów z okazji zbliżającej się Gwiazdki.

Mieliśmy dzisiaj w redakcji wyjątkowego gościa. Dobrze go jednak znamy, bo wpada do nas każdego roku. Jak zwykle miał ze sobą worek – choć może się to wydawać niepozorne, to żaden z naszych redakcyjnych siłaczy nie był w stanie go udźwignąć. Taki był napakowany. Nasz gość pozwolił nam tylko zerknąć do środka, ale… to wystarczyło. Wiemy, że mamy mega newsa!

(A, i jeszcze jedno – w tym roku nasz gość nie był sam. Towarzyszyła mu śnieżynka Martyna, która obiecała, że zostanie z nami aż do Świąt. Mamy nadzieję, że ją polubicie – my zaprzyjaźniliśmy się od razu!)

Kalendarz Adwentowy 2021 – 24 konkursy, 24 szanse na nagrody

Pamiętasz ten dreszczyk emocji towarzyszący otwieraniu kolejnych okienek wypełnionego łakociami kalendarza adwentowego? Czas przywrócić te wspomnienia. Jak co roku przygotowaliśmy nasz benchmarkowy Kalendarz Adwentowy – codziennie od 1 do 24 grudnia uruchamiać będziemy jeden konkurs, w którym nagrodzimy tych najbardziej kreatywnych spośród naszych czytelników. O co zawalczysz w tym roku?

Nagrody takie, że mucha nie siada

W tym roku do wygrania będą między innymi laptopy, monitory, karty graficzne, akcesoria komputerowe i gadżety sportowe. Żeby nie psuć ci zabawy, nie zdradzimy jeszcze, jakie konkretnie będą to modele, ale możesz mieć pewność, co do jednego – naprawdę będzie warto próbować swoich sił w naszych codziennych konkursach.

Wór benchmarkowego Mikołaja jest pełen prezentów i nie możemy się doczekać, by ci je pokazać. A nie mamy wątpliwości, że spodoba ci się to, co zobaczysz!

W tym roku partnererm naszego kalendarza i nagród z dnia 1 i 24 grudnia jest firma Intel – producent procesorów.

W kilku słowach o zasadach

Pamiętaj, że każdy konkurs aktywny jest tylko przez 24 godziny – rusza o północy i kończy się o 23.59. Nie zapominaj więc o tym, by codziennie zaglądać na stronę Kalendarza Adwentowego. Swoich sił możesz próbować w każdym konkursie – nie ma limitu, a udział może wziąć każdy, kto jest zarejestrowanym użytkownikiem benchmark.pl (i podał swoje imię oraz rok urodzenia).

Wygrywa ten, kto dobrze odpowie na 3 pytania zamknięte, a jego odpowiedź na pytanie otwarte najbardziej przypadnie do gustu benchmarkowej Komisji Konkursowej. Podpytałem i wiem, że w tym roku nagradza przede wszystkim kreatywność i poczucie humoru.

