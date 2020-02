Najmocniejsza pozycja w smartfonowym portfolio Huawei od pewnego czasu jest już dostępna w regularnej sprzedaży. Teraz by zachęcić do zakupu, obniżono cenę Mate 30 Pro o około 30 procent.

Nikt nie będzie kwestionował faktu, że Huawei Mate 30 Pro to świetny smartfon. Pierwszy, który samodzielnie radzi sobie tylko w ramach autorskiego ekosystemu Huawei z usługami HMS. Tenże fakt to także powód, dla którego wciąż nie zyskał on należnego mu zainteresowania ze strony użytkowników.

Drugim powodem może być cena 4299 złotych, w której co prawda dostajemy parę wartościowych bonusów, to jednak wysoka. Oczywiście w porównaniu z serią nowych smartfonów Samsung Galaxy S20 cena już tak nie szokuje, ale byłoby miło, gdyby produkt potaniał.

Atrakcyjna promocja cenowa na Huawei Mate 30 Pro

I tak się dzieje, co prawda nie na długo, bo tylko do 23 lutego lub wyczerpania zapasów. Huawei Mate 30 Pro będzie przez najbliższe dziewięć dni dostępny za 2999 złotych, a potem wróci pewnie do regularnej ceny. Z promocyjnej ceny możemy uszczknąć nawet 500 złotych jeśli odsprzedamy stary telefon. W ramach promocyjnej ceny wciąż możemy liczyć na bezprzewodowe słuchawki Huawei Freebuds 3 i opaskę Huawei Band 4 po 1 zł i ochronę ekranu przez pół roku.

Jak dostać 500 zł, za stary smartfon

Rabat do 500 złotych będzie aktywny troszkę dłużej niż cenowa promocja, bo do 29 marca i obowiązuje nie tylko na Mate 30 Pro. Data wybrana pewnie nie bez powodu, bo wtedy na rynku powinien pojawić się już Huawei P40, albo przynajmniej jego zapowiedź, co przekieruje wysiłki sprzedażowe Huawei na ten produkt.

Szczegóły promocji rabatowej znajdziecie na stronie huawei.asgoodasnew.com/pl/, a produkt w promocyjnej cenie dostaniemy w sklepie Huawei w Warszawie, sieciowych sklepach z elektroniką i w internetowym sklepie Huawei.

Źródło: Huawei

