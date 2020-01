Chłodzenie Poskromić Threadrippera! Test chłodzenia Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4 2020-01-08 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4 to chłodzenie wodne zaprojektowane typowo pod topowe procesory AMD. Jak wypada w starciu z podkręconym modelem Ryzen Threadripper 2950X?

4,3/5 Plusy - bardzo dobra wydajność.; - efektowne podświetlenie RGB LED.; - prosty montaż bloku na podstawce.; - niewygórowana cena. Minusy - głośna praca wentylatorów,; - węże mogłyby być dłuższe i bardziej giętkie.

Procesory AMD Ryzen Threadripper to nie tylko jedne z najwydajniejszych, ale też jedne z najgorętszych jednostek dostępnych na rynku. Niestety, do obsługi układów trzeba zaopatrzyć się w dobre chłodzenie. Co wybrać? To zależy od Waszych wymagań.

Firma CoolerMaster postanowiła wyjść naprzeciw najbardziej wymagającym klientom i przygotowała chłodzenia MasterLiquid TR4 Edition – to specjalna seria AiO, która, jak sama nazwa wskazuje, została zaprojektowana typowo pod podstawkę AMD TR4. Można ją jednak wykorzystać na starych (TR4) i nowych Threadripperach (sTRX4).

Cooler Master MasterLiquid TR4 - specyfikacja

MasterLiquid ML360 RGB TR4 Blok wodny Miedziany Miedziany Miedziany Wymiary bloku wodnego 86 x 70 x 49 mm 86 x 70 x 49 mm 86 x 70 x 49 mm Obroty pompki 2500 RPM 2500 RPM 2500 RPM Generowany hałas pompki < 15 dB < 15 dB < 15 dB Węże 340 mm - FEP 340 mm - FEP 340 mm - FEP Chłodnica 240 mm - aluminiowa 280 mm - aluminiowa 360 mm - aluminiowa Wymiary chłodnicy 277 x 119,6 x 27 mm 318 x 137 x 27,2 mm 394 x 119 x 27,2 mm Wentylatory 2x MF120R RGB (120 mm) 2x MF140R RGB (140 mm) 3x MF120R RGB (120 mm) Łożysko wentylatora Rifle Bearing Rifle Bearing Rifle Bearing Obroty wentylatora 650 - 2000 RPM 600 - 1300 RPM 650 - 2000 RPM Generowany hałas wentylatora 6 - 31 dB 6 - 33,5 dB 6 - 31 dB Wydajność wentylatora 66,7 CFM / 113,32 m³/h 79,6 CFM / 135,24 m³/h 66,7 CFM / 113,32 m³/h Ciśnienie powietrza 2,34 mmH2O 1,3 mmH2O 2,34 mmH2O Dodatkowe » pasta termoprzewodząca Cooler Master MasterGel

» kontroler RGB LED Kompatybilność » AMD: TR4, sTRX4 » AMD: TR4, sTRX4 » AMD: TR4, sTRX4 Cena 369 złotych 409 złotych 489 złotych

Seria MasterLiquid TR4 Edition obejmuje trzy zestawy, które różnią się wielkością chłodnicy – w ofercie producenta znajdziemy wersje: 240 mm, 280 mm i 360 mm. Do naszej redakcji trafiła ostatnia, która powinna zaoferować najlepsze osiągi. MasterLiquid ML360 RGB TR4 jest też najdroższy z całej trójki, bo kosztuje niecałe 500 złotych.

Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4

MasterLiquid ML360 RGB TR4 korzysta ze specjalnie zaprojektowanej bloko-pompki, która ma zaoferować lepszą wydajność, cichszą pracę, a przy tym też większą wytrzymałość od standardowych rozwiązań.

Konstrukcja wykorzystuje duży, miedziany blok wodny, który swoją powierzchnią obejmuje cały procesor Threadripper (blacha wystaje poza obrys bloku). Rozwiązanie to powinno przełożyć się na lepsze właściwości odprowadzania ciepła względem zwykłych, małych bloków wodnych.

Jeżeli chodzi o pompkę, producent zastosował trójfazowy silnik oraz autorską konstrukcję wirnika, dzięki czemu konstrukcja powinna cechować się dobrą wydajnością i wyższą kulturą pracy. Całość zamknięto w obudowie z polimeru PPS i włókna szklanego, co podobno pozwoli uzyskać lepszą wytrzymałość. Zadbano też o szczelność konstrukcji.

Ciepło z procesora przekazywane jest do aluminiowej chłodnicy w rozmiarze 360 mm – jest to niskoprofilowa konstrukcja (27,2 mm), która nie powinna stwarzać problemów z kompatybilnością (oczywiście pod warunkiem, że macie miejsce dla takiego radiatora w obudowie). Na jednym z rogów umieszczono fillport - niestety, jego otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Węże wykonano z tworzywa FEP, które na całej długości zabezpieczono nylonowym oplotem. Na upartego mogłyby być trochę dłuższe i bardziej giętkie.

Na radiatorze zainstalowano trzy 120-milimetrowe wentylatory Cooler Master MF120R RGB. Zastosowane modele wykorzystują łożysko typu Rifle, a ich prędkość obrotową można regulować w zakresie 600 – 2000 RPM (maksymalna wydajność sięga 66,7 CFM, a generowany hałas ma nie przekraczać 30 dB).

Jak przystało na nowoczesny sprzęt dla entuzjastów, nie mogło też zabraknąć podświetlenia RGB LED – diody umieszczono w wentylatorach oraz w bloko-pompce (logo producenta). Efektami świetlnymi można sterować z poziomu oprogramowania płyty głównej (kompatybilne są wszystkie najpopularniejsze systemy: ASRock Poluchrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion oraz MSI Mystic Light Sync) lub dołączanego kontrolera (6 efektów + zmiana jasności/koloru).