Doskonały kompan na co dzień. Plecak od Qualo – nowego gracza na rynku

To często niedoceniane akcesorium może uchronić cenną elektronikę przed uszkodzeniami – a mniejsze kosztowności przed kradzieżą. Plecak – bo o nim mowa – to dodatek, bez którego wielu nie rusza się z domu.

Na rynku pojawił się nowy gracz, który chce podbić serca klientów wysoką jakością oferowanych produktów, funkcjonalnością i stylem – Qualo. W portfolio tego producenta można znaleźć powerbanki, ładowarki, kable, uchwyty samochodowe, ale też plecaki.

Dziś przyglądamy się jednemu z tych dodatków – z linii Qualo Ultimate, który nie jest jak zwykły plecak. Ma szereg sprytnych rozwiązań i powstał z myślą o każdych okolicznościach – zarówno spacerach w miejskiej dżungli, jak i wędrówkach w miejsca, gdzie uliczny zgiełk przestaje istnieć.

Uniwersalny plecak Qualo Ultimate

Decydując się na zakup plecaka, często stajemy przed wyborem: turystyczny czy miejski. Nic w tym dziwnego, bowiem w ofercie wielu producentów istnieje szereg produktów, które mają konkretne przeznaczenie i daleko im do bycia uniwersalnymi. W efekcie zwykle wiąże się to z koniecznością zakupu kilku plecaków.

Wszystkie potrzeby można jednak ogarnąć jednym – plecakiem Qualo Ultimate. A przynajmniej takie założenie ma producent, wprowadzając akcesorium w pełni uniwersalne i stworzone z myślą o wielu potrzebach. W tym plecaku możesz przenosić laptopa, spacerując w trakcie ulewy po mieście, ale sprawdzi się też doskonale, kiedy postanowisz wybrać się na wyjazd z dala od miasta i zapakujesz do środka rzeczy zupełnie inne od tych, które na co dzień potrzebujesz do pracy.

Wygląd, który zwraca uwagę

Plecak Qualo Ultimate zwraca uwagę przede wszystkim skorupą zewnętrzną. To twarda konstrukcja hard-shell, która już na pierwszy rzut oka zdaje się “krzyczeć”, że jest trudna do uszkodzenia.

Producent zadbał o to, by plecak prezentował się znakomicie – bez względu na to, czy każdy dzień spędzasz w garniturze, czy jesteś studentem, który rano w pośpiechu wybiega na zajęcia, a wieczorem spotyka się ze znajomymi. To wyjątkowo uniwersalny produkt, który odnajdzie się w każdej okazji.

Wygląd zewnętrzny to jednak nie wszystko. Warto podkreślić, że materiał, z którego wykonano plecak Qualo Ultimate, jest nie tylko ładny, ale też twardy. Qualo Ultimate wykonany został z bardzo wytrzymałego poliestru 900D z powłoką wzmacniającą EVA. Takie połączenie sprawia, że nie są mu straszne przetarcia ani uderzenia.

Wewnątrz jest równie dobrze. Wkładając do środka drogocenne sprzęty – w tym choćby laptopa – nie musisz mieć obaw, że ten się porysuje lub uszkodzi. We wnętrzu Qualo Ultimate znalazło się poszycie z pianki, które zapewnia bezpieczeństwo wszystkim noszonym w nim przedmiotom.

Korzyści płynące z korzystania z plecaka hard-shell zamiast zwykłego plecaka tekstylnego są znaczące. Przede wszystkim ten pierwszy jest odporny na wszelkie uderzenia, nie przemaka, a do tego o wiele łatwiej go wyczyścić.

Trudne warunki pogodowe to nie problem dla tego plecaka

Każdy, kto choć raz przemierzał miasto lub był na wyprawie z tekstylnym plecakiem w trakcie deszczu – wie, jak bardzo takie połączenie potrafi uprzykrzyć życie. Zamoczone notatki, wilgotna elektronika. Plecak Qualo Ultimate z hydrofobową powłoką jest jak parasol dla wszystkiego, co w nim przechowujesz – nie są mu straszne trudne warunki pogodowe.

Jakby tego było mało, producent zadbał o uszczelnione zamki. I nie ma tutaj jakiejkolwiek przesady, bowiem uszczelnienie stoi na naprawdę wysokim poziomie i trudno w przypadku tego akcesorium Qualo doświadczyć stresu jak podczas otwierania plecaka tekstylnego po spacerze w deszczu.

Pojemne wnętrze, sprytna skrytka antykradzieżowa

Jedną z największych zalet wnętrza Qualo Ultimate jest bardzo przemyślane wzornictwo. Producent zadbał o to, aby dostęp do każdej przegródki był bardzo wygodny. Wewnątrz znajdziemy kilka przegródek i kieszonek, do których zmieścisz wszystko, czego potrzebujesz na co dzień (i nie tylko) – ładowarkę, słuchawki, przekąski, przewody do komputera, ale też dokumenty.

O tych ostatnich warto wspomnieć w kontekście specjalnej antykradzieżowej kieszeni, która również jest zabezpieczona przed przemoknięciem w trakcie deszczu. To dodatkowe miejsce do przechowywania, które jest detalem, ale jednocześnie na tyle dużym, że znacząco wpływa na użyteczność całego plecaka. W tym miejscu bez obaw możesz przechowywać ważne dokumenty, nie martwiąc się o to, że podczas podróży komunikacją miejską ktoś niepostrzeżenie wsunie dłoń do plecaka. To miejsce niemal niewidoczne, które jest bardzo trudno dostępne dla kieszonkowców – znajduje się bowiem w części przylegającej do pleców podczas noszenia.

Genialnie przemyślany plecak

Poza świetnie zaprojektowanym wnętrzem i skorupą na zewnątrz – a więc rzeczami, które w przypadku tego plecaka natychmiast rzucają się w oczy – Qualo Ultimate ma więcej zalet, które poczujesz po jego założeniu.

Mowa przede wszystkim o oddychających plecach. To akcesorium zostało zaprojektowane tak, aby wyeliminować efekt “plecaka-sauny” podczas noszenia. Bez względu na to, czy na zewnątrz jest upał, czy może jednak nieco chłodniej, a ty jesteś w biegu – na koszulce pod Qualo Ultimate nie pojawi się plama potu.

Naturalnie w tej konstrukcji nie zabrakło regulowanych pasków, dzięki którym plecak można dopasować do sylwetki.

Podróżnicy z pewnością docenią, że wybierając się na podróż z Qualo Ultimate, nie muszą obawiać się o dodatkowe dopłaty za bagaż. Mieści się on bowiem w limitach bagażu podręcznego w niskokosztowych liniach lotniczych (mierzy 30 x 44 x 13 c i waży 1,1 kg, mieszcząc laptopa do 15,6”). Sam plecak można również rozłożyć całkowicie na płasko, co ułatwi przejście kontroli bagażowej.

Plecak Qualo Ultimate – czy warto?

Jeśli poszukujesz plecaka uniwersalnego, Qualo Ultimate wydaje się świetną odpowiedzią na twoje potrzeby. To sprzęt niecodzienny, który zwraca na siebie uwagę wzornictwem i jakością wykonania.

Nie zabrakło w nim również zabezpieczeń, które docenisz podczas jego użytkowania na co dzień. To przede wszystkim skorupa hard-shell, której nie są straszne deszcz, zadrapania i upadki. Poza tym robotę robią uszczelnienia zamka, przez które nie przeciśnie się kropla wody. Wewnątrz natomiast znalazło się mnóstwo miejsca na wszelkie niezbędne podczas spacerów, pracy i wyjazdów gadżety – no i nie zapominajmy o przemyślanej kieszonce antykradzieżowej.

Qualo Ultimate łączy więc wszystko, czego można oczekiwać od uniwersalnego plecaka – styl, pojemność i wygodę.