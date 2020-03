Akcesoria do telefonów

Green Cell GC PowerRide to szybka ładowarka samochodowa do gniazdka 12 V i 24 V. Dostarcza łącznie aż 54 W mocy, a jej największą zaletą jest to, że może ładować 3 urządzenia jednocześnie i każdemu z nich w tym samym czasie dostarczać 18 W. Recenzja Green Cell GC PowerRide.

Green Cell GC PowerRide 54 W - recenzja

Nawet smartfon z dużą baterią powinien ładować się w samochodzie szybko. Codzienne dojazdy większości osób są relatywnie krótkie. Jedziemy kilkanaście, góra kilkadziesiąt minut, po czym wychodzimy z samochodu i z pewnością nie chcemy przekonać się, że smartfon doładował się tylko o kilkanaście procent. W dodatku mówimy tutaj o ładowaniu wyłącznie jednego urządzenia, bo jeśli do zwykłej ładowarki podłączymy dwa lub więcej, to już w ogóle tragedia. Jeśli doładują się o kilka procent to będzie "sukces".

Na szczęście może być lepiej. Oto szybka ładowarka samochodowa Green Cell GC PowerRide generująca łącznie 54 W mocy.

3x szybkie ładowanie

Są ładowarki, które radzą sobie z szybkim ładowaniem jednego urządzenia, ale po podłączeniu kolejnego tracą wigor i zauważalnie spowalniają. Nie dotyczy to ładowarki Green Cell GC PowerRide, która ładuje trzy smartfony równie szybko jak jeden.

Green Cell GC PowerRide przez cały czas generuje 3x 18 W (łącznie 54 W). Możemy podłączyć smartfon + tablet + nawigację lub cokolwiek, co jeszcze używacie w samochodzie i każde urządzenie będzie dostawało 18 W (jeśli w ogóle tyle potrzebuje). To idealna opcja na wyjazdy rodzinne lub biznesowe, w kilka osób.

Mała, ale mocarna

Green Cell GC PowerRide ma trzy pełnowymiarowe porty USB typu A, umieszczone wygodnie na szczycie. Mimo to górna część ma wymiary zaledwie 4x3 cm, a wysokość całej ładowarki to około 7,5 cm. Słowem - jest to maleństwo, które nie przeszkadza w żadnym samochodzie.

Stylistyka jest subtelna, minimalistyczna, ale nowoczesna dzięki zaakcentowanym na zielono portom USB. Są one podświetlane, więc podłączanie urządzeń w nocy jest łatwe.

Poza łączną mocą 54 W warto też podkreślić to, że Green Cell GC PowerRide działa bezproblemowo z gniazdkami zapalniczki 12 V i 24 V, więc pasuje do samochodów osobowych, kamperów, ciężarówek itp.

Bezpieczne ładowanie

Ponadto producent zastosował tutaj szereg rozwiązań, dzięki którym ładowanie jest bezpieczne i stabilne. Dostajemy więc zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe i termiczne (zapobiegające przegrzewaniu się). Warto też dodać, że porty USB są bardzo solidnie wykonane - ładowanie nie przerywa się na wybojach i podczas wstrząsów, co jest dość istotne na polskich drogach.

GC Ultra Charge - szybkie ładowanie różnych urządzeń

Autorski system szybkiego ładowania GC Ultra Charge na wszystkich trzech portach, pozwala sprawnie uzupełnić energię w sprzęcie obsługującym: Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Apple 2,4 A oraz Huawei FCP. Są to bardzo popularne standardy, stosowane w wielu smartfonach i nie tylko. Przykładowo kolejne wersje technologii Quick Charge stosowane są w smartfonach Xiaomi.

Naturalnie urządzenia innych marek też będą ładowane. Czy równie szybko? Cóż, to zależy od tego, czy są w stanie przyjąć te 18 W. Jest jednak bardzo duża szansa na to, że każdy sprzęt będzie ładował się szybciej, niż ze zwykłych, prostych ładowarek typu 5 V, 1,5 A.

Jak Green Cell GC PowerRide spisuje się w praktyce?

Trzeba przyznać że 3x 18 watów i technologia GC Ultra Charge dają radę. W czasie jazdy zerkałem od czasu do czasu na smartfon i za każdym razem poziom naładowania akumulatora był znacznie wyższy. Nawet podczas krótkich dojazdów w mieście już samo stanie w korkach sprawiało, że telefon doładowywał się znacząco. Dwa, albo trzy urządzenia jednocześnie ładowały się równie szybko, jak oddzielnie. Innymi słowy - producent nie rzuca słów na wiatr. Ładowarka Green Cell GC PowerRide daje radę.

Test szybkości ładowania

30 minut ładowania Xiaomi Mi 9T Pro - smartfon doładowany o 50% (od 22 do 72%)

- smartfon (od 22 do 72%) 1 godzina ładowania Xiaomi Mi 9T Pro - smartfon doładowany o 78% (od 22 do 100%)

- smartfon (od 22 do 100%) 30 minut ładowania trzech smartfonów jednocześnie (2x Xiaomi Mi 9T Pro + OnePlus 6) - doładowane odpowiednio o 50%, 50%, 30%. Przy czym oba Xiaomi startowały od 20-22% i skończyły na 70-72%, a OnePlus 6 startował od 11% i skończył na 41%.

Wnioski: 50% doładowania smartfona z akumulatorem 4000 mAh w pół godziny to dobry wynik jak na ładowarkę samochodową. W dodatku czas ten jest utrzymany, gdy podłączone są 3 telefony. Oba Xiaomi Mi 9T Pro obsługujące Quick Charge doładowały się w tym samym czasie o 50%. OnePlus 6 ma inny system ładowania, więc mimo mniejszego akumulatora (3300 mAh), ładował się wolniej.

Green Cell GC PowerRide ma 3 porty USB i ładuje trzy urządzenia równie szybko jak jedno. To idealna, szybka ładowarka do samochodu.

Najważniejsze jest jednak to, że PowerRide ładuje trzy urządzenia równie szybko jak jedno. Jeśli ładowany smartfon jest w danej chwili obciążony, np. ma uruchomioną nawigację GPS oraz odtwarzanie muzyki przez Bluetooth, to ładowanie może być trochę wolniejsze, ale na szczęście nieznacznie (kilka procent mniej w ciągu pół godziny). Oczywiście zależy to od technologii ładowania w danym smartfonie oraz pojemności jego akumulatora.

Green Cell GC PowerRide - szybka ładowarka do samochodu

Szybkie ładowanie przydaje się zawsze. PowerRide daje nam pewność, że 3 osoby szybko naładują swoje smartfony w czasie podróży, albo jedna osoba sprawnie uzupełni energię w trzech urządzeniach jednocześnie.

A wiecie co jest najlepsze? Za Green Cell GC PowerRide zapłacimy od około 89 zł. Są ładowarki droższe i tańsze, ale ta optymalnie łączy przystępną cenę, z bardzo dobrą funkcjonalnością, szybkością ładowania i jakością wykonania.

Czy warto ją kupić? Moim zdaniem tak.

Green Cell GC PowerRide - ocena

100% 5/5

