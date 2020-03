W drugiej połowie zeszłego roku zaczęły pojawiać się monitory z matrycami IPS o czasie reakcji wkraczającym mocno w terytorium matryc TN. HP postanowiło dołączyć do tego grona prezentując model X27i – 1440p, 144 Hz i 4ms czasu reakcji. Czy to udany debiut?

W ostatnim czasie przez ręce przewinęło nam się całkiem sporo monitorów z matrycami IPS (z czego większość to były monitory dedykowane dla graczy). Wszystkie jednak łączyła jedna cecha – cena powyżej 2000 zł. Czy zatem HP, oferując model X27i w cenie nieco tylko ponad 1500 zł, ma szansę w tym starciu? Zapowiada się ciekawie!

Jak HP X27i prezentuje się po rozpakowaniu?

Monitor otrzymaliśmy w całkiem niepozornym (jak na serię gamingową) opakowaniu. W środku widać również, że producent starał się (gdzie się dało) przyciąć koszta, gdyż w zestawie poza przewodem zasilającym otrzymaliśmy tylko kabel HDMI 2.0. Warto tu zaznaczyć, że zasilacz jest wbudowany.



Jeżeli Wasz komputer nie posiada HDMI 2.0, ale jest wyposażony w DP 1.2, to warto taki kabel dokupić (aby nie skazywać się na ograniczenie barw do YCbCr 4:2:0).

Jak łatwo się domyślić po rozmiarze opakowania, podstawa jest odłączana, jednak sama noga na stałe jest przymocowana do ekranu. Montaż jest błyskawiczny i nie wymaga żadnych narzędzi.



Podstawa może robić za dziadka do orzechów - po maksmalnym obniżeniu matrycy, ta praktycznie styka się ze stopą podstawki.

HP X27i, jak widać powyżej, posiada minimalne ramki (2 mm) po bokach i na górze. Dolna ramka tradycyjnie cienka nie jest (2,4 cm), za to posiada bardzo ładne wzornictwo (w subiektywnie mniej ładnym kolorze). Bliżej prawego narożnika umieszczono diodę sygnalizującą zasilanie monitora.



Dioda zasilania świeci oczywiście na zielono, ale robi to bardzo dyskretnie (na zdjęciu jest wyłączona).

Pod logo HP mamy dodatkowe zdobienie otoczone z dołu paskiem LED, który to sobie spokojnie „oddycha” w równie zielonym kolorze, co pasek po bokach dolej ramki. Efekt ten, jak i całkowite podświetlenie, można oczywiście wyłączyć przy pomocy OSD.



Nic tak nie uspokaja podczas oczekiwania na respawn po kolejnej śmierci "przez laga", jak oddychające zielone światełko!

Regulacja i złącza monitora HP X27i

Wróćmy jeszcze jednak na chwilę do nogi, gdyż ta pozwala na zaskakująco obszerną regulację. Matrycę możemy pochylić w zakresie -8°/+22°, a także regulować wysokość aż o 10 centymetrów (pomiędzy 4 cm a 14 cm nad powierzchnią blatu). Nie zabrakło nawet funkcji Pivot! Realnie jedynie nie da się matrycy obracać na boki, co w przypadku monitora dla graczy raczej nie jest istotne, a do tego matryca ma tak dobre kąty widzenia, że funkcja ta staje się zbędna.



Regulacji pozazdrościłby niejeden droższy monitor!

Samą nogę można też odkręcić i w jej miejsce zamocować uchwyt zgodny z VESA 100x100. Z tyłu obudowy nie znajdziemy praktycznie nic więcej, z wyjątkiem może blokady Kensington Lock. Jakość całej obudowy stoi na dosyć przyzwoitym poziomie



Z tyłu skromnie, ale też schludnie.

Panel z portami został ukryty od spodu i podobnie jak zawartość zestawu, nie rozpieszcza nas ilością opcji. Ze stalowej osłony wyprowadzono nastepujące złącza:

1 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.2

1 x miniJack 3,5mm (wyjście na słuchawki)

Z drugiej strony znajduje się złącze do podpięcia przewodu zasilającego i to byłoby na tyle. Nie uświadczymy nawet rozłącznika zasilania.



Dobrze, że nie trzeba tu często zaglądać...

Ostatnie, na co chcemy zwrócić uwagę, to przyciski do sterowania OSD – zgadza się, nie mamy tu (jak w droższych modelach) joysticka, tylko klasyczne pięć przycisków (z czego jeden służy tylko do sterowania zasilaniem). Warto jednak przyciskom tym oddać, że działają bardzo przyjemnie.



Przyciski są na tyle dyskretne, że pod tym kątem nawet ich nie widać.

Poniżej zamieszczamy pełną specyfikację, jaką udostępnia producent. Co ciekawe, nie chwali się on tym, jak jego produkt radzi sobie z odwzorowaniem barw – może wynika to z tego, że panel obsługuje tylko 8 bit kolorów? Nie omieszkamy tego sprawdzić.

Specyfikacja HP X27i

Przekątna: 27" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 2560 x 1440 px Czas reakcji: 4 ms (gtg) Maksymalne odświeżanie: 144 Hz Obsługiwane kolory: 8 bit (16,7 mln kolorów) Jasność: 350 cd/m2 (typowe) Podświetlenie: krawędziowe WLED Kontrast: 1000:1 (typowy) Typ matrycy: IPS (matowa) Regulacja ułożenia: obrót - brak;

pochylenie 8 stopni w dół i 22 w górę;

wysokość - od 4 do 14 cm nad blatem Głośniki: brak Porty: 1x HDMI 2.0;

1x DisplayPort 1.2;

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm) Synchronizacja: FreeSync Premium HDR: brak Inne funkcje: dynamiczny kontrast;

LFC;

FlickerFree;

głębia czerni;

Pivot;

Kensigton Lock Zakrzywnienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB: zielony pasek w centralnej części dolnej krawędzi (4 tryby pracy) Waga: 4,8 kg bez podstawki, 7,35 kg z podstawką Wymiary: 611,2 x 216,4 x 407-504 mm z podstawką;

611,2 x 58,1 x 379,6 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 100x100 W zestawie dodatkowo: 1 x przewód HDMI 2.0 Kolor: czarny z zielonymi wstawkami Pobór energi: 0,3 - 28 W Gwarancja: 2 lata Sugerowana cena: 1550 zł

Przed samymi testami zapraszamy jednak na kolejną stronę - do zapoznania się z możliwościami konfiguracji poprzez OSD, w jakie HP wyposażył ten model.