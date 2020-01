Czytniki e-booków inkBook Prime HD - najnowsza alternatywa dla Kindle 2020-01-09 opublikowano przez Mariusz Ignar w dniu

inkBook Prime HD to polski czytnik ebooków z ekranem o wysokiej rozdzielczości, regulacją intensywności podświetlenia i temperatury kolorów. Nie zabrakło także fizycznych przycisków zmiany stron oraz możliwości instalowania dodatkowych aplikacji.

4,3/5 Plusy ekran o wysokiej jakości; możliwość regulacji jasności i temperatury wyświetlacza; fizyczne przyciski zmiany stron; lekka i ergonomiczna obudowa; integracja z Legimi i Empik Go; wygodne, funkcjonalne i atrakcyjne wizualnie etui (dodatkowo płatne); polskie menu Minusy krótki czas pracy na baterii; wolne działanie aplikacji; przyciski zmiany stron sprawiają mało solidne wrażenie; obudowa zbierająca odciski palców

Może to już być nieco nudne, ale nie sposób pisać o czytnikach ebooków, bez wspomnienia o urządzeniach marki Amazon. Można je cenić, można się z tym nie zgadzać, można też być ideologicznym przeciwnikiem korporacyjnego molocha, jakim jest firma Jeffa Bezosa.

Nie można jednak zaprzeczyć, że Kindle stał się niejako synonimem słowa czytnik. Starsi czytelnicy mogą mieć podobne wspomnienia z "adidasami", które pisane małą literą wcale nie odnosiły się do konkretnej marki, ale do sportowych butów w ogóle. Kindle jest tym samym w świecie ebooków.

Z tym większą uwagą i ciekawością sprawdzam więc, co ma do zaoferowania konkurencja.

Mimo zatrważających statystyk dotyczących czytelnictwa wciąż jest pokaźna liczba osób, które sięgają po lekturę, więc fakt, że mogą wybierać spośród wielu czytników, jest ze wszech miar pozytywny.

inkBook to marka firmy Arta Tech, która na rynku funkcjonuje już od dobrych kilku lat. Sam miałem okazję testować wiele czytników tej firmy. Ostatnio był to inkBook Classic 2, czyli najbardziej podstawowy model, wciąż można go znaleźć w sklepach.

inkBook Prime HD, który trafił teraz w moje ręce, to jednak zupełnie inna półka. Przede wszystkim czytnik jest wyposażony w znacznie lepszy ekran oraz podświetlenie, czyli cechy absolutnie kluczowe, decydujące o komforcie czytania.

Specyfikacja techniczna inkBook Prime HD

Ekran : 6 cali, E Ink Carta

: 6 cali, E Ink Carta Rozdzielczość : 1404x1072, 300 dpi

: 1404x1072, 300 dpi Podświetlenie : regulowana jasność i temperatura barw

: regulowana jasność i temperatura barw Pamięć wbudowana : 8 GB

: 8 GB Złącza: micro USB 2.0, czytnik kart pamięci microSD do 32 GB

micro USB 2.0, czytnik kart pamięci microSD do 32 GB Łączność : Wi-Fi 802.11 b/g/n i Bluetooth 4.0

: Wi-Fi 802.11 b/g/n i Bluetooth 4.0 Wymiary : 159 x 114 x 9 mm

Waga : 168 g

Akumulator : 2000 mAh

Obsługiwane formaty plików: EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT

Wygląd i ergonomia

Jeśli chodzi o stylistykę i design, to nie zmieniło się zbyt wiele w porównaniu do poprzedniej generacji. Ba, można pokusić się o stwierdzenie, że na pozór wygląda on identycznie jak inkBook Prime (bez HD).

Obudowa wykonana jest z ciemnego tworzywa sztucznego. Jest sztywne i sprawia wrażenie solidnego. Czytnik jest przy tym lekki - waży 168 gramów, czyli mniej niż Kindle Paperwhite 4 (182 lub 191 gramów - w zależności od wersji).

Może wydawać się to niewielką różnicą, ale zapewniam, że przy dłuższej sesji z lekturą, każdy gram jest na wagę rozdziału.

Matowe tworzywo ma jednak tę cechę, że przyciąga odciski palców, więc trzeba dość często czytnik przecierać miękką szmatką, aby utrzymać go w czystości.

Front urządzenia jest całkowicie płaski. Po bokach mamy fizyczne przyciski, po dwa na każdą stronę. Domyślnie przypisana jest im funkcja zmiany stron, czyli najbardziej oczywiste, a zarazem najbardziej praktyczne rozwiązanie.

Jeśli ktoś będzie mieć taką potrzebę, może to zmienić w ustawieniach (dostępne opcje to: wywołanie menu, odświeżenie ekranu, regulacja głośności i włączanie lub wyłączanie panelu dotykowego).

Jestem gorącym zwolennikiem korzystania z fizycznych przycisków, dlatego doceniam fakt, że to rozwiązanie znalazło się w inkBooku. Mam jednak zastrzeżenia odnośnie jakości wykonania tego elementu.

Przyciski sprawiają bowiem wrażenie, jakby nie były optymalnie spasowane, przez co mam obawy co do ich trwałości. Zdarza się również, że czytnik nie zawsze odczytuje ich wciśnięcie za pierwszym razem. Zdarza się to sporadycznie, nie mniej zjawisko występuje.

Na dole jest jeszcze dotykowy przycisk wstecz. Jego "naciśnięcie" jest sygnalizowane zielonym podświetleniem. Kiedy czytnik jest ładowany, dioda świecić się będzie na czerwono.

Na dolnej krawędzi mamy jeszcze złącze micro USB służące do ładowania czytnika i jego podłączania do komputera oraz czytnik kart pamięci microSD.

W tylnej części obudowy znajduje się przycisk zasilający. Jego krótkie naciśnięcie powoduje uśpienie czytnika, a dłuższe przytrzymanie jego wyłączenie.

Wraz z czytnikiem otrzymałem do testów dedykowane etui o nazwie Yoga. Może się kojarzyć ze znaną serią laptopów konwertowalnych i będzie to słuszne skojarzenie. Zostało ono bowiem tak zaprojektowane, aby nie tylko chroniło ekran, ale także spełniało funkcję podstawki. W ten sposób możemy korzystać z czytnika, bez konieczności trzymania go w dłoni. Bardzo wygodne rozwiązanie.

To jednak nie wszystko. Etui ma wbudowany magnes, dzięki czemu dobrze przylega do czytnika - zarówno w pozycji zamkniętej, jak i w trakcie czytania, kiedy przylega do plecków urządzenia.

Zamykając je, powodujemy także automatyczne usypianie czytnika, co pozwala oszczędzać jego baterię. Oczywiście otwierając je, czytnik będzie samoczynnie się wybudzał. Proste, praktyczne i funkcjonalne.

Wyświetlacz

Najważniejszym elementem czytnika jest jego wyświetlacz. Tym mamy do dyspozycji wyświetlacz E Ink Carta o rozdzielczości 1404 x 1072 piksele, czyli 300 ppi (taka jak w czytnikach Kindle Paperwhite). Jest to wyraźna poprawa w stosunku do pierwszego modelu inkBook Prime i przekłada się na znacznie wyraźniejszy tekst. Ekran jest oczywiście podświetlany, więc można komfortowo czytać w każdych warunkach, również w nocy.

Nowością jest możliwość regulacji temperatury podświetlenia. Wybór cieplejszej barwy światła pozwala odpocząć oczom, co szybko docenimy, czytając wieczorami.

No dobrze, dość już o wyglądzie, czas przejść na meritum, czyli tego, jak inkBook Prime HD sprawdza się w działaniu. Na kolejnej stronie znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć.