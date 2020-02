Jakie są najlepsze gry na PS4? Na progu nowej generacji przypominamy najlepsze dotychczasowe tytuły na PlayStation 4 sugerując przy okazji każdemu, staremu i nowemu, posiadaczowi konsoli w co warto albo wręcz trzeba zagrać.

Kolejny, wyjątkowo owocny rok z PlayStation 4 za nami. Wystarczy wspomnieć choćby tak głośne premiery Death Stranding, Control, Blood & Truth czy Concrete Genie. Powoli zbliża się jednak zmiana warty, na horyzoncie już majaczy nowa generacja i PS5, a to, jak zwykle, idealny czas by dokonać pewnych podsumowań.

Najlepsze gry na PS4:

Dlaczego akurat te tytuły uznaliśmy za najlepsze? Bynajmniej nie z powodu ich ekskluzywności, bo przecież na naszej liście znalazły się także produkcje multiplatformowe. Oprócz tego wszyscy wiemy, że branża elektronicznej rozrywki stale ewoluuje i to co niedawno wydawało zarezerwowane wyłącznie dla jednej konsoli nagle pojawia się na innych platformach.

Dlatego też najważniejszym kryterium wyboru była dla nas ilość frajdy dostarczanej przez dany tytuł oraz jego odbiór przez samych graczy. Mimo tak nakreślonych zasad niełatwo było wskazać TOP 10 najlepszych gier na PlayStation 4. Przez ostatnie lata nagromadziło się mniejszych i większych hitów, które można byłoby wziąć pod uwagę.

I tak też robiliśmy, bo przecież nie jest to nasze pierwsze zestawienie najlepszych gier na PlayStation 4. Okoliczności, a szczególnie wysyp znakomitych tytułów w 2019, wymagają jednak aktualizacji naszej listy gier, w które, posiadając PS4, po prostu nie można nie zagrać.

A jeśli szukacie podobnych propozycji na inne platformy, koniecznie sprawdzicie nasze zestawienia najlepszych gier na Xbox One i najlepszych gier na PC. Z kolei pasjonatów efektów HDR zainteresować może lista gier na Xbox One X, na których widać te różnice.

Oto najlepsze gry na Playstation 4

Marvel's Spider-Man









4,6/5 Ocena benchmark.pl Szukałeś naprawdę dobrej gry o superbohaterach i superzłoczyńcach? No to właśnie ja znalazłeś. Marvel’s Spider-Man to najjaśniejsza gwiazda PlayStation 4 ostatnich miesięcy. Ale trudno się temu dziwić, kto nie lubi człowieka-pająka. Do tego jeszcze tak fantastycznie wykonanego. Nowy Jork widziany z dachów drapaczy chmur dosłownie oczarowuje, szczególnie w świetle zachodzącego słońca. Jeszcze lepiej wygląda to podczas swobodnego bujania się na pajęczynie, pomiędzy jedną misją a drugą. Ale największe wrażenie i tak robią tu walki z przeciwnikami. Czego tu bowiem nie ma – jest strzelanie siecią i rzucanie złapanymi przedmiotami, jest skakanie po ścianach, są i spektakularne uniki i równie fantastycznie wyglądające wykończenia, obowiązkowo w zwolnionym tempie. Już samo to by wystarczyło by uczynić z Marvel’s Spider-Man wielki hit. Twórcy nie zapomnieli jednak okrasić swoje dzieło niezłą, wciągającą fabułą i całą masą postaci znanych z tego niezwykłego uniwersum. Dla fanów Marvela chyba lepszej rekomendacji nie potrzeba. Ale i pozostali też będą się tu świetnie bawić. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe

Wydawca Sony Interactive Entertainment

Producent Insomniac Games

Data premiery 2018 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

God of War









4,7/5 Ocena benchmark.pl Na nową odsłonę kultowego God of War, dedykowaną konsoli PlayStation 4, przyszło nam czekać aż 5 lat. Ale było warto! Kratos, największy twardziel świata gier, powrócił. Może i jest nieco starszy i trochę bardziej żylasty, ale wciąż w typowej dla siebie formie. Znów zadarł też z bogami, tym razem nordyckimi. A Ci są dużo bardziej gwałtowni i zawistni niż Zeus i spółka. I nie byłoby pewnie w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Kratos jest teraz ojcem i zamiast wciągać swoje dziecko w wir walki z bogami powinien go chronić. Nic tu jednak nie jest takie jak początkowo się wydaje. I to w nowym God of War jest najlepsze. To, i bezpardonowa, krwawa sieczka. Bo przecież czym byłaby ta seria bez widowiskowych starć z potężnymi przeciwnikami. Zresztą nie tylko one potrafią tu zachwycić. Nowy God of War to świetna oprawa audiowizualna i powalające efekty HDR. To też idealna pozycja by przetestować możliwości PlayStation 4 Pro na dobrym telewizorze 4K. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa polska

Gatunek gry Gry akcji, Zręcznościowe, Przygodowe

Wydawca Sony Interactive Entertainment

Producent Sony Interactive Entertainment

Data premiery 2018-04-20 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Red Dead Redemption 2









4,9/5 Ocena benchmark.pl Niełatwo stworzyć dobry western, a już szczególnie jeśli ma to być gra osadzona w takich klimatach. A jednak twórcom legendarnego GTA to się udało. I to już dwa razy. Ale czy ktoś w ogóle w to powątpiewał? Red Dead Redemption 2 to jednak nie tylko świetna historia z barwnymi, wyrazistymi postaciami czy fenomenalnie wyglądający, otwarty świat pełen przeróżnych aktywności i zadań pobocznych, ale także taki poziom realizmu jakiego dotąd w grach nie było. I nie chodzi tylko o to, że nasz bohater brudzi się podczas kolejnych przygód, że przenoszenie zabitych zwierząt zostawia plamy krwi na ubraniu czy też, że chodzenie w głębokim śniegu jest z każdym krokiem trudniejsze. Twórcy zadbali tu bowiem o całą masę drobiazgów, które czynią grę absolutnie niesamowitą. No bo gdzie indziej zobaczycie orła polującego na ryby, konia zjeżdżającego na zadzie ze stromego zbocza albo posłuchacie złośliwości i utyskiwań mieszkańców miasteczka jeśli za bardzo w nim narozrabiacie. To wszystko niesamowicie buduje klimat. Co tu dużo pisać, Rockstar znów pokazał klasę. Red Dead Redemption 2 to już nie tylko hit, ale prawdziwy przełom, rewolucja w podejściu do opowiadania historii. Mieć konsolę i nie zagrać w tę grę to wręcz ujma na honorze. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Rockstar Games

Producent Rockstars Games

Data premiery 2018-10-26 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Sekiro: Shadows Die Twice









4,6/5 Ocena benchmark.pl Pojawienie się Dark Souls i Bloodborne otworzyło współczesnych graczy na rozrywkę z pewną dozą masochizmu. Podkręcenie poziomu trudności przyniosło całej branży nostalgiczny powiew świeżości. Brzmi to może nieco dziwacznie, ale wystarczy odpalić Sekiro: Shadows Die Twice by zrozumieć w czym zakochali się gracze. Śmierć to tutaj nieodłączny towarzysz rozgrywki, idealnie wpasowujący się w samurajskie, nieco fantastyczne klimaty. Owszem, tytuł ten męczy, poniża i każe podchodzić do jednego etapu po kilka razy, ale za to nagradza niesamowitą wręcz satysfakcją każdy nasz wysiłek i każde zakończone zwycięstwem starcie z przeciwnikiem. Do tego dochodzi jeszcze intrygująca historia, niezła mechanika walki i niesamowite kreacje naszych oponentów. Jeśli więc szukasz gry, która stanowi prawdziwe wyzwanie i której ukończenie będzie powodem do dumy to nie ma chyba lepszego wyboru jak Sekiro: Shadows Die Twice. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe

Wydawca Cenega S.A.

Producent From Software

Data premiery 2019-03-22 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Death Stranding









4,5/5 Ocena benchmark.pl Niby Death Stranding to gra o przenoszeniu paczek z jednego miejsca na drugi, ale opakowana tak nietypową i oryginalną zawartością, że w ten niezwykły, postapokaliptyczny świat da się wsiąknąć bez reszty. No ale skoro za tym tytułem stoi nie kto inny jak sam Hideo Kojima inaczej być nie mogło. Już sama historia o wdarciu śmierci do świata żywych, opadach temporalnych przyspieszających starzenie i ludziach chowających się głęboko w schronach oznacza tu absolutnie nietuzinkową i wielowarstwową przygodę, a przecież na tym nie koniec. Death Stranding umiejętnie łączy bowiem sugestywne obrazy opustoszałego świata z rewelacyjnie dobraną muzyką, emocjami i fenomenalnym patentem na pomaganie sobie nawzajem przez innych grających. Bez tworzonych przez nich przedmiotów i budynków wszystko byłoby znacznie, znacznie trudniejsze. To jak? Nie chcesz dołożyć do tego i swojej cegiełki? Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Sony

Producent Kojima Productions

Data premiery 2019-11-08 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Uncharted 4: Kres Złodzieja









4,9/5 Ocena benchmark.pl Od czego powinien zacząć świeżo upieczony posiadacz Playstation 4? Oczywiście, że od Uncharted. Seria ta towarzyszy nam już co prawda od dobrych 10 lat, ale jak dotąd pod względem widowiskowości i iście hollywoodzkiego klimatu pozostaje bezkonkurencyjna. Kres Złodzieja to zaś kwintesencja wszystkiego za co gracze pokochali Uncharted. Są tu więc i ciekawi bohaterowie, i intrygująco opowiadana historia, i sprawdzona mechanika, i absolutnie fantastyczna oprawa wizualna. Co najlepsze, ostatnia krucjata Nathana Drake’a wręcz ocieka adrenaliną i akcjami rodem z wysokobudżetowych filmów przygodowych. Są pościgi, strzelaniny, zagadki przestrzenne, skradanie się i cała masa innych rzeczy, dzięki którym nie sposób oderwać się od ekranu telewizora. Słowem – mieć Playstation 4 i nie zagrać w Uncharted 4: Kres Złodzieja to grzech. Najważniejsze cechy: Wersja językowa polska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe

Wydawca Sony Computer Entertainment

Producent Naughty Dog

Format nośnika BD

Data premiery 2016-03-18 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Horizon: Zero Dawn









4,8/5 Ocena benchmark.pl Myślisz, że w grach widziałeś już wszystko? A co powiesz na postapokaliptyczny świat, który opanowały inteligentne maszyny? Ale żadne tam Terminatory czy Skynety, a niesamowicie rozwinięte, samo replikujące się roboty udające zwierzęta. Brzmi dziwacznie? No to dorzućmy do tego jeszcze ludzkość, a właściwie jej resztki, które cofnęły się w rozwoju niemal do czasów prehistorii. Niemal, bo choć tubylcy korzystają z łuków i proc, to potrafią wykorzystać mechaniczne części maszyn do tworzenia różnego rodzaju futurystycznych strzał, pocisków i bomb. Trzeba przyznać, że przygoda w tak niesamowitym świecie, pośród ruin i technologii dawnej cywilizacji, której nikt już nie pamięta, napędza wyobraźnie. Szczególnie, gdy główna bohaterka gry – młoda dziewczyna o osobliwym imieniu Aloy wydaje się być w jakiś sposób powiązana z wydarzeniami sprzed setek lat, które doprowadziły do apokalipsy. A jeśli intrygująca fabuła to dla kogoś wciąż za mało by uznać Horizon Zero Dawn za jedną z najlepszych gier na Playstation 4, to sugeruje zobaczyć ją w działaniu. Tak rewelacyjnie prezentującego się tytułu z otwartym światem na Playstation 4 chyba jeszcze nie było. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa polska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Sony Computer Entertainment

Producent Sony Computer Entertainment

Format nośnika BD Zobacz recenzję Pokaż produkt

Wiedźmin 3: Dziki Gon + Krew i Wino









4,9/5 Ocena benchmark.pl Minęło już 5 lat a nasz rodak wciąż na topie. Nie da się ukryć, że spory wpływ miał na to drugi dodatek DLC zatytułowany Krew i Wino, w którym Geralt z Rivii po mistrzowsku pożegnał się z graczami. Doskonała intryga, całkowicie nowa kraina, nowa frakcja w Gwincie (a jakże!) i cała masa świetnych zadań pobocznych – koło takich atrakcji żaden fan Dzikiego Gonu po prostu nie mógł przejść obojętnie. A fanem gry Wiedźmin 3: Dziki Gon zostać bardzo łatwo, bo tytuł ten potrafi w kilkanaście minut wciągnąć największego malkontenta snując opowieść niczym w porządnej powieści fantasy. Mało tego, w jeszcze krótszym czasie potrafi uzależnić. Świat Wiedźmina jest bowiem tak bogaty, tak wielowątkowy i fantastycznie skrojony pod gracza, że po prostu trudno się od niego oderwać. Jeśli więc dotąd nie próbowałeś/próbowałaś, a szukasz gry, która na pewno cię zachwyci – Dziki Gon wraz z dodatkami z pewnością nie zawiedzie. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa polska dubbing, polska kinowa (napisy)

Gatunek gry cRPG

Wydawca CD Projekt RED

Producent CD Projekt

Format nośnika DVD

Data premiery 2016-08-30 Pokaż produkt

Days Gone









4,5/5 Ocena benchmark.pl Zombie, zarażeni, świrusy... jak zwał, tak zwał. Ważne, że twórcy gier wciąż mają pretekst, by wrzucić nas do opustoszałego, postapokaliptycznego świata, w którym aż roi się od niebezpieczeństw. Days Gone jest najlepszym przykładem tego, jak pozornie puste lokacje wypełnić po brzegi ciężkim, mrocznym klimatem, mrożącymi krew w żyłach akcjami i całą masą dodatkowych atrakcji do samodzielnego odkrycia. Niewiele gier potrafi tak skutecznie podnieść tętno jak właśnie Days Gone. Gdy na horyzoncie pojawia się olbrzymia horda nieumarłych, a amunicji w kieszeni jest coraz mniej, jedynym ratunkiem może okazać się sprawny i zatankowany motocykl. Jest on tu zresztą jednym z najważniejszych elementów rozgrywki dając nam nie tylko niezłe poczucie wolności, ale też powód do przeszukiwania świata Days Gone, zbierania zleceń i wykonywania misji. Tylko w ten sposób da się bowiem go odpowiednio ulepszyć. I choć początkowo odbiór Days Gone był raczej średni (mało kto upatrywał w nim obiecywany hit), to po czasie tytuł ten zdołał przekonać do siebie graczy zbierając coraz pochlebniejsze recenzje. Jeśli więc kiedykolwiek marzyło Ci się bardziej otwarte The Last of Us, to po prostu musisz spróbować Days Gone. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Sony Interactive Entertainment

Producent Bend Studio

Data premiery 2018-05 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Resident Evil 2









4,7/5 Ocena benchmark.pl W zestawieniu najlepszych gier nie może zabraknąć produkcji, która może być wzorem dla wszystkich remake’ów leciwych już, ale wciąż kultowych serii. A taki właśnie jest „nowy” Resident Evil 2. Stworzenie całej gry na nowo zaowocowało fenomenalnym połączeniem nowoczesnego sposobu rozgrywki ze staroszkolnymi rozwiązaniami. Dzięki temu gracze muszą się nakombinować, by rozwiązać kolejne zagadki, a całkiem nowa, świetna oprawa wizualna potrafi cieszyć oko i.…całkiem skutecznie straszyć. Co najlepsze, fani serii otrzymują tu opowieść o znajomych wydarzeniach, ze znanymi bohaterami, ale i sporymi zmianami w fabule. Dzięki temu odświeżony Resident Evil 2 potrafi zaoferować coś nowego i ekscytującego zarówno dla tych, którym tytuł Resident Evil niewiele mówi, jak i dla największych wyjadaczy serii. Tak czy inaczej, to pozycja obowiązkowa dla każdego posiadacza PlayStation 4, zakochanego w survival horrorach. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe

Wydawca Capcom

Producent Capcom

Data premiery 2018-01-25 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Inne dobre gry na PlayStation 4

Lista najlepszych gier na PlayStation 4 stale ewoluuje. Nowe tytuły dochodzą, „stare” wycofują się w cień. Nie oznacza to jednak wcale, że automatycznie nie są już one godne naszej uwagi. Oj, co to to nie. Są pośród nich gry, które pomimo upływu lat od ich premiery wciąż błyszczą niezwykłym blaskiem. I choćby dlatego nie sposób o nich nie wspomnieć, choćby w kilku słowach. Wszak bardzo możliwe, że nie każdy miał okazję zapoznać się z tymi tytułami.

Persona 5 – może i seria Persona nie ma pośród gier RPG statusu takiej legendy jak Final Fantasy, ale i bez tego „piątka” to kawał świetnej gry – z doskonałym klimatem, intrygującą historią, ciekawymi bohaterami, świetną mechaniką i ogromem najróżniejszych aktywności do wykonania

Detroit: Become Human – niewiele brakuje by móc uznać ten tytuł bardziej za film niż grę – pod względem opowiadanej historii (a właściwie to aż trzech) to emocjonalny rollercaster, z wieloma różnymi rozgałęzieniami aktywowanymi przez nasze decyzje

Until Dawn – z pozoru horror jakich wiele; świetna grafika i dokonała atmosfera rozbudzających emocje straszaków idzie tu jednak w parze z czymś nietypowym i wyjątkowo świeżym - efektem motyla; każda, nawet najdrobniejsza decyzja ma tu swoje konsekwencje

NiOh – co prawda już za moment czeka nas premiera NiOh 2, które zapewne poprawi i ulepszy to i owo, ale to też świetna okazja by przypomnieć sobie pierwszą odsłonę tej niezwykłej, wyjątkowo wymagającej gry obficie podlanej samurajskim sosem

Bloodborne – jeśli Dark Souls było dla Ciebie za mało mroczne, musisz koniecznie wypróbować ten tytuł – nie dość, że wzorem innych produkcji FromSoftware ta też konkretnie wytrze Tobą podłogę to jeszcze ciężki, mroczny gotycki klimat sprawi, nie raz oblejesz się zimnym potem

Metal Gear Solid V: Phantom Pain – ten tytuł to jednocześnie zakończenie pewnej legendy i piękne pożegnanie Hideo Kojimy z jedną z najlepszych skradankowych serii w historii elektronicznej rozrywki - idealny tytuł dla poszukujących oryginalnej historii i pełnej detali rozgrywki

Grand Theft Auto V – niesamowite, że po 7 latach od pierwotnej premiery (jeszcze na PlayStation 3) tytuł ten wciąż cieszy się wręcz ogromnym zainteresowaniem, i nie chodzi tu tylko o niezły sieciowy dodatek w postaci GTA Online; ta gra jest po prostu kosmicznie dobra

The Last of Us: Remastered – szczególnie, że już teraz jesteśmy niemal pewni triumfu The Last of Us 2 i jej automatycznego wskoczenia na naszą listę najlepszych gier na PlayStation 4

Uncharted: Kolekcja Nathana Drake’a – nie ma chyba lepszej przygodowej serii na konsolach niż perypetie Nathana Drake’a, współczesnego Indiany Jonesa; trzy doskonałe, specjalnie odświeżone dla PS4 opowieści w jednym pakiecie – tę kolekcję po prostu mieć trzeba

Crash Bandicoot N’Sane Trilogy – dawna maskotka PlayStation powraca w całkowicie zremasterowanym wydaniu, i to nie jednej odsłony a od razu trzech; prawdziwa gratka dla najstarszych konsolowych pasjonatów i miła ciekawostka dla tych młodszych

A jakie gry na PS4 są Waszym zdaniem najlepsze? Wasz ranking

Przez niemal 7 lat obecności na rynku (bo przypomnijmy, premiera PS4 miała miejsce 15 listopada 213 roku) PlayStation 4 dorobiło się niemałej biblioteki świetnych tytułów. Tym ciężej jednak wskazać spośród nich 10-tkę tych absolutnie najlepszych. Wszak gusta są różne.

Stąd też dla jednego mogą liczyć się tylko wyścigi (i zapewne zaraz dostanie się nam za brak Gran Turismo: Sport w naszym zestawieniu), a dla drugiego przygodowe gry akcji, strategie bądź gry RPG. Dlatego też gorąco zachęcamy do dzielenia się w komentarzach Waszymi TOP 10 najlepszych gier na PlayStation 4. Przyda się by nadrobić ewentualne zaległości. Jakby nie patrzeć nowa generacja tuż-tuż.

