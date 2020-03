Przedstawiamy nasz ranking najlepszych gier na Xbox ONE. Gier, które nikomu z pewnością nie sprawią zawodu.

Najlepsze gry na Xbox ONE – kryteria wyboru

Czy wiecie, że Xbox One jest już z nami niemal 7 lat? W branży elektronicznej rozrywki to kawał czasu. Wystarczy wspomnieć, że przez ten czas konsola Microsoftu nie tylko zdążyła przejść spory lifting pojawiając się półkach sklepowych już jako Xbox One S, ale także doczekała się znacznie potężniejszej odsłony pod postacią Xbox One X.

Ale to wszystko szczegół. W tej sprzętowej przepychance i tak najważniejsze są przecież gry. Pod tym względem Xbox One może pochwalić się całkiem przepastną biblioteczką. Jest więc w czym wybierać…i w czym się pogubić. W takim gąszczu wcale niełatwo wybrać najlepsze gry Xbox One. Warto odwiedzić również nasz ogólny ranking gier.

Oto polecane gry na Xbox One:

My jednak postaramy się w tym pomóc. Skoro na łamach benchmarka gościły już zestawienia najlepszych gier na PlayStation 4 i najlepszych gier na PC, to i Xbox One nie może pod tym względem być gorszy. Oto nasza propozycja najlepszych gier na Xbox One, w które w obecnej chwili każdy posiadacz konsoli giganta z Redmond nie tyle może, co wręcz musi zagrać. Co istotne, znajdziecie tu nie tylko tytuły na wyłączność dla Xbox One, ale także i takie które pojawiły się również na innych platformach.

Miejcie też na uwadze, że polityka Microsoftu zakłada obecnie wsparcie systemu Windows 10, a nie platformy. Stąd też gry, które pojawiają się na Xbox One dostępne są zazwyczaj także i na PC. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie wskazane przez nas tytuły z pewnością mogą nosić miano najlepszych gier na Xbox One. Przy ich wyborze kierowaliśmy się przede wszystkim frajdą płynącą z rozgrywki i tym by trafiły one w gusta niemal wszystkich, niezależnie od wieku czy preferencji.

Dla tych zaś, którzy szukają jak najlepszych wrażeń wizualnych i chcą poczuć moc nowoczesnych telewizorów 4K, z szeroką paletą barw i HDR polecamy nasze zestawienie najlepszych gier na Xbox One X, na których widać te różnice.

Najlepsze gry Xbox One

Cuphead









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wygląda jak jedna z pierwszych kreskówek Walta Disneya, a potrafi zagiąć nawet największych platformówkowych wyjadaczy. Ale to właśnie jest w Cuphead najpiękniejsze, że stawia przed graczem niemałe wyzwania. Czarująca swoim jakże oryginalnym stylem retro oprawa wizualna to coś na osłodę tych wszystkich niepowodzeń, których z pewnością tu doświadczycie. Bo choć każda z czekających tu potyczek potrafi wymęczyć wyśrubowanym poziomem trudności to satysfakcję z pokonania kolejnego, notabene świetnie opracowanego, bossa da się porównać chyba tylko z serią Dark Souls. Decydując się na tę grę czujcie się ostrzeżeni. Albo ją pokochacie…albo znienawidzicie. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Zręcznościowe, cRPG

Wydawca StudioMDHR

Data premiery 2017-09-29 Pokaż produkt

Halo 5: Guardians









4,8/5 Ocena benchmark.pl Można się spierać czy ostatnie Halo jest faktycznie na tyle dobre, żeby znaleźć się na tej liście. Jakby nie patrzeć „porzucenie” Master Chiefa na rzecz czteroosobowej drużyny Ozyrys nie wyszło tej grze za dobrze, szczególnie, że wchodzącym w jej skład bohaterom pod względem charyzmy daleko do kultowego Spartanina. Ale choć fabularnie Halo 5: Guardians nieco odstaje od dotychczasowego poziomu całej serii to już w trybie multi błyszczy wyjątkowym blaskiem. Niewielkie, nastawione na błyskawiczne potyczki Areny i doskonałe, taktycznie starcia w Strefie Wojny, gdzie na wielkich mapach obok pojazdów pojawiają się też boty – słowem każdy fan wieloosobowych zmagań znajdzie tu coś dla siebie. Najważniejsze cechy: Wersja językowa angielska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Microsoft Studios

Format nośnika BD Zobacz recenzję Pokaż produkt

A Way Out









4,5/5 Ocena benchmark.pl Oto prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników kooperacji. A Way Out nie tylko serwuje nam świeże do niej podejście, ale i wynosi ją na wyżyny oferując niebanalną historię, dwóch wyrazistych bohaterów, świetnie rozpisane dialogi i niezapomniane zakończenie. Co najważniejsze jednak tej gry po prostu nie da się przejść w pojedynkę. Ucieczka z więzienia, pościgi, strzelaniny, a nawet tak pozornie proste zadania jak spływ łódką – wszystko to w A Way Out idealnie skrojono pod współpracę. Ba, pomyślano nawet o takim przedstawieniu akcji, żeby upodobnić grę do filmu. Stąd podzielony ekran, i to nawet w czasie zabawy na jednym komputerze czy konsoli, oraz różne rzuty kamer na to co akurat robią obaj bohaterowie. Ale choć wygląda to świetnie to i tak najlepszą robotę robią tu wspólne akcje takie jak choćby wspinanie się w pionowym szybie plecy w plecy. Bez idealnego zgrania z drugim graczem w A Way Out nie ma szans. I to chyba najlepsza rekomendacja dla tego tytułu. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Electronic Arts

Producent Hazelight

Data premiery 2018-03-23 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Forza Motorsport 7









3,8/5 Ocena benchmark.pl Każda platforma musi mieć swoje flagowe wyścigi. I tak jak Sony Playstation ma Gran Turismo, tak Xbox może pochwalić doskonałą serią Forza Motorsport. Jej siódma odsłona to aż 700 najróżniejszych samochodów, oddanych z niesamowitą wręcz pieczołowością. I dotyczy to nie tylko ich zewnętrznego wyglądu czy detali kokpitu, ale także sposobu prowadzenia. Nie od dziś Forza Motorsport stawia na możliwie wierne oddanie fizyki jazdy, tak aby zadowolić zarówno fanów symulacji jak i tych, którzy chcą po prostu czerpać z gry przyjemność nie boksując się z wyśrubowanym poziomem trudności. A jest w „siódemce” czy się bawić, bo gra oferuje szereg wyzwań – od niezłego, całkiem rozbudowanego trybu kariery, poprzez pojedyncze wyścigi i wyzwania, aż po zabawę w sieci. I wszystko w to w rewelacyjnej oprawia audiowizualnej. Co tu dużo mówić, Forza Motorsport 7 to prawdziwy raj nie tylko dla miłośników realistycznych wyścigów, ale także dla wszystkich tych, którzy kochają samochody. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 3

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Wyścigi

Wydawca Microsoft sp. z o.o.

Producent Turn 10 Studios

Data premiery 2017-10-03 Pokaż produkt

Forza Horizon 4









4,7/5 Ocena benchmark.pl A co, jeśli komuś nie za bardzo w smak symulacyjne ściąganie się po torach w Forza Motorsport 7 i zamiast tego wolałby po prostu zasiąść za sterami jakiejś superbryczki i wcisnąć gaz do dechy? Dla tych Xbox One też ma w zanadrzu coś wyjątkowego. Forza Horizon to zręcznościowa seria, która towarzyszy fanom konsol giganta z Redmond jeszcze od poprzedniej generacji. Xbox One wyniósł ją jednak na wyżyny oferując fenomenalną oprawę audiowizualną, pełen pakiet licencjonowanych samochodów oraz zapierające dech lokacje. I tak po egzotycznej Australii, którą odwiedziliśmy w Forza Horizon 3 przyszedł czas na nieco bardziej swojskie klimaty. „Czwórka” zabiera nas więc do Wielkiej Brytanii oddając do dyspozycji trasy pośród malowniczych angielskich wiosek. I nie byłoby w tym może niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wraz ze zmianą scenerii dostajemy też zmieniające się pory roku, które mają niebagatelny wpływ na samą rozgrywkę. Złota jesień i liście unoszące się na wietrze, deszcz, błoto, śnieg, lód – to wszystko tu jest, wraz z ponad 450 licencjonowanymi furami. Dla fana szybkich ścigałek – żyć, nie umierać! Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 3

Gatunek gry Wyścigi

Wydawca Microsoft Studios

Producent Playground Games

Data premiery 2018-10-02 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Sea of Thieves









3,7/5 Ocena benchmark.pl Co poniektórych widok tej pozycji na naszej liście najlepszych gier na Xbox One może zdziwić. Wszak zaraz po premierze Sea of Thieves sami narzekaliśmy na mikroskopijną zawartość, szybko wkradającą się nudę i zbyt mocne podporządkowanie całej rozgrywki wyobraźni graczy. A jednak przez dwa ostatnie lata twórcom tej pirackiej piaskownicy udało się dokonać rzeczy niezwykłej – nie tylko wizualnie dopieścili swoje dzieło, ale i władowali w nie tyle najróżniejszych aktywności, zadań fabularnych i nowych trybów, że obecnie Sea of Thieves to 10 razy więcej frajdy niż na początku. Ba, znalazła się tu nawet całkiem ciekawa kampania fabularna. Zawartości jest więc obecnie tyle, że każdy kto chciałby posmakować korsarskiego żywota znajdzie tu coś dla siebie. Nie wierzycie? Spróbujcie. Chętnych do wspólnej zabawy z pewnością nie zabraknie. Z 10 milionową rzeszą fanów Sea of Thieves to jeden z najpopularniejszych tytułów na Xbox One. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Przygodowe

Wydawca Microsoft Studios

Producent Rare

Data premiery 2018-03-20 Pokaż produkt

Gears 5









4,1/5 Ocena benchmark.pl Mocne, brutalne i wypakowane po brzegi akcją – takie były wszystkie części serii dotychczasowe serii Gears of War. „Piątka”, oprócz mocno skróconego tytułu, dorzuca do tego jeszcze znacznie bardziej wyraziste postacie, etapy z otwartym światem, świetną oprawę audiowizualną i tak potężny twist fabularny, że u niejednego zagorzałego fana tej serii łezka się w oku zakręci. A to przecież nie koniec, bo obok wyładowanej emocjami historii dla jednego gracza mamy tu jeszcze standardowo pełen pakiet trybów wieloosobowych, ze świetną, niesamowicie grywalną Hordą i absolutną nowością – Ucieczką z wnętrza roku. Najlepsze zaś jest to, że Gears 5 dostępne jest za niewielką miesięczną opłatą w usłudze Xbox Game Pass, obok całej plejady innych świetnych produkcji. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Xbox Game Studios / Microsoft Studios

Producent The Coalition

Data premiery 2019-09-10 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Final Fantasy XV: Royal Edition









4,5/5 Ocena benchmark.pl Najnowsza odsłona serii Final Fantasy z miejsca podbiła serca graczy. „Piętnastka” urzekła nas nie tylko świetną oprawą audiowizualną, ale także olbrzymim, otwartym światem pełnym niezapomnianych krajobrazów i wielkich potworów, z którymi chcąc nie chcąc trzeba było się zmierzyć. Oczywiście, jak przystało na rasowego japońskiego erpega, całość spina tutaj ciekawa fabuła z nieźle rozpisanymi rolami bohaterów i wyjątkowo widowiskowy, dynamiczny system walki. Nie da się też nie wspomnieć, o całej masie przeróżnych pobocznych aktywności – od łowienia ryb, po polowania. A najciekawsze jest to, że półtora roku po premierze Final Fantasy XV powróciła w znacznie poszerzonym wydaniu. Royal Edition kusi nie tylko nie tylko kompletem wszystkich wydanych dotąd dodatków DLC, ale także całkowicie nowymi elementami znacznie wydłużającymi zabawę. Jeśli więc dotąd nie udało ci się zagrać w nowe Final Fantasy, to lepszej ku temu okazji jak ta raczej nie będzie. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska

Gatunek gry cRPG

Wydawca Cenega S.A.

Producent Square Enix

Data premiery 2018-03-06 Pokaż produkt

Wiedźmin 3: Dziki Gon









4,9/5 Ocena benchmark.pl Nasz rodzimy Wiedźmin to stały bywalec niemal wszystkich zestawień najlepszych gier, i to zarówno na konsolach jak i komputerach PC. Ale trudno się temu dziwić skoro w snuciu opowieści Dziki Gon nie ma sobie równych. Nie dość, że główny wątek fabularny wciąga tu niczym bagno to jeszcze prawie każde zadanie poboczne ma w tle własną, ciekawą historię pełną trudnych wyborów, nietuzinkowych bohaterów i emocjonujących potyczek. Nie raz okazuje się więc, że to co początkowo braliśmy za pojedynczą, niewiele znaczącą misję nagle rozwija się w coś większego, coś co wymaga od nas znacznie więcej zachodu, ale i nie pozwala oderwać się od telewizora. Wszystko to nie byłoby jednak tak ekscytujące, gdyby nie olbrzymi, otwarty, cudownie barwny świat, w którym na każdym kroku czuć fantastyczny klimat czekającej nas tuż za rogiem wielkiej, niezapomnianej, fantastycznej przygody. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa polska dubbing, polska kinowa (napisy)

Gatunek gry cRPG

Wydawca CD Projekt RED

Producent CD Projekt

Format nośnika DVD

Data premiery 2016-08-30 Pokaż produkt

Ori and the Will of the Wisps









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nie ma chyba gracza, który byłby w stanie oprzeć się czarowi Ori and the Will of the Wisps. Ta przepiękna platformówka ma w sobie tak olbrzymi ładunek baśniowej magii, że w każdym potrafi obudzić wewnętrzne dziecko. Cudowna, pełna detali oprawa wizualna, niezwykli bohaterowie, sceny niemal żywcem wyciągnięte z najlepszych, hollywoodzkich animacji i fenomenalna muzyka idealnie podkreślająca wydarzenia rozgrywające się na ekranie – co tu dużo mówić, pośród najlepszych gier na Xboxa Ori and the Will of the Wisps to absolutnie ścisła czołówka. Niech nie zwiodą Was jednak bajkowe klimaty – druga część Ori to wciąż bardzo wymagająca gra zręcznościowa, w której liczą się zręczne palce i niezłe wyczucie czasu. Nie jest to może poziom Dark Souls, ale i tak tytuł ten potrafi nieźle wymęczyć. Tak czy siak – powinieneś spróbować! Koniecznie! Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 7

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Zręcznościowe, Przygodowe

Wydawca Microsoft Studios

Producent Moon Game Studios

Data premiery 2018-06 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Inne fajne gry na Xbox One

Niełatwo wskazać top 10 gier na Xbox One, gdy cały czas na półkach sklepowych lądują nowe, świetne tytuły. W tej sytuacji nie raz trzeba dokonać ciężkich wyborów – czy lepiej postawić na „konia” sprawdzonego, ale mającego już swoje lata, czy może zdecydować się na którąś z entuzjastycznie przyjętych nowości? Nie chcąc pominąć innych, równie świetnych tytułów zdecydowaliśmy się ująć je w dodatkowym mini zestawieniu. Oto godne uwagi, dobre gry na Xbox One, które z pewnością Was nie zawiodą.

Resident Evil 2 – jeśli pamiętasz jeszcze klasyczne Resident Evil to bez wątpienia pokochasz ten potężnie odmieniony, niemal idealny remake. Świetna oprawa audiowizualna idzie tu w parze z niezłą historią i rewelacyjnym, mrocznym klimatem. Dla miłośników survival horrorów pozycja absolutnie obowiązkowa!

Halo: The Master Chief Collection – tak jak nie byłoby PlayStation bez Nathana Drake’a, tak nie ma Xboxa bez Master Chiefa. A że seria ta ma już swoje lata przyszedł czas, by kompletnie ją odświeżyć. I właśnie tym jest Halo: The Master Chief Collection – pakietem 4 pierwszych części serii, odpowiednio unowocześnionym i ulepszonym. Dla fanów prawdziwa gratka!

Halo Wars 2 – kto powiedział, że Halo w tytule musi od razu oznaczać strzelaninę? Zdolni twórcy potrafią przekuć jeden gatunek w drugi zachowując przy tym klimat oryginału - dokładnie tak jak w tym przypadku. Halo Wars 2 to bowiem klasyczna strategia RTS, ze świetnym trybem fabularnym i całkiem niezłym modułem wieloosobowym

Ori and the Blind Forest Definitive Edition – choć pierwsza część przygód leśnego duszka ma już swoje lata, nic a nic nie straciła ze swojego dawnego uroku. Jeśli więc dotąd nie grałeś, koniecznie sięgnij po ten tytuł, najlepiej przed obowiązkową „lekturą” Ori and the Will of the Wisps

Gears of War 4 - Potrzebujesz prawdziwie męskiej przygody, w której akcja goni akcję, a palec nie chodzi ze spustu? No to wal do Gears of War 4 jak w dym. To niejako nowa historia, więc nie musisz martwić się, że nie znasz wcześniejszych części. A jeśli Ci się spodoba tym chętniej sięgniesz po oryginalną trylogię. I nie pożałujesz, bo ta seria jest tego warta

Tom Clancy’s The Division 2: Władcy Nowego Jorku – szukasz ciekawej gry kooperacyjnej? No to właśnie ją znalazłeś. The Division 2 rozbudowane o najnowszy dodatek Władcy Nowego Jorku dostarczy ci całej masy atrakcji – od niezwykle sugestywnie oddanego postapokaliptycznego świata, po ciekawą historię i wyjątkowo emocjonujące strzelaniny

Minecraft - to więcej niż gra, to prawdziwy fenomen - i to nie tylko wśród młodszych graczy; kanciasta "piaskownica" pozwala bowiem stworzyć niemal wszystko, a duża ilość istniejących obiektów i modów sprawia, że od razu jest się czym bawić. Tu nie ma szans na nudę!

Sunset Overdrive – powiedzieć o tej grze „szalona” to jakby nic nie powiedzieć; nie ma chyba drugiej tak zwariowanej produkcji, która łączy w sobie szybką, niczym nieskrępowaną sieczkę z tonami humoru, masą nawiązań do popkultury i filmowym burzeniem „czwartej ściany”

A jakie gry na Xbox One Wy polecacie?

Każdy z miłośnik konsolowej rozrywki ma zapewne swój własny ranking gier Xbox One. Może pośród Waszych TOP 10 gier na Xbox One macie jakieś bliskie Waszemu sercu gry RPG, strategie, strzelaniny bądź gry akcji, które bardziej zasłużyły, by znaleźć się w ścisłej czołówce. Dlatego też gorąco zachęcamy do dzielenia się Waszymi typami najlepszych gier na Xbox One w komentarzach. Kto wie, może dzięki temu uda nam się znaleźć nieznane dotąd perełki.

